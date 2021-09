–

Desde CGT consideramos que el acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones es un nuevo ataque contra el Sistema P煤blico de Pensiones y las clases populares. Por ello, queremos seguir luchando para garantizar unas pensiones dignas. No podemos permitir y quedarnos inm贸viles ante la mercantilizaci贸n de las mismas, porque los derechos de las personas pensionistas no pueden tener fecha de caducidad. No podemos estar de acuerdo con un gobierno que legisla contra la gran mayor铆a social y que atenta contra los derechos fundamentales de miles de personas pensionistas presentes y futuras.

Por ello, desde la Secretar铆a de Formaci贸n, queremos invitaros a esta sesi贸n el pr贸ximo 30 de septiembre sobre la mercantilizaci贸n de las pensiones y el futuro de las mismas. Queremos plantear una mesa que explique tanto las consecuencias de la 煤ltima reforma como las alternativas que garantizan la viabilidad de un sistema justo y digno. Hay que acabar con la mentira de que es un sistema insostenible y por ello nuestros derechos se ven recortados. Ante este ataque, es necesario la formaci贸n, el debate y, sobre todo, la movilizaci贸n.

Esta sesi贸n correr谩 a cargo de: