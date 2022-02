El constante discurso de desautorizaci贸n de la credibilidad de Rusia, va acompa帽ado de la imposici贸n de que la versi贸n oficial de Occidente es obligatoriamente veraz

El mundo teme que la humanidad est茅 al borde de un conflicto militar de grandes dimensiones: 驴terminal? Hoy no solo asistimos a una extrema ideologizaci贸n y parcialidad en la cobertura de los sucesos en Ucrania, sino que las mentiras y la manipulaci贸n del imaginario colectivo se ven potenciados en las redes sociales y llevan a la hipertrofia de una masa informativa fuera de todo control y verificaci贸n.

Una vez m谩s, los medios de comunicaci贸n 鈥搃ncluyendo las redes sociales- actuaron de forma alevosa para generar un conflicto que s贸lo puede beneficiar a los vendedores de armas, las petroleras trasnacionales, que son los que han atizado el conflicto. La verdad es la primera v铆ctima de la guerra, dec铆a el griego Esquilo hace m谩s de 2.500 a帽os. Hoy sabemos que la mentira es un arma de guerra.

Los medios hegem贸nicos instalan la guerra en el imaginario colectivo, cuando lo m谩s sensato ser铆a lamentar el conflicto por lo que 茅ste implica en t茅rminos de sufrimiento humano y destrucci贸n material e insistir no en la competencia por demostrar qui茅n es el m谩s fuerte, sino en la necesidad de una soluci贸n mediante el di谩logo. Es lo que llaman la guerra h铆brida, la mentira como arma y la verdad como v铆ctima.

La cobertura de los principales medios de comunicaci贸n sobre la crisis de Ucrania es defectuosa, adem谩s de claramente racista y llena de prejuicios, repetidores de los mantras rusof贸bicos fabricados en Washington para instrumentalizar la guerra de guerrillas geopol铆tica e ideol贸gica de las 鈥渇uerzas del bien鈥, la civilizaci贸n occidental, contra la 鈥渇uerza del mal鈥: los rusos 鈥渃omunistas鈥, los cauc谩sicos y los euroasi谩ticos.

Mientras, siguen omitiendo el perfil ultradechista del actual presidente Volodymyr Zelensky, y de los grupos de extrema derecha y neonazis que participan y apoyan al gobierno.

Un enfoque disonante del pensamiento 煤nico en un veh铆culo medi谩tico hegem贸nico como el portal brasile帽o UOL, el viernes 22 de febrero fue la publicaci贸n de una entrevista en la que el analista pol铆tico estadounidense Andrew Korybko afirma que 鈥淏rasil y Ucrania fueron v铆ctimas de guerras h铆bridas dirigidas por EEUU con el objetivo de fortalecer la hegemon铆a unipolar norteamericana鈥.

En este drama, Occidente (o sea EE.UU. y los pa铆ses de la OTAN) dio la espalda a cualquier papel constructivo y se empe帽贸 en utilizar la transitoria debilidad rusa para crear un mundo unipolar regido por Washington, para lo cual transgredi贸 sistem谩ticamente el compromiso de no expandir hacia el este el manto militar de la OTAN.

En una prolongaci贸n de la guerra fr铆a, que todos cre铆amos hab铆a terminado hace tres d茅cadas, Occidente se empe帽贸 en instalar en Kiev un gobierno rus贸fobo, con lo cual dio pie a la rebeli贸n de las regiones de mayor铆a rusa y gest贸 una suerte de guerra civil que sirvi贸 de caldo de cultivo para el fortalecimiento de grupos ultranacionalistas e incluso neonazis que han permeado a las instituciones ucranias, incluido el gobierno.

El golpe de 2014 en Kiev 鈥搎ue derroc贸 al gobierno de Viktor Yanukovytch-, probadamente dirigido y financiado por Washington, instaur贸 un Estado vasallo repleto de armas y de pandillas desaforadas, con mucha frecuencia integradas por admiradores de Hitler.

Y si esta incursi贸n rusa se cataloga como violaci贸n flagrante del derecho internacional 驴c贸mo se debe catalogar a las operaciones de la OTAN en la ex Yugoslavia, el bombardeo inmisericorde de Serbia y la descarada proclamaci贸n de la independencia de Kosovo, entonces rep煤blica aut贸noma del pa铆s balc谩nico? Ni hablemos de las violaciones estadounidenses al derecho internacional, a la soberan铆a e independencia de los pueblos. Los latinoamericanos y caribe帽os hemos sufrido decenas de violaciones.

Hua Chunying, vocera de la canciller铆a china se帽al贸 que 芦la pregunta clave ahora es: 驴Qu茅 papel ha desempe帽ado EEUU en la crisis de Ucrania?禄. 芦Es irresponsable que alguien acuse a los dem谩s de ser ineficaces en la lucha contra un incendio mientras echa le帽a al fuego禄

En su mensaje televisado, el mandatario ruso Vladimir Putin afirm贸 que su objetivo es desmilitarizar y desnazificar Ucrania para defender a las personas que en los pasados ocho a帽os han sufrido vejaciones, un genocidio perpetrado por el r茅gimen de Kiev, en alusi贸n al hostigamiento contra ciudadanos rus贸fonos, y en particular a las hostilidades entre el gobierno ucranio y los territorios ahora reconocidos por el Kremlin como rep煤blicas independientes, Donietsk y Lugansk, en el este de Ucrania

Las reacciones de Occidente no se hicieron esperar: el presidente de EEUU, Joe Biden, asegur贸 que su naci贸n planta cara a los matones, calific贸 de tirano a Vladimir Putin y afirm贸 que ser谩 un paria en el panorama internacional, mientras extend铆a un nuevo men煤 de sanciones contra dirigentes rusos y sus familiares, adem谩s de un control sobre las exportaciones. Pero dej贸 en claro su postura, al reiterar que no iba a enviar soldados estadounidenses a Ucrania.

El chileno Luis Casado se帽ala que los rusos son chicos tan malos que ni siquiera exigen que Occidente cese de organizar guerras en 脕frica, como cuando Francia y Gran Breta帽a, con el concurso de EEUU, bombardearon Libia en el 2011. O como cuando juntos bombardearon Siria durante cinco a帽os, con el concurso de 20 pa铆ses asociados a la OTAN. O como Francia, que mantuvo una guerra durante 14 a帽os en Mal铆, desde donde acaba de ser expulsada.

鈥淣i organizar golpes de Estado como en Burkina Fasso, en donde Francia hizo asesinar a Thomas Sankara. Para ahorrar espacio no vuelvo sobre la guerra en Afganist谩n, ni en Iraq, ni en Ir谩n, ni en Yemen, ni en Somal铆a鈥 Y tampoco, desde luego, sobre los innumerables golpes de Estado en Am茅rica Latina鈥, a帽ade.

Chomsky y el despliegue de EEUU en el este europeo

El 4 de febrero, el intelectual estadunidense Noam Chomsky, hizo un recuento de la expansi贸n de la OTAN en Europa del Este, lo que 茅l considera una clave para entender el actual conflicto entre Rusia y Ucrania.

Chomsky indic贸 al portal Truth Out que han sido los gobiernos estadounidenses, no la OTAN como tal, quienes han admitido a pa铆ses de Europa del Este como sus nuevos miembros. As铆, el ingreso de estas naciones ocurri贸 aceleradamente a partir de que Alemania Democr谩tica se integr贸 a Alemania Federal.

Posteriormente se unieron a la OTAN las naciones que conformaron el bloque socialista europeo: Rep煤blica Checa, Hungr铆a y Polonia (1999), Rumania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia (2004), Albania y Croacia (2009), Montenegro (2017) y Macedonia del Norte (2020). Recuerda que Francia y Alemania, pa铆ses claves dentro de la Alianza, vetaron el ingreso de Ucrania a la OTAN precisamente para evitar un conflicto como el que finalmente estall贸 ahora.

El canciller ruso, Serguei Lavrov dijo muy claramente en la ONU que para Rusia eran inadmisibles 鈥榰na mayor expansi贸n de la OTAN en el este y el despliegue de armas de ataque que amenazan el territorio de Rusia鈥. Todo eso fue reiterado por el presidente Vladimir Putin. Para Chomsky, 鈥渆xiste una forma simple de lidiar con dicho despliegue de armas: no desplegarlas. No existe justificaci贸n para hacerlo. EEUU dice que son armas defensivas, pero Rusia no lo ve as铆 y con justa raz贸n鈥.

Mientras Ucrania trataba de distender la situaci贸n, EEUU insist铆a en echar le帽a al fuego al no dar respuesta a las peticiones de Rusia y recalcar que una invasi贸n era inevitable.

Algunos analistas europeos se帽alan que la creciente impopularidad del presidente estadounidense Joseph Biden y del premier brit谩nico Boris Johnson, est谩 actuando como un impulsor y catalizador importante de este conflicto, ya que ambos pretenden subir su aceptaci贸n entre los votantes escalando la tensi贸n con Mosc煤. Junto a la pandilla de la UE, recurren en Ucrania a la vieja treta de escapar a serios problemas internos mediante la exacerbaci贸n al m谩ximo de un conflicto de pol铆tica exterior.

Salvar a Ucrania de una supuesta amenaza rusa y una inminente invasi贸n que se anunci贸 por tres meses para el d铆a siguiente, es el mantra con que ambos gobernantes tratan de desviar la atenci贸n de su crisis pol铆tica interna. Putin nunca ha aceptado que Ucrania pueda ser un Estado totalmente independiente al sostener que rusos y ucranianos forman un solo pueblo y que Kiev no tiene derecho a ignorar mil a帽os de historia de Rusia.

En julio de 2021, difundi贸 un art铆culo de siete mil palabras -鈥淪obre la unidad hist贸rica de rusos y ucranianos鈥-, que envi贸 a todos los miembros de las Fuerzas Armadas rusas en un claro aviso de que alg煤n d铆a tendr铆an que asumir la misi贸n de defender esa interpretaci贸n de la historia. Putin reiter贸 sus ideas el lunes 21 en su discurso televisado.

La mentira, arma de destrucci贸n masiva: La guerra cognitiva

La mentira es un arma de guerra en esta guerra cultural, de cuarta o quinta generaci贸n. La tarea es instaurar la mentira, el bulo, el ‘fake’; el chisme sin corroboraci贸n en el imaginario colectivo, para manejar a las masas, atraer a votantes con enga帽os. La mentira es un mecanismo de destrucci贸n masiva que sirve para exonerar de responsabilidades a inescrupulosos empresarios y/o pol铆ticos, criminales o negligentes.

La guerra de Ucrania comenz贸 anticipadamente en la prensa y las redes sociales. El constante discurso de desautorizaci贸n de la credibilidad de Rusia, va acompa帽ado de la imposici贸n de que la versi贸n oficial de Occidente es obligatoriamente veraz. Este es un formato de desinformaci贸n. Precisamente, uno de los formatos de desinformaci贸n es aceptar como v谩lida la informaci贸n oficial de una de las partes.

La guerra no empez贸 con la invasi贸n rusa ni con las tan difundidas im谩genes de los tanques camino a Kiev. Eso es lo que se ve por televisi贸n, donde la OTAN parece un actor de reparto dentro de las operaciones, esas que hasta la agencia estadounidense de noticias AP llam贸 鈥渄esinformaci贸n sobre el conflicto ruso-ucraniano鈥. Pero no s贸lo se usan nuevas formas de manipulaci麓pon del imaginario, ya que las anteriores subsisten.

Por ejemplo, la estadounidense autodenominada Fundaci贸n Nacional para la Democracia, creada en 1983 por el gobierno de Ronald Reagan para financiar proyectos que promuevan la democracia neoliberal durante la Guerra Fr铆a, sigue en su labor de construir subjetividades pol铆ticas para desestabilizar pa铆s, como ya lo hiciera dos d茅cadas atr谩s con las llamadas guerra de colores sobre todo en varios pa铆ses de Europa.

Ahora, la Guerra Cognitiva, que ya comenz贸 a probar (al menos) la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte con la crisis en Ucrania, resulta un gran desaf铆o; altera la comprensi贸n y la reacci贸n, de forma gradual y sutil, ante ciertos acontecimientos. Todo esto tiene efectos nocivos a largo plazo, ya que posee un alcance universal que afecta a los individuos, a los Estados y las organizaciones multinacionales.

Se nutre, en la mayor铆a de los casos, de las t茅cnicas de desinformaci贸n y propaganda que buscan agotar psicol贸gicamente a los receptores de la informaci贸n. Por supuesto, estas tecnolog铆as y el inter茅s en ellas no son nuevas desde el punto de vista militar. Lo interesante es que en este caso, la OTAN reconoce que tal vector estrat茅gico formar谩 parte de las guerras del ma帽ana, junto con la creaci贸n de neuroarmas.

El conocimiento puede f谩cilmente ser convertido en un arma. Los instrumentos de la guerra inform谩tica van de la mano de las neuroarmas desarrolladas por la nueva tecnolog铆a; por lo que este campo se convierte en un frente de batalla del futuro. Esto se refuerza con los r谩pidos avances en las NBIC (Nanotecnolog铆a, Biotecnolog铆a, Inform谩tica y Ciencias Cognitivas).

El hijo de pap谩

Como miembro del Consejo de Administraci贸n de Burisma, la mayor empresa privada de petr贸leo y gas de Ucrania, Hunter Biden, segundo hijo del presidente Joe Biden, cobraba 50.000 d贸lares al mes entre 2014 y 2019, cuando su padre era el n煤mero dos de Barack Obama. Burisma Holding tiene permiso para explotar los yacimientos petrogas铆feros que se encuentran en la pen铆nsula de Crimea. Tambi茅n puede realizar trabajos en las regiones de Dnepropetrovsk, Donetsk y J谩rkov.

Obviamente, si se interrumpe el acuerdo con Rusia para el gasoducto Stream2, los beneficiados ser谩n las empresas de petr贸leo y gas de EEUU y Europa, como las atrasnacionales Shell y Chevron. En la 煤ltima d茅cada, empresas estadounidenses entraron activamente en la econom铆a ucraniana y en el sector del petr贸leo y el gas. Seg煤n el Departamento de Energ铆a de EE.UU., Ucrania tiene los terceros mayores yacimientos de gas de esquisto de Europa (1.200 millones de metros c煤bicos).

Desde el a帽o pasado Hunter Biden est谩 siendo investigado por el principal fiscal federal en Delaware por el tema de sus impuestos. Seg煤n la prensa, el FBI lanz贸 una investigaci贸n criminal en 2019 que permanece abierta; se centra en acusaciones de lavado de dinero.

En un mundo donde la comunicaci贸n se ha convertido en materia prima estrat茅gica 鈥搈谩s rentable a煤n que el petr贸leo鈥 y donde se negocia la econom铆a de lo inmaterial, el control de Internet (y de las redes sociales) otorga a quien ejerce el poder una ventaja estrat茅gica, geopol铆tica, decisiva. Parecida al poder sobre las v铆as de navegaci贸n planetarias que en el siglo 19 permiti贸 a Inglaterra dominar el mundo

CLAE / La Haine