–

De parte de Lobo Suelto May 4, 2021 94 puntos de vista

esde el comienzo del calendario de la insurrecci贸n, la imagen del barco ha sido parte central de las met谩foras de la narrativa zapatista. Curiosa iron铆a el que una fuerza pol铆tico-militar enclavada territorialmente en las selvas y monta帽as chiapanecas, a cientos de kil贸metros del mar, recurra a ella como s铆mbolo de su proyecto emancipador.

No debe extra帽ar entonces que, el buque La Monta帽a y la delegaci贸n zapatista, hayan levado anclas en Isla Mujeres para atravesar el Atl谩ntico rumbo al puerto de Vigo. De por s铆, el cielo nocturno de la Lacandona ha sido siempre una especie de mar tan grande, que no se ve ni su principio ni su fin, y en el que navegan libremente, impulsados por los aires, los sue帽os de todo tipo de utop铆as. Lo novedoso ahora no son las fantas铆as de un desembarco acu谩tico en el viejo continente sino que, a m谩s de 26 a帽os despu茅s de anunciadas, se han hecho realidad.

En una posdata que alerta a la OTAN, del 30 de enero de 1996, el finado subcomandante Marcos asegura que, Durito, ese escarabajo al que los guardias luego confunden con un rinoceronte enano, y al que distintos testigos aseguran haber visto en el abordaje de 鈥La Monta帽a鈥, estaba empecinado con la idea de desembarcar e iniciar la conquista de Europa . Sin embargo, el sup, declin贸 ser parte de la empresa porque la embarcaci贸n que prepara se parece demasiado a una lata de sardinas , teme que lo quieran llevar de remero y la mayor铆a de las humedades le producen mareos.

La Monta帽a , el nav铆o en el que viaja el Escuadr贸n 421 del EZLN, no es una lata de sardinas como la de Durito, pero tiene sus a帽os a cuestas. Fue construido en los astilleros A. Vujik&Zonene, en Holanda, en 1903, como un buque de pesca. No es un barco grande. Sus dimensiones son de 27 x 6.55 x 2.8 metros. A lo largo de los a帽os ha sido reparado y mejorado. Su primer motor, de dos cilindros, fue hecho en 1931 en Finlandia. En 1963 lo cambiaron por otro de 280 caballos de fuerza, fabricado en 1955. Ese es el que hasta la fecha sigue usando. En 2011, la nave fue reconstruida en Hamburgo. Desde 2005 surca los mares de Panam谩, Colombia y Jamaica.

Los nav铆os, como veh铆culos para transitar a un otro mundo, son piezas medulares del proyecto de los rebeldes chiapanecos. En la posdata del ensayo El neoliberalismo: la historia como historieta , con fecha del 6 de abril de 1996, presentado en el Encuentro Continental Americano por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, el subcomandante Marcos escribe: 鈥渆l viejo Antonio descubri贸 que todos los que se subieron al barco son los mismos que hab铆an sido excluidos, siempre, de todos los barcos.

鈥淵 por eso se subieron 鈥揷ont贸 Antonio al subcomandante Marcos鈥 porque esos hombres y mujeres, y j贸venes, algunos presos, la mayor铆a ind铆genas, 鈥榶a no quieren obedecer 贸rdenes, sino participar, ser capitanes y marineros鈥 y hacer avanzar ese barco hacia un futuro m谩s grande, con seriedad y alegr铆a, encontr谩ndose los hombres鈥.

El Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, tambi茅n conocido como el Intergal谩ctico, efectuado en agosto de 1996 en las monta帽as del sureste mexicano, fue un momento clave, en la forja de una red de resistencias planetarias contra el neoliberalismo. Ecos de esa reuni贸n se vivieron a partir de las protestas contra la Organizaci贸n Mundial del Comercio, en 1999 en Seattle, y durante todo el ciclo de luchas altermundistas en Quebec, Praga, Sidney y G茅nova. El ataque a las Torres Gemelas en Washington, en septiembre de 2001, descarril贸 esa ola de inconformidad y oblig贸 a orientar las movilizaciones hacia demandas contra las invasiones de Afganist谩n e Irak.

Convocados por el EZLN, al Intergal谩ctico asistieron m谩s de 3 mil delegados, la mitad de ellos extranjeros de 42 pa铆ses, empe帽ados en construir un mundo nuevo. Estuvieron presentes representantes de un amplio espectro pol铆tico de izquierda: desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Se alternaron debates del m谩s alto nivel y pertinencia te贸rica con reuniones somn铆feras, para diagnosticar la naturaleza del capitalismo salvaje y anticipar v铆as de resistencia y ruptura.

Estimulados por la gesta zapatista, los anhelos liberarios encontraron en el Intergal谩ctico sujetos sociales y pol铆ticos capaces de encarnarlos. Se fund贸 all铆 un amplio y disperso movimiento anticapitalista planetario. 鈥淪o帽amos 鈥揷oncluy贸 el acto entre otros muchos puntos m谩s- con un mundo donde la sociedad no se conforme con estructuras patriarcales; con un mundo sin militarismo; un mundo sin discriminaci贸n por sexo, por raza, por credo, por orientaci贸n sexual; un mundo donde las mujeres, de cualquier raza, de cualquier credo y de cualquier clase, disfruten al placer en todos sus niveles. Un mundo sin violencia, un mundo donde ser mujer sea un placer, y no una carga excesiva de trabajo鈥.

En su traves铆a mar铆tima a Europa, los zapatistas van a encontrarse con la historia que ellos abrieron en ese encuentro, y que viene de muy atr谩s. Van a conversar, con los excluidos de siempre que no tienen cabida en otros barcos y no quieren cumplir 贸rdenes, sino ser marineros y capitanes, con quienes han tenido, desde hace casi tres d茅cadas, una relaci贸n de solidaridad, apoyo mutuo y aprendizaje. No van a reunirse con funcionarios y gobiernos. En un momento de urgencia planetaria, m谩s all谩 de lo que sucede en las fronteras nacionales o en coyunturas electorales, van a convivir con sus pares, con la Europa de abajo, para seguir so帽ando conjuntamente, esas utop铆as que navegan en el enorme cielo nocturno de la Lacandona.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado