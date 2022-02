–

De parte de Acracia February 6, 2022

Einstein dijo: 芦Si la gente es buena solo porque teme el castigo y espera una recompensa, somos efectivamente un grupo lamentable禄. Esa es la 芦moral禄 que est谩 detr谩s de la tradici贸n religiosa, por muchas vueltas o adornos que quieran poner los te贸logos actuales, el comportamiento supuestamente correcto se realiza para obtener beneficios de la deidad de turno. No hay moralidad real, se trata de una especie de comportamiento conductista con una permanente vigilancia sobrenatural (ficticia) y/o terrenal (bien internamente, en la cabeza de la misma persona religiosa, bien externamente, mediante alguna clase mediadora).

Si profundizamos algo, la cosa es bastante descabellada, si se admite que necesitas la vigilancia de Dios para ser bueno es lo mismo que decir que eres en realidad una mala persona (el sentimiento de culpa y la condici贸n pecaminosa inherentes a la tradici贸n monote铆sta, factores claramente ficticios si los analizamos con atenci贸n). Desgraciadamente, gracias a la explotaci贸n de esos factores, es posible que muchas personas crean verdaderamente que si act煤an 芦correctamente禄 es gracias a la religi贸n. Muy conocida es la frase de Dostoievski en Los hermanos Karamazov: 芦Si Dios no existe, todo est谩 permitido禄, que seg煤n 茅l, muy pesimista (y reduccionista) acerca de la condici贸n humana, har铆a la vida imposible. Sin embargo, 驴puede afirmarse que sin ninguna clase de vigilancia nos lanzar铆amos todos a destruir la convivencia? No me limito ya a hablar de una vigilancia sobrenatural (religi贸n), tambi茅n a una regulaci贸n pol铆tica (Estado). Es m谩s, los sesudos defensores del Estado ponen los ejemplos en los que las personas se lanzan al saqueo cuando se debilita la vigilancia gubernamental. Tal vez, como afirma ir贸nicamente Richard Dawkins, no hay que decir que la gente necesite religi贸n para ser buenos, en realidad lo que necesitan son polic铆as.

Por supuesto, estamos de nuevo ante una visi贸n extremadamente simple. En primer lugar, no todas las personas se lanzan al robo y la destrucci贸n en ciertos contextos. Despu茅s, hay que observar todos los factores influyentes en esas circunstancias, como son los sociales y la opresi贸n pol铆tica. Viene al caso la popular novela El se帽or de las moscas, de William Golding; toda la vida escuchando que se trata de una visi贸n tremendamente pesimista de la condici贸n humana (recordemos que se trata del caso de unos adolescentes que naufragan en una isla desierta, no tardando demasiado en organizarse en clanes y lanzarse a la guerra), cuando es posible que profundizando se trate de todo lo contrario: ante la ausencia de la autoridad, los chavales reproducen, y exacerban, la educaci贸n autoritaria que han recibido (se trata de alumnos de鈥 隆una escuela militar!). No, no podemos considerar simplemente que la gente es malvada (generalizando, adem谩s) cuando no hay una vigilancia externa, simplemente porque resulta una visi贸n simplista. En cualquier caso, volviendo al tema de la religi贸n, son f谩cilmente desmontables sus postulados tradicionales. Habr铆a que observar las estad铆sticas al respecto, pero es f谩cil creer que las personas ateas poseen una moralidad m谩s s贸lida, ya que alguna clase de humanismo ha substituido el fr谩gil y artificioso credo religioso. Podemos hacer un paralelismo con la pol铆tica: los anarquistas pensamos que podemos, y adem谩s resulta m谩s positivo, desenvolvernos en un contexto no autoritario, que la jerarquizaci贸n social resulta perniciosa tambi茅n para el comportamiento del ser humano.

En lo que hay que insistir es en que hay poca relaci贸n entre el comportamiento moral y la afiliaci贸n, pr谩ctica o creencia religiosa (aqu铆, parece que las estad铆sticas acompa帽an), que existen factores biol贸gicos y sociales que explican el sentido que tenemos sobre lo que es bueno o malo. Estaremos de acuerdo, una mayor铆a al menos y al margen de las ideas que tengamos, que una moralidad en ausencia de vigilancia es m谩s verdadera que esa que se desvanece cuando no est谩 presente el vigilante, divino o terrenal. Sin embargo, hay cuestiones todav铆a espinosas, como el hecho de considerar la moral como incondicional (recuerdo un profesor de filosof铆a, claramente religioso, que insist铆a en ello). Sin un est谩ndar, sin una especie de manual de instrucciones, cada uno puede decidir c贸mo se desenvuelve en la vida y, supuestamente, pueden acabar justific谩ndose los actos m谩s abyectos en nombre de una moral propia. En este caso, la persona religiosa justificar谩 a Dios como garante de un concepto de lo absoluto en materia de lo bueno y de lo malo. Naturalmente, en este caso, ese no es un argumento a favor de la existencia de Dios, sino de su (supuesta) necesidad como idea o concepto. Pienso que esta visi贸n est谩 profundamente arraigada en nuestra herencia cultural (al margen de que vayan apart谩ndose las creencias religiosas que la fundaron), algo que resulta importante desmontar. Desde la Antigua Grecia (cuya concepci贸n religiosa nada ten铆a que ver con el posterior cristianismo) hasta Kant, ha habido muchos intentos de derivar la moral de fuentes no religiosas. Los famosos imperativos categ贸ricos de Kant se fundan en el deber, por el bien del deber, dejando a Dios a un lado (hay quien cree que Kant, aunque no pod铆a admitirlo en la sociedad de su tiempo, era en realidad ateo). En cualquier caso, la universalidad de los principios morales, que es lo que est谩 tambi茅n detr谩s de los imperativos kantianos, es v谩lida en algunos casos, pero plantea problemas en otros. No todo el mundo estar谩 de acuerdo en seg煤n qu茅 comportamientos, como son los m谩s evidente los casos de la moral sexual o del aborto. Afortunadamente, y a pesar de los ataques a un relativismo mal entendido, la moral no tiene por qu茅 ser absoluta.

En el caso de la moral de tipo kantiano, podemos hablar de 芦deontolog铆a禄 o 芦ciencia del deber禄, es decir 芦obediencia a reglas禄. No tiene que ser una visi贸n plenamente identificable con el absolutismo moral, el cual reclama imperativos cuya rectitud no hace demasiado caso a sus consecuencias. Entre las visiones morales modernas, est谩n adem谩s los llamados 芦consecuencialistas禄, m谩s pragm谩ticos, seg煤n los cuales la moralidad de una acci贸n debe juzgarse por sus consecuencias (los utilitaristas, a menudo mal entendidos tambi茅n, pueden considerarse como un tipo de consecuencialistas). Como afirma Richard Dawkins, no todo absolutismo deriva de la religi贸n, pero es muy dif铆cil defenderlo en otros campos. Seg煤n el genial Luis Bu帽uel: 芦Dios y Patria son un equipo imbatible; baten todos los r茅cords de la opresi贸n y el derramamiento de sangre禄. Desgraciadamente, hoy en d铆a todav铆a, el patriotismo se observa como una virtud absoluta (por supuesto, yo no es que matice tal afirmaci贸n, es que pienso que es uno de los males, muy humanos, del mundo). En este caso, el del patriotismo y la guerra que lo acompa帽a, hay ejemplos muy jugosos. Seg煤n el absolutismo fundado en el patriotismo, el soldado debe acabar con el enemigo. Seg煤n un absolutismo religioso, y lo digo muy entre comillas (ya que podemos estar ante una de las grandes falacias imperativas de la tradici贸n religiosa), el deber del soldado ser铆a 芦no matar禄. Esto demuestra varias cosas, la fuerza irracional de los principios absolutistas, el no contemplar las consecuencias (tambi茅n, morales) de esos actos fundados en el absolutismo e incluso la debilidad de los imperativos categ贸ricos cuando est谩n originados en abstracciones (pudiendo m谩s, en los casos pr谩cticos, la defensa de un Estado o una religi贸n, creaciones por supuesto del hombre). Es un tema, en cualquier caso, complicado, ya que los defensores de ciertos absolutos acaban acus谩ndonos de defender una moral arbitraria y relativa. La cuesti贸n importante es que los principios morales se defienden mejor en un plano humano, no desde el absolutismo o la trascendencia, y pienso que la raz贸n debe intervenir en su defensa (una raz贸n amplia, directamente vinculada a la moral).