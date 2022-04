–

De parte de Portal Libertario OACA April 7, 2022

Las c谩rceles al aire libre se extienden por todo el mundo. 驴Ser谩 real un mundo posible y a parte de este?

La Realidad es que yo no hablo mucho de estas cosas; pero me las encuentro. No voy a puntualizar aqu铆 las cosas que veo. Voy a decir mi opini贸n.

La escuela de la vida me ha ense帽ado que las cosas que no se han de tocar, no se han de tocar.

As铆 en este mundo existen muchas cosas a las que nosotros llamamos normales pero no tienen ni pizca de humanidad.

No es normal ir a un bar y que cuchicheen a escondidas de algo que t煤 no puedas o铆r y no es normal que en medio de tu paseo alguien grite: 鈥溌ilipollas!鈥; o cosas peores.

El mundo en el que estoy se puede llamar c谩rcel al aire libre y os la puedo ense帽ar si acud铆s un d铆a a los suburbios de vuestra ciudad y veis como all铆 la gente est谩 denigrada hasta puntos que no son ni reales, ni ficticios.

En mi caso, no he optado en ser un transe煤nte. He optado por ser una persona activa que intenta defender una parte de las cosas que se viene a conocer como ideas.

Para m铆 las ideas son parte de mi ser. Mejores o peores. Mejor hechas o peor hechas. Nunca perfectas.

Cuando yo sal铆 de la escuela, record茅 algo que me tuvo mucho tiempo en vilo. Esas cosas son

鈥渃osas de ni帽os鈥 me dec铆an. Pero yo soy un ni帽o.

Nunca hablo de esto. Yo suelo hablar de otras cosas. Mejores o peores. Mejor hechas o peor hechas. Nunca perfectas.

Yo no creo que la perfecci贸n exista y ni creo que la secuencia de Fibora莽i sea perfecta.

En mi ser hay algo que est谩 a煤n m谩s oculto que mis ideas. En mi ser est谩n las creencias m谩s profundas a las que he llegado nunca. Las creencias que he intentado corroborar con la experiencia y que tambi茅n me han llevado aqu铆, a este punto:

No soy ateo, no soy agn贸stico, no soy creyente. Yo creo en La Luz, en La Insumisi贸n. Yo creo en La

Verdad y en lo que creo que para m铆 es Verdad.

Intento no mentir pero alguna vez me he echado alg煤n farol. Nunca he intentado mentir sobre m铆 mismo.

Esto, en otra ocasi贸n, fue un grito. Hoy es mi opini贸n.

La legalidad sirve para mantener a todo el mundo controlado y sirve para lo que sirve: para tener a todo el mundo controlado. Yo no creo en el control. Yo no creo que al ser humano se le pueda controlar. Yo creo que, si en este mundo somos 8.000 (ocho-mil) millones de personas es porque no somos 8.000.000.000.000 (ocho billones) de personas.

Si una persona dice en p煤blico que somos ocho billones de personas, se est谩 refiriendo a que somos

8.000.000.000.000 de personas. Y las cifras dan 8.000.

驴Se entiende?

Pues yo esto lo he entendido hace no tanto.

Mi memoria va de 8 a 8.000 pero no a 8.000.000.000.000. 鈥溌縌u茅 es eso?鈥; preguntar谩 alguien. Yo digo que es un n煤mero.

No me puedo creer que a煤n sigan pasando estas cosas. Nunca, desde mi tierna infancia, me lo he cre铆do.

驴Qui茅n lleva los n煤meros?

A煤n no os voy a decir qui茅n dijo esto en una entrevista en p煤blico. No merece la pena.

Lo mejor que tambi茅n me pas贸 en una asamblea militante. Y no me lo cre铆.

No me lo creo.

Nunca me lo voy a creer. Nunca cabr铆amos.

驴Cabemos?

驴Os sab茅is las cifras? Yo las recuerdo.

Yo s茅 que soy alba帽il.

驴Alg煤n problema?

Pues es mi oficio. Uno de mis oficios.

驴Alg煤n farol?

隆Espera que lo busco por internet!: dos paladas de arena y una de cemento鈥

隆Pues s铆 que la hemos hecho buena! Nunca me he cre铆do esta civilizaci贸n.

Nunca me he cre铆do que el humus nos llevase a esto.

Yo, en mi gotera.

Sin barra del bar y a punto de salir a cenar por ah铆. Gea, eres t煤.

Gea, siguem茅.

Gea, perd贸n que yo te sigo. Gea, no me hagas creyente. Gea, hadme pagano.

Gea, estoy contigo.

Nunca a esta civilizaci贸n. No a sus guerras.

No a sus clases sociales. No a su marginaci贸n.

No a su desigualdad.

No a estas c谩rceles al aire libre. S铆 a las ideas.

S铆 a la solidaridad. S铆 a la igualdad.

S铆 a cada todos y cada una de nosotras. No a la corrupci贸n.

S铆 a La Libertad.

S铆 a la autogesti贸n. S铆 a 鈥渓a copla鈥.

S铆 al Amor Libre.

-Richie punk-