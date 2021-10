–

[El Dr. Guillermo Foladori entrevista a Ricardo Vega sobre la creciente mercantilizaci√≥n del espacio atmosf√©rico de algunos pa√≠ses, entre ellos M√©xico. El tema es de gran actualidad dado los crecientes impactos del cambio clim√°tico a nivel mundial. Ricardo Vega ha estado investigando esta tendencia a la mercantilizaci√≥n desde hace a√Īos, y ha realizado estudios de caso y revisado la literatura m√°s avanzada al respecto. Su opini√≥n difiere de otras por el enfoque y el abundante caudal de informaci√≥n emp√≠rica que la sostiene.]

GF: Hola Ricardo. Gracias por responder a esta entrevista. He le√≠do trabajos tuyos sobre la mercantilizaci√≥n del espacio atmosf√©rico que me han resultado muy interesantes. Este es un tema desconocido en general, excepto a veces por el nombre de mercados de emisiones; pero dif√≠cilmente se tiene conocimiento de lo que ellos implican. Cuando los trata, la prensa se refiere a ellos como un hecho de mercado natural y ben√©fico para la sociedad global. Dado que t√ļ tienes una interpretaci√≥n diferente, creo muy √ļtil una entrevista al respecto. ¬ŅCu√°l es tu tema de tesis y c√≥mo se relaciona con el cambio clim√°tico?

RV: En mi investigación doctoral La mercantilización de la atmósfera. Cambio climático, mercados de carbono y producción de compensaciones, me concentro en analizar cómo se construyó el principal instrumento internacional para tratar el problema del cambio climático: el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático es uno de los problemas ecológicos más importantes que enfrentan las sociedades contemporáneas. Las consecuencias de este fenómeno ambiental son cada vez más palpables: inundaciones, pérdida de biodiversidad, derretimiento de los casquetes polares, extinciones masivas, aumento de la temperatura planetaria, migración masiva obligada, pérdidas económicas, modificación de los ciclos naturales del planeta y un largo etcétera. Los científicos más reconocidos en el tema están de acuerdo en que si no se mitiga el cambio climático de origen antrópico estará en peligro la continuidad de las sociedades, de la especie humana, de muchas formas de vida y ecosistemas del planeta.

La relevancia del cambio clim√°tico, como problema para las sociedades, se ha expresado en m√ļltiples acuerdos, tratados, protocolos y convenciones a nivel regional, continental e internacional. El organismo internacional m√°s importante, construido con el acuerdo de la mayor√≠a, y de los m√°s poderosos, Estados Nacionales del mundo es la Convenci√≥n Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Clim√°tico (CMNUCC), creada en 1992. Siete a√Īos despu√©s de su creaci√≥n, en 1997, esta Convenci√≥n se reuni√≥ en Jap√≥n, donde firm√≥ el llamado Protocolo de Kyoto que estableci√≥ que el principal medio para enfrentar el cambio clim√°tico ser√≠a un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero y sus dos mecanismos complementarios, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y el Mecanismo de Implementaci√≥n Conjunta. Hasta hoy este mercado de emisiones de gases de efecto invernadero es la principal apuesta de la comunidad internacional para enfrentar el problema del cambio clim√°tico de origen antr√≥pico. Mi investigaci√≥n doctoral se concentra en analizar este mercado, sobre todo en c√≥mo se construy√≥ y c√≥mo funciona.

GF: ¬ŅQu√© es el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio clim√°tico?

RV: Para entender ese mercado, es necesario conocer a grandes rasgos qu√© es el cambio clim√°tico. Dentro de las ciencias que se encargan de estudiar el clima del planeta existe un extendido acuerdo de que el cambio clim√°tico que experimentamos en la actualidad es en gran medida causado por ciertas actividades humanas, como la quema de petr√≥leo o carb√≥n, que emiten gases contaminantes que van a parar a la atm√≥sfera. Acumulados en la atm√≥sfera act√ļan como una cubierta transparente que retiene el calor, como un invernadero, aumentando la temperatura media del planeta, por tal raz√≥n se les denomina gases de efecto invernadero. En otras palabras, para las ciencias encargadas de estudiar el fen√≥meno, el cambio clim√°tico es causado por una acumulaci√≥n excesiva de gases de efecto invernadero en la atm√≥sfera.

El mercado de emisiones instaurado por la CMNUCC pretende detener o desacelerar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dado que, seg√ļn los registros hist√≥ricos, los pa√≠ses desarrollados son los que m√°s han emitido este tipo de gases, el Protocolo de Kyoto les impuso l√≠mites a la cantidad de gases que pueden emitir, mediante la asignaci√≥n de una determinada cantidad de permisos de emisi√≥n a cada uno de esos pa√≠ses. As√≠, los principales responsables de la contaminaci√≥n solamente podr√°n emitir la cantidad de gases que tienen autorizada en sus permisos. De esta forma, la Convenci√≥n pretende detener o desacelerar las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atm√≥sfera y que provocan el cambio clim√°tico.

Sin embargo, los contaminadores tienen una alternativa para emitir m√°s gases contaminantes de los que tienen autorizados en sus permisos e, incluso, esta alternativa les permite obtener ganancias extras a partir de los permisos de emisi√≥n que poseen. Tal alternativa es el mercado de emisiones: cuando un contaminador excede sus l√≠mites de emisi√≥n o, en caso contrario, reduce sus emisiones al punto que no necesita utilizar todos sus permisos, puede acudir a un mercado especialmente creado para intercambiar permisos de emisi√≥n, sea para comprar permisos adicionales o para vender los que logr√≥ ahorrar. Precisamente, esta comercializaci√≥n de permisos para colocar gases contaminantes en la atm√≥sfera es lo que se le conoce como mercado de emisiones de gases de efecto invernadero o mercado de carbono, llamado as√≠ porque el di√≥xido de carbono es uno de los principales gases causantes del cambio clim√°tico. En suma, el mercado de carbono permite que cuando alg√ļn contaminador espec√≠fico haya excedido el nivel de emisiones que tiene permitido, pueda comprar los permisos que ahorr√≥ otro contaminador, de tal forma que, en teor√≠a, la cantidad de gases que entran en la atm√≥sfera se mantenga dentro de cierto nivel, debido a que los excesos de un contaminador se compensan con los ahorros de otro, todo ello por medio de la compra y venta de permisos de emisi√≥n.

En principio, esta forma de abordar el problema del cambio clim√°tico puede parecer conveniente pues permite cierta flexibilidad entre las empresas o pa√≠ses contaminantes. La mayor reducci√≥n de emisiones provendr√° de aquellos agentes que tengan posibilidades de reducir emisiones a un menor costo, mientras que los que no puedan o les resulte oneroso, acudir√°n al mercado a comprar permisos baratos. Sin embargo, esta forma de abordar el problema tiende a concentrarse en buscar una mejor redistribuci√≥n y costo de la contaminaci√≥n, pero no atiende la causa fundamental: detener las actividades humanas generadoras de gases de efecto invernadero. As√≠, el mercado de emisiones se concentra en las consecuencias y no en las causas. Es como si en lugar de evitar que las personas fumen se permite cierta cantidad de cigarrillos por d√≠a y la venta a otros que fuman menos, ‚Äúdistribuyendo el c√°ncer‚ÄĚ en lugar de curarlo. El centro del problema es c√≥mo y qui√©n produce la contaminaci√≥n y c√≥mo detener las actividades que la generan. En su lugar el mercado de emisiones mejora la distribuci√≥n de la contaminaci√≥n mediante el abaratamiento de los permisos, pero permite la continuidad de la producci√≥n contaminante; busca gestionar de mejor manera la concentraci√≥n de gases de efecto invernadero en la atm√≥sfera, pero no atiende la causa principal del problema.

GF: ¬ŅQu√© es lo que se compra y se vende con los permisos de emisi√≥n que cre√≥ la CMNUCC?

RV: Cada vez es m√°s com√ļn escuchar hablar de ‚Äúbonos de carbono‚ÄĚ, ‚Äúpermisos de emisi√≥n‚ÄĚ, ‚Äúbonos verdes‚ÄĚ, y otras formas de nombrar estas mercanc√≠as, sin embargo, estos nombres pueden llevar a confusi√≥n, por ejemplo, hablar de ‚Äúbonos de carbono‚ÄĚ podr√≠a dar lugar al equ√≠voco de pensar que lo que se compra y se vende es el carbono.

Lo que hay que entender es que el mercado de carbono trata a la atm√≥sfera como si fuese un dep√≥sito a√©reo con capacidad limitada para almacenar contaminantes, gases de efecto invernadero. La atm√≥sfera es una esfera de gases que envuelve al planeta y no tiene un l√≠mite f√≠sico para almacenarlos, pero en tanto que los especialistas aseguran que una concentraci√≥n de gases de efecto invernadero que sobrepase cierto umbral (de 450 a 550 part√≠culas por mill√≥n) ser√≠a catastr√≥fica para la civilizaci√≥n, la Convenci√≥n ha impuesto legalmente un l√≠mite sobre la atm√≥sfera. Con el supuesto objetivo de que esos gases no sobrepasen el umbral establecido (entre 450 y 550 partes por mill√≥n), una parte del espacio que a√ļn puede almacenar gases dentro del l√≠mite fue repartida entre los pa√≠ses desarrollados mediante los permisos de emisi√≥n. Esos permisos no son otra cosa que la representaci√≥n legal de porciones del espacio atmosf√©rico con capacidad de almacenar esos gases por debajo del l√≠mite se√Īalado. Es decir, lo que la CMNUCC le entrega a los pa√≠ses desarrollados es una parte del espacio atmosf√©rico para almacenar contaminantes. En el mercado de carbono se compran y se venden esos permisos, esos fragmentos, legalmente representados en un papel, del espacio atmosf√©rico. Para decirlo brevemente, lo que vende y compra un contaminador cuando acude al mercado de carbono de la CMNUCC no es carbono, ni un simple papel, sino una porci√≥n del espacio en la atm√≥sfera, socialmente convertida en un dep√≥sito a√©reo, que podr√° utilizar para colocar sus contaminantes.

Comerciar con el espacio atmosf√©rico en tanto que dep√≥sito de gases contaminantes es un fen√≥meno in√©dito del que desconocemos sus consecuencias. Sin embargo, hoy sabemos que tratar a la naturaleza como una mercanc√≠a ha generado consecuencias peligrosas para la civilizaci√≥n y para la vida en el planeta. Las sociedades que han tratado los recursos naturales, como el petr√≥leo o los combustibles f√≥siles, como si fueran mercanc√≠as a disposici√≥n del mejor postor han provocado la excesiva concentraci√≥n de gases contaminantes en la atm√≥sfera. Utilizaron esos combustibles motivados por la ganancia y el lucro sin pensar en las consecuencias que tendr√≠a sobre el ambiente, sin prever que con ello se generar√≠a el cambio clim√°tico que padecemos en la actualidad. Lo m√°s sorprendente es que para enfrentar el cambio clim√°tico se ha establecido un mercado sobre un espacio del planeta Tierra que antes no era tratado como una mercanc√≠a: el espacio atmosf√©rico. En este sentido, resulta parad√≥jico y muy cuestionable que para atender un problema que fue causado por tratar a la naturaleza como un medio para la obtenci√≥n de ganancias, se establezca una ‚Äúsoluci√≥n‚ÄĚ que busca detener el cambio clim√°tico motivando a los agentes a que obtengan ganancias por ello, es decir, estableciendo un mercado de emisiones que permite la generaci√≥n de ganancias mediante el intercambio de espacio atmosf√©rico para colocar gases contaminantes. Es como el adicto al tabaco que busca liberarse de su adicci√≥n mediante parches de nicotina, pero que termina transform√°ndolo en adicto a los parches, debido a que la supuesta ‚Äúsoluci√≥n‚ÄĚ estimula la causa: la adicci√≥n a la nicotina. Lo mismo sucede con el mercado de emisiones de la Convenci√≥n, tratar a la naturaleza como un medio para obtener ganancias gener√≥ el cambio clim√°tico, y ahora se pretende enfrentar ese problema creando un mercado motivado por la generaci√≥n de ganancias. Como en cualquier otro mercado capitalista, la l√≥gica de la ganancia es la que predomina en el mercado de emisiones y esto hace que el objetivo de combatir el cambio clim√°tico quede subsumido por esa l√≥gica. En este sentido, el mercado de emisiones parece m√°s un medio de expansi√≥n de los mercados capitalistas que una soluci√≥n para el cambio clim√°tico.

GF: ¬ŅC√≥mo complementan el mecanismo de Implementaci√≥n Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, instituidos tambi√©n por el Protocolo de Kyoto, el mercado de carbono?

RV: En el protocolo de Kioto se establece que estos dos mecanismos contribuirán a alcanzar los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, con ello, mitigar el cambio climático. Básicamente tanto el mecanismo de Implementación Conjunta (IC) como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) implementan proyectos de reducción de emisiones, como por ejemplo la sustitución de centrales eléctricas a base de carbón por centrales eléctricas eólicas. Mediante la cuantificación de las emisiones que se evitaron por la transformación de la central se determina cuántos permisos de emisión creó el proyecto de reducción de emisiones (cada permiso es igual a una tonelada de dióxido de carbono equivalente). Estos permisos de emisión adicionales se ofrecen en los mercados de emisiones para que sean adquiridos por los contaminadores. En general, esta es la función principal de los dos mecanismos, reducir emisiones y generar permisos adicionales.

Ahora bien, lo primero que distingue al Mecanismo de Implementaci√≥n Conjunta del Mecanismo de Desarrollo Limpio es el espacio geogr√°fico en el que se implementa. Los proyectos de reducci√≥n de emisiones pertenecientes al mecanismo de IC se ejecutan en los pa√≠ses desarrollados, mientras que los proyectos del MDL se realizan en los llamados pa√≠ses en desarrollo, como los latinoamericanos. La diferencia entre ‚Äúpa√≠ses desarrollados‚ÄĚ y ‚Äúpa√≠ses en desarrollo‚ÄĚ fue fundamental en el Protocolo de Kioto firmado por la CMNUCC. No solo porque les impuso l√≠mites de emisi√≥n √ļnicamente a los pa√≠ses desarrollados, en tanto que principales responsables del cambio clim√°tico, sino porque estableci√≥ como un objetivo que los pa√≠ses en desarrollo contribuir√≠an a mitigar el cambio clim√°tico si logran desarrollarse mediante tecnolog√≠as y procesos productivos menos contaminantes. As√≠, el MDL no solo busca reducir emisiones y generar permisos adicionales, tambi√©n pretende que los pa√≠ses en los que se ejecuta alcancen el desarrollo de forma menos contaminante, mediante la transferencia de recursos y tecnolog√≠as desde los pa√≠ses desarrollados. Por lo que adem√°s de reducir emisiones y generar permisos adicionales, el MDL busca contribuir al desarrollo de los pa√≠ses atrasados, de ah√≠ que lleve por nombre Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Un ejemplo del MDL son los proyectos de Reducci√≥n de Emisiones por Deforestaci√≥n y Degradaci√≥n Evitada de Bosques, mejor conocidos como REDD+. Estos proyectos que se ejecutan en pa√≠ses en desarrollo, como los latinoamericanos, reducen emisiones mediante la conservaci√≥n de los bosques. Los √°rboles, como cualquier otra planta, utilizan el di√≥xido de carbono que capturan del aire para construir sus c√©lulas. Ese carbono permanece ‚Äúsecuestrado‚ÄĚ mientras el √°rbol se conserve vivo, pues en el momento en que muere, el carbono capturado se libera y vuelve a la atm√≥sfera. Es decir, los proyectos REDD+ reducen emisiones mediante la conservaci√≥n de los bosques que funcionan como bancos o sumideros de carbono. El carbono fijado en el bosque y conservado por el proyecto REDD+, cuantificado mediante diversos procesos, se transforma en una cantidad espec√≠fica de permisos de emisi√≥n que podr√°n ser ofrecidos a los pa√≠ses desarrollados y sus empresas contaminantes.

Como todos los proyectos MDL, los REDD+ además de buscar la reducción de emisiones pretenden contribuir al desarrollo de las comunidades y/o gobiernos de los países desarrollados que poseen los bosques en los que se implementan. En teoría estos proyectos permiten a las comunidades acceder a recursos económicos, tecnología limpia y fuentes de empleo realizando actividades de conservación forestal. Sin embargo, los resultados de la investigación muestran que estos proyectos no solo no están creando las condiciones que permitan el acceso a mejores condiciones de desarrollo en los países pobres, sino que originan nuevas condiciones de subordinación hacia los países desarrollados, empresas y organismos internacionales.

GF: ¬ŅLos bosques en los que se implementan los proyectos REDD+ son bosques naturales? ¬ŅC√≥mo es que la conservaci√≥n de un bosque natural puede transformarse en permisos de emisi√≥n, una mercanc√≠a deseada por los contaminadores?

RV: Así es, los proyectos REDD+ se ejecutan en bosques que han sido creación de la naturaleza. Las empresas altamente contaminantes de los países desarrollados tienen cierta preferencia por los permisos generados en estos proyectos forestales, principalmente por el bajo precio al que se venden (en promedio 10 dólares por un permiso que permite colocar una tonelada de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera). Su precio suele ser bajo, respecto de los permisos generados en otros proyectos de reducción de emisiones, porque necesitan poca inversión para ejecutarse, pues en buena medida el trabajo de capturar el dióxido de carbono ya lo ha realizado la naturaleza.

Es muy importante aclarar que lo que se vende como mercancía en los permisos de emisión generados por un proyecto REDD+ no es el bosque y mucho menos el carbono secuestrado en él, sino el espacio atmosférico libre de dióxido de carbono que fue liberado por los árboles que componen el bosque. Debido a que no es posible percibir, mediante la simple observación, el espacio en la atmósfera que el bosque logró liberar de carbono, resulta difícil imaginar que lo que se vende y se compra con estos permisos de emisión es un pedazo de espacio atmosférico para colocar contaminantes. Pero, aunque resulte difícil imaginarlo eso es lo que se vende y se compra con estos permisos. Por ello es que los contaminadores están ansiosos de obtener permisos de emisión generados por proyectos REDD+ en bosques naturales, porque a través de ellos logran obtener una autorización barata para seguir colocando sus gases contaminantes en la atmósfera.

No todos los bosques son id√≥neos para que funcionen como bancos o sumideros de carbono capturado de la atm√≥sfera. Los m√°s adecuados para ese fin son los bosques tropicales, algunos de los m√°s importantes de ellos se encuentran en Am√©rica Latina. Aunque la mayor√≠a de los pa√≠ses de nuestra regi√≥n implementan proyectos REDD+ en sus territorios, no todos han logrado comercializar permisos, principalmente porque para poder generar y vender permisos es necesario que los pa√≠ses desarrollen procesos institucionales que permita a las agencias de la CMNUCC tener certeza de la veracidad de que el bosque existe y se est√° conservando para que no se degrade o deforeste. En M√©xico, por ejemplo, desde hace a√Īos se ejecutan este tipo de proyectos, pero solo en modalidad piloto, pues no han logrado consolidarse hasta el punto en que puedan ofrecer permisos al mercado de carbono y financiarse mediante su venta.

Algunos de los pa√≠ses que m√°s han logrado avanzar en el proceso de comercializaci√≥n de permisos generados en proyectos REDD+ son Colombia, Ecuador y Costa Rica. En los √ļltimos a√Īos Colombia se posicion√≥, en Am√©rica Latina, como uno de los principales vendedores de permisos a las empresas contaminantes de los pa√≠ses desarrollados. Mi investigaci√≥n se concentr√≥ en analizar los proyectos que se ejecutan en Colombia, uno de los pa√≠ses m√°s importantes en cuanto a proyectos REDD+ se refiere de toda Am√©rica Latina. Del lado de los compradores de permisos REDD+, pa√≠ses como Alemania, Noruega e Inglaterra suelen ser los m√°s importantes. En vez de invertir en tecnolog√≠a y en procesos productivos menos contaminantes o detener el consumo de combustibles f√≥siles, estos pa√≠ses desarrollados optan por comprar permisos baratos de este tipo en el mercado de emisiones o mediante acuerdos bilaterales o multilaterales con los pa√≠ses en desarrollo. As√≠, mediante la compra de permisos adicionales en el mercado los pa√≠ses desarrollados pueden sobrepasar el l√≠mite de emisiones que les hab√≠a fijado la CMNUCC.

GF: Si la contaminaci√≥n de un pa√≠s desarrollado, supongamos Alemania, se compensa con la captaci√≥n de esos contaminantes en un pa√≠s en desarrollo, como Colombia, ¬Ņqu√© tiene eso de ‚Äúmalo‚ÄĚ?

RV: Por varias razones la compensación de emisiones no es tan sencilla como pretenden mostrar los intercambios comerciales de los mercados de emisiones. Podría abundar en las diferentes complicaciones que crea el comercio de permisos de emisión, como aquellas relacionadas con la incertidumbre científica de que emisiones realizadas en diferente espacio, lugar, tiempo y tipo de gas contaminante se hagan equivalentes entre sí mediante los intercambios comerciales. Como botón de muestra se puede mencionar que los permisos de emisión que vende Colombia son resultado de la captura de dióxido de carbono atmosférico realizada por los árboles, es decir son resultado de la formación de carbono vegetal. Cuando una empresa como una central eléctrica alemana, que utiliza un combustible fósil como el carbón, compra permisos generados por el REDD+ colombiano, está compensando las emisiones contaminantes generadas por el uso de carbono fósil, el carbón que utilizó como combustible, mediante carbono vegetal, el dióxido de carbono capturado por el árbol. Larry Lohmman ha mostrado la intensa polémica y el debate científico sobre las incertidumbres de compensar o hacer equivaler el carbono fósil con el carbono vegetal, principalmente porque el carbono vegetal es más inestable que el carbono fósil y, por tanto, puede regresar a la atmósfera más fácilmente, lo que en vez de compensar aumentaría la concentración de dióxido de carbono atmosférico.

Adem√°s de estas incertidumbres cient√≠ficas, las compensaciones tambi√©n abren un problema sobre la democracia internacional relacionado con la privatizaci√≥n de los bienes comunes, como la atm√≥sfera, que en principio son de todos y nadie deber√≠a de expropiarlos de forma privada. Sin embargo, eso es lo que ha sucedido con el mercado de emisiones para combatir el cambio clim√°tico. Lo que est√° en el centro de los intercambios comerciales en los mercados de emisiones es, como ya dec√≠a, la atm√≥sfera que es tratada como un dep√≥sito a√©reo con capacidad limitada para almacenar gases de efecto invernadero. Lo que le vende Colombia a Alemania es espacio en ese dep√≥sito (espacio atmosf√©rico). Con la compra que realiza, Alemania obtiene una extensi√≥n mayor de espacio en el dep√≥sito del que se le hab√≠a cedido en los permisos que le otorg√≥ la CMNUCC. Cada permiso vendido por un pa√≠s en desarrollo a un pa√≠s desarrollado significa una mayor extensi√≥n de la propiedad sobre el espacio en el dep√≥sito a√©reo en beneficio de los pa√≠ses desarrollados. De esta forma el mercado de emisiones, a trav√©s del Mecanismo de Desarrollo Limpio, no solo permite que los pa√≠ses desarrollados excedan el l√≠mite de emisiones que les fue fijado en el Protocolo de Kioto, sino que adem√°s les posibilita la apropiaci√≥n privada de espacio en el dep√≥sito, esto es, la apropiaci√≥n de un bien com√ļn global como lo es la atm√≥sfera. Esta privatizaci√≥n se hizo y contin√ļa realiz√°ndose sin el menor debate democr√°tico entre las naciones, estados y pueblos del mundo.

GF: ¬ŅNo es una ayuda a las comunidades colombianas para conservar sus bosques y obtener un ingreso de ello?

RV: Los proyectos de reducci√≥n de emisiones que se implementan en los pa√≠ses en desarrollo lo hacen bajo el discurso de contribuci√≥n al desarrollo e, incluso, de donaciones al desarrollo. Sin embargo, el an√°lisis del funcionamiento de ese mercado muestra que los proyectos de reducci√≥n de emisiones no responden a las necesidades de desarrollo de los pa√≠ses atrasados, sino a la necesidad de acrecentar la masa de permisos baratos que necesitan las empresas contaminantes de los pa√≠ses desarrollados altamente contaminantes. Y aunque es cierto que estos proyectos generan empleos, realmente suelen ser muy escasos. En mi investigaci√≥n sobre proyectos REDD+ en Colombia se documenta que un proyecto de reducci√≥n de emisiones que suele ser presentado como un ejemplo a nivel internacional, no gener√≥ m√°s de 30 empleos formales durante m√°s de una d√©cada de implementaci√≥n. Esto es as√≠ porque estos proyectos necesitan de pocos trabajadores para poder funcionar, b√°sicamente un equipo forestal que se encarga de realizar las labores de medici√≥n y cuantificaci√≥n del carbono capturado por el bosque y que tambi√©n desempe√Īar√° las tareas de conservaci√≥n, adem√°s del equipo forestal se precisa de una peque√Īa oficina administrativa para realizar las labores de comercializaci√≥n y certificaci√≥n de los permisos generados, pero no m√°s. A ello hay que sumar que la mayor parte de las ganancias generadas por estos proyectos suelen ser acaparadas por consultoras, certificadoras, ONG¬īs y empresas transnacionales altamente especializadas en el comercio internacional de emisiones, un mercado que precisa de saberes t√©cnicos altamente especializados. Las comunidades del bosque son las √ļltimas beneficiadas.

No solo eso, en tanto que el espacio en la atm√≥sfera libre de di√≥xido de carbono que Colombia vende como permisos de emisi√≥n fue creado por el bosque, ese espacio s√≥lo podr√° ser utilizado por las empresas contaminantes de los pa√≠ses desarrollados si el bosque es conservado por largo tiempo. Esto es as√≠ porque las emisiones de gases de efecto invernadero suelen permanecer por per√≠odos prolongados en la atm√≥sfera, decenas e incluso cientos de a√Īos, dependiendo del gas que se trate. Los contaminadores alemanes necesitan que los permisos de emisi√≥n que compran garanticen que el espacio a√©reo liberado de gases de efecto invernadero por el proyecto colombiano permanezca as√≠ por largo tiempo. De ah√≠ que las agencias de la CMNUCC tengan que realizar labores peri√≥dicas para verificar que el bosque, que liber√≥ el espacio atmosf√©rico que fue vendido a la empresa contaminadora, no ha sido deforestado. Es decir, la venta de permisos de emisi√≥n generados por proyectos REDD+ implica no s√≥lo la transferencia de la propiedad del espacio en el dep√≥sito a√©reo liberado de di√≥xido de carbono por los bosques, tambi√©n implica que la comunidad due√Īa del bosque quede imposibilitada de utilizarlo por decenas de a√Īos para actividades que no sean las de conservaci√≥n. Numerosos estudios han documentado que actividades de subsistencia de las comunidades, como la caza selectiva, la recolecci√≥n y la siembra agr√≠cola, quedan estipuladas legalmente como delitos ambientales con la ejecuci√≥n de los proyectos REDD+, privando a las comunidades de los recursos necesarios para su sobrevivencia.

De esta forma, mediante los REDD+ las comunidades se ven privadas de emprender proyectos productivos que les permitan acceder a condiciones de desarrollo y a otras fuentes de ingreso utilizando su bosque. Así, las comunidades, que generalmente han habitado los bosques sin ponerlos en peligro, se tienen que sacrificar a realizar labores exclusivamente de conservación por el bien de la humanidad y de la vida en el planeta, mientras que las empresas de los países desarrollados no detienen su producción y mantienen e, incluso, aumentan sus niveles de contaminación. Se supone que el Protocolo de Kioto impuso la carga de los sacrificios a los principales causantes del cambio climático, a los países desarrollados y sus empresas, pero el MDL permite, mediante intercambios comerciales, traspasar la responsabilidad hacia los países en desarrollo, y con los proyectos REDD+, hacia las comunidades del bosque que son las que menos se han visto beneficiadas por la contaminación atmosférica, pero que son las más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. De esta forma el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero es, también, un mecanismo de elusión de la responsabilidad histórica que los países desarrollados y sus empresas altamente contaminantes tienen como causantes de la emergencia climática que nos acecha.

GF: Muchas Gracias Ricardo

10/10/2021

Ricardo Vega es doctorando y en proceso de titulación en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y en Estudios del Desarrollo en la UAZ. Es Mtro. en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y Lic. en Ciencias Sociales: Antropología y Sociología por la UACM. Actualmente forma parte de la Oficina de Rectoría de la UACM, email: contrafaenoris@gmail.com

Guillermo Foladori es profesor-investigador del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y miembro del sistema nacional de investigadores de Conacyt. gfoladori@gmail.com

