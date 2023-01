–

De parte de ANRed January 14, 2023 177 puntos de vista

芦Con el tiempo, todo se va鈥 todo se desvanece禄, cantaba Le虂o Ferre虂. Sin embargo, con el tiempo, a veces todo vuelve. En Israel, se asiste a una sucesio虂n de revelaciones sobre un pasado poco glorioso. La mayori虂a de ellas fueron publicadas por el diario Haaretz, uno de los ma虂s importantes del pai虂s, que se ha vuelto cada vez ma虂s cri虂tico con la poli虂tica de los sucesivos gobiernos hacia los palestinos. Pero pese a la gravedad de las cri虂ticas, el efecto en la opinio虂n pu虂blica es mi虂nimo. Por Sylvain Cypel (Nuso).

La develaci贸n de los hechos truncados de la historiograf铆a oficial por los dirigentes sionistas durante d茅cadas no ha comenzado hoy. Desde finales de la d茅cada de 1980 hasta el cambio de siglo, los 芦nuevos historiadores禄 israel铆es se dedicaron a profanar la 芦narraci贸n nacional禄 construida desde cero por los fundadores del Estado y a acreditar gradualmente, sobre la base del trabajo en los archivos, las tesis de los historiadores palestinos sobre la colonizaci贸n y luego la expulsi贸n masiva de los palestinos de su tierra. En 1993-1995, estos historiadores fueron vedettes en Israel. Pero esta escuela, que puso en cuesti贸n las falsificaciones hist贸ricas que acompa帽aron la creaci贸n del pa铆s, acab贸 desintegr谩ndose.

Por otro lado, se multiplican los trabajos de sus sucesores, historiadores, periodistas, documentalistas, as铆 como los relatos de testigos o participantes directos en los cr铆menes cometidos por el Estado de Israel. No hay nada muy nuevo aqu铆. A menudo, es 芦con el tiempo禄 como se restablece la verdad. El documental de 1969 Le chagrin et la piti茅 [El dolor y la piedad], de Marcel Ophuls, sobre la Ocupaci贸n y la colaboraci贸n francesa con los nazis, que estuvo prohibido en la televisi贸n de ese pa铆s durante 12 a帽os, tuvo un enorme impacto. Y 驴cu谩nto tard贸 Francia en reconocer que la deportaci贸n de 13.000 jud铆os parisinos entre el 16 y 17 de julio de 1942 no fue llevada a cabo por los 芦ocupantes nazis禄, sino por las fuerzas del orden francesas (al servicio de los nazis)? 驴Cu谩nto tiempo tard贸 en salir a la luz la verdad sobre la masacre de argelinos en Par铆s a manos de la polic铆a francesa el 17 de octubre de 1961<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-1" data-title="

Mathieu Rigouste: 芦Des violences policie虁res inscrites dans l鈥檋istoire coloniale禄 en Orient XXI , 14/6/2022.

“>1? 驴Qu茅 Estado no ha intentado alguna vez ocultar hechos perturbadores de su pasado?

La diferencia entre Israel y la mayor铆a de los dem谩s pa铆ses a la hora de afrontar el pasado es doble: en primer lugar, el ritmo de las revelaciones en Israel es bastante asombroso; en segundo lugar, su impacto en la opini贸n p煤blica es mucho menor que en otros lugares. He aqu铆 una lista nada exhaustiva de algunos de los art铆culos aparecidos en los medios de comunicaci贸n israel铆es a lo largo de un a帽o, entre agosto de 2021 y septiembre de 2022.

No fue solo Sabra y Chatila

24 de agosto de 2021. El Festival de Cine de Jerusal茅n proyect贸 el documental de la realizadora israel铆 Nurit Kedar The Schoolyard [El patio de la escuela]. All铆 cuenta la asombrosa crueldad de los soldados israel铆es hacia los prisioneros palestinos y libaneses encarcelados durante la invasi贸n del L铆bano en 1982. Conocemos las terribles condiciones impuestas durante a帽os a los miles de detenidos en el campo de Ansar en el sur del L铆bano despu茅s de esta guerra. Pero es menos conocido lo que ocurri贸 en el patio del convento de San Jos茅 en la ciudad de Sid贸n, donde se encerr贸 a un millar de detenidos. Los soldados y los supervivientes hablan del hambre y, sobre todo, de la terrible sed a la que se conden贸 a los detenidos durante d铆as y d铆as bajo un sol terrible (algunos de ellos llegaron a beber su propia orina), de la avalancha de golpes infligidos (ojos enucleados, siete muertos, cientos de lesionados de por vida).

Evidentemente, la gran mayor铆a de los presos no ten铆a ninguna relaci贸n con el 芦terrorismo禄. Hoy, los soldados-carceleros israel铆es lo reconocen. En casi todos los casos, prevalece la autojustificaci贸n. En definitiva, explican que, atrapados en una situaci贸n terrible, no pod铆an actuar de otra forma. Esto es lo que dijo Idan Harpaz, comandante de la compa帽铆a israel铆. Posteriormente, se present贸 una denuncia contra 茅l. 芦Fui interrogado por el ej茅rcito. Pero no pas贸 nada禄, dice tranquilamente en la pel铆cula.

El 26 de julio de 2022, en el sitio web israel铆 de noticias +972 Magazine, el investigador estadounidense Seth Anziska reflexiona sobre el documental de Kedar. Anziska public贸 en 2018 el libro Preventing Palestine: A Political History From Camp David to Oslo [Evitar Palestina. Una historia pol铆tica desde Camp David hasta Oslo]<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-2" data-title="

Princeton UP, Princeton, 2018.

“>2, en el que demuestra, con nuevo material de archivo, la implicaci贸n del entonces ministro de Defensa Ariel Shar贸n y su entorno militar en el asesinato masivo perpetrado por el movimiento cristiano Falanges Libanesas en los campos de refugiados de Sabra y Shatila en septiembre de 1982, un crimen coordinado con los militares israel铆es y apoyado log铆sticamente por ellos. Pero lo que ocurri贸 en Sid贸n, escribe, 芦muestra la insensibilidad, el malestar y la represi贸n del sentimiento de culpa que marcan a la sociedad israel铆 contempor谩nea y su deshonroso trato a los palestinos. (鈥) Los soldados encuentran cierto consuelo, tal vez incluso la absoluci贸n, al revelar los detalles de sus acciones sin temer nunca tener que rendir cuentas por ello禄.

芦Te贸ricamente no 茅ramos culpables de nada禄, dice el jefe de la compa帽铆a, que se帽ala que la m谩s alta jerarqu铆a del ej茅rcito sab铆a lo que ocurr铆a en el convento. Por lo tanto, 芦no puedo decir hoy que deber铆amos haber actuado de otra forma禄. Anziska comenta: 芦El comportamiento de Harpaz sugiere que el inicio de la d茅cada de 2020 es un momento m谩s receptivo en Israel para encubrir un crimen de guerra禄. Harpaz, concluye, 芦es la gu铆a ideal sobre las patolog铆as de la sociedad israel铆 (鈥) que solo ve la victoria en la desgracia de los dem谩s禄. La pel铆cula devela 芦un sistema que se niega a admitir su propio papel como generador de violencia, un sistema acostumbrado a hablar en t茅rminos deshumanizantes de sus s煤bditos 谩rabes y palestinos禄.

Nuevas revelaciones sobre la guerra de 1948

9 de diciembre de 2021. Con acceso a nuevos archivos militares, el historiador Adam Raz public贸 un art铆culo sobre las masacres perpetradas por los israel铆es en el periodo previo y posterior a la independencia de Israel<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-3" data-title="

A. Raz: 芦Classified Docs Reveal Massacres of Palestinians in 48 鈥 and What Israeli Leaders Knew禄

en Haaretz , 9/12/2021.

“>3. 芦Las actas de las reuniones gubernamentales no dejan lugar a dudas: los dirigentes israel铆es conoc铆an en tiempo real los actos sangrientos que acompa帽aron la conquista de las ciudades 谩rabes禄 en 1947-1948. En las reuniones de gabinete, los ministros hablaron del 芦colapso de los fundamentos morales禄 de Israel, de los 芦actos inhumanos禄 cometidos. El primer ministro David Ben-Guri贸n titube贸. Pero en noviembre de 1948, las masacres de civiles palestinos eran tan numerosas que el gobierno decidi贸 crear un comit茅 para investigar asesinatos perpetrados por el ej茅rcito. Un mes antes, por ejemplo, solo quedaban en Galilea 120.000 de los 250.000 palestinos que viv铆an all铆 antes de que el ej茅rcito israel铆 iniciara la conquista total de la regi贸n. Tras su ofensiva rel谩mpago, solo quedaron 30.000. El comit茅 investigador no dur贸 m谩s de una semana. Sus integrantes explicaron que les resultaba imposible investigar debido a los escasos medios de que dispon铆an.

Raz identifica numerosas 芦masacres contra civiles y prisioneros 谩rabes禄 en el marco de una pol铆tica que pretend铆a deliberadamente llevar al exilio al mayor n煤mero posible de habitantes. Hace 30 a帽os, el investigador Benny Morris lleg贸 a la cifra de 24 masacres cometidas por las fuerzas israel铆es en 1947-1948. Raz, tras rastrear otros archivos, encontr贸 芦varias docenas禄 de casos, la mayor铆a de los cuales nunca salieron a la luz. En febrero de 1949, el ej茅rcito israel铆 emiti贸 un 芦perd贸n general retroactivo禄 para los actos cometidos en los dos a帽os anteriores. En Hula, un pueblo en la frontera libanesa, solo permanec铆an 60 ancianos cuando un batall贸n israel铆 lo tom贸 el 31 de octubre de 1948. Su comandante era Shmuel Lahis. El primer d铆a, 18 palestinos fueron asesinados; al d铆a siguiente, otros 15. Lahis fue uno de los pocos soldados juzgados por sus acciones. Fue condenado a siete a帽os de prisi贸n, pero la sentencia se redujo en apelaci贸n a un a帽o antes de que lo amnistiaran. Treinta a帽os despu茅s, fue nombrado director general de la Agencia Jud铆a, la organizaci贸n sionista m谩s importante de Israel.

20 de enero de 2022. La masacre de Tantura. Adam Raz, de nuevo, publica un art铆culo titulado 芦Los veteranos lo admiten: bajo una popular playa israel铆 hay una fosa com煤n palestina禄<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-4" data-title="

A. Raz: 芦There鈥檚 a Mass Palestinian Grave at a Popular Israeli Beach, Veterans Confess禄 en Haaretz ,

20/1/2022

“>4. Se trata de palestinos asesinados el 23 de mayo de 1948 en esta poblaci贸n pesquera por un batall贸n del Palmaj (las tropas de elite laboristas que existieron antes de la creaci贸n del ej茅rcito israel铆). Se calcula que el n煤mero de muertos oscila entre 90 y 230. Teddy Katz, el estudiante de doctorado israel铆 que revel贸 este crimen en 2000, fue demandado por difamaci贸n por sus autores. Perdi贸 el caso y luego su universidad descalific贸 su trabajo. Esta vez, en un documental, los mismos soldados que hab铆an negado sus cr铆menes 20 a帽os antes confirman la tesis del doctorando<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-5" data-title="

S. Cypel: 芦Israe虉l, 1948. Le massacre de Tantura a bien eu lieu禄 en Orient XXI, 2/2/2022.

“>5.

Tortura, expulsiones y masacres

17 de febrero de 2022. Haim Rubovitch, antiguo n煤mero tres del Shin Bet, el servicio de seguridad interior israel铆, explica en una entrevista en Haaretz que su servicio 芦detuvo a innumerables palestinos sin motivo禄 y confirma el uso regular de la tortura durante su permanencia en el Shin Bet, de 1980 a 2005<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-6" data-title="

Amos Harel: 芦鈥榃e Arrested Countless Palestinians for No Reason鈥 Says Ex-Top Shin Bet Officer禄 en

Haaretz , 17/2/2022.

“>6. Se refiere especialmente a las secuelas del estallido de la Segunda Intifada, en 2000, cuando decenas de miles de j贸venes palestinos fueron sometidos a violentos interrogatorios, encarcelamientos abusivos o, en ocasiones, eliminaciones f铆sicas (en la jerga del Shin Bet, 芦prevenciones selectivas禄). En retrospectiva, Rubovitch cree que este m茅todo puede haber mejorado la seguridad de Israel, pero ciertamente no aument贸 su capacidad para controlar a la poblaci贸n ocupada.

芦Cuando Reagan y Begu铆n discutieron la expulsi贸n de los palestinos [del L铆bano]禄, titula Haaretz el 6 de junio de 2022<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-7" data-title="

Ofer Aderet: 芦When Reagan and Begin Discussed Expelling Palestinians禄 en Haaretz , 6/6/2022.

“>7. El 21 de junio de 1982, el primer ministro israel铆 visita al presidente estadounidense. La invasi贸n israel铆 del L铆bano hab铆a comenzado dos semanas antes. Men谩jem Begu铆n quer铆a 芦encontrar una soluci贸n al problema禄 de los refugiados palestinos en el L铆bano, que en ese momento sumaban 400.000. Deb铆an ser expulsados 芦al menos en parte禄, argument贸. Ronald Reagan, respondi贸: 芦驴Alguien se ha tomado la molestia de preguntar a los palestinos qu茅 piensan de eso?禄. Expulsar a los refugiados no es realista, argument贸. 芦La soluci贸n se encuentra cuando se tiene la voluntad de encontrarla禄, replica Begu铆n. Una discusi贸n entre amigos鈥

8 de septiembre de 2022. Nuevas revelaciones, o m谩s bien confirmaciones. El abogado Eitay Mack, el israel铆 que m谩s ha contribuido a develar el esc谩ndalo Pegasus<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-8" data-title="

S. Cypel: 芦Israe虉l empe虃tre虂 dans l鈥檃ffaire Pegasus禄 en Orient XXI , 24/2/2022.

“>8, ha obtenido esta vez del Tribunal Supremo israel铆 la apertura de los archivos clasificados del Mossad sobre su actividad en el L铆bano, en particular durante la guerra de 1982<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-9" data-title="

O. Aderet: 芦What Historical Mossad Files Reveal about Israel鈥檚 Most Planned War禄 en Haaretz ,

8/9/2022.

“>9. Sin embargo, el Tribunal permiti贸 al servicio de inteligencia exterior mantener ocultos los documentos m谩s sensibles. Estos archivos muestran que Ariel Shar贸n y el Estado Mayor dirig铆an esta guerra al margen de cualquier control gubernamental. Que lejos de ser una 芦represalia禄 espont谩nea tras un atentado contra el embajador israel铆 en Londres, esta guerra fue 芦la m谩s planificada禄 de la historia de Israel. Shar贸n y su entorno la hab铆an preparado meticulosamente durante un a帽o y medio. Que sus v铆nculos con las milicias cristianas eran muy antiguos y regulares. Y que estas milicias, masivamente armadas por Israel, estaban a sus 贸rdenes. Por 煤ltimo, y esto es lo m谩s grave, el veredicto del jurista Mack es inapelable: los documentos 芦sugieren que la masacre de Sabra y Shatila fue solo un acontecimiento en una cadena de masacres, ejecuciones, secuestros, desapariciones y amputaciones y maltrato de cad谩veres perpetrados por las milicias cristianas禄 en esta guerra.

14 de junio de 2022. Un miembro del kibutz Nahshon (de la izquierda sionista) hab铆a guardado un documento que nunca se public贸. Un mes despu茅s de la guerra de junio de 1967, la asamblea general de esta poblaci贸n colectivista discute qu茅 hacer con las tierras de tres pueblos palestinos, Imwas, Bayt Nuba y Yalo, cuya poblaci贸n ha sido expulsada. La mayor铆a est谩 en contra de la toma de sus tierras, algunos a favor. Una vez concluido el debate, los dirigentes del kibutz decidieron no publicar esta discusi贸n en su bolet铆n semanal. En la actualidad, un pueblo jud铆o, Mevo Horon, ocupa el terreno de lo que antes era Bayt Nuba y se ha construido un parque de atracciones en el terreno de los otros dos pueblos<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-10" data-title="

O. Aderet: 芦55 Years Later: A Censored Kibbutz Decision about Arab Land is Revealed禄 en Haaretz , 14/6/2022.

“>10.

29 de julio de 2022. Resurge uno de los asuntos ocultos m谩s perturbadores de los primeros d铆as del Estado de Israel: el de la masacre de Kafr Qasim. El 29 de octubre de 1956, en una zona cercana a la frontera jordana en ese momento, 49 aldeanos, hombres, mujeres y ni帽os, fueron asesinados a tiros sin previo aviso por la polic铆a fronteriza. Volv铆an del campo y no sab铆an que se hab铆a adelantado el toque de queda. Luego sobrevino un juicio, dise帽ado para ocultar las responsabilidades del gobierno y del Estado Mayor. Durante mucho tiempo, Israel afirm贸 que hab铆a sido un error desolador. Pero en 2018, Issachar Shadmi, el comandante de la unidad (m谩s tarde general y ya fallecido) declar贸 que la masacre era en realidad parte de un plan para sembrar el terror entre los aldeanos palestinos de la zona con el fin de hacerlos huir a Jordania y apoderarse de sus tierras<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-11" data-title="

O. Aderet: 芦General鈥檚 Final Confession Links 1956 Massacre to Israel鈥檚 Secret Plan to Expel Arabs禄 en Haaretz , 13/10/2018.

“>11. Este asesinato en masa fue, seg煤n 茅l, validado por el primer ministro Ben-Guri贸n y su jefe de Estado Mayor Mosh茅 Day谩n.

La apertura de nuevos archivos en 2022 confirm贸 que se trat贸 de una masacre deliberada. Las declaraciones de varios soldados en el juicio son demoledoras<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-12" data-title="

Baudouin Loos: 芦Kafr Kassem, 1956. Derrie虁re le massacre, un plan d鈥檈xpulsion des Palestiniens

d鈥橧srae虉l禄 en Orient XXI , 7/9/2022.

“>12. El jefe de la unidad israel铆 hab铆a dicho a sus hombres que 芦era deseable que hubiera v铆ctimas禄. Cuando un juez le pregunt贸 por qu茅 hab铆a aceptado matar deliberadamente a personas inocentes, el suboficial Haim Levy respondi贸: 芦Era una orden. Hoy me parece poco razonable. Pero en ese momento pens茅 que estaba justificada禄. Sobre todo, los archivos confirman que el crimen ten铆a un objetivo: hacer que los palestinos del pueblo y de los alrededores huyeran a Jordania. En el juicio, el juez pregunta al comandante Shadmi: 芦驴Estamos instando [a los palestinos] a abandonar nuestras fronteras?禄. Respuesta del funcionario: 芦No es un secreto禄.

10 de agosto de 2022. En 1948, Sami Saada trabajaba en el puerto de Haifa, donde viv铆a. Durante los d铆as 21 y 22 de abril, los palestinos fueron expulsados por la fuerza. Antes de la guerra, hab铆a 71.000 palestinos en la ciudad, pero solo quedaron 3.500. Ben-Guri贸n orden贸 que se agruparan en un solo barrio, llamado Wadi Nisnas. A Saada le confiscaron su piso de cuatro habitaciones. Le prometieron uno nuevo, pero la administraci贸n se neg贸 a permitirle habitarlo. 脡l y su familia se quedaron sin hogar. Escribi贸 cartas a Ben-Guri贸n, nunca respondidas. Un libro cuenta su historia, la de tantos refugiados palestinos desde dentro, un aspecto poco conocido de la historia del conflicto<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-13" data-title="

Sheren Falah Saab: 芦鈥楽trangers in my House鈥: Letters an Expelled Palestinian Sent David Ben

Gourion in 1948, Revealed禄 en Haaretz , 10/8/2022.

“>13.

11 de septiembre de 2022. Titular de Haaretz: 芦C贸mo Israel decidi贸 en secreto borrar la L铆nea Verde禄. Subt铆tulo: 芦Las actas de las reuniones top secret de 1967 revelan c贸mo se tom贸 la decisi贸n禄. Hay otras innumerables historias y revelaciones que han aparecido en Israel sobre el comportamiento de sus Fuerzas Armadas y dirigentes en el pasado鈥 y en la actualidad. Terminaremos este repaso con este ejemplo actual. En v铆speras de la apertura del 煤ltimo curso escolar, la Alcald铆a de Tel Aviv autoriz贸 un libro de historia para ni帽os en el que aparece la L铆nea Verde, la frontera internacionalmente reconocida que separaba a Israel de los territorios palestinos 鈥揾oy ocupados鈥 antes de junio de 1967. El Ministerio de Educaci贸n del gobierno del 芦centrista禄 Yair Lapid exigi贸 que el libro fuera retirado del circuito escolar. Abajo la memoria. 芦C贸mo se ense帽a a los israel铆es a borrar a los palestinos禄, titul贸 Haaretz<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-14" data-title="

Eitan Nechin: 芦How Israelis Are Taught to Erase Palestinians禄 en Haaretz , 28/8/2022.

“>14.

驴Revelaciones in煤tiles?

Cuando aparecieron las nuevas revelaciones sobre Kafr Qasim a fines de julio de 2022, el historiador israel铆 Tom Segev, refiri茅ndose a la mascarada del juicio en el que se juzg贸 a los soldados, escribi贸: 芦Las actas son tan impactantes no porque revelen informaci贸n desconocida para los historiadores, sino porque muestran hasta qu茅 punto los cr铆menes de guerra israel铆es desempe帽aron un papel marginal en la configuraci贸n de los principios fundamentales del Estado禄<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-15" data-title="

T. Segev: 芦Israeli Soldiers in 1956. Kafr Qasem Massacre Believed They Were Doing the Right

Thing禄 en Haaretz , 31/7/2022.

“>15.

En t茅rminos crudos, estos 芦principios fundamentales禄 no inclu铆an los cr铆menes contra los palestinos. Al final, argumenta Segev, lo que importa es bastante simple: los soldados obedecieron las 贸rdenes porque consideraron que estaban justificadas. Se ajustaban a las 贸rdenes que hab铆an conducido a la expulsi贸n masiva de palestinos siete a帽os antes. En 1956, escribe, 芦muchos israel铆es a煤n viv铆an bajo el esp铆ritu de los acontecimientos de la Guerra de la Independencia禄. Ben-Guri贸n, primer ministro en ese entonces, 芦favoreci贸 varios planes de transferencia禄 鈥搇a palabra 芦transferencia禄 ha entrado en el lenguaje codificado israel铆 para referirse a la expulsi贸n leg铆tima de los palestinos鈥. Haaretz, en un editorial, pidi贸 la desclasificaci贸n de 芦miles de documentos que permanecen clasificados禄<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-16" data-title="

芦There Are Thousands of Classified Pages Israel Has Yet to Reveal, for the Sake of Healing禄 en

Haaretz , 1/8/2022.

“>16. Ser铆a muy 煤til profundizar en el conocimiento del asunto de Kafr Qasim. Pero 驴es posible imaginar que esto cambiar铆a la mentalidad mayoritaria en Israel? Todav铆a estamos lejos de ello.

Las revelaciones actuales son en general obra de j贸venes investigadores, pero los testimonios recogidos son a menudo los de testigos ancianos que dan la impresi贸n, en sus 煤ltimos a帽os de vida, de querer liberarse de una carga. Este es el caso de los actores que, en Tantura, en un brusco cambio de opini贸n, reconocen ahora hechos que negaban hace 20 a帽os. Este fue probablemente tambi茅n el caso del general Shadmi, que recuerda la confesi贸n del general franc茅s Jacques Massu en la que reconoc铆a las torturas en Argelia casi 40 a帽os despu茅s del final de la guerra. Y la de Yaakov Sharett, un importante funcionario del Shin Bet e hijo de Mosh茅 Sharett, primer ministro de Israel entre 1954 y 1955, que declar贸 en septiembre de 2021, a la edad de 95 a帽os: 芦El Estado de Israel y la empresa sionista nacieron en el pecado. He colaborado con un pa铆s criminal禄.

Pero 驴por qu茅 el impacto de estas confesiones tard铆as sigue siendo tan insignificante? Quiz谩s la respuesta est茅 en los efectos de lo que fue una verdadera empresa en Israel, llevada adelante por los gobernantes tanto de la izquierda como de la derecha sionista, para tergiversar los hechos hist贸ricos referidos a los palestinos. A generaciones de ni帽os se les ha dicho que los palestinos 芦se fueron voluntariamente禄 de su pa铆s entre 1947 y 1950. En resumen, que las v铆ctimas eran responsables de su propio destino. Lo que muestran todas las revelaciones recientes es, en primer lugar, la propensi贸n del gobierno israel铆, de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, desde la formaci贸n del Estado, a presentar una versi贸n truncada de los hechos vergonzosos, a negarlos o a reducir sistem谩ticamente su alcance, y a ocultar su propio involucramiento en los actos criminales. Pero lo que tambi茅n muestran es c贸mo la acumulaci贸n de pruebas sobre cr铆menes pasados no altera en lo esencial la relaci贸n general de los jud铆os israel铆es con los palestinos.

Expulsar a los ciudadanos desleales

En la actualidad se pueden distinguir tres polos en Israel sobre la cuesti贸n de la memoria. El primero refiere a los sostenedores incondicionales de las fuerzas del orden. A menudo estos apoyan la idea de que la represi贸n de los palestinos ha sido y sigue siendo insuficiente. En las dos 煤ltimas d茅cadas, este movimiento ha cobrado una fuerza notable, atrincherado en la convicci贸n de que solo el uso de una fuerza a煤n m谩s poderosa liberar谩 a Israel del dybbuk palestino<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-17" data-title="

En la mitologi虂a judi虂a y cabali虂stica, un dybbuk es un espi虂ritu o demonio que habita en el cuerpo de

un individuo al que permanece unido.

“>17. Itamar Ben-Gvir, l铆der de la extrema derecha kanah铆sta abiertamente racista, exige la 芦deportaci贸n禄 del pa铆s de sus ciudadanos 芦desleales禄 (es decir, hostiles a su pol铆tica colonial), no solo palestinos, sino tambi茅n jud铆os. Una encuesta reciente mostr贸 que 60% de los israel铆es apoyan su posici贸n. 驴C贸mo sorprenderse, entonces, de que la visi贸n colectiva del pasado y del presente lleve tambi茅n a 64% de los jud铆os israel铆es a apoyar la idea de una necesaria 芦segregaci贸n禄 entre jud铆os y palestinos en su territorio?

Frente a esta gran mayor铆a, tambi茅n se ha fortalecido otro movimiento: precisamente el de los 芦desleales禄 que apoyan cada vez menos la segregaci贸n infligida a los palestinos. Esta tendencia ha puesto en circulaci贸n el uso del t茅rmino 芦apartheid禄 en el debate p煤blico israel铆, que los dirigentes ya no pueden contener<a href="https://nuso.org/articulo/302-memoria-selectiva-sociedad-israeli/#footnote-18" data-title="

Jean Stern: 芦Amnesty International disse虁que l鈥檃partheid d鈥橧srae虉l禄 en Orient XXI , 1/2/2022.

“>18. Son quienes est谩n multiplicando las investigaciones sobre el pasado y sobre el presente. Ya no se limitan a organizaciones como B鈥橳selem [Centro de Informaci贸n Israel铆 para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados] y Breaking the Silence [Romper el Silencio]. Aunque muchos de sus miembros, al no poder soportar el ambiente opresivo en el pa铆s, acaban optando por el exilio, su crecimiento es constante, si bien siguen confinados en peque帽os c铆rculos, probablemente menos de 5% de la poblaci贸n jud铆a. Finalmente, hay un tercio de la poblaci贸n que prefiere taparse la nariz y los o铆dos y cerrar los ojos y siempre encuentra una raz贸n para aceptar t谩citamente los cr铆menes que se descubren. 驴Acaso no est谩 Israel en peligro permanente?

En t茅rminos de represi贸n, las fuerzas israel铆es no se han comportado en su trato con los palestinos de manera diferente a las fuerzas brit谩nicas en Kenia, las fuerzas francesas en Argelia o las fuerzas estadounidenses en su 芦patio trasero禄. La gran diferencia es que 芦con el tiempo禄 la era del dominio colonial se ha desvanecido en estos pa铆ses, aunque todav铆a hay cicatrices abiertas, mientras que en Israel la dominaci贸n colonial sigue vigente hasta hoy. Hay que reconocer que este colonialismo que sigue activo en Palestina se esfuerza cada vez m谩s por preservar la imagen de su pasado (y, por cierto, tambi茅n la de su presente). Pero, al mismo tiempo, hay que reconocer que la multiplicaci贸n de revelaciones peri贸dicas sobre cr铆menes pasados o actuales no tiene ning煤n efecto sobre una opini贸n israel铆 mayoritaria que, por el contrario, no hace m谩s que radicalizarse en una direcci贸n colonial.

Esto sucede por una raz贸n principal: mientras contin煤e el colonialismo israel铆, mientras su Estado siga hundi茅ndose en el apartheid hacia los palestinos, la poblaci贸n jud铆a israel铆 no podr谩 deshacerse de esta mentalidad. Lo primero que se desprende de las recientes revelaciones es la impunidad sistem谩tica de la que gozan los autores de los actos denunciados. Segev, para simbolizar la opini贸n media israel铆 sobre el crimen de Kafr Qasim, cita la carta de un lector que lleg贸 a la redacci贸n de Haaretz: 芦驴Y cu谩ndo se publicar谩n las actas de los pogromos de Chisin谩u?禄. En esta ciudad de Moldavia se produjeron dos matanzas de jud铆os y saqueos de sus propiedades en 1903 y 1905. En resumen, cualesquiera sean los cr铆menes cometidos por Israel en la actualidad, los israel铆es siguen siendo, en cualquier circunstancia, los herederos de las v铆ctimas del pasado.

Es esta necesidad de preservar la posici贸n de v铆ctimas constantemente amenazadas la que explica que los israel铆es permanezcan tan abrumadoramente indiferentes a los cr铆menes de los suyos, pasados o presentes, cuando salen a la luz. Hay varias razones para esta actitud, pero parece estar dictada esencialmente por el sentimiento de impunidad que exime a los israel铆es de hacer un balance colectivo. Al igual que la impunidad del pasado ha permitido el desarrollo de una historiograf铆a fake, la impunidad en la que viven hoy los israel铆es les impide poder emanciparse de la mentalidad colonialista que ahora domina casi por completo a su sociedad.

Nota: una versio虂n ma虂s breve de este arti虂culo se publico虂 en france虂s en Orient XXI con el ti虂tulo 芦Crimes et refoulement. La me虂moire se虂lective de la socie虂te虂 israe虂lienne禄, 15/9/2022, disponible en https://orientxxi.info/ Traduccio虂n: Pablo Stefanoni.

RelacionadosLa tragedia de Jerusal茅n y el apartheid israel铆Ezequiel KopelGuerraEl conflicto y el mundoSantiago Alba Rico<a title="

El asesinato y la ocupaci贸n de Palestina

” href=”https://nuso.org/articulo/asesinato-ocupacion-israel-palestina-abu-akleh/”>El asesinato y la ocupaci贸n de PalestinaEzequiel Kopel<a title="

Israel-Palestina: la guerra silenciosa

” href=”https://nuso.org/articulo/israel-palestina-Netanyahu/”>Israel-Palestina: la guerra silenciosaEva IllouzPantallaLa 煤nica realidad que no contagia鈥 Peio H. Ria帽o

1.Mathieu Rigouste: 芦Des violences policie虁res inscrites dans l鈥檋istoire coloniale禄 en Orient XXI, 14/6/2022.

2.Princeton UP, Princeton, 2018.

3.A. Raz: 芦Classified Docs Reveal Massacres of Palestinians in 48 鈥 and What Israeli Leaders Knew禄 en Haaretz, 9/12/2021.

4.A. Raz: 芦There鈥檚 a Mass Palestinian Grave at a Popular Israeli Beach, Veterans Confess禄 en Haaretz, 20/1/2022

5.S. Cypel: 芦Israe虉l, 1948. Le massacre de Tantura a bien eu lieu禄 en Orient XXI, 2/2/2022.

6.Amos Harel: 芦鈥榃e Arrested Countless Palestinians for No Reason鈥 Says Ex-Top Shin Bet Officer禄 en Haaretz, 17/2/2022.

7.Ofer Aderet: 芦When Reagan and Begin Discussed Expelling Palestinians禄 en Haaretz, 6/6/2022.

8.S. Cypel: 芦Israe虉l empe虃tre虂 dans l鈥檃ffaire Pegasus禄 en Orient XXI, 24/2/2022.

9.O. Aderet: 芦What Historical Mossad Files Reveal about Israel鈥檚 Most Planned War禄 en Haaretz, 8/9/2022.

10.O. Aderet: 芦55 Years Later: A Censored Kibbutz Decision about Arab Land is Revealed禄 en Haaretz, 14/6/2022.

11.O. Aderet: 芦General鈥檚 Final Confession Links 1956 Massacre to Israel鈥檚 Secret Plan to Expel Arabs禄 en Haaretz, 13/10/2018.

12.Baudouin Loos: 芦Kafr Kassem, 1956. Derrie虁re le massacre, un plan d鈥檈xpulsion des Palestiniens d鈥橧srae虉l禄 en Orient XXI, 7/9/2022.

13.Sheren Falah Saab: 芦鈥楽trangers in my House鈥: Letters an Expelled Palestinian Sent David Ben Gourion in 1948, Revealed禄 en Haaretz, 10/8/2022.

14.Eitan Nechin: 芦How Israelis Are Taught to Erase Palestinians禄 en Haaretz, 28/8/2022.

15.T. Segev: 芦Israeli Soldiers in 1956. Kafr Qasem Massacre Believed They Were Doing the Right Thing禄 en Haaretz, 31/7/2022.

16.芦There Are Thousands of Classified Pages Israel Has Yet to Reveal, for the Sake of Healing禄 en Haaretz, 1/8/2022.

17.En la mitologi虂a judi虂a y cabali虂stica, un dybbuk es un espi虂ritu o demonio que habita en el cuerpo de un individuo al que permanece unido.

18.Jean Stern: 芦Amnesty International disse虁que l鈥檃partheid d鈥橧srae虉l禄 en Orient XXI, 1/2/2022.