Trochando Sin Fronteras, enero 2 de 2022

Fedegan, el gremio patronal cit贸 para este lunes 3 de enero, en la ciudad de Cartagena, a un evento que han llamado: 鈥Gran movilizaci贸n contra las importaciones masivas de leche en polvo de EE. UU. por parte de la industria鈥. Pareciera que este grupo de latifundistas y acaparadores de tierras, que ha estado envuelto en investigaciones y condenas por paramilitarismo y en campa帽as antirrestituci贸n de tierras, tom贸 conciencia m谩gicamente y dio un giro para defender la 鈥industria nacional鈥 del avance de los monopolios internacionales.

Este mismo gremio en el 煤ltimo a帽o ha aprovechado el comercio internacional, exportando m谩s de 220 mil cabezas de ganado en pie (Exportaciones que significar铆an m谩s de 400 millones de d贸lares a 2021), mientras la carne en el pa铆s est谩 por las nubes y 12 millones de personas no comen 3 veces al d铆a. Este negocio si les interesa porque aumenta sus ganancias y lucro mientras profundizan la dependencia alimentaria, la malnutrici贸n y el hambre en el pa铆s.

驴La movilizaci贸n impulsada por Fedegan es contra ellos mismos? Recordemos que los tratados de libre comercio fueron negociados en el gobierno de 脕lvaro Uribe, por lo menos los principales con EE. UU. y Europa, en estas negociaciones estuvieron los representantes de los gremios, la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC- y pol铆ticos de los partidos que encarnan los intereses de la burgues铆a y los terratenientes del pa铆s. Es decir, Fedegan, el Centro Democr谩tico y dem谩s burgueses son responsables de lo que est谩 sucediendo.

Leche: precios y mercados

En el mercado de la leche, si bien hay unos precios de referencia, la industria los manipula. Mantiene bajos los de compra, mientras eleva exponencialmente los de venta, adem谩s de mantener un 鈥lobby鈥 en el gobierno y los medios de comunicaci贸n que llega incluso a esparcir bulos (noticias falsas), diciendo que en el pa铆s hay d茅ficit de producci贸n.

Ante la importaci贸n de m谩s de 35.000 toneladas de leche en polvo en 2021, principalmente de Estados Unidos y de Europa, Fedegan se propone modificar los tratados de libre comercio argumentando que no han sido ben茅ficos para el pa铆s -para ellos-. En ello, duele decirlo, estamos de acuerdo, los tratados de libre comercio no han sido ben茅ficos para el campo colombiano y ni para la poca industria que se mantiene en el pa铆s. Sin embargo, el posicionamiento de Fedegan gira alrededor de los precios y los mercados, no se mencionan las condiciones de vida de los campesinos lecheros y mucho menos los alt铆simos precios que paga la clase trabajadora por productos como la carne o la leche.

El negocio de Lafaurie

Lafaurie actual presidente de Fedegan, en 2019 estuvo inmerso en un esc谩ndalo revelado por W Radio en el que un colega del gremio denunciaba que 芦Lafaurie recibir铆a comisiones del 5 % por clausurarle los negocios a los dem谩s ganaderos afiliados a Fedegan芦. Andr茅s Ignacio Hoyos en carta, asegur贸 que Rafael Torrijos, quien funge como presidente del Comit茅 de Ganaderos de Caquet谩 鈥渁prob贸 una propuesta presentada (鈥) en la cual se le reconocen unos estipendios鈥 a Lafaurie. La informaci贸n habr铆a sido sustentada el 7 de mayo de 2019 y se abonar铆an al alto funcionario de la empresa 鈥減or los negocios que se generen producto de su gesti贸n y que no tengan que ver con la administraci贸n del Fondo Nacional del Ganado鈥.

驴La t谩ctica de los gremios ante un gobierno liberal-socialdem贸crata?

Llama la atenci贸n el momento del pa铆s en el que se impulsa la movilizaci贸n, ante la posibilidad de un gobierno de corte liberal-socialdem贸crata encabezado por el Pacto Hist贸rico, esta convocatoria de masas puede ser el abrebocas de parte de la t谩ctica que abordar谩n los sectores m谩s retardatarios en el pa铆s. Recordemos que en Latinoam茅rica esta t谩ctica ya ha sido usada por los gremios patronales en Brasil con los camioneros, o en Chile por las forestales impulsando paros de la producci贸n y presi贸n pol铆tica para detener los cambios o avances impulsados.

Definitivamente, el campesinado, las comunidades 茅tnicas y la clase popular en general, debemos posicionar nuestra propuesta desmarc谩ndonos de las pol铆ticas patronales de Fedegan y los de su clase y claramente ubicando las responsabilidades que tienen en la crisis de hambre que atravesamos.

Parte de las tareas principales para el momento ser铆a fortalecer la producci贸n agroalimentaria e impulsar la organizaci贸n del campesinado alrededor de sus intereses de clase. Para ello se necesitar铆an recursos necesarios en materia de comercializaci贸n, desarrollo, transferencia y producci贸n tecnol贸gica, desconcentraci贸n de tierras y cambios en las relaciones econ贸micas y comerciales internacionales. Los recursos para este impulso agrario, necesariamente deben provenir de fondos p煤blicos, alimentados por las rentas producto de las riqueza mineral y manejados por el Estado y las organizaciones sociales y populares, as铆 avanzaremos en la garant铆a de alimentaci贸n en el pa铆s.