El Topo May 8, 2023

Decir que la memoria es un territorio en lucha no supone ninguna novedad, pero s铆 puede ser interesante caracterizar c贸mo se articula en el contexto contempor谩neo donde los proyectos que componen nuestras trayectorias personales y colectivas se abren y se cierran. Esta articulaci贸n acabar谩 encontrando su punto focal en internet, ya que la forma en que organizamos nuestras memorias 鈥攊ndividuales y colectivas鈥 est谩 mediada cada vez m谩s por la red.

La capacidad de almacenamiento de informaci贸n, y su posterior distribuci贸n, escal贸 con la revoluci贸n digital encabezada por internet. Lejos de hacer m谩s objetiva esa informaci贸n se ha pasado a un proceso de disputa que podemos enmarcar en las denominadas 芦guerras culturales禄 que ahora han pasado al terreno digital. La atenci贸n medi谩tica fue una de las herramientas en que se basaron los movimientos sociales para conectarse y recibir apoyos por todo el mundo, desde el levantamiento zapatista hasta las primaveras 谩rabes. Una vez que las grandes corporaciones tecnol贸gicas entendieron el potencial que se escond铆a tras este recurso, lo incorporaron a su estrategia. Primero, dirigiendo la atenci贸n de las usuarias hacia estas, simbolizado con la famosa cita: 芦Las mejores mentes de mi generaci贸n est谩n pensando en c贸mo hacer que la gente pinche en los banners禄, adjudicada al cient铆fico de datos Jeff Hammerbacher. Despu茅s, generando toda una econom铆a de la atenci贸n en torno a las plataformas corporativas: sus principales ingresos se basan en la publicidad y esta paga m谩s cuanto m谩s se interact煤a con una web. Para que las interacciones se multipliquen, las plataformas potencian la visibilidad de quienes m谩s participan.

En este contexto, las pr谩cticas art铆sticas y los movimientos sociales del cambio de siglo (de los que muchas hemos aprendido) tienen una visibilidad muy baja en internet, ya que se les exige una inversi贸n de tiempo y dinero que no pueden o no quieren hacer. En un principio, las instituciones art铆sticas intentaron tomar esta materia como un desaf铆o a trav茅s del desarrollo de historiograf铆as alternativas a las hegem贸nicas y, luego, con el impulso del archivo 鈥攆rente a la biblioteca y el museo鈥 como depositario del conocimiento. El modelo de archivo contempor谩neo implica poner el material original, sin perturbaciones de las interpretaciones que de 茅l se pudieran derivar, a disposici贸n del receptor. Pero se subestim贸 que el exponencial crecimiento de ese archivo llegar铆a a hacerlo inaccesible para la mayor铆a de las y los posibles usuarios. Se vive en un presente continuamente actualizado pero tambi茅n ilegible para la mayor铆a. Esto ha derivado en que hacer memoria es, hoy m谩s que nunca, una cuesti贸n de poder.

El trasvase de la memoria sobre el espacio digital tambi茅n ha tenido implicaciones en el abandono de otras formas de memorias que a煤n tienen valor y que poseen unas capacidades de resistencia diferentes. Un caso que me interesa especialmente es el de las ciudades, donde las memorias de las comunidades que han habitado las barriadas tradicionales, como espacios simb贸licos para la poblaci贸n local, est谩n siendo progresivamente desarticuladas.

La antrop贸loga Shannon Mattern nos cuenta en A City is not a Computer que, a trav茅s de diferentes dispositivos, la ciudad ha almacenado una cultura compleja que es transmitida entre las distintas generaciones y que esa es una de las potencias de la forma ciudad que a煤n muchas defendemos. Esta realidad se mantuvo hasta al menos el siglo XIX en lo formal, ya que el urbanismo moderno introdujo caracter铆sticas nuevas. Aun as铆, hasta principios del siglo XXI los centros hist贸ricos segu铆an mostrando marcas de las transformaciones de la ciudad. Los procesos de gentrificaci贸n, pero, sobre todo, los de turistificaci贸n, han impactado sobre la capacidad de la ciudad como forma de memoria. La ciudad hist贸rica se est谩 centrando en representar una historia seductora para el turismo que hace que las cicatrices de las luchas locales queden en los m谩rgenes o desaparezcan de la misma manera que sus vecinas y vecinos. En una ciudad vac铆a de memoria es m谩s dif铆cil que surjan din谩micas alternativas a las hegem贸nicas.

Mantener abierta la posibilidad de otras formas de estar en la ciudad, de otras formas de relacionarnos, es una necesidad en el contexto de crisis sist茅mica actual, pero no ser谩 posible sin el cuidado de las memorias de las luchas urbanas que nos precedieron. Los espacios digitales, con algunas excepciones, no parecen el medio m谩s favorable para el cuidado y activaci贸n de las memorias. Las instituciones p煤blicas y sus archivos tampoco han respondido a las necesidades actuales de la poblaci贸n. M谩s bien al rev茅s. Ambos han tenido el efecto de desmantelar algunos de los dep贸sitos de las memorias colectivas. Se han mostrado como posibilidades 煤nicas o principales en lugar de articularse con las ya existentes.

El proyecto de transferencia de la memoria a los espacios digitales viene marcado por directrices que son externas a las luchas sociales. Si en una primera fase los ritmos de internet sirvieron para conectar movimientos de vanguardia y conflictos situados, en la actualidad el modelo ha virado, impulsado por las clases financieras y pol铆ticas, al de una sobreinformaci贸n que invisibiliza los procesos no hegem贸nicos. Ese cambio, como predec铆an algunos movimientos sociales, no se limit贸 al espacio digital, sino que se introdujo en el resto de las capas de la sociedad, con especial incidencia en la ciudad que durante el siglo XX hab铆a sido el marco de referencia para las luchas sociales. Para una rearticulaci贸n de la memoria en las luchas ciudadanas tenemos que construir formas narrativas en torno a la memoria que interpelen a los distintos estratos sociales. Estas narraciones no se pueden limitar al espacio digital, a un solo episodio ni a un solo colectivo. No pueden replicar las eleg铆as heroicas que nos presentan los mass media. En su lugar han de hacer emerger otras geograf铆as de la memoria, ahora mismo invisibles para la mayor铆a, que nos permitan recomponernos como sociedad cr铆tica.