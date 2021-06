–

Aterro societario es el t茅rmino que define la tragedia brasile帽a actual. Colapso social, desempleo estructural, inseguridad alimentaria, caos sanitario, desmonte de las instituciones sociales p煤blicas, delincuencia moral, militarizaci贸n en todas las esferas, apolog铆a a las armas, al genocidio, etnocidio, ecocidio, pobrecidio, feminicidio, ascenso democr谩tico de narco-milicianosneopentecostales desbordando de territorios restringidos para el control truculento y negacionista del pa铆s, alienaci贸n de las masas, fascistizaci贸n generalizada. En pocos a帽os, pasamos de una situaci贸n ilusoria emergente a una situaci贸n de barbarie efectiva. Personificamos la periferia que absorbe los extremos de la crisis sist茅mica.

驴Como justificar la riqueza de 62 brasile帽os que, en situaci贸n de pandemia, casi duplic贸 de R$ 127,1 mil millones a R$ 219,1 mil millones de reales mientras la mitad de la poblaci贸n no tiene como garantizar comida en la mesa? Ese capital altamente concentrado no es solamente in煤til, es efectivamente criminoso porque se apoya sobre casi 500 mil vidas perdidas para el COVID-19, porque produce 116 millones de hambrientos, 15 millones de desempleados, 5 millones de alentados, y 40 millones de trabajadores y trabajadoras informales precarizados.

En este per铆odo, aument贸 substantivamente el n煤mero de ind铆genas, negros, mujeres , ambientalistas, l铆deres populares en el campo y en las ciudades, perseguidos y asesinados por la cultura del odio, escombro de la dictadura, recurrencia de un pa铆s estructuralmente subalterno, m谩s que nunca cloaca del rentismo, del extractivismo, del agronegocio y del tr谩fico. En el 煤ltimo a帽o, 谩reas de bosque y cerrado (sabana tropical), ricas en especies end茅micas de animales y de plantas, muchos de los cuales en riesgo de extinci贸n, ardieran sobre el negocio del fuego, playas y manguezales del Norte y del Nordeste fueron invadidas por gran cantidad de aceites y basura hospitalaria procede de qui茅n sabe d贸nde. Por diferentes motivos, todos absolutamente torpes, favelas, aldeas, quilombos viven bajo ataques constantes y brutales para atender los apetitos incontrolables del capital transnacionalizado.

As铆 es como veo el Brasil hoy, el pa铆s da tempestad perfecta.

Las izquierdas

No veo funci贸n efectiva para las izquierdas dogm谩ticas, aquellas que arrastran corrientes con sus programas de transici贸n socialista hechos desde arriba para abajo, sin correspondencia con la realidad de las masas. Esas izquierdas fetichizan el “sujeto revolucionario” como entidad a-hist贸rica y proponen soluciones modernizantes basadas en el culto al trabajo abstracto y en la avanzada tecnolog铆a burguesa como caminos seguros para el socialismo. Los mas graves errores cometidos ya en los primeros tiempos de la Revoluci贸n Rusa, fue buscar los pilares fundamentales de lo que deber铆a haber sido una nueva sociedad libre de dominaci贸n y explotaci贸n justamente en el sistema fundado en la divisi贸n social jer谩rquica del trabajo y en la realizaci贸n del valor. Todo bajo el estricto control de un estado agigantado y mal resuelto por acumular poder pol铆tico y poder econ贸mico.

Se perdi贸 ah铆 la oportunidad de tomar el Estado, vaciar su contenido jer谩rquico, burocr谩tico y reemplazarlo por un gobierno del pueblo tal como fue hecho por los comunardos, en 1871. Adem谩s, se dej贸 de atender las necesidades urgentes de la poblaci贸n hambrienta a trav茅s de algo al alcance de las manos, simple, como era el caso de las comunas campesinas capaces de abastecer el pa铆s de un producto m谩s esencial para las personas y para el futuro de la revoluci贸n: comida abundante y de buena calidad.

El sistema de capital es extraparlamentario, y las decisiones de hecho, son tomadas fuera del parlamento, por eso creo a煤n menos en el papel de las izquierdas institucionalizadas en partidos electores, sindicatos y movimientos sociales que sucumbieron al orden. Esas izquierdas eligieron perfeccionar concepciones defensivas; requieren soluciones que solo consiguen dar supervivencia a un desarrollismo irresponsable. Esas izquierdas dichas progresistas son fenomenol贸gicas, no alcanzan m谩s all谩 de la peque帽a pol铆tica, son parte constitutiva de los vais-e-vens de la democracia participativa en crisis terminal. Apelan a un Estado socialmente fallido que “emancipa” de vez en cuando parte sustantiva de la poblaci贸n en creciente estado de vulnerabilidad. Las aterradoras consecuencias del abandono durante la pandemia en Brasil son la mayor evidencia del divorcio entre el Estado benefactor y la sociedad civil. Un eventual retorno de la izquierda liberal, identitaria, “progresista”, no significar谩 la recomposici贸n de lo que fue destruido, ser谩 a lo sumo un intento poco alentador de retomar la gesti贸n pacificadora del caos. Presiento un fiasco total en ese intento.

El sentido hist贸rico de Bolsonaro

La tragedia ampliada en el Brasil de hoy es consecuencia de la corrosi贸n humanitaria en que se convirti贸 el sistema de reproducci贸n sociometab贸lica del capital a partir de 1960 con la crisis del keynesianismo antic铆clico. En Brasil, la dictadura empresarial-militar suspendi贸 nuestra fr谩gil democracia para introducir en el pa铆s las condiciones imperantes del neoliberalismo, condiciones que quedar铆an m谩s definidas en los a帽os 1990 con el proceso de la reestructuraci贸n productiva. As铆 Brasil se integr贸 al circuito internacional de la financierizaci贸n, transnacionaliz贸 la burgues铆a interna, realiz贸 la “Revoluci贸n Verde”, mejor, deforestaci贸n, expropiaci贸n intensiva de las poblaciones nativas, campesinas, quilombos, industrializaci贸n de la agricultura y dependencia total de corporaciones-monstruo como Monsanto (veneno, monocultivo, transgen铆a), extractivismo mineral predatorio (s煤per incentivo a la Compa帽铆a Vale do Rio Doce). A煤n, una proletarizaci贸n que nace precarizada y sin derechos, esclavizaci贸n militarizada y clandestina de ind铆genas, sobre todo en regiones de frontera.

Trazando una l铆nea de tiempo de la llamada Nueva Rep煤blica [1985 a 2015], se entiende que cada gobierno que sucedi贸 a la dictadura dio secuencia a ese modelo depredador contribuyendo para pavimentar los caminos del infierno que vivimos hoy. Todos, sin excepci贸n, condujeron la pol铆tica en el sentido de confirmar nuestra estructural condici贸n colonial, nuestra subalternidad, nuestro papel productor de commodities.

La actual pol铆tica de Estado ampl铆a los estragos practicados en d茅cadas y lo hace con mucho m谩s desenvoltura e irracionalidad que todos los que la precedieron en Brasilia. Si, en ese proceso, Bolsonaro no es el mentor de la indigencia, 茅l es un agente especial, de tipo miliciano, creado y entrenado en los s贸tanos de la dictadura de un sistema de acumulaci贸n gen茅ticamente putrefacto.

Su ascenso a la presidencia de la rep煤blica se combina muy bien con la crisis estructural de la pol铆tica, mucho m谩s grave y reveladora que la aludida por Florestan Fernandes en “Notas sobre el Fascismo”, texto escrito en el exilio en Canad谩 en 1971. Bolsonaro es el 煤ltimo baluarte de la pol铆tica representativa, la cara m谩s oscura de un sistema que tiende cada vez m谩s al subterr谩neo. 1

La centralidad de la lucha, por lo tanto, independientemente de qui茅n ocupe la gesti贸n pol铆tica del pa铆s, deber谩 ocurrir no solo, sino principalmente fuera de las instituciones y su presupuesto m谩s esencial sigue siendo la de construir los cimientos de la Revoluci贸n Social y Popular.

Las luchas o las ausencias de ellas.

El cuadro actual es muy difuso, complejo y peligroso. Las Jornadas de 2013, el Movimiento de Ocupaci贸n de las Escuelas por los Secundaristas, en 2016, y el Movimiento “Ele N茫o”, de 2018, fueron las manifestaciones populares m谩s expresivas que el pa铆s vivi贸 en este 煤ltimo per铆odo con potencial ofensivo para un avance de la lucha de clases. Lo que no sucedi贸. Y ninguno de los sucesivos ataques a las leyes laborales, previsional, tributarias, a los derechos humanos, a la educaci贸n, a la salud logr贸 crear lastre de repudio masivo y permanente al orden como vimos en pa铆ses de Am茅rica Latina en 2019 y m谩s recientemente en Colombia.2

Pero, veamos, por ejemplo, a la huelga nacional de camioneros que tambi茅n ocurri贸 en 2018. Este fue un movimiento popular masivo, muy representativo de la categor铆a, que dio un paso decisivo para el ascenso pol铆tico de la extrema derecha y para la fascistizaci贸n en el pa铆s.

Otra forma de acci贸n popular a menudo reaccionaria viene de las estrategias practicadas con empe帽o por pastores neopentecostales cuando envuelven sus templos despojados en las comunidades m谩s pobres, ya sean urbanas, rurales, ind铆genas, de sin tierra, sin hogar. Difunden valores delet茅reos que penetran en el alma de los fieles que, a su vez, replican fundamentalismos, violencia contra mujeres, odio a las culturas tradicionales y se auto-imponen sumisi贸n absoluta a una estructura social jer谩rquica que necesita ser cada vez m谩s r铆gida. Es cruel la paliza a ancianas ind铆genas por payes evangelizados en sus propias aldeas; es brutal lo que se comete contra las religiones afrodescendientes y sus seguidores en las favelas dominadas por narcomilicianos-neopentecostales.

Los entregadores de aplicaciones -tanto como sucedi贸 en China e Inglaterra – hacen un movimiento con recorte de clase muy interesante justamente cuando el capital m谩s demanda, lucra con y explota su trabajo extenuante. Act煤an de modo reivindicativo, es una categor铆a nueva, en crecimiento, sin derechos y sin perfil ideol贸gico claro, pero con enorme potencial de enfrentamiento. Veremos.

El neo-fascismo de tipo perif茅rico

Desde hace 500 a帽os se forma por aqu铆 un cuadrado m谩gico de distorsiones sociales end茅micas y de asaltos recurrentes a las poblaciones ind铆genas, negras, pobres, a las clases trabajadoras y a los recursos naturales. Ese formato, pautado en una permanente acumulaci贸n por desposesi贸n, para usar un t茅rmino de Harvey, organiza y reorganiza una sociedad estructuralmente esclavista-colonial, patriarcal, autocr谩tica y perif茅rica. No sorprende que Brasil, tal como se encuentra hoy, configure una s铆ntesis de los m谩s graves problemas de la actualidad del sistema, un campo privilegiado de observaci贸n de los s铆ntomas m谩s perversos de la crisis estructural. Entre ellos sin duda figura entre nosotros la explosi贸n de un neofascismo de tipo perif茅rico, tan histri贸nico como el de los pa铆ses del Norte, pero que, de rodillas a la virulencia de Israel y EEUU, se esmera en la violencia interna.

Hoy, Brasil muestra al mundo que el control de las masas sumergidas en necesidades contingentes graves es mucho m谩s eficiente si es ejercido por instrumentos ideol贸gicos de negaci贸n de lo real y por un fuerte aparato policial. Pues incluso en las condiciones extremas de la pandemia, cuando se practica la inmunizaci贸n de reba帽o, la concesi贸n de ayuda de emergencia, que deber铆a ser prioridad, es fortuita y, de modo racionalmente conveniente, depende de los humores de la escoria de la casa de gobierno y del mercado3. No se puede pensar seriamente en salidas como la renta m铆nima o renta b谩sica universal, por m谩s necesarias que puedan ser en ese rinc贸n tan castigado del mundo, sin considerar las oscilaciones c铆nicas de la econom铆a pol铆tica, inadmisibles a la vida en estado de emergencia.4

Solo para concluir esta cuesti贸n, el fascismo y la crisis c铆clica siempre han estado juntos, son innumerables los ejemplos del siglo XX. En tiempos de crisis estructural, el neofascismo es devastador en Brasil y en todo el mundo y no ser谩 epis贸dico, como los ensayos nacionalistas de Alemania, Italia, Jap贸n, Espa帽a, Portugal, de varios pa铆ses de Am茅rica Latina. El neofascismo, o lo que sea, ha venido para quedarse, es internacionalista, popular y funciona como una met谩stasis generalizada del irracionalismo en que se ha convertido el sistema de reproducci贸n social del capital

Los desaf铆os

Entiendo que la totalidad misma de la realidad actual es el enorme problema a ser enfrentado. Las condiciones concretas de nuestra historia actual son tan graves que imponen soluciones radicales en las que la ley del valor, la divisi贸n social jer谩rquica del trabajo, la modernizaci贸n incesante de las fuerzas productivas, no pueden ser la referencia de un mundo nuevo. Por el contrario, deben ser firmemente rechazadas y dejadas en el pasado.

Son tiempos, por lo tanto, de cuestionarse seriamente sobre el sentido de mantener viva una chispa siquiera de toda esa irracionalidad que afecta la vida del planeta y de los billones de individuos que viven en el abandono, en la pobreza, en la incertidumbre. El momento, sacudido por pandemias, guerras y hambre, parece ser de transici贸n hacia una amenazadora discontinuidad en la continuidad controlada por el capital, un mundo post-humano y post-capitalista (pero, no post-capital) fuertemente restrictivo y totalitario como quieren algunos ultra-ricos para asegurar privilegios y riqueza acumulados. Para su desgracia, sin embargo, es que mientras existan, permanecer谩n dependientes de la servidumbre de los sobrevivientes – los ant铆podas de siempre, las trabajadoras y los trabajadores de los cuales extraen trabajo excedente y de quienes no pueden verse totalmente libres.

El hambre, s铆ntoma de los m谩s abyectos de la sociedad del capital abundante, consecuencia del desempleo estructural y del abandono irrevocable de las masas por el Estado, constituye el problema m谩s grave e inmediato que debe afrontarse en este momento. El hambre, que fue la raz贸n poderosa de las insurgencias m谩s decisivas de la historia contempor谩nea, muy seguramente tambi茅n ser谩 la raz贸n de la hecatombe hacia la cual el sistema nos encamina. Pues entonces, el sentido hist贸rico del hambre que mueve monta帽as es tambi茅n esclarecedor para no caer en las ilusiones de siempre. En la Revoluci贸n Rusa, como vimos antes, la modernizaci贸n de las fuerzas productivas, con todas las implicaciones problem谩ticas que eso caus贸, fue el camino elegido como el m谩s eficiente para la superaci贸n del atraso. En las condiciones actuales, por el contrario, el hambre es el resultado del progreso y del fracaso capitalista, no pudiendo ser de ninguna forma su soluci贸n.

Probablemente tendremos por delante una situaci贸n en la que el papel explosivo de las masas, impulsadas por necesidades de supervivencia esencialmente biol贸gicas, podr谩 ser mucho m谩s indigesta de lo que idealizan las izquierdas teleol贸gicas. Esto crear谩 un escenario impredecible de revueltas generalizadas y sin control dibujando un cuadro de disputa gigantesca con la barbarie tanto de los ricos, como de los pobres.

La manera m谩s efectiva de preparar el ante festum es escuchar otras maneras de interpretar el mundo, observar atentamente las formas de reproducci贸n de la vida que no se han sometido a la ruptura metab贸lica5 impuesta desde tiempos inmemoriales por el capital. Buscar conocimiento en quien combate la carencia sin la presencia de Estado que ya se ha evadido de los problemas sociales que ha creado. Alentar experiencias populares y comunales que act煤an en la autodefensa de la especie, lo que significa defender sus territorios, la naturaleza y dem谩s especies.6 Ellas, de hecho, vienen realiz谩ndose en todo el mundo, incluso en Brasil. No son meras hip贸tesis.

Tales iniciativas poseen el sello de la diversidad (de ah铆 su riqueza), pudiendo surgir entre pueblos tradicionales amenazados, entre comunidades rurales y poblaciones urbanas en situaci贸n de mucha vulnerabilidad. Por iniciativa casi siempre de mujeres miserabilizadas, comprueban que es posible formar comunas, vivir sin pol铆ticas p煤blicas, sin la mano invisible del mercado, sin la l贸gica del valor de cambio, sin divisi贸n social jer谩rquica del trabajo, sin explotaci贸n y sin la carrera desembestada para satisfacer los apetitos imaginarios impuestos por el capital. Buenos alimentos, lazos de solidaridad y una nueva relaci贸n con la naturaleza son medidas simples y absolutamente necesarias para salir de ese embrollo todo.7

Eso puede indicar que el “capital social total” ultra-concentrado, al “emancipar”/abandonar personas -personas de las m谩s diversas culturas, razas y nacionalidades que por todo el mundo componen la “totalidad del trabajo” disponible, crea brechas, dif铆ciles es verdad, pero que no dejan de ser un signo interesante de la historia en transici贸n. La lucha por la formaci贸n de comunas as铆 como la lucha por la preservaci贸n de las que siempre se han organizado de tal modo puede traer condiciones de autonom铆a y sustentabilidad para realizar una progresiva sociabilidad igualitaria.

Es decir, el punto de partida del enfrentamiento decisivo contra el capital, frente a toda la complejidad decadente del sistema, complejidad esta radicalmente antag贸nica a la complejidad ontol贸gica del ser de la revoluci贸n, deber谩 ser mucho m谩s modesto de lo que siempre se pens贸. Pero ciertamente no ser谩 pacifista.

El bueno y viejo Marx

Evidentemente, todas estas cuestiones est谩n aqu铆 de modo bastante embrionario y se disponen a un debate para profundizar en los puntos resaltados. Pero desde ya adelanto que est谩n basadas en la teor铆a marxiana, sin la cual considero impensable combatir el sistema de reproducci贸n social del capital.

Marx y M茅sz谩ros son un norte para pensar, aqu铆 y ahora, la formulaci贸n de experiencias comunales. Y de c贸mo esas experiencias pueden ser la punta de lanza para la construcci贸n de una Revoluci贸n Pol铆tica con Alma Social, un proceso necesario para alcanzar la totalidad de las relaciones sociales, actuar en el sentido de abolir el Estado, sus instituciones, la lucha de clases y transformar la vida cotidiana, la cultura, la educaci贸n, la relaci贸n con la naturaleza. Si estas experiencias son todav铆a dispersas, las condiciones que crean deben llegar a ser universales. Esto es de lo que habla Marx cuando se refiere a las tomas de decisi贸n de la Comuna de 1871 en Guerra Civil en Francia:

La Comuna no fue una revoluci贸n contra cualquier forma de poder estatal, legitimista, constitucional, republicano o imperial. Fue una revoluci贸n contra el Estado en cuanto tal, contra esta monstruosidad de la sociedad, fue la resurrecci贸n de la aut茅ntica vida social del pueblo, realizada por el pueblo. Su objetivo no era transferir el poder del Estado de una fracci贸n de las clases dominantes a otra, sino destruir esa m谩quina abyecta de dominaci贸n de clase. No fue una de esas luchas mezquinas por el dominio de clase entre su poder ejecutivo y sus formas parlamentarias, sino una rebeli贸n contra ambos, que se complementan.

Es particularmente en sus 煤ltimos a帽os de vida que Marx cuestionar谩 su teor铆a de la revoluci贸n proletaria desde el punto m谩s desarrollado del capitalismo, en su tiempo, Inglaterra. Tuvieron impacto sobre 茅l aquellos 72 d铆as intensos de libertad y democracia radical en Par铆s, la conexi贸n que estableci贸 con Elisabeth Dmitrieff (una de las muchas mujeres que tuvieron papel de destaque durante la Comuna) quien le presentar谩 una literatura sobre las comunas campesinas y, poco despu茅s, las correspondencias intercambiadas con los narodniks Nikolai Danielson y Vera Zass煤lich que lo acercar谩n a las comunas rurales rusas. Marx responder谩 de la siguiente forma a la indagaci贸n de Vera sobre c贸mo se posicionaba el comunista, escritor de El Capital, sobre el campesinado tradicional de Rusia:

(…) el estudio especial que realic茅 de ellas, y cuyos materiales busqu茅 en las fuentes originales, me convencieron de que esta comuna es el punto de apoyo de la regeneraci贸n social en Rusia, pero que, para que pueda funcionar como tal, primero habr铆a que eliminar las influencias nocivas que la asaltan desde todos los lados y, a continuaci贸n, asegurarle las condiciones normales de un desarrollo espont谩neo.8

De modo telegr谩fico, hago menci贸n aqu铆 a M茅sz谩ros, en particular en el cap铆tulo 19 de ‘M谩s all谩 del capital’ (https://lahaine.org/fI95), titulado “Sistema comunal y ley del valor”, donde retoma pasajes seminales de Marx para discurrir sobre las principales caracter铆sticas del modo comunal de intercambio. Para concluir, me tomo la libertad de reproducir aqu铆 un peque帽o trecho de su espectacular an谩lisis sobre la sociedad de la abundancia donde predomina el principio: “De cada cual, seg煤n su capacidad; a cada cual, seg煤n sus necesidades” (Cr铆tica del programa de Gotha).

La realizaci贸n verdadera de la sociedad de la abundancia requiere la reorientaci贸n del proceso reproductivo social de tal modo que los bienes y servicios comunalmente producidos puedan ser plenamente compartidos – y no desperdiciados de modo individualista – por todos aquellos que participan de la producci贸n y consumo directamente social. (…) No obstante, aunque la plena realizaci贸n de esa visi贸n – que postula la necesidad de una transformaci贸n global – tardara un tiempo muy largo para ocurrir, los pasos pr谩cticos necesarios para avanzar pueden ser dados (en el “aqu铆” y “ahora”) por cualquier sociedad post-revolucionaria, incluso en una situaci贸n relativamente limitada, sin esperar a la reversi贸n radical de las relaciones de poder existentes entre el capital y el trabajo a escala global. (p. 894 e 895 de ‘M谩s all谩 del capital’).

—-

Notas

1 #ForaBolsonaro es muy poco para lo que realmente precisamos enfrentar. Que sea um comienzo!

2 Me arriesgo a decir que un problema que ocurre en Brasil es que, antes incluso de madurar y volverse masiva, la lucha laboral es disputada – y segmentada – por tendencias pol铆ticas.

3 Pueden observar que Bolsonaro no est谩 fuera de la curva, sino mas bien todo lo contrario. https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Saude/Curar-doentes-e-mau-para-o-negocio-diz-aGoldman-Sachs/43/39922

4 Eduardo Suplicy es el autor de la 煤nica ley del mundo (Ley 10.835/2004) que garantiza el pago anual de una renta que sobrepase la alimentaci贸n, educaci贸n y salud a todos los brasile帽os residentes en el pa铆s y extranjeros residentes por lo menos cinco a帽os, independientemente de sus condiciones socioecon贸micas. Sancionada por el ex presidente Luiz In谩cio Lula da Silva, sin embargo, la ley se convirti贸 en letra muerta y nunca entr贸 en vigor realmente…. – Ver m谩s en https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/08/01/renda-basica-universal-como-a-utopia-dedistribuir-renda-vira-politica.htm

5 Presto el t茅rmino de John Bellamy Foster, Brett Clarke, Kohei Saito y dem谩s miembros de un grupo de investigadores reunidos en torno a la Monthly Review. http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597888-uma-catastrofe-no-seculo-xxi-a-menos-que-a-humanidade-mude-subitamente-de-rumo-entrevista-com-john-bellamy-foster?fbclid=IwAR2-Iooq-BEF3NKBIzldAx8_wZ6CQL3pDgTrQ_LbUVmjBzSnk9x79Mr6B7I

6 Ver al respecto el libro The Great Awakening: New Modes of Life in Capitalist Ruins, organizado por Anna Grear y David Bollier. https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/comuns-novo-fantasma-queassombra-o-capital/

7 Silvia Adoue, profesora de la UNESP y de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, viene realizando un importante estudio sobre estas experiencias en Am茅rica Latina y enfatizando la construcci贸n concreta de un feminismo antipatriarcal. Cita como ejemplos la preservaci贸n de la cultura de la abundancia (Wallmapu) por los pueblos preexistentes y la “multiplicaci贸n de huertas familiares o comunitarias, de ayuda mutua y redes solidarias” como aquellas de los primeros a帽os de la d茅cada de 1970, en Chile, las llamadas Juntas de Abastecimiento y Precios, con protagonismo femenino, que hoy, m谩s que antes, tienen un papel fundamental en la periferia de las ciudades chilenas.

8 Marx K., Engels F. Escritos sobre Rusia. II, El por venir de la comuna rural rusa. [N煤mero 90 da cole莽茫o Cuadernos de Pasado y Presente]. M茅xico: Siglo XXI Editores, 1980.

* Maria Orlanda Pinassi es profesora colaboradora de la “Escola Nacional Florestan Fernandes”. Traducci贸n: Diego Ferrari

