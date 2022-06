–

De parte de Indymedia Argentina June 30, 2022

Reclaman al Estado por el abastecimiento de fertilizantes y gasoil y piden que aumente la cantidad de biodi茅sel.

Por: Randy Stagnaro @randystagnaro

La Mesa de Enlace convoc贸 al conjunto de la patronal ruralista a realizar un lock out el pr贸ximo 13 de julio. Ese d铆a, los empresarios agr铆colas cesar铆an la comercializaci贸n de hacienda y granos. Formalmente, la medida es para protestar contra la falta de gasoil, aunque el planteo incluye que el gobierno ordene a las petroleras que sumen m谩s biodiesel a la elaboraci贸n de gasoil, algo que favorece al sector de molienda de granos de la zona de Rosario, asegura un precio interno al poroto de soja, con beneficio para el productor, y que resta reservas al Banco Central por menores exportaciones. El pliego ruralista tambi茅n reclama al Estado el 鈥渁cceso鈥 a los fertilizantes, lo que podr铆a materializarse en el armado de un subsidio que reduzca lo que pagan por esos productos.

En una conferencia de prensa realizada en la tarde de este mi茅rcoles, los representantes de la Mesa de Enlace dieron a conocer la novedad y tambi茅n presentaron un documento firmado por una treintena de organizaciones.

鈥淨ueremos que nos acompa帽en con un cese de comercializaci贸n por ese d铆a y poder empatizar con todos los argentinos. Sabemos de las complicaciones que est谩n pasando cada uno de los argentinos. Queremos contribuir a preservar la democracia y a que la clase pol铆tica d茅 la respuesta que est谩 necesitando el pueblo argentino鈥, se帽al贸 Carlos Achetoni, presidente de Federaci贸n Agraria Argentina.

Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), detall贸 que no habr谩 corte de rutas. 鈥淓n las diferentes provincias vamos a concentrarnos los productores, sin cortar rutas, sin molestar a nadie. Vamos a estar manifest谩ndonos de manera tal de marcar la presencia y hacer notar a trav茅s del periodismo la necesidad de tener respuesta al documento que estamos mencionando鈥, dijo.

En su parte program谩tica, el documento se帽ala: 鈥淟a pol铆tica debe recuperar la estabilidad macroecon贸mica y detener la confrontaci贸n, que redunda en mayor desigualdad. Es imprescindible la integraci贸n con paz social, para lograr un desarrollo federal, sostenible e inclusivo. Estas son condiciones imprescindibles para trabajar, producir, industrializar, transportar, comercializar para lograr el abastecimiento interno e incrementar las exportaciones. Resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una par谩lisis total del aparato productivo. Tambi茅n es necesario que haya menos intervenciones da帽inas, que se baje el gasto p煤blico y que se ponga fin a la crisis energ茅tica, para hacerlo posible鈥.

Fertilizantes y biodiesel: todos contentos

Nicol谩s Pino, presidente de la Sociedad Rural, record贸 que la semana pasada convocaron a las entidades que firmaron para 鈥渆ntre todos hacer un d铆a de pensamiento, para cambiar ideas sobre el pa铆s que queremos鈥. Notablemente, el planteo no menciona las consecuencias de la guerra de Rusia y ucrania, como la distorsi贸n de los precios internacionales y la ca铆da del abastecimiento de trigo y ma铆z en algunos de los pa铆ses m谩s pobres del mundo.

En ese punto llam贸 la atenci贸n la inclusi贸n en el programa de una demanda al Estado para que asegure el abastecimiento de fertilizantes, una producci贸n que tambi茅n fue seriamente afectada por el conflicto b茅lico. Su precio subi贸 un 80% en marzo pero comenz贸 a bajar a partir de mayo y ahora se encuentra en los mismos niveles de antes de la guerra. La 煤rea, por caso, pas贸 de U$S 700 la tonelada a U$S 1200 para volver a los U$S 700 iniciales.

La inclusi贸n de este punto en el pliego apuntar铆a a instalar la idea de que sin gasoil y sin fertilizantes ser谩 imposible completar la siembra de trigo y llevar adelante en la pr贸xima primavera la siembra de soja y ma铆z. La Argentina produce 煤rea, pero no otros fertilizantes nitrogenados ni la materia prima de los glifosatos. Por lo tanto, el reclamo podr铆a apuntar a facilitar o subsidiar la compra de fertilizantes.

Respecto del biodiesel, el planteo de los ruralistas es que el gobierno ordene a las petroleras para que sumen m谩s biodiesel al gasoil. La semana pasada, el gobierno orden贸 elevar el corte de gasoil con biodiesel hasta el 12,5%. Es decir, cada litro de gasoil contiene ahora una mezcla de un octavo proveniente de la soja.

La patronal agraria propone que ese corte vaya hasta el 25%. De aplicarse un plan as铆, el precio del poroto de soja tender铆a a subir en el mercado interno porque la industria molinera deber铆a moler mucho para cubrir esa demanda. Justamente, los productores est谩n sentados sobre 20 millones de toneladas de soja que a煤n no vendieron.

La industria molinera est谩 muy concentrada: las cinco primeras empresas del r谩nking concentran el 70% de la producci贸n. Producto del exceso de oferta global (el aceite de soja, materia prima del biodiesel, compite con el aceite de colza y de palma), se han exacerbado las barreras arancelarias y paraarancelarias y la industria local trabaja al 60%. Un incremento del uso de biodiesel dar铆a un fuerte beneficio a este sector, entre cuyos animadores se encuentran Cargill, Oleaginosa Moreno, AGD y otras multinacionales que manejan las exportaciones de soja y derivados.

Si una parte de la producci贸n de soja se vende para hacer biodi茅sel, menguar铆an las exportaciones tanto de porotos como de derivados en un momento en el que el Banco Central cuenta con ellos para el segundo semestre del a帽o. El gobierno deber谩 resolver estas contradicciones.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/economia/la-mesa-de-enlace-llama-a-la-patronal-rural-a-realizar-un-lock-out-el-13-de-julio/