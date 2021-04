–

Durante la Segunda Rep煤blica se dot贸 a la mujer espa帽ola de nuevos derechos que las llev贸 a ocupar lugares alejados de la tradicionalidad, ejemplo de ello fueron las milicianas, mujeres pertenecientes al bando republicano que se alistaron en la milicia para luchar contra el fascismo durante la Guerra Civil y que rompieron con la idea de que la guerra era un espacio exclusivamente masculino.

Fotograf铆a: Albero y Segovia (1936). Miliciana despidi茅ndose de su hijo [Fotograf铆a]. Recuperada de: http://pares.mcu.es/ArchFotograficoDelegacionPro paganda/lanzarVisor.do?idImagen=14206060

El cine espa帽ol las ha representado, en muchas ocasiones, como hero铆nas y como figura rom谩ntica de los a帽os de guerra pero, 驴es coincidente la imagen cinematogr谩fica transmitida de ellas con la realidad que vivieron?

La mujer en la Segunda Rep煤blica

Con el alzamiento de la Segunda Rep煤blica el 14 de abril de 1931, la mujer de la sociedad espa帽ola de la 茅poca gan贸 nuevos derechos que fomentaron la participaci贸n activa de algunas de ellas en la Guerra Civil. Es por ello importante destacar c贸mo y en qu茅 sentido la figura femenina adquiere protagonismo en los a帽os previos al conflicto b茅lico.

Las mujeres, hasta entonces tratadas como menores de edad (Vadillo, 2016), vieron como sus a帽os de lucha desembocaron en una Segunda Rep煤blica que trat贸 de cimentar la igualdad de g茅nero. El primer acercamiento a esta igualdad se dio a trav茅s del sufragio pasivo concedido en las elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931, este otorgaba el derecho a presentarse como candidatas en el proceso electoral pero no a ser electoras. De un total de 470 diputados solo tres fueron mujeres: Margarita Nelken (Partido Socialista Obrero Espa帽ol), Victoria Kent (Partido Republicano Radical Socialista) y Clara Campoamor (Partido Radical) (Medialdea, 2015).

El 9 de diciembre del mismo a帽o, con la promulgaci贸n de la Constituci贸n, se reconoce el derecho al sufragio femenino en Espa帽a:

Art铆culo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitr茅s a帽os, tendr谩n los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

Adem谩s la Constituci贸n recog铆a el acceso en igualdad a la vida p煤blica:

Art铆culo 40. Todos los espa帽oles, sin distinci贸n de sexo, son admisibles a los empleos y cargos p煤blicos seg煤n su m茅rito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes se帽alen.

Y a la educaci贸n, desarrollando posteriormente la legislaci贸n para crear una escuela p煤blica, obligatoria, laica y, lo m谩s importante, mixta:

Art铆culo 48. El servicio de la cultura es atribuci贸n esencial del Estado, y lo prestar谩 mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

Pero la libertad individual de la mujer se alcanz贸 con el reconocimiento del divorcio en la Constituci贸n, este derecho se consolid贸 en los siguientes meses con la promulgaci贸n de la primera Ley de divorcio en Espa帽a:

Art铆culo 43. La familia est谩 bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podr谩 disolverse por mutuo disenso o a petici贸n de cualquiera de los c贸nyuges, con alegaci贸n en este caso de justa causa.

Otro de los grandes logros de la Segunda Rep煤blica fue el reconocimiento del derecho de asociaci贸n recogido de la siguiente manera en la Constituci贸n:

Art铆culo 39. Los espa帽oles podr谩n asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado.

Todos estos nuevos derechos conformaron un respaldo a la figura femenina, alzando su valor y otorg谩ndole un nuevo estatus en la renovada sociedad incipiente de la Segunda Rep煤blica.

Organizaciones femeninas antes de la Guerra Civil

El deseo de ruptura para con una sociedad patriarcal dio lugar a destacadas organizaciones femeninas que aunaron el esfuerzo de las mujeres para alcanzar una vida m谩s libre. Muchas organizaciones pol铆ticas, tanto partidos como sindicatos, constituyeron en la Segunda Rep煤blica asociaciones femeninas.

Fotograf铆a: Albero y Segovia. Batall贸n de Acero: Secci贸n de ametralladoras en la que presta sus servicios esta miliciana [Fotograf铆a]. Recuperada de: http://pares.mcu.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/lanzarVisor.d o?idImagen=14204539

Una de ellas es la Asociaci贸n de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, de orientaci贸n comunista. Fue una entidad asociativa de car谩cter feminista creada por la Internacional Comunista tras alcanzar Hitler el poder en 1933 e impulsada en Espa帽a por Dolores Ib谩rruri La Pasionaria (Mart铆nez, 2013). Ten铆a como principal objetivo conseguir la independencia de las mujeres para su total integraci贸n en la sociedad (Mart铆nez, 2013), siempre teniendo un contenido m谩s pol铆tico que social y educando a las mujeres una actitud combatiente ante el fascismo. Aunque su origen radica en el PCE estaba conformada por mujeres pertenecientes a diferentes orientaciones pol铆ticas progresistas: socialistas, comunistas y republicanas en su mayor铆a. En 1934, tras la revoluci贸n de Asturias, la asociaci贸n se declar贸 ilegal y centr贸 su actividad en socorrer a ni帽os de familias obreras represaliadas bajo el nombre de Organizaci贸n Pro Infancia Obrera (Mart铆nez, 2013). Con el estallido de la Guerra Civil la rebautizada como Agrupaci贸n de Mujeres Antifascistas adquiri贸 un papel muy destacado en el frente (Mart铆nez, 2013).

La derecha femenina tambi茅n ejerci贸 su derecho al asociacionismo durante la Segunda Rep煤blica, la Falange Espa帽ola de las JONS ten铆a una Secci贸n Femenina fundada en 1934 por Jos茅 Antonio Primo de Rivera. Su objetivo resid铆a en 鈥渓a asistencia a los presos del partido y a las familias de los ca铆dos en las luchas callejeras鈥 (Guardo, Mart铆nez, Rodr铆guez y Sanz, 2012).

Adem谩s, la organizaci贸n de las Margaritas, conformada por mujeres carlistas, no ces贸 su actividad durante la Rep煤blica y en febrero de 1936 form贸 a sus asociadas en materia de enfermer铆a y primeros auxilios de cara a la cercana Guerra Civil.

El desarrollo de la guerra provoc贸 el surgimiento de gran cantidad de asociaciones de mujeres cercanas tanto al bando nacional como al republicano y se potenci贸 la actividad de las ya existentes.

LAS MILICIANAS

En los a帽os en los que transcurre la Guerra Civil, el bando republicano hace que la figura de la mujer adquiriera nuevas posiciones que la sacan del entorno hogare帽o al que hab铆a sido relegada consiguiendo que adquiriera poder, confianza y, como no, nuevos roles en la sociedad.

De entre todos ellos destaca la figura de la miliciana que, lejos de conformarse con servir en la retaguardia, decidi贸 incorporarse a las milicias, empu帽ar un arma y participar de manera activa en los frentes de combate. Este hecho, adem谩s de estar impulsado por las libertades que la mujer hab铆a adquirido durante la Segunda Rep煤blica tambi茅n fue una respuesta natural ante el levantamiento fascista, si los hombres tomaban armas y afrontaban la lucha, 驴por qu茅 no lo iban a hacer las mujeres?

En una contienda en la que el fuego empezaba al grito de 鈥淗ombres al frente, mujeres a la retaguardia鈥 ellas decidieron, por voluntad propia, dar un paso m谩s all谩 rompiendo con la segregaci贸n por sexos y haciendo o铆dos sordos a aquellas voces que las consideraban estorbos.

La miliciana consigui贸 que su figura se hiciera mito, un mito que sigue teniendo eco en la actualidad. Mujer valiente, fuerte e independiente, con un objetivo muy claro: la lucha antifascista.

Inicios de la miliciana

En los primeros meses de guerra, la lucha armada dej贸 la puerta abierta tanto a hombres como a mujeres, ya que los deseos de empu帽ar las armas eran compartidos por ambos sexos. A diferencia de los hombres, que fueron reclutados y buscados de manera directa para su inmediata incorporaci贸n en las milicias, la mujer eligi贸 libremente su participaci贸n en ellas.

鈥淢e siento en mi sitio como en ninguna parte, protegida y protectora, libre porque me atan unos lazos que yo he querido鈥. (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 117).

El rechazo por parte de los canales oficiales de alistamiento, debido a razones de g茅nero, llev贸 a muchas mujeres a reivindicar su derecho en la participaci贸n en la contienda, teniendo que demostrar constantemente su val铆a y utilidad en el frente.

Pero el desprecio que hab铆a en lo alto hacia el g茅nero femenino era tan grande que, en los primeros tiempos, no admit铆an a gran cantidad de mujeres voluntarias que prestaban a la labor de enfermeras. Claro que entre esas mujeres no hab铆a muchas enfermeras, pero ten铆an una gran voluntad para cuidar a los heridos. (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p. 71-72).

Si hablamos de cantidad, la existencia de mujeres milicianas era escasa pero no por ello fue menos importante su aportaci贸n en la Guerra Civil, de hecho, sus labores iban m谩s all谩 de disparar un arma contra el enemigo. Su versatilidad era tremendamente necesaria en los frentes de combate. Si nos remitimos a los datos recabados por Mary Nash (1999) podemos deducir que la presencia de la miliciana no era numerosa:

La miliciana vasca Casilda M茅ndez era la 煤nica mujer en su unidad en el Pa铆s Vasco; posteriormente, cuando fue al frente de Arag贸n despu茅s de la ca铆da del norte, s贸lo hab铆a otra mujer en su unidad. Las catalanas del frente de Arag贸n, constaban de una peque帽a 茅lite de mujeres, mientras que, al parecer, el grupo m谩s grande hab铆a sido el contingente de 30 milicianas que acompa帽贸 a uno de 400 hombres a las Islas Baleares en agosto de 1936. El testimonio de Mika Etcheb茅h猫re tambi茅n se帽ala que en los frentes del centro de Espa帽a el n煤mero de milicianas era bajo, si bien el Quinto Regimiento ya contaba con una presencia femenina en los primeros meses. Otras cr贸nicas registran la presencia de unas pocas milicianas asturianas, una de las cuales era capitana de la compa帽铆a de artiller铆a del Segundo Batall贸n Asturias.

Las razones que llevaron a estas mujeres a formar parte activa de la lucha armada a trav茅s de las milicias fueron diversas. Estaban principalmente impulsadas por su arraigada conciencia pol铆tica ya que, muchas de ellas, formaban parte de organizaciones con ideolog铆a marcada y que potenciaban y animaban a la inclusi贸n de la mujer en la esfera pol铆tica. Como consecuencia a esto, la mujer sinti贸 la necesidad y el deseo de participar en la guerra porque tambi茅n era su cometido, es decir, su conversi贸n a miliciana fue una respuesta natural.

El hecho de que existiera una presi贸n que las obligara a realizar labores en la retaguardia fue otra raz贸n para que algunas quisieran acabar con este lastre y decidieran empu帽ar las armas. En este caso, el motivo de impulso estaba m谩s cerca de conseguir un nuevo lugar en la sociedad que a razones pol铆ticas o ideol贸gicas, aunque estas siempre estaban presentes.

Por otro lado, hubo mujeres que decidieron formar parte de la milicia porque familiares directos formaban parte de ella, as铆 fue como esposas, madres, novias y hermanas acompa帽aron a sus milicianos al frente y lucharon codo con codo contra el fascismo.

Otro de los muchos motivos que llev贸 a la mujer a formar parte de la milicia fue el ambiente veraniego y de aventura aparente que rode贸 los primeros meses de la Guerra Civil, esto llev贸 a muchas de ellas a dejarse llevar por el acontecimiento que supon铆a salir de sus casas y rodearse de personas que estaban fuera de su c铆rculo habitual. As铆 lo refleja Mar铆a Garc铆a en su diario durante el desembarco de Bayo:

Hoy como cada d铆a fuimos a los ba帽os, en donde, en vista de los abusos que hacen los milicianos, principalmente las chicas, que se creen que han venido de veraneo, hay que llevar permiso para ba帽arse. (Aguilera, 2014).

Pero la libertad de la que hac铆an gala estas milicianas no tard贸 en ser inhibida por parte de sus propios compa帽eros. A pesar de ser hombres de corte no tradicional y que presum铆an, henchidos de orgullo, de defender sus derechos y luchar contra el fascismo, sus mentes no estaban preparadas para ver a una mujer empu帽ando un arma. Este rechazo llev贸, en muchas ocasiones, a la mujer de vuelta a las labores del hogar pero dentro del propio frente. Esto queda patente, en numerosas ocasiones, en el libro 鈥淢i guerra de Espa帽a鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014):

鈥淓l sargento de la Legi贸n viene a decirme que los hombres se niegan a barrer y a recoger sus camas porque es un trabajo de mujeres que pueden hacer nuestras cuatro milicianas.鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 65).

Muchos de los hombres que conviv铆an con la miliciana consideraban que las tareas que estas realizaban no era 鈥渢rabajo de mujeres鈥. La debilidad de la mujer y su utilidad para labores m谩s relacionadas con el cuidado fue otro de los argumentos m谩s utilizados para retirarla de la l铆nea de combate.

鈥淧arece que las mujeres tienen m谩s fr铆o que los hombres. Se lo he o铆do decir a menudo a mi padre. (鈥) T煤 no deber铆as hacer guardia por la noche.鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 89).

Por lo tanto, las tareas que llevaron a cabo las milicianas como 鈥渕ujeres de guerra鈥 estaban constantemente interrumpidas por los hombres que las prefer铆an ejerciendo labores de cocina, limpieza y/o sanitarias, siendo este uno de los motivos por los que las aceptaban en el frente.

鈥淪oy de la columna 鈥淧asionaria鈥, pero prefiero quedarme con vosotros. Aqu茅llos nunca quisieron dar fusiles a las muchachas. Solo serv铆amos para lavar los platos y la ropa.鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 109).

Jim茅nez de Aberasturi (2012) recoge el testimonio de Casilda Hern谩ez Vargas, conocida como Casilda 鈥渓a miliciana鈥, en el que cuenta que las mujeres ten铆an adjudicada la segunda categor铆a o la tercera y que, en ocasiones, se les permit铆a ayudar en las faenas de la cocina y, en otras, intervenir en los combates.

Adem谩s de sus labores 鈥渉ogare帽as鈥, es importante reflejar, tambi茅n, la existencia de la miliciana de la cultura que educ贸 a soldados y a ni帽os, cuyos padres estaban en el frente, contribuyendo, de esta manera, al nuevo mundo que se estaba preparando (Jim茅nez de Aberasturi, 2012). Mika Etcheb茅h猫re fue una de esas milicianas y consigui贸 llevar libros y revistas a las primeras l铆neas de guerra para entretener y distraer a los soldados de las calamidades de las trincheras. Su proyecto cultural tambi茅n inclu铆a ense帽ar a leer y a escribir a aquellos que no sab铆an, no eran pocos pues, el porcentaje de analfabetismo existente, era bastante alto. Vali茅ndose de maestros de escuela convertidos a milicianos consigui贸 llevar a cabo este plan con 茅xito:

Yo explico que una novela interesante llega a hacer olvidar los piojos, que nada cuesta probar. A los primeros que tienden la mano les pregunto qu茅 clase de libro prefieren. Las respuestas difieren poco: 鈥渘ada que sea aburrido鈥. Observo con atenci贸n a los que piden revistas que tengan muchas ilustraciones. Deduzco que no saben leer, pero pongo cuidado, no les pregunto. Dirigi茅ndome al grupo anuncio que dentro de dos d铆as tendremos una escuela aqu铆 mismo y que habr谩 recompensas de permisos para quienes aprendan pronto las primeras letras. Entretanto, los que saben leer deber铆an hacerlo en voz alta para los que todav铆a no saben, si es que a 茅stos les interesan las historias que cuentan los libros. (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 434-435).

Pero la mujer miliciana no se conformaba con participar en las labores auxiliares que ofrec铆a el frente, muchas se rebelaron y reivindicaron su derecho a tomar las armas, consiguiendo emprender acciones de combate o incluso alcanzar altos rangos dentro de la milicia. La mujer iba, poco a poco, alej谩ndose de lo que hab铆a sido.

鈥淪e acab贸 la mujer circunscrita a los quehaceres dom茅sticos y a la cama para dar gusto al marido鈥 (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p. 66).

A pesar de esto, siempre le rondaba el rol de madre que, adem谩s de empu帽ar el arma y disparar contra el enemigo, deb铆a preocuparse del cuidado moral y f铆sico de los hombres en el frente:

鈥淯na vez m谩s me descubro capitana madre de familia que vela por sus ni帽os soldados鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 316).

Por mayores que fueran los avances sociales conseguidos en la Segunda Rep煤blica, el machismo quedaba patente en la sociedad y era as铆 reproducido en los frentes de combate. La incapacidad de separar el g茅nero de la persona provocaba, en numerosas ocasiones, el malestar de la miliciana:

-Vamos, moza, deja de llorar. Llorando con lo valiente que eres. Claro, mujer al fin鈥 La frase me cruza como un latigazo. El dolor y la humillaci贸n me hacen apretar los pu帽os y arder la cara. Levanto despacio la cabeza buscando una respuesta que lave la ofensa. Solo acierto a decir: -Es verdad, mujer. Y t煤, con todo tu anarquismo, hombre al fin, podrido de prejuicios como un var贸n cualquiera. (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 483).

Durante las primeras semanas de la Guerra Civil se difundi贸 la imagen de la miliciana como la de hero铆na, las mujeres soldado fueron 鈥渆logiadas como s铆mbolos de la generosidad, el valor y la resistencia popular antifascista鈥 (citado en Nash, 1999). Pero tambi茅n se les dej贸 muy claro, a trav茅s de la propaganda, cu谩l era su lugar en toda aquella lucha.

La mujer pudo participar en el combate armado y sentirse parte activa de 茅l a trav茅s de las milicias, pero se podr铆a decir que la lucha de la miliciana en los frentes de combate fue doble, tuvo que enfrentar su propia condici贸n de mujer ante sus compa帽eros, poco preparados para lo que acontec铆a, y al fascismo, que hasta ese lugar la hab铆a llevado.

脷ltimos tiempos de la miliciana

Pasados los primeros meses de la guerra, entre finales de 1936 y principios de 1937, la figura de la miliciana se fue diluyendo. Del fervor propagand铆stico que las jaleaba se pas贸 a su rechazo absoluto en el frente apelando a justificaciones sexistas y convenci茅ndolas de la val铆a de su participaci贸n lejos de las trincheras.

Tanto partidos como sindicatos se pusieron de acuerdo para retirar a la mujer de los frentes, incluso las organizaciones femeninas que, meses y a帽os antes, se hab铆an encargado de formar ideol贸gicamente a la mujer, ahora les ped铆an que se retiraran a la retaguardia. Francisco Largo Caballero, presidente del gobierno de la Rep煤blica y ministro de Guerra, regul贸 esta situaci贸n aprobando decretos militares que ordenaban la retirada de la mujer del frente de combate, adem谩s de avisar a voluntarios extranjeros para que las mujeres no se alistaran en la milicia (Nash, 1999).

Ejemplo de este boicot a la mujer son las posiciones de partidos tan feministas como el PSUC, que cambi贸 su llamamiento de la mujer al frente por el llamamiento a la retaguardia, y organizaciones femeninas como la Secci贸n Femenina del POUM que, a pesar de haber impulsado la formaci贸n militar de la mujer, declar贸 que su responsabilidad en la guerra deb铆a ser diferente a la del hombre (Nash, 1999).

Los motivos la retirada de la miliciana del frente, a pesar de ser dispares, siempre estaban impulsados por el rechazo al g茅nero femenino. Durante los a帽os de guerra incluso se pudieron ver a ni帽os empu帽ando armas en los frentes de combate, como Clavel铆n, que luch贸 en Sig眉enza junto a Mika Etcheb茅h猫re (Etcheb茅h猫re, 2014), y ning煤n organismo oficial se preocup贸 de retirarlos a la retaguardia o devolverlos a orfanatos o casas de acogida, por lo que la retirada de la mujer de la lucha armada chirriaba cuando se apelaba a razones 鈥渙bjetivas鈥.

Una de las razones que se daban para alejarlas de la contienda era que su utilidad era mayor en la retaguardia llevando a cabo labores de auxilio, sanitarias, limpieza, cocina鈥 Esto no era m谩s que el resultado del acomodamiento del hombre con respecto a las labores del hogar. En muchas ocasiones, como se ha mencionado en el anterior apartado, el hombre se negaba a llevar a cabo estas tareas porque 鈥渆ran cosas de mujer鈥 y por eso apelaban a su buen hacer en este tipo de quehaceres. S铆 es cierto que la utilidad de la mujer en el frente, en la mayor铆a de los casos, cubr铆a tambi茅n labores de retaguardia (entendiendo estas como las de auxilio, cocina y limpieza) adem谩s de las de 鈥渟oldado鈥, pero este no es un motivo firme para limitar su actividad de manera exclusiva a uno de los dos 谩mbitos.

La falta de preparaci贸n militar fue utilizada como otro motivo de rechazo a la mujer. Ninguna organizaci贸n femenina, salvo la del POUM (Nash, 1999), se preocup贸 de dar formaci贸n a la mujer en lo relativo a las armas, pero los hombres que ten铆an conocimientos militares no se lo pusieron f谩cil a aquellas milicianas dispuestas a aprender de ellos:

Vigila a la Abisinia porque es muy capaz de marear a los milicianos hasta que alguno le preste el fusil. 驴De d贸nde ven铆a esta Abisinia que encontr茅 entre los nuestros a mi regreso del hospital? Su apodo le sentaba de maravilla. Ten铆a la piel muy oscura, ojos de azabache, la cabeza coronada por dos pesadas trenzas tan negras como sus ojos, y diecis茅is a帽os que parec铆an veinte. Alta, de pecho enhiesto, su mono de miliciana no consegu铆a ocultar su talle de maja ni quitarle el andar danzar铆n de muchacha de Barrios Bajos. Se pasaba el d铆a canturreando la misma tonada: 芦Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer鈥β; apuntar un paso de baile, abordar un miliciano a derecha, otro a izquierda con una petici贸n invariable:

芦Ens茅帽ame a desmontar el fusil. S茅 cargarlo, pero desmontarlo todav铆a no, y un d铆a yo tambi茅n tendr茅 un fusil禄. (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 61).

El argumento definitivo fue el de la prostituci贸n. Se llev贸 a cabo una campa帽a propagand铆stica en la que se vinculaba a la miliciana con la prostituci贸n acus谩ndolas de ejercer como tales en los frentes y ser propagadoras de enfermedades ven茅reas (Nash, 1999).

Al igual que ocurri贸 con hombres excarcelados, durante los primeros tiempos de la Guerra Civil formaron parte de la milicia algunas prostitutas que decidieron colaborar llevando a cabo tareas de enfermer铆a o como milicianas (Nash, 1999).

鈥淢e entero de que entre ellas hay varias de un burdel vecino que vienen a enrolarse en las milicias.鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 42).

Este particular hecho llev贸, a principios de 1937, a asociar la figura de la miliciana con la de la prostituta, estando esto muy lejos de la realidad:

Y, cuando Clara Campoamor se atreve a escribir que las milicianas eran unas prostitutas, se me revuelve la sangre. (鈥) Me rebelo contra las leyendas de los nacionales y de los de nuestro propio campo, esas derechas malditas que se disfrazaban de izquierdas -como ahora mismo- y que tend铆an a dar una visi贸n denigrante de la mujer que participaba en los combates. Me insurjo contra esas patra帽as. (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p. 58).

Lo que s铆, en este caso Casilda Hern谩ez, se defiende como inevitable, es el surgimiento de v铆nculos entre hombres y mujeres en el frente, pero se contempla como algo natural en entornos hostiles como la guerra:

Eso de que la mujer aquella iba al frente para acostarse con milicianos鈥 todo eso es mentira. Ahora bien, nadie podr谩 evitar que donde hay mujeres y hombres se creen simpat铆as y afinidades; algunos lo llaman atracci贸n qu铆mica o atracci贸n celular, y que se formen lazos, sobre todo en lugares alejados de las zonas urbanas como el frente de Arag贸n. Pueden existir contactos f铆sicos, morales y espirituales, entre el hombre y la mujer que se encuentran en los frentes. Lo contrario ser铆a una aberraci贸n. (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p. 66).

Esta acusaci贸n iba m谩s all谩, puesto que, de los problemas sanitarios surgidos durante la contienda, las enfermedades ven茅reas fueron uno de los m谩s graves. El detonante de este problema no fue causado porque entre las milicianas hubiera prostitutas, sino por el crecimiento del negocio de la prostituci贸n, altamente frecuentado por milicianos de permiso (Nash, 1999).

La progresiva integraci贸n de las milicias al Ej茅rcito Popular, creado en octubre de 1936, termin贸 de excluir a la mujer del frente de combate.

La miliciana pas贸 de ser una hero铆na de guerra, ejemplo de patriotismo y lucha antifascista, a ser repudiada por los propios organismos (partidos, sindicatos u organizaciones femeninas) que las hab铆an respaldado durante las primeras semanas.

A pesar de esta sacudida a trav茅s de excusas d茅bilmente justificadas, no todas las mujeres abandonaron la lucha armada. Muchas hicieron o铆dos sordos a estas acusaciones y continuaron su labor en el frente destacando, en muchos casos, entre los compa帽eros que las rodeaban. La pureza ideol贸gica de la miliciana que permaneci贸 en el frente dio lugar a m煤ltiples relatos que, con el tiempo, la mitificaron. A partir de 1937 la miliciana como tal sigui贸 existiendo, pero su presencia se redujo notablemente.

Perfil de la miliciana y su reflejo en la propaganda

El perfil de mujer que decid铆a convertirse en miliciana estaba caracterizado por la juventud y la libertad de responsabilidades del hogar, tales como el cuidado de los hijos. Pero, adem谩s, se conoce la existencia de alguna mujer de edad madura que particip贸 en la guerra, sobre todo aquellas que decid铆an acompa帽ar a sus hijos o maridos.

Al igual que ocurri贸 con los hombres, es posible que la mujer obrera de clase baja se pudiera sentir atra铆da por las milicias por el jornal de diez pesetas al d铆a, cantidad lo suficientemente golosa en ese momento como para que les compensase el sufrimiento que trae la guerra:

No s茅 si tienes idea de lo que representaba esa suma para los obreros y campesinos que nunca hab铆an ganado semejante jornal. Ni siquiera en nuestra columna, que contaba con muchos militantes pol铆ticos, conseguimos que los milicianos rechazaran las diez pesetas. (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 406).

Orwell en 鈥淗omenaje a Catalu帽a鈥 refleja el inter茅s de muchos por las diez pesetas y que esto provocaba que el frente se llenara de individuos completamente in煤tiles:

Muchachos que con quince a帽os eran tra铆dos por sus padres para que fueran alistados, evidentemente por las diez pesetas diarias que constitu铆an la paga del miliciano y, tambi茅n, a causa del pan que, como tales, recib铆an en abundancia y pod铆an llevar a sus hogares. (Orwell, 2001, p. 29).

Lo verdaderamente relevante para la decisi贸n de enrolarse en las milicias es la conciencia ideol贸gica que las empuj贸 a luchar contra el fascismo. Sol铆an ser chicas que frecuentaban sindicatos, partidos o sus organizaciones femeninas y que participaban en ellos de manera activa, aunque, como se ha hablado anteriormente, exist铆a todo tipo de perfiles, incluso aquellas que buscaban ampliar sus redes de contacto, siempre con fines matrimoniales, como ocurr铆a con las 鈥渕adrinas de guerra鈥 que se carteaban con los soldados en el frente (Nash, 1999).

La vestimenta que identificaba a la miliciana era diversa, cada partido utilizaba un estilo diferente de uniforme, pero exist铆a una prenda com煤n a casi todos ellos: el mono azul.

鈥淧asa un cami贸n repleto de muchachos y chicas vestidos con el mismo mono azul. La milicia ha encontrado su primer uniforme.鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 43).

Otro de los elementos comunes en el uniforme de la miliciana era el gorro rojinegro y su pa帽uelo a juego com煤n, com煤n, sobre todo, en la FAI y el POUM.

Portada: Milicianas de la Rep煤blica. (30 de septiembre de 1936). La Vanguardia, p. 1. Recuperado de: http://cloud10.todocoleccion.online/colecc ionismo-revistasperiodicos/tc/2009/02/03/11957917.jpg

Las clases de gorras eran casi tan numerosas como quienes las llevaban. Se acostumbraba adornar la parte delantera de la gorra con una insignia partidista y, adem谩s, casi todos llevaban un pa帽uelo rojo o rojinegro alrededor del cuello. (Orwell, 2001, p. 25).

Compartir uniforme con los hombres supuso otro avance puesto que este hac铆a las veces de unificador poniendo a milicianos y milicianas al mismo nivel. Pero como se indica en 鈥淗omenaje a Catalu帽a鈥:

No se trataba en verdad de un uniforme: quiz谩 鈥渕ultiforme鈥 ser铆a un t茅rmino m谩s adecuado. La ropa de cada miliciano respond铆a a un plan general, pero nunca era por completo igual a la de nadie. Pr谩cticamente todos los miembros del ej茅rcito usaban pantalones de pana, y all铆 conclu铆a la uniformidad. Algunos usaban polainas de cuero o pana, y otros, botines de cuero o botas altas. Todos llev谩bamos chaquetas de cremallera, de las cuales unas eran de cuero, otras de lana y ninguna de un mismo color. (Orwell, 2001, p. 25).

Pero lo que, definitivamente, identificaba a la miliciana era el fusil al hombro, no olvidemos que su labor en el frente era la de combatiente, por lo tanto, en la mayor铆a de los casos, eran mujeres que portaban armas.

La figura de la miliciana convertida en hero铆na fue utilizada, en los primeros tiempos de la Guerra Civil, como instrumento propagand铆stico por parte del gobierno republicano para implicar a las democracias internacionales en el conflicto y para movilizar a los hombres apelando a su deber viril (Borraz, 2016). Su admirada popularidad las llev贸, en alguna ocasi贸n, a ser portada de peri贸dicos afines a la Rep煤blica. Tambi茅n su figura se vio representada en carteles de diversa 铆ndole

.

Cartel: Arteche, C. (1936) Les milicies us necessiten! [Cartel]. Recuperado de: http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/ BNE300/Exposicion/Seccion3/sub3/Obra54.htm l?origen=galeria

El cartel muestra a una mujer miliciana vestida con mono azul que empu帽a su arma e insta, mediante su dedo 铆ndice, a que estas se enrolen en la milicia. Este puede ser uno de esos ejemplos en los que se apela de forma indirecta a los hombres. Adem谩s el cartel sigue la l铆nea del creado por Alfred Leete en 1914 en el que aparece Lord Kitchener llamando al alistamiento en la armada brit谩nica y en el que, en 1917, James Montgomery Flagg se inspir贸 para crear el conocido cartel del T铆o Sam.

Una vez pasada la primera etapa que posicionaba a la miliciana como hero铆na de guerra, se pas贸 a rechazarlas por diversas razones. Las enfermedades ven茅reas fue uno de esos motivos que las alejaron de los frentes.

En los carteles que aparecen a continuaci贸n se relaciona la enfermedad de manera directa con la mujer, y por ende con la miliciana.

En la 煤ltima etapa activa de la miliciana y entrado ya el a帽o 1937, se hacen diversos llamamientos para convencer a la mujer de que abandone el frente y centre su labor en la retaguardia.

Milicianas de renombre

Mica Feldman (1902-1992), tambi茅n conocida como Mika Etcheb茅h猫re, naci贸 en Santa Fe (Argentina). Desde muy joven tuvo contacto con organizaciones anarquistas que despertaron en ella ideales libertarios. A la edad de 18 a帽os se traslad贸 a Buenos Aires donde comenz贸 sus estudios de odontolog铆a y particip贸 de manera activa en la revista Insurexit de corte anarcocomunista y marxista libertario. Junto a Hip贸lito, su marido, en 1924 entr贸 a formar parte del Partido Comunista argentino pero por poco tiempo, ya que ambos fueron ). expulsados debido a las disputas internas (Etcheb茅h猫re, 2014, p. 25-28

Mica Feldman. Archivo Centelles (Centro documental de la memoria hist贸rica). Recuperada de: http://cultura.elpais.com/cultura/2012/0 1/27/actualidad/1327697258_408988.ht ml

El esp铆ritu revolucionario de la pareja les llev贸 a buscar la lucha en Europa. Tras establecerse en ciudades como Par铆s, Berl铆n y viajar en 1934 a Asturias donde se estaba desatando la revoluci贸n, en julio de 1936 Mica lleg贸 a Madrid donde le sorprendi贸 el levantamiento fascista, alcanzando as铆 la lucha que tanto hab铆an buscado. Mica form贸 parte de las milicias del POUM y, tras el fallecimiento en combate de Hip贸lito, jefe de la columna, ocup贸 su puesto asumiendo el mando de 150 hombres. Particip贸 como jefa de la columna del POUM en las batallas de Sig眉enza, Moncloa, Pineda de H煤mera y Cerro del 脕guila (Constenla, 2012) y all铆 fue conocida como 鈥淟a capitana鈥. Fue de esas pocas milicianas que form贸 parte del ej茅rcito popular en la 14陋 Divisi贸n hasta el final de la guerra, participando en las batallas de Guadalajara, Jarama, Brunete y Levante (Etcheb茅h猫re, 2014, p.487). En 1938 decide dejar el frente para centrarse en las tareas de alfabetizaci贸n entre los combatientes heridos (Etcheb茅h猫re, 2014, p.488). Cuando, en 1939, Madrid fue ocupada por las tropas fascistas, Mica fue detenida por dos falangistas pero logr贸 salir indemne y volvi贸 a Par铆s, desde donde volvi贸 a su tierra natal, Argentina. Pero en 1943, tras alcanzar el poder el peronismo, decide volver a Francia donde establece su lugar de residencia y fallece en 1992 (Etcheb茅h猫re, 2014, p.492-493).

Casilda Hern谩ez Vargas. Recuperada de Jim茅nez de Aberasturi, L. (2012), Casilda miliciana, historia de un sentimiento, San Sebasti谩n (Espa帽a), Txertoa.

Casilda Hern谩ez Vargas (1914-1992), hija de madre soltera y, por ello, tambi茅n conocida como Casilda M茅ndez Hern谩ez, naci贸 en Ciz煤rquil (Guip煤zcoa). Ingres贸 en las Juventudes Libertarias de la CNT y fue condenada a 29 a帽os de c谩rcel en 1934 por portar material explosivo y por repartir pasquines propagand铆sticos. Cumpli贸 su condena en la prisi贸n militar del fuerte de Guadalupe (Hondarribia) y en la c谩rcel de mujeres de Alcal谩 de Henares, pero solo durante 2 a帽os, ya que en febrero de 1936 sali贸 en libertad debido al triunfo del Frente Popular en las elecciones (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p.7). Una vez fuera de prisi贸n conoce a F茅lix Liquiniano, el cual se convirti贸 en su compa帽ero de vida, y vuelve a la CNT, combatiendo en las calles de San Sebasti谩n, cuarteles de Loyola, Pe帽a de Aya y Frente San Marcial. Adem谩s form贸 parte de la Columna Hilario Zamora, procedente de L茅rida, con la que combati贸 en el frente de Arag贸n alcanzando el rango de teniente (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p.8). En 1937 se puso al frente de un taller confederal de confecci贸n pero, lejos de abandonar la lucha, al poco tiempo se reintegr贸 en el frente con la 153 Brigada Mixta con la que combati贸 en la batalla del Ebro (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p.8). Con el fin de la Guerra Civil, Casilda, que se gan贸 el sobrenombre de 鈥渓a miliciana鈥, se exili贸 en Francia estableciendo su domicilio en la ciudad de Lorient donde dio cobijo a numerosas personas que, como ella, eran perseguidas por llevar a cabo actividades revolucionarias y luchaban contra el fascismo (Jim茅nez de Aberasturi, 2012, p.8). Casilda 鈥渓a miliciana鈥 falleci贸 en Biarritz en 1992, lugar al que volvi贸 despu茅s de su exilio y en el que descans贸 junto a su compa帽ero F茅lix

.

Rosario S谩nchez Mora. Recuperada de: http://elpais.com/elpais/2008/04/ 17/actualidad/1208420247_8502 15.html

Rosario S谩nchez Mora (1919-2008) naci贸 en Villarejo de Salvan茅s (Madrid). A los 16 a帽os se traslad贸 a vivir a Madrid donde se hizo militante comunista. Con el estallido de la Guerra Civil se alist贸 como voluntaria en el frente de Buitrago del Lozoya y luch贸 contra las tropas del general Mola en Somosierra, tras dos semanas de enfrentamiento fue destinada a la secci贸n de dinamiteros para fabricar bombas de mano caseras, por este motivo desde entonces fue conocida como 鈥渓a Dinamitera鈥 (Coleto, 2015). En su labor como dinamitera sufri贸 un accidente causado por la p贸lvora en el que perdi贸 la mano derecha. Tras recuperarse de sus heridas volvi贸 al frente como telefonista en la 46陋 Divisi贸n (Coleto, 2015). All铆 conoci贸 a grandes poetas republicanos como Antonio Aparicio o Miguel Hern谩ndez, que dedic贸 a Rosario un poema2 (Fonseca, 2006). En 1937 鈥渓a Dinamitera鈥 se convirti贸 en jefa de carter铆a de su divisi贸n desempe帽ando esta labor hasta la batalla de Brunete donde el lado republicano fue derrotado. Finalizada la Guerra Civil, fue detenida y encarcelada bajo pena de muerte en Villarejo. Fue trasladada a diversas prisiones hasta que en 1942, habiendo cumplido 3 a帽os de su pena, fue puesta en libertad debido a un beneficio penitenciario concedido por el r茅gimen franquista (Fonseca, 2006). Rosario S谩nchez continu贸 viviendo en Madrid gan谩ndose la vida como estanquera hasta que en 2008 falleci贸 (Fonseca, 2006).

.

Concha P茅rez Collado. Recuperada de: https://libcom.org/history/perezconcha-1915-2014

Concha P茅rez Collado (1915-2014) naci贸 en el barrio de Les Corts (Barcelona). Su padre, que particip贸 de manera activa en el movimiento libertario, inculc贸 en ella los valores anarquistas y, con tan solo 16 a帽os (1931), Concha se uni贸 a la causa. Ese mismo a帽o ingresa como delegada en el comit茅 de la CNT y en 1932 entra en la FAI (Moroni, 2008). Un a帽o m谩s tarde, tras ser detenida por portar un arma, cumple 5 meses en la c谩rcel modelo (Moroni, 2008). En 1936 ingres贸 en el Comit茅 Revolucionario del barrio de Les Corts (EFE, 2014) donde vivi贸 los primeros coletazos de la guerra. Adem谩s particip贸 en el asalto al cuartel de Pedralbes, form贸 parte del grupo armado Los Aguiluchos de Les Corts y tambi茅n luch贸 en los frentes de Caspe y Belchite (EFE, 2014). Casi finalizada la guerra escap贸 de Barcelona y permaneci贸 en el campo de refugiados de Argel猫s (EFE, 2014). Tras su vuelta a Barcelona en 1942 sufre represalias, pero logra convivir con ellas y llevar una doble vida en la que combina el trabajo como vendedora y los encuentros con compa帽eros anarquistas (Moroni, 2008). Con la muerte de Franco, Concha constituye el sindicato de Comercio de la CNT y en 1997 forma parte de la asociaci贸n 鈥淢ujeres del 36鈥 que se dedica a difundir las vivencias de las militantes (Moroni, 2008). La lucha de Concha P茅rez termina en el a帽o 2014 cuando fallece en Barcelona a la edad de 98 a帽os.

Simone Weil. Recuperado de: http://www.culturamas.es/blog/20 15/09/20/simone-weil-analisis-dela-opresion-y-el-poder/

Simone Weil (1909-1943), fil贸sofa francesa, naci贸 en Par铆s. Desde muy joven se vincul贸 a movimientos de extrema izquierda de car谩cter anarquista y sindicalista-revolucionario. A pesar de declararse pacifista y defensora de la neutralidad y de la no intervenci贸n particip贸 como miliciana en la Guerra Civil espa帽ola. Weil pens贸 que esta guerra era en defensa de la paz y que, si se ganaba, se podr铆an frenar la Segunda Guerra Mundial (Bea P茅rez, 2013). Cercana a ideas anarquistas y trotskistas, cuando se enter贸 de la sublevaci贸n militar viaj贸 hasta Barcelona y se enrol贸 en el Grupo Internacional de la Columna de Buenaventura Durruti (Bea P茅rez, 2013). Combati贸 en Pina de Ebro, cerca de Zaragoza, pero un accidente la alej贸 del frente pocos d铆as despu茅s de su llegada. Una vez recuperada de sus heridas volvi贸 a Francia (Bea P茅rez, 2013). Tras su corta estancia en Espa帽a, Weil defendi贸 encarecidamente la labor de los anarquistas espa帽oles y continu贸 su vinculaci贸n con grupos antifascistas. Simone Weil, enferma de tuberculosis, falleci贸 en Ashford (Inglaterra) en el a帽o 1943 a la edad de 34 a帽os.

Paulina Odena Garc铆a (1911-1936), conocida como Lina Odena, naci贸 en Barcelona. Desde muy joven se vincul贸 con el PCE y, en 1931, fue enviada a la URSS para estudiar en la Escuela Marxista-Leninista de Mosc煤 (Gasc贸n s.f.). En 1933, y ya de vuelta en Espa帽a, fue nombrada secretaria general de las Juventudes Comunistas de Catalu帽a y candidata al Parlamento de la Rep煤blica (Gasc贸n s.f.). Tras el fracaso de la sublevaci贸n de octubre del 34 en Catalu帽a, Lina pas贸 a la clandestinidad (Gasc贸n s.f.). El estallido de la guerra la sorprendi贸 en Almer铆a, donde llevaba a cabo su trabajo en la unificaci贸n de las juventudes marxistas. All铆 particip贸 en combates y fue nombrada delegada del comit茅 local, siendo su columna la encargada de tomar Guadix y Motril (Gasc贸n s.f.). En septiembre de 1936, cerca de Granada, un error garrafal la condujo hasta un control falangista en el que se suicid贸 antes de que consiguieran detenerla (Nash, 1999).

REFLEJO DE LA MILICIANA EN EL CINE ESPA脩OL

Una vez definida la realidad de las milicianas en la Guerra Civil, se analizar谩 si esta coincide con la imagen que se ha transmitido de ellas en el cine producido o coproducido en Espa帽a.

Este estudio se llevar谩 a cabo analizando 3 pel铆culas en las que la mujer miliciana tiene presencia, ya sea como protagonista o como secundaria, en una trama que se desarrolla en la Guerra Civil, siendo los t铆tulos a analizar los siguientes: Libertarias (Aranda, 1996), Tierra y libertad (Loach, 1995) y Las bicicletas son para el verano (Ch谩varri, 1984).

Libertarias (Aranda, 1996)

La pel铆cula 鈥淟ibertarias鈥 es una producci贸n espa帽ola del a帽o 1996 dirigida por Vicente Aranda. Cuenta la historia de una monja, Mar铆a, que, tras verse obligada a abandonar el convento, conoce a un grupo de milicianas pertenecientes a la organizaci贸n femenina Mujeres Libres que la hacen consciente del sentido de la revoluci贸n. Junto a ellas y a alguna prostituta a la que consiguen convencer, Mar铆a se va al frente conociendo, as铆, el verdadero sentido de la lucha en los frentes de combate.

Aunque parezca contradictorio, durante la Guerra Civil s铆 existieron monjas cercanas al bando republicano. Queda constancia de ello en 鈥淢i guerra de Espa帽a鈥 (Etcheb茅h猫re, 2014) cuando se habla de la existencia de unas monjas que se han declarado milicianas en un convento que sirve de cuartel al POUM. Teniendo este dato en cuenta, la presencia de Mar铆a como protagonista de 鈥淟ibertarias鈥 no est谩 fuera de lugar.

La primera aparici贸n de las milicianas se da dentro del prost铆bulo, all铆, ante el inicial rechazo de las prostitutas que cuestionan la orientaci贸n sexual de estas, tratan de aportar razones atractivas para que las mujeres que trabajan en este lugar dejen la 鈥渕ala vida鈥 y ocupen otra posici贸n dentro de la sociedad. Concha Lia帽o, una de las fundadoras de Mujeres Libres, defiende ante las prostitutas que:

El amor debe ser libre, no comprado. No hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas. Pero esto debe acabar ahora mismo. Ha terminado ya. Estamos aqu铆 para ayudaros. Compa帽eras, hermanas, en nombre de todas las mujeres de Espa帽a os abrimos los brazos para ayudaros a recobrar vuestra dignidad de obreras, de hermanas, de madres o de novias. 隆Alistaos en los liberatorios de prostituci贸n! 隆Vivan las mujeres libres! 隆Viva la revoluci贸n social y libertaria!

Ante esto, las prostitutas se levantan a favor de la revoluci贸n y se dan a la causa. Por lo tanto, se representa el primer motivo para pertenecer a las milicias, la lucha por ocupar un lugar diferente y revalorizar la figura de la mujer dentro de la sociedad.

Decididas a partir hacia Barcelona, las dificultades para llegar hasta all铆 se hacen cada vez mayores debido al rechazo a la mujer, utilizando como principal excusa la falta de transportes. Tras insistir, y no sin descalificaciones de por medio como 鈥溌 fregar platos!鈥, consiguen viajar: 鈥淭煤 y tus putas vais a coger un tren que sale ma帽ana para Barcelona, un regalo que yo te hago.鈥

Otra de las negativas para partir al frente viene de la mano de la propia organizaci贸n femenina a la que pertenecen, Mujeres Libres. En la sede, tratan de convencer a las milicianas para que 鈥渁bandonen el fusil por la m谩quina industrial y la energ铆a guerrera por la dulzura que hay en toda alma de mujer鈥. Adem谩s, tambi茅n se apela a la sensibilidad de la psicolog铆a femenina y a los cuidados maternales como razones para mantenerse en la retaguardia, lejos del frente.

Esta negativa provoca que broten las reacciones por parte de las milicianas. Pilar, interpretada por Ana Bel茅n, argumenta, de la siguiente manera, la importancia de que la mujer est茅 presente en el frente de combate:

No entendemos por qu茅 la revoluci贸n tiene que correr a cargo de la mitad de la poblaci贸n solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero tambi茅n somos mujeres y queremos hacer nuestra revoluci贸n, no queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a medida del elemento masculino porque si dejamos que sea as铆 estaremos como siempre, jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto y, sobre todo, queremos dejar bien claro que en estos momentos el coraz贸n no nos cabe en el pecho y ser铆a un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas.

Sus palabras no hacen referencia a la lucha antifascista ni a razones ideol贸gicas, por lo que la raz贸n que lleva a estas mujeres a la guerra es similar a la de las prostitutas, simplemente tratan de alterar el orden dentro de la sociedad encarg谩ndose ellas mismas de su propia lucha, dando, de esta manera, valor a la figura de la mujer.

Pero tambi茅n, y m谩s adelante en la pel铆cula, Floren, miliciana interpretada por Victoria Abril, hace referencia a razones ideol贸gicas para tratar de sosegar el disgusto de Mar铆a ante el asesinato de un obispo: 鈥淓nt茅rate de cu谩ntas formas hay de matar.鈥

Floren aporta a Mar铆a libros de autores como Kropotkin, pensador pol铆tico ruso o Bakunin, anarquista ruso. Adem谩s tambi茅n se menciona a Lenin y a Mateo Morral, anarquista espa帽ol que atent贸 contra Alfonso XIII en 1906 (P茅rez Abell谩n, 2015).

Llegadas a Zaragoza todas visten el uniforme de miliciana: mono azul combinado con pa帽uelo y gorro rojinegros. All铆 deben pasar una nueva criba, donde se les aconseja entregar las armas porque pueden participar en el frente prestando una ayuda eficaz sin luchar con las armas en la mano, es decir, llevando a cabo labores de retaguardia. Finalmente son enviadas a Pina de Ebro por la tranquilidad de la zona. Una vez all铆, Mar铆a es la 煤nica que no porta armas, pero s铆 hace uso del altavoz para lanzar mensajes a los fascistas y propagar de esta manera los nuevos ideales que ha adquirido.

Establecidas en la posici贸n de R铆o Hondo junto a otros compa帽eros, las mujeres compaginan las tareas de retaguardia con la lucha armada, tanto cuerpo a cuerpo como en las trincheras.

La relaci贸n con dichos milicianos con los que conviven es cordial, pero en alguna ocasi贸n las tratan como a objetos sexuales. Otros milicianos les dedican palabras de rechazo como 鈥溌縉o os molestan las tetas para pegar tiros?鈥 o las someten a preguntas inc贸modas de 铆ndole sexual como 鈥溌緾onfraterniz谩is con los milicianos?鈥.

En relaci贸n a la asociaci贸n de las milicianas con las enfermedades ven茅reas, la pel铆cula muestra c贸mo se llevan a cabo an谩lisis m茅dicos para conocer su estado de salud. El resultado de este examen es desfavorable para la mujer en general ya que, tras descubrir en alguna de ellas enfermedades de transmisi贸n sexual y alg煤n embarazo, Buenaventura Durruti las rechaza alej谩ndolas del frente y pidiendo que las lleven de vuelta a Barcelona.

En este caso, tanto mujeres como hombres, se rebelan ante la nueva orden. Los hombres que conviven con ellas defienden que: 鈥淪i quisi茅ramos impedir que una mujer entregue su vida en la lucha contra el fascismo ser铆amos unos revolucionarios de pacotilla.鈥

Ante lo que se rebate que Mujeres Libres ha puesto en marcha un centro de lavado y planchado en el que las milicianas ser谩n 煤tiles, reiterando que es imprescindible su retirada del frente. A lo que Pilar contesta lo siguiente: 鈥溌縇o veis? La canci贸n de siempre, 驴es que los hombres no sirven para lavar y planchar?鈥

鈥淟ibertarias鈥 muestra la total integraci贸n de la mujer en el frente de combate, donde no se le niegan las armas, aunque s铆 se hace un gui帽o a la falta de conocimiento militar de algunas mujeres cuando Floren dispara un arma y, de manera aleatoria, mata a un contrario.

Pero el filme sobreestima la cantidad de milicianas activas en los frentes, ya que de 11 personas en la posici贸n inicial, 6 son mujeres, magnificando as铆 su presencia. Las milicianas de 鈥淟ibertarias鈥, en muchos casos, son coincidentes con las milicianas reales, pero la pel铆cula favorece a la mitificaci贸n de esta figura, frente a la cruda realidad que les toc贸 vivir.

Tierra y libertad (Loach, 1995)

鈥淭ierra y libertad鈥 es una pel铆cula dirigida por Ken Loach y coproducida en el a帽o 1995 por Espa帽a, Alemania y Gran Breta帽a. Muestra, a trav茅s de un flashback, c贸mo un personaje basado en la figura de George Orwell llamado David Carr, militante del Communist Party y procedente de Liverpool, marcha a la Guerra Civil espa帽ola, primero como combatiente de las milicias del POUM y despu茅s de las Brigadas Internacionales. En el frente, David tiene contacto con otros compa帽eros procedentes de diferentes lugares de Europa y tambi茅n con dos milicianas Maite y Blanca, convirti茅ndose esta 煤ltima, interpretada por Rosana Pastor, en un elemento central de la pel铆cula.

La figura de la miliciana en el filme va adquiriendo progresivamente mayor protagonismo. Su primera aparici贸n es durante los entrenamientos que ofrece el POUM a sus milicianos, que como Orwell define en 鈥淗omenaje a Catalu帽a鈥:

La llamada 鈥渋nstrucci贸n鈥 consist铆a simplemente en ejercicios de marcha del tipo m谩s anticuado y est煤pido: giro a la derecha, giro a la izquierda, media vuelta, marcha en columnas de a tres, y todas esas in煤tiles tonter铆as que aprend铆 cuando ten铆a quince a帽os. (Orwell, 2001, p. 25).

Maite, interpretada por Ic铆ar Bolla铆n, durante estos entrenamientos, reivindica la necesidad de empu帽ar un arma en lugar de continuar con la in煤til instrucci贸n. Su enrolamiento en las milicias, al igual que el de Blanca, est谩 fundamentalmente impulsado por su conciencia ideol贸gica y por el deseo de luchar contra el fascismo. Durante esta instrucci贸n Maite aparece vestida de calle, es decir, no viste el uniforme caracter铆stico de la milicia, pero una vez que aparece en el frente, viste mono azul y porta un arma. Uno de los milicianos, en su llegada al frente y tras ver a Blanca, que tambi茅n viste el mono azul y porta un arma, asocia su figura con la prostituci贸n utilizando la malsonada frase: 鈥渓as putas tambi茅n est谩n en el frente鈥.

Aunque a modo de broma, m谩s adelante, los milicianos vuelven a mencionar el v铆nculo de esta miliciana con la prostituci贸n, calific谩ndola como 鈥渃hica buena y barata鈥. Esta acusaci贸n se retoma casi al final de la pel铆cula, cuando, una vez configurado el Ej茅rcito Popular, las milicianas empiezan a estar mal vistas.

En cuanto a las tareas que llevan a cabo, ambas milicianas participan de manera activa en la lucha armada, pero adem谩s realizan labores en la retaguardia, ya que son las encargadas de cocinar y, adem谩s, se preocupan del cuidado moral y f铆sico (a trav茅s de labores de auxilio) de sus compa帽eros. La cantidad de milicianas representadas en 鈥淭ierra y libertad鈥, en este caso dos, podr铆a considerarse representativa, puesto que, en relaci贸n a los hombres configuran una minor铆a.

La cordialidad en la relaci贸n con sus compa帽eros milicianos se hace patente de manera constante y en ning煤n momento se apela a razones de sexo para que no ocupen las trincheras. Pero la cinta tambi茅n representa el rechazo a las mujeres en el frente por parte de los organismos superiores:

驴Sabes?, ahora ya no permiten que luchemos las mujeres. Reglas nuevas. Puedo ser enfermera, conducir un cami贸n, ser cocinera, pero no puedo disparar un arma nunca m谩s. Como mujer debo saber d贸nde est谩 mi lugar.

Es a partir de este momento cuando Maite se encarga exclusivamente de la cocina y Blanca se centra en las labores auxiliares. No abandonan el frente pero s铆 la lucha armada, centr谩ndose en dichas tareas de retaguardia. 鈥淭ierra y libertad鈥 no menciona a organizaciones femeninas, ni a los impedimentos que se le pone a la mujer para acceder a la milicia, ni a su falta de conocimiento militar. Tampoco se mitifica su figura ni se nombra a ninguna miliciana de renombre.

La representaci贸n de la miliciana en 鈥淭ierra y libertad鈥 se acerca a la realidad, pero hay algunos factores importantes que no se abordan.

Las bicicletas son para el verano (Ch谩varri, 1984)

鈥淟as bicicletas son para el verano鈥 es una pel铆cula espa帽ola, estrenada en 1984 y dirigida por Jaime Ch谩varri. Basada en la obra teatral hom贸nima de Fernando Fern谩n G贸mez, cuenta la historia de una familia cercana a los ideales republicanos. El m谩s joven de los cuatro miembros, Luis, interpretado por Gabino Diego, en el florecer de su adolescencia, quiere que su padre le compre una bicicleta para disfrutar con su pandilla del verano de 1936. En este contexto veraniego y lleno de vida estalla la Guerra Civil, y, lo que antes eran prioridades, quedan relegadas a un tercer plano o, incluso, desaparecen, como el deseo de tener una bicicleta para disfrutar con los amigos. La miliciana en 鈥淟as bicicletas son para el verano鈥 aparece de manera fugaz pero trazando de manera muy clara el perfil que se quiere transmitir de ella.

En un primer momento, en un desfile de milicias, la mujer aparece integrada en sus filas, vistiendo el uniforme y portando armas, pero no se la representa en el frente de combate, por lo tanto, el filme omite el tema del sexismo durante la lucha armada y su retirada a la retaguardia. Tampoco aborda los motivos que llevan a la mujer a enrolarse en las milicias as铆 como los impedimentos que se les ponen para que participen en la guerra. En cuanto al n煤mero de milicianas que se representan en la pel铆cula, sobre todo en el desfile mencionado, es notorio. Es cierto que el n煤mero de mujeres milicianas lejos de los frentes era m谩s elevado porque sus labores podr铆an estar m谩s centradas en el auxilio, pero no debemos olvidar que en los frentes de combate no configuraban una mayor铆a. Otra de las apariciones que hace se da cuando, en un bar o caf茅 utilizado como lugar de encuentro de miembros del bando republicano, aparece bailando encima de una barra, dedicando a este momento 2 minutos de pel铆cula. La mujer, que baila al son del cante de los hombres que la jalean desde abajo, coquetea con ellos. Esta representaci贸n no se vincula directamente con la prostituci贸n, pero s铆 est谩 muy cerca de ello, desvirtuando as铆 la figura de la miliciana. Adem谩s, esta escena representa la relaci贸n que la miliciana, esta en concreto, tiene con sus compa帽eros, que est谩 m谩s cerca de lo sexual que de la camarader铆a.

La cinta no mitifica en ning煤n momento la figura de la miliciana como hero铆na, pero s铆 puede convertirla en un s铆mbolo er贸tico, ya que tambi茅n se habla del Socorro Rojo como lugar al que van 鈥渃hicas鈥:

(Luis) -隆Pobres chicas! Sabe Dios d贸nde andar谩n en una situaci贸n como esta. (Luisito) -Algunas van al Socorro Rojo. (Luis) -驴Al Socorro Rojo? (Luisito) -S铆, inscriben socios, hacen un peri贸dico, se re煤nen con los amigos鈥 (Luis) -驴Y bailan? (Luisito) -No, pap谩, 驴por qu茅 iban a bailar? (Luis) -Pues hazte del Socorro Rojo, hombre, hazte del Socorro Rojo. Pero, 驴no se han hecho tus amigos? (Luisito) -S铆, pero es que me da no s茅 qu茅, como antes era de la Juventud Cat贸lica. (Luis) -驴Y tus amigos no? Anda, anda, anda鈥 Que tu madre se queja de que hace m谩s de un a帽o que no vas a misa y antes de empezar esto鈥

Se puede concluir que el papel secundario de la miliciana en esta pel铆cula se aleja bastante de la realidad y se acerca m谩s a una representaci贸n como mito er贸tico.

Conclusi贸n

En el imaginario colectivo, la figura de la miliciana se muestra magnificada y, en algunas ocasiones, alejada de la realidad que vivieron. No son pocas las veces que, en el cine, se representa a un elevado n煤mero de mujeres en los frentes de combate, se alarga su estancia en ellos o se las relaciona de manera directa con la prostituci贸n, siendo esto 煤ltimo fruto de la propaganda de la 茅poca para acercarlas a las labores de retaguardia. Adem谩s, no debemos olvidar que la estancia de la miliciana en los frentes de combate fue algo anecd贸tico y no dilatado en el tiempo ya que, a finales de 1936, ya se estaba lanzando contra ellas elementos propagand铆sticos con diversas razones que las alejaban del frente.

Con el an谩lisis realizado en este estudio, se puede concluir que el cine ha colaborado en el engrandecimiento de su figura a lo largo de los a帽os, convirtiendo su realidad en un mito.

Otro aspecto a destacar es el motivo que alej贸 a la mujer del bando republicano de la lucha armada: su sexo. En el recorrido realizado por la realidad de las milicianas, se puede observar la manera en que los derechos otorgados a la mujer por la Segunda Rep煤blica se desvirtuaron en el transcurso de la contienda, volviendo a considerarla un estorbo en aquellos lugares alejados del entorno tradicional.

A pesar de los ideales defendidos por el bando m谩s progresista, el machismo quedaba patente, sobre todo cuando se esperaba que la mujer en el frente se dedicara al cuidado del hombre, centr谩ndose en tareas de cocina, limpieza y a mantenerse lejos de las armas. Este aspecto puede llevar a una importante reflexi贸n y es que, a pesar del esfuerzo de la Segunda Rep煤blica por dotar a la mujer de derechos con los que ubicarlas en un lugar adecuado en la sociedad, su interiorizaci贸n no acab贸 de concluirse ya que el sexo contrario, en la pr谩ctica, segu铆a rechazando a la mujer empoderada.

Las milicianas trataron de romper las barreras invisibles que fomentaban la desigualdad de g茅nero mediante la lucha antifascista y, aunque en un primer momento fueran consideradas hero铆nas de guerra y ejemplo a seguir, sus deseos por ocupar el lugar que quer铆an, y no el que se les impon铆a, se vieron truncados. La raz贸n de que esto ocurriera puede deberse, simplemente, a la novedad de la situaci贸n, es decir, los derechos otorgados a la mujer eran relativamente nuevos y el hecho de que una mujer pudiera ocupar un terreno tradicionalmente reservado a hombres, como la guerra, era algo que pod铆a impactar a la sociedad del momento.

Pero, aunque con el tiempo se haya magnificado su figura, no es de ley quitarles m茅rito. La miliciana supuso en la sociedad espa帽ola mucho m谩s que una figura paramilitar antifascista, fue, aunque por poco tiempo, un ejemplo de lucha por la igualdad de g茅nero que con la llegada del fin de la guerra y la instauraci贸n de la dictadura franquista, vio relegar sus derechos y libertades a un tercer plano, derechos que a煤n a d铆a de hoy siguen siendo motivo de lucha.

Mar 脕vila Espada

www.losojosdehipatia.com