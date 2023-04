“Deir Yassin”. A partir del 9 de abril de 1948, su mera pronunciaci贸n provoc贸 el p谩nico entre la poblaci贸n palestina. Deir Yassin era una peque帽a localidad palestina a pocos kil贸metros al noroeste de Jerusal茅n. El 9 de abril de 1948, tropas sionistas del Irg煤n y el Lehi irrumpieron en el pueblo y cometieron una masacre. Perpetraron atrocidades como violar y mutilar a mujeres y a ni帽as o rajar el vientre de embarazadas. Fahimi Zeidan, superviviente palestino de Deir Yassin, narr贸 posteriormente que “nos llevaron uno detr谩s de otro; dispararon a un anciano y cuando una de sus hijas grit贸, le dispararon a ella tambi茅n. Luego llamaron a mi hermano Muhammad, y le dispararon en frente de nosotros, y cuando mi madre, que llevaba a mi hermana Khadra en sus brazos, pues todav铆a estaba amamantando, se arroj贸 sobre 茅l llorando, tambi茅n le dispararon”. Testimonios similares pueden escucharse en documentales como Occupation 101: Voices Of The Silenced Majority, especialmente desde el minuto 5 en fragmentos subtitulados como este. La Cruz Roja y The New York Times declararon que 254 personas fueron asesinadas en Deir Yassin.

Desde aquel d铆a de hace 75 a帽os, el nombre de esta localidad fue proferida sistem谩ticamente por paramilitares sionistas y soldados israel铆es como un dispositivo de guerra psicol贸gica para expulsar de sus casas al mayor n煤mero posible de palestinos y palestinas durante la limpieza 茅tnica de 1948, la Nakba. Este episodio hist贸rico, clave en la memoria y en la identidad colectiva del pueblo palestino, supuso el desalojo forzoso de unas 750.000 personas palestinas que se convirtieron en refugiadas. 75 a帽os despu茅s, Israel les sigue negando a ellas y a sus millones de descendientes su derecho al retorno reconocido por la Asamblea General de la ONU. Adem谩s, la Nakba tambi茅n signific贸 el desahucio y la destrucci贸n de 615 localidades como Deir Yassin, as铆 como el desmembramiento de Palestina.

Aunque la historia nunca est谩 escrita ni es lineal, lo cierto es que el movimiento de colonialismo de asentamiento sionista llevaba d茅cadas esperando, preparando y trabajando para conseguir el m谩ximo de territorio con el m铆nimo de poblaci贸n no jud铆a posible. Cuando comenz贸 la colonizaci贸n sionista de Palestina, en el 煤ltimo cuarto del siglo XIX, el territorio entre el r铆o Jord谩n y el mar Mediterr谩neo llevaba muchos siglos siendo jud铆a, cristiana e isl谩mica. Todas estas comunidades hablaban 谩rabe y conviv铆an con muchas menos dificultades de lo que lo hac铆an las personas jud铆as en Europa, cuya discriminaci贸n y persecuci贸n hab铆a aumentado conforme avanzaba la centuria decimon贸nica. La colonizaci贸n de asentamiento sionista (que no representaba al juda铆smo ni a las comunidades jud铆as y solo fue una propuesta m谩s para abordar el denominado “problema jud铆o”, como tambi茅n lo fue el asimilacionismo, el autonomismo o el bundismo), se forj贸 en la Europa del fervor imperialista, nacionalista y racista de la segunda industrializaci贸n. Pretendi贸 crear un Estado exclusiva o mayoritariamente jud铆o en un territorio que en aquellos a帽os pertenec铆a al Sultanato Otomano y que contaba con aproximadamente un 85-86% de poblaci贸n musulmana, un 10-11% cristiana y menos de un 5% jud铆a. Las resistencias palestinas, con un gran protagonismo de mujeres, emergieron desde entonces para que el territorio continuase siendo diverso y para evitar el despojo de tierras de la poblaci贸n nativa. Pero tras el fin del dominio otomano, la llegada brit谩nica con su respaldo estructural al sionismo y el anuncio del Reino Unido de traspasar el problema a la ONU y de abandonar Palestina, todo cambi贸 en 1948. Fue un annus mirabilis para el colonialismo sionista y un annus horribilis para el pueblo palestino. Tres a帽os despu茅s de este “cortocircuito” en la historia palestina (como defini贸 la Nakba la escritora italo-palestina Jula Jebreal), Menachem Begu铆n, l铆der de la banda paramilitar sionista Irg煤n que cometi贸 la masacre de Deir Yassin y posteriormente primer ministro israel铆 y Premio Nobel de la Paz, public贸 sus memorias. En la publicaci贸n original de 1951 鈥揺n versiones posteriores la frase fue eliminada鈥, Begu铆n escribi贸 que “no s贸lo estaba justificada, sino que no habr铆a habido Estado de Israel sin Deir Yassin”.

Pero pronto, las autoridades y los militares del nuevo Estado de Israel dejaron de pronunciar el nombre de aquel peque帽o pueblo palestino. Deir Yassin fue sepultado, como otros cientos de municipios palestinos que experimentaron la Nakba. Sobre ellos se construyeron aparcamientos, colonias o infraestructuras israel铆es para impedir que las refugiadas y los refugiados palestinos pudieran volver y para consumar un memoricidio. Tambi茅n se plantaron nuevos bosques, algunos de ellos, como el de Birya en Galilea, sobre seis antiguos pueblos palestinos. Para rematar la operaci贸n, el Estado israel铆 no solo se ha presentado al mundo como uno de los que m谩s 谩rboles planta (greenwashing), sino que bosques israel铆es han recibido el nombre de v铆ctimas jud铆as del genocidio nazi o de personas que ayudaron a otras a sobrevivir. Entre estas 煤ltimas se encontraba Bastiaan Jan Ader, un holand茅s que salv贸 a unas 200 personas jud铆as del nazismo. Su nombre figur贸 en los elementos memorial铆sticos del “Bosque de los 35”, plantado junto al kibbutz Netiv HaLamed-Heh, ambos erigidos sobre las tierras de Bayt Nattif, un pueblo palestino desalojado por tropas israel铆es en el oto帽o de 1948. Bastiaan Jan Ader fue capturado y asesinado por el Tercer Reich en 1944, 16 d铆as despu茅s del nacimiento de su segundo hijo, Erik. Este hijo de Bastiaan, que llegar铆a a ser diplom谩tico, protest贸 p煤blicamente en 2016 porque hubiesen utilizado el nombre de su progenitor en este bosque que ocultaba la antigua localidad palestina de Bayt Nattif. Erik Ader acus贸 al Estado de Israel de estar “abusando de la memoria” de su padre y de usar su nombre para encubrir “una limpieza 茅tnica”.

La memoria palestina hierve en Deir Yassin. Este top贸nimo, utilizado durante meses en 1948 para provocar el terror entre la poblaci贸n palestina, no solo fue silenciado, sino que fue borrado del mapa. Tres a帽os despu茅s de la Nakba, sobre las tierras arrasadas de Deir Yassin, se construy贸 un hospital psiqui谩trico israel铆. Entre otras personas, acogi贸 a supervivientes jud铆os del genocidio nazi que, a su vez, como explic贸 la historiadora israel铆 Idith Zertal, fueron despreciados al tiempo que utilizados por las autoridades israel铆es. Se les conoc铆a como “sabonim”, en referencia a la atroz pr谩ctica nazi de fabricar jab贸n con sus cuerpos. La instrumentalizaci贸n del genocidio nazi por el proyecto colonial sionista fue y es fundamental para la legitimidad israel铆 y para acallar cualquier cr铆tica bajo la acusaci贸n de “antisemitismo” (incluyendo formas de espionaje, hasbar谩, lawfare y represi贸n internacional, 煤ltimamente centrados en fen贸menos como la difusi贸n y adopci贸n de la definici贸n de la IHRA). Con todo, cabe tener mucho cuidado y rigor con las analog铆as hist贸ricas y no es especialmente estrat茅gico para la causa palestina comparar continuamente el nazismo con el sionismo. Y esto a pesar de las hist贸ricas colaboraciones entre organismos sionistas y el III Reich (como el Acuerdo Haavar谩 de 1933, la invitaci贸n sionista a Adolf Eichmann, que visit贸 Haifa y un kibbutz sionista en octubre de 1937, o la propuesta de alianza del Lehi durante la Segunda Guerra Mundial, algunas de ellas estudiadas por Hannah Arendt en Eichmann en Jerusal茅n); de que seg煤n el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusal茅n y especialista en Estudios del Holocausto Daniel Blatman el actual gobierno israel铆 “tiene ministros neonazis” (uno de ellos, Bezalel Smotrich, afirm贸 ser un “fascista hom贸fobo” en enero de 2023); o de que Netanyahu sea un estrecho amigo y aliado de l铆deres de la extrema derecha mundial como Jair Bolsonaro o Viktor Orb谩n.

Igualmente, cabe reiterar que ni el movimiento sionista ni el Estado de Israel representaron ni representan al juda铆smo ni a las comunidades jud铆as. Innumerables personas y organizaciones jud铆as se opusieron y se oponen a las ideas y pr谩cticas sionistas-israel铆es. Esto incluye a grandes referentes de la lucha antifascista y supervivientes jud铆os del genocidio nazi, como Esther Bejarano (que form贸 parte de la orquesta de mujeres de Auschwitz), Hedy Epstein (que, en 2004, cuando ten铆a 80 a帽os, fue registrada y desnudada en el aeropuerto de Tel Aviv al ser considerada peligrosa), Shatzi Weisberger (enfermera jud铆a y activista LGTBI, de Black Lives Matter y de Jewish Voice for Peace fallecida el pasado a帽o) o Marek Edelman (miembro de la organizaci贸n socialista jud铆a antisionista Bund y uno de los l铆deres del levantamiento del gueto de Varsovia, en cuyo 50潞 aniversario fue silenciado por las autoridades israel铆es). Como argument贸 en un conocido video el profesor jud铆o descendiente de v铆ctimas del genocidio nazi Norman Finkelstein, quien fue apartado de su trabajo en Estados Unidos por sus cr铆ticas al r茅gimen israel铆: “Nada m谩s despreciable que usar el sufrimiento y el martirio [jud铆o durante el genocidio nazi] para intentar justificar la tortura, la brutalidad o la demolici贸n de hogares que Israel comete diariamente contra las y los palestinos”.

Pero las paradojas de la memoria todav铆a no hab铆an acabado en Deir Yassin. En 1957, se inaugur贸 el museo del Yad Vashem, que forma parte de la principal instituci贸n israel铆 para no olvidar las atrocidades del nazismo. El caso es que este museo est谩 edificado sobre una parte de las tierras de explotaci贸n agr铆cola de Deir Yassin. La memoria no puede sino hervir al recordar la antilog铆a que supone que, desde el principal lugar de memoria del genocidio nazi construido por Israel se puede (no) ver el principal lugar de desmemoria de la limpieza 茅tnica de Palestina. El “nunca m谩s” de Yad Vashem frente “nunca fue” de Deir Yassin. Del “conocer es necesario” de Primo Levi en Yad Vashem al “desconocer es necesario” de Deir Yassin. La memoria del genocidio nazi es (y debe ser) un pilar de la identidad europea y humana para que no se repita nunca m谩s. Y la memoria del colonialismo y del racismo, dentro y fuera de Palestina-Israel, tambi茅n debe ser un pilar de la identidad europea y humana, aunque todav铆a est茅 muy lejos de serlo. No s贸lo eso, sino que el colonialismo y el racismo contin煤an siendo pilares del sistema-mundo actual junto con el capitalismo y el patriarcado y atraviesan m煤ltiples cuerpos, realidades y territorios en todo el mundo.

La memoria palestina tambi茅n hierve porque Deir Yassin y la Nakba no s贸lo son un pasado que no puede pasar, sino porque siguen siendo un presente eterno tres cuartos de siglo despu茅s. En palabras del poeta palestino Mahmoud Darwish, “bajo sitio, la vida se torna tiempo: memoria del principio, olvido del final”. Algo relacionado con “las cadenas del absurdo tiempo” de la poetisa palestina Fadwa Tuqan y ese camino tan escrutado habitado por “una caravana de m谩rtires” que nunca se acaba, en palabras de la tambi茅n poetisa palestina Dareen Tatour, encarcelada por el r茅gimen colonial israel铆 en 2015 y sentenciada a meses de prisi贸n en 2018 por publicar versos como estos en Facebook y Youtube. El presente eterno de Deir Yassin y de la Nakba lo comprobamos sistem谩ticamente a帽o tras a帽o y d茅cadas tras d茅cada desde hace 75 a帽os. Solo en 2021 y 2022 las dos ONG m谩s importantes del mundo dedicadas a los Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnist铆a Internacional, han explicado en detallados informes que las autoridades israel铆es practican el apartheid contra el pueblo palestino. El apartheid es un crimen de lesa humanidad seg煤n el art铆culo 7 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, y la comunidad internacional debe contribuir a acabar con 茅l. S贸lo la 煤ltima semana, durante el mes sagrado del Ramad谩n, el ej茅rcito israel铆 ha bombardeado Gaza, el L铆bano y Siria y ha atacado en varias ocasiones a palestinas y palestinos que se encontraban en la mezquita de al-Aqsa, el tercer lugar m谩s sagrado para el islam y patrimonio de la humanidad. S贸lo habiendo pasado menos de 100 d铆as de 2023, colonos y tropas del apartheid israel铆 han acabado con la vida de casi 100 palestinas y palestinos. S贸lo en 2022, 231 personas palestinas fueron asesinadas por israel铆es, 53 de ellas ni帽as y ni帽os. S贸lo el pasado a帽o, 818 menores palestinos fueron detenidos; es decir, m谩s de 2 de media al d铆a. En 2018, un ni帽o palestino de 3 a帽os fue detenido en Hebr贸n por agentes armados israel铆es acusado de lanzar piedras. En los 20 primeros a帽os del siglo XXI, colonos y fuerzas del apartheid israel铆 han asesinado a m谩s de 2.000 menores de edad palestinos.

Un 煤ltimo recuerdo que atraviesa el pasado, el presente y el futuro. Durante los bombardeos israel铆es contra Gaza de verano de 2014, que acabaron con la vida de m谩s de 2.200 personas, entre ellas m谩s de 500 ni帽as y ni帽os, centenares de supervivientes y v铆ctimas jud铆as del nazismo publicaron una carta entonado el “no en mi nombre”, condenando “la masacre en Gaza” y pidiendo el boicot (BDS) a Israel. Al final de su escrito se pudo leer: “鈥楴unca m谩s鈥 ha de significar nunca m谩s para nadie”.