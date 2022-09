–

Kurdist谩n es una colonia cuyos recursos minerales son brutalmente explotados. Las minas para la extracci贸n de materiales de importancia estrat茅gica, como el cromo, el zinc, el cobre y el plomo, por ejemplo para la industria armament铆stica, devastan la regi贸n y destruyen el medio ambiente.

Desde 2012, se han realizado trabajos de exploraci贸n cerca de la ciudad de Dicle, en los asentamientos de Pirejman y Tunekrak, en Bakur (Kurdist谩n turco). La empresa 脰lmez Do臒u Mining ha excavado y volado pozos profundos. Sin embargo, como no se encontr贸 suficiente metal, los agujeros siguen abiertos y la devastaci贸n contin煤a.

La superficie de las 24,94 hect谩reas iniciales de terreno exploratorio, se ha multiplicado por m谩s de 20 hasta alcanzar las 532,77 hect谩reas. Las voladuras y la destrucci贸n del medio ambiente provocaron las protestas de los residentes locales, que ahora exigen que se detengan las exploraciones.

鈥淟a mina esparce veneno鈥

Z眉lfiye Ki艧mir, residente local, declar贸 a la agencia de noticias Mezopotamya (MA) que se est谩 destruyendo el equilibrio ecol贸gico: 鈥淎qu铆 hay m谩s de mil especies de seres vivos, y su supervivencia ahora est谩 en juego. Porque esta mina esparce veneno. Nuestros manantiales se han secado, nuestros 谩rboles frutales se han marchitado, nuestras carreteras est谩n arruinadas, es decir, nuestro h谩bitat est谩 completamente destruido. Nuestras vidas est谩n en peligro鈥.

Ki艧mir habla de los agujeros sin sellar en la tierra: 鈥淓xcavaron toda una zona y cuando terminaron la obra tuvieron que cerrar esa zona y reforestarla. Eso fue en 2012 y el a帽o ya es 2022, han pasado diez a帽os y las fosas siguen abiertas鈥.

鈥淧or supuesto que hay un peligro aqu铆, un gran peligro. Los pozos est谩n abiertos y la gente est谩 trabajando en esta tierra, hay vi帽edos 鈥揳greg贸-. Uno puede ir a su vi帽a, otro a los pastos, y si pierde el equilibrio y se cae all铆, es seguro que estar谩 muerto. Que quiten sus dedos de nuestra naturaleza. La naturaleza debe ser restaurada a un estado como era antes鈥.

鈥淓l Estado ayuda a las empresas鈥

Ki艧mir tambi茅n informa de que los trabajos de exploraci贸n en la regi贸n kurda aumentaron, especialmente despu茅s de 2004. 鈥淎s铆 que no hay lugar en el que no hayan entrado 鈥揺xplic贸-. Tambi茅n podemos ver que el Estado est谩 ayudando a los grupos. 驴Ser铆a posible si no se ignoraran las leyes? Est谩n realizando voladuras con dinamita en una mina que no est谩 ni a un kil贸metro del pueblo. No hay nada como esto en ning煤n otro lugar鈥.

鈥淐uando se detona la dinamita, estas monta帽as se balancean como un terremoto 鈥揳lert贸 el poblador del lugar-. Eso va a causar derrumbes un d铆a. No s贸lo eso, las explosiones acabar谩n con la vida en los bosques y en las monta帽as鈥.

Silencio y destrucci贸n del medio ambiente

Ki艧mir se帽al贸 que 鈥渆l a帽o pasado hubo incendios en las provincias occidentales y la gente hizo una protesta. No queremos incendios ni la destrucci贸n de la naturaleza en ning煤n sitio, pero en las monta帽as del Kurdist谩n se producen incendios casi a diario y se destruyen 谩rboles, pero nadie levanta la voz; en cambio, hay represi贸n por parte del Estado鈥.

鈥淐uando se trata de las monta帽as del Kurdist谩n, los tanques pasan por delante de los manifestantes, por lo que la gente es reacia a participar 鈥揳dvirti贸-. En otros lugares dicen que amamos nuestros bosques y que debemos protegerlos como nuestros pulmones; se plantan 谩rboles, pero aqu铆 se destruyen 谩rboles, y con el apoyo del Estado鈥.

鈥淟os activistas medioambientales tambi茅n discriminan鈥

Ki艧mir adem谩s critic贸 duramente a 鈥渓os movimientos ecologistas y sus ONG鈥, porque 鈥済uardan silencio cuando se trata del Kurdist谩n. Si queremos ser activistas medioambientales, si queremos estar a favor de la naturaleza, eso debe significar que cada incendio forestal, cada sobreexplotaci贸n debe ser tratada de igual manera. Es como si todos los seres vivos del Kurdist谩n fueran culpables. La naturaleza, la piedra, el 谩rbol, todos los animales aqu铆 son culpables. Hay que erradicar esta visi贸n鈥.

En tanto, Huseyin Kahraman, otro residente de la zona, declar贸 que 鈥渓as empresas mineras tambi茅n sol铆an trabajar aqu铆. No tenemos vi帽edo, ni fruta, ni jard铆n, no pudimos cosechar nada por culpa del veneno鈥.

鈥淭en铆amos vi帽edos aqu铆, nuestras uvas se volvieron negras por el polvo de la excavaci贸n, ya no pudimos cosechar uvas 鈥搑ecord贸-. Nuestros 谩rboles se secaron. Hab铆a tantas almendras en este pueblo, que se cayeron todas de los 谩rboles, no conseguimos m谩s, no tenemos nada. La mayor铆a de los habitantes del pueblo se han ido de aqu铆 a causa de esto. Esta mina es venenosa, no la queremos鈥.

