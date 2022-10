–

Por el Marqu茅s de Sade

(De Histoire de Juliette ou les Prosp茅rit茅s du vice, IV, 1797)

De todas las extravagancias que el orgullo ha dictado al hombre, la m谩s absurda, sin duda, es el cuidado extremo que prodiga a su propia persona. Rodeado de criaturas de igual o mayor val铆a, se ha cre铆do autorizado a atentar impunemente contra la vida de estos seres, suponiendo que le eran inferiores, y piensa que no hay castigo o suplicio que pueda lavar el crimen del que atente contra la suya. A la primera locura que ese orgullo le ha inspirado, a la indignante estupidez de creerse el fruto de una divinidad, de suponerse un alma inmortal y ser la obra celestial de esta habilidosa mano, a esta ceguera atroz, no pod铆a, desde luego, dejar de agregar la de pensar que su existencia en este mundo es inestimable. 隆C贸mo! La obra dilecta de una divinidad bondadosa, el favorito del cielo… Es inconcebible, en efecto, que hubiera razonado de otro modo: el destructor de una m谩quina tan hermosa ten铆a que recibir forzosamente los castigos m谩s rigurosos, pues esa m谩quina era sagrada. Un alma, brillante imagen de una divinidad a煤n m谩s brillante, animaba esa m谩quina, cuya desorganizaci贸n deb铆a constituir el crimen m谩s atroz que pudiera cometerse. Y, razonando de tal modo, pon铆a en el asador para saciar su glotoner铆a, guisaba para calmar su hambre al cordero manso y pac铆fico, criatura formada por la misma mano que lo form贸 a 茅l, a la que dominaba s贸lo en virtud de una constituci贸n diferente. Con un poco de luces, en cambio, le hubiera bastado para tenerse en menos estima; una mirada algo m谩s filos贸fica sobre esa naturaleza que desconoc铆a le hubiera permitido ver que un ser como 茅l, informe y endeble producto moldeado por una madre ciega, se parec铆a a todas las otras criaturas, estaba ineluctablemente unida a todas ellas y, como todas ellas, necesitada, a resultas de lo cual, no pod铆a en modo alguno considerarse mejor que ellas.

Ning煤n ser, en este mundo, ha sido formado expresamente por la naturaleza, ninguno ha sido creado ex profeso por ella: todos son el resultado de sus leyes y operaciones, de tal suerte que, en un mundo construido como el nuestro, ten铆a necesariamente que haber criaturas como las que en 茅l vemos, as铆 como las hay sin duda muy distintas en otro globo, en ese hormiguero de globos que colma el espacio. Pero esas criaturas no son buenas ni bellas o valiosas o creadas: son la espuma, el resultado de las leyes ciegas de la naturaleza, son como los vapores que emanan de un l铆quido enrarecido por efecto del fuego, cuya acci贸n expulsa del agua las partes de aire que 茅sta contiene. Pues bien, este vapor no ha sido creado, es una derivaci贸n heterog茅nea, que debe su existencia a un elemento extranjero y por s铆 sola carece de precio; puede ser o no ser, sin que el elemento del que emana se vea afectado por ello; nada debe a 茅ste y, a su vez, 茅ste no le debe nada. Si una vibraci贸n diferente de la producida por el calor modificara este elemento, seguir铆a existiendo en su segunda modificaci贸n, mientras el vapor, que resultaba de aquella primera, se desvanecer铆a con esta 煤ltima. Si la naturaleza se hallara sometida a otras leyes, las criaturas que se derivan de las actuales leyes dejar铆an de existir con las nuevas, y sin embargo, la naturaleza seguir铆a existiendo, si bien regida por otras leyes.

Los lazos que unen al hombre con la naturaleza y a la naturaleza con el hombre son, por tanto, inexistentes. No hay ley de la naturaleza capaz de encadenar al hombre, y 茅ste no depende en modo alguno de aqu茅lla. No se deben nada mutuamente, y no pueden agraviarse ni ser 煤tiles el uno al otro. La una produce a pesar suyo, con lo cual no hay aqu铆 v铆nculos; el otro es producido a pesar suyo, y, por consiguiente, tampoco aqu铆 los hay. El hombre, una vez ha recibido impulso, se separa de la naturaleza, y la naturaleza, habi茅ndolo impulsado, no puede ya influir en el hombre, pues todas sus leyes son particulares. En virtud del primer impulso, el hombre se somete a unas leyes directas de las que no podr谩 ya liberarse. Estas leyes son las de su conservaci贸n personal…, las de su multiplicaci贸n, leyes que se le someten… que dependen de 茅l, pero que no son en ning煤n caso necesarias para la naturaleza, pues ha dejado de estar ligado a ella. A tal punto es un ser desligado de la naturaleza, que su existencia es indiferente a la evoluci贸n de 茅sta… tan in煤til para sus prop贸sitos, que el hombre podr铆a cuadruplicar su propia especie o bien aniquilarla totalmente sin que el universo sufriera por ello la m谩s m铆nima alteraci贸n. Si se destruye, desde su propio punto de vista habr谩 cometido un error. Pero todo esto cambia ante los ojos de la naturaleza. Si el hombre se multiplica comete un error, ya que retira a la naturaleza, cuyas leyes desembocan siempre en nuevas criaturas, el honor de crear un nuevo fen贸meno. Si los seres que reciben de ella su impulso dejaran de propagarse, impulsar铆a entonces nuevos seres, y gozar铆a as铆 de una facultad que previamente no ten铆a. Lo que no quiere decir que no pudiera tenerla si lo deseara, pero la naturaleza nunca act煤a en vano, y si los primeros seres contin煤an propag谩ndose seg煤n las leyes que llevan en s铆 mismos, ella no ve la necesidad de hacerlo. Es, por tanto, evidente que nuestra multiplicaci贸n, que es apenas una de las leyes que nos constituyen 煤nicamente a nosotros, es indudablemente perniciosa para aquellos fen贸menos de los que la naturaleza es capaz. As铆, lo que consideramos virtudes se convierte en cr铆menes ante sus ojos. Si las criaturas se destruyen, por el contrario, tienen raz贸n en atenci贸n a la naturaleza, pues dejan entonces de utilizar no una ley impuesta, sino apenas una de las facultades que han recibido, y ponen as铆 a la naturaleza a su vez en la necesidad de desarrollar una de sus m谩s hermosas, que mantiene suspendida por la inutilidad en que ha ca铆do.

Objetar谩s quiz谩s que si esta posibilidad de propagarse que la naturaleza ha otorgado a sus criaturas le fuera da帽ina, no se la habr铆a concedido… Te pido que observes que ella no es la due帽a, sino la primera esclava de sus leyes… que se halla encadenada por sus propias leyes, que en absoluto puede modificar, y que una de esas leyes es el impulso que rige a sus criaturas y la posibilidad de que 茅stas se propaguen. Pero si estas criaturas dejasen de propagarse o si se destruyeran, la naturaleza recuperar铆a entonces plenamente unos derechos a los que nada podr铆a ya oponerse, mientras que propag谩ndose o no destruy茅ndose la mantenemos sometida a leyes secundarias y la privamos de su m谩s activa potencia.

As铆, todas las leyes que hemos concebido, bien para fomentar la poblaci贸n o para castigar la destrucci贸n, contrar铆an necesariamente todas las suyas. Y cada vez que nos prestamos a esas leyes, contrariamos sus deseos. Mas, al contrario, cada vez que nos obstinamos en negar la propagaci贸n, que ella detesta, o si cooperamos con los cr铆menes, que la delectan y la sirven, podemos tener la certeza de complacerla… seguros de actuar seg煤n sus miras. 隆Y bien! 驴Acaso no nos demuestra hasta qu茅 punto nuestra multiplicaci贸n le es un estorbo… cu谩nto querr铆a destruirla para liberarse? Las calamidades con que nos abruma incesantemente, las divisiones, las ciza帽as que siembra entre nosotros… esa inclinaci贸n al asesinato que nos inspira a cada momento, 驴no son acaso una prueba de ello? Las guerras, las hambrunas con que nos aplasta; las pestes que de cuando en cuando desata en el globo a fin de destruirnos; los criminales que nos prodiga, los Alejandros, Tamerlanes, Gengis, esos h茅roes que asolan la tierra; todo esto, insisto, 驴no es una prueba irrefutable de que todas nuestras leyes son contrarias a las suyas, y de que su 煤nica finalidad es destruirlas? Esos cr铆menes que nuestras leyes castigan con tanto rigor, esos cr铆menes que suponemos son el mayor ultraje que podamos hacerle, resulta que no s贸lo, como puedes ver, no le hacen ni pueden hacerle da帽o alguno, sino que son, de alg煤n modo, 煤tiles a sus fines; y esos cr铆menes que imita tan a menudo, podemos estar seguros de que lo hace s贸lo por deseo de aniquilar totalmente las criaturas que ella impulsa, a fin de poder gozar de esa facultad suya de dar impulso a otras. El mayor criminal de la tierra, el asesino m谩s abominable, el m谩s feroz y b谩rbaro es apenas un 贸rgano de sus leyes… un m贸vil de sus voluntades y el agente m谩s confiable de sus caprichos.

Pero vayamos m谩s lejos. El asesino cree que destruye, que devora, y de aqu铆 que tenga a veces remordimientos. Sobre esta cuesti贸n, acudamos a serenarlo. Si el sistema que acabo de exponer no est谩 a煤n a su alcance, demostr茅mosle, mediante los hechos que desfilan ante sus ojos, que ni siquiera tiene el honor de destruir, que la aniquilaci贸n de que se ufana en la salud y que le hace temblar en la enfermedad es perfectamente vana, algo que escapa por desgracia a sus capacidades.

La cadena invisible que mantiene unidos a todos los seres f铆sicos, esa dependencia absoluta de los tres reinos entre s铆 demuestra que todos y cada uno de ellos son iguales ante la naturaleza, de cuyas leyes primeras cada uno de ellos es una derivaci贸n, y que no son ni creados ni necesarios. Las leyes de estos reinos son id茅nticas entre s铆. Los tres se reproducen y destruyen maquinalmente porque todos ellos est谩n compuestos por los mismos elementos, que tan pronto se combinan de determinada manera como de otra. Pero esas leyes son independientes de las de la naturaleza. 脡sta ha influido en ellos s贸lo una vez, al impulsarlos, pero, desde entonces, han actuado por su cuenta, acatando leyes que les son propias, como esa, preponderante, de la metempsicosis perpetua, de la variaci贸n y la mutaci贸n permanente entre ellos.

En todos los seres, el principio de la vida no es otra cosa que el de la muerte: recibimos y nutrimos en nuestro seno a ambos a la vez. En el instante que llamamos muerte, todo parece disolverse. Nos convence de ello la excesiva diferencia que entonces se produce en esa porci贸n de materia, que parece no estar ya animada. Pero esta muerte es s贸lo imaginaria, su existencia es s贸lo figurada y est谩 desprovista de realidad. La materia, privada de aquella otra porci贸n sutil de materia que le comunicaba movimiento, no se destruye por esta raz贸n, tan s贸lo cambia de forma: se corrompe, con lo que se demuestra que conserva movimiento, suministra jugos a la tierra, la fertiliza y contribuye a la regeneraci贸n de los otros reinos, as铆 como al suyo. No hay, por 煤ltimo, diferencia fundamental entre esta primera vida que hemos recibido y esa otra, que llamamos muerte. La primera se produce por la formaci贸n de la materia organizada en la matriz de la hembra; la segunda es, as铆 mismo, materia que se renueva y reorganiza en las entra帽as de la tierra. As铆, esta materia apagada engendra, en su nueva matriz, el germen de las part铆culas de materia et茅rea que, sin ella, hubieran permanecido en una aparente inercia. Y esta es toda la ciencia de las leyes de los tres reinos, unas leyes independientes de la naturaleza que recibieron desde el primer instante de su evasi贸n, unas leyes que constri帽en los lanzamientos, los chorros de la naturaleza: son 茅stos los 煤nicos medios por los que operan las leyes propias de estos reinos.

La primera generaci贸n, que llamamos vida, nos da una suerte de ejemplo. Las leyes de que hablamos llegan a afectarla s贸lo por agotamiento, mientras que afectan a la segunda mediante la aniquilaci贸n. La primera precisa una especie de materia corrupta, la segunda, materia putrefacta. Estos principios primeros de agotamiento y aniquilaci贸n son, en suma, la causa 煤nica de la inmensidad de creaciones sucesivas, lo que nos permite ver que la muerte es tan necesaria como la vida, que no existe la muerte y que todos los azotes que acabamos de mencionar, la crueldad del tirano, los cr铆menes del asesino, tan necesarios son a las leyes de los tres reinos como el acto que los revivifica. Cuando la naturaleza nos los env铆a, con el prop贸sito de aniquilar esos reinos que la privan de la facultad de operar nuevos impulsos, tan s贸lo comete un acto de impotencia. Las primeras leyes que recibieron los reinos, al ser impulsadas por la naturaleza, dejaron impresa en ellos una facultad productiva que jam谩s se apagar谩 y que la naturaleza lograr谩 aniquilar s贸lo destruy茅ndose totalmente, lo que no es due帽a de hacer, pues tambi茅n ella se halla sometida a unas leyes eternas de cuyo imperio es imposible que huya. As铆, mediante sus cr铆menes, el asesino no s贸lo acerca la naturaleza a unos proyectos que ser谩 siempre incapaz, sin embargo, de poder realizar, sino ayuda tambi茅n a las leyes que los reinos recibieron desde su primer impulso. Y digo primer impulso para facilitar la inteligencia de mi sistema, dado que, al no haberse producido la creaci贸n y siendo eterna la naturaleza, mientras haya seres los impulsos ser谩n perpetuos. Dejar铆an de serlo al desaparecer aqu茅llos, y entonces se producir铆an otros impulsos, justamente los que la naturaleza anhela y que no puede alcanzar salvo mediante la aniquilaci贸n total, fin al que tienden todos los cr铆menes. De donde se deduce que el criminal capaz de trastornar los tres reinos a la vez, aniquil谩ndolos y suprimiendo facultades productivas, ser铆a el mejor ejecutor de la naturaleza. Que tus leyes se sirvan como de un patr贸n de esta verdad, y ver谩s cuan justas son.

Ni destrucci贸n ni alimento en la tierra ni, por consiguiente, posibilidad para el hombre de reproducirse. Fatal verdad, sin duda, ya que demuestra irresistiblemente que los vicios y las virtudes de nuestro sistema social no son nada, y aun que los vicios son m谩s necesarios que las virtudes, pues aqu茅llos son creadores mientras 茅stos son s贸lo creados, o, si es m谩s de tu agrado, son causas y las virtudes, s贸lo efectos… Tambi茅n, que una armon铆a demasiado perfecta tendr铆a a煤n m谩s inconvenientes que el desorden, y que si la guerra, la discordia y los cr铆menes llegasen a quedar desterrados de la tierra, el imperio de los tres reinos adquirir铆a una violencia inusitada y a su vez destruir铆a todas las otras leyes de la naturaleza. Los cuerpos celestes se detendr铆an, las influencias quedar铆an suspendidas debido a la preponderancia de una de ellas, desaparecer铆an la gravitaci贸n y el movimiento. Son, pues, los cr铆menes del hombre los que disturban la influencia de los tres reinos y, al hacerlo, impiden que 茅sta alcance una posici贸n de eminencia que disturbar铆a todo el resto, contribuyendo a mantener en el universo ese perfecto equilibrio que Horacio llamaba rerum concordia discors. Los cr铆menes son, por tanto, necesarios en el mundo. Pero los m谩s 煤tiles son, sin duda, los que m谩s disturban, como el rechazo de la propagaci贸n y la destrucci贸n. Todos los otros son indiferentes o, mejor, s贸lo estos dos pueden aspirar a merecer el nombre de cr铆menes. Son cr铆menes indispensables a las leyes de los reinos y esenciales para las leyes de la naturaleza.

Un fil贸sofo antiguo llamaba a la guerra madre de todas las cosas. Como este azote, la existencia de los asesinos es necesaria, y sin ellos, todo en el universo quedar铆a trastornado. Es, por tanto, absurdo censurarlos o castigarlos, y a煤n m谩s rid铆culo incomodarse por las inclinaciones harto naturales que, a pesar nuestro, nos arrastran a cometer estas acciones. Nunca se cometer谩n suficientes cr铆menes sobre la tierra, si se considera la ardiente sed que de ellos tiene la naturaleza. 隆Ay, desgraciado mortal! No alardees de tu poder de destruir, esta acci贸n supera tus fuerzas. Puedes variar las formas, pero jam谩s aniquilarlas. Eres incapaz de devorar los elementos de la materia. 驴C贸mo ibas a destruirlos, si son eternos? Das otra forma a las formas, las modificas, pero estas disoluciones son 煤tiles a la naturaleza, ya que se sirve de estas partes destruidas para recomponer. Por tanto, todo cambio operado por el hombre en la materia organizada, en lugar de contrariar a la naturaleza, le es 煤til. 驴Qu茅 digo? Por desgracia, para servirla habr铆a que prodigar destrucciones de mucha mayor envergadura… mucho m谩s completas de lo que somos capaces de operar. Atroces y extendidos: as铆 quiere la naturaleza que sean los cr铆menes; en la medida en que nuestras destrucciones sean de esta especie, podr谩n ser de su agrado. Para servirla mejor a煤n, ser铆a preciso poder oponerse a la regeneraci贸n que resulta del cad谩ver que enterramos. El asesinato s贸lo quita la primera vida al individuo que golpeamos; habr铆a que poder arrancarle la segunda, si queremos ser m谩s 煤tiles a la naturaleza, pues lo que busca es la aniquilaci贸n. No est谩 en nuestro poder dar a nuestros cr铆menes toda la extensi贸n que ella desea.

隆Oh, Julieta! Nunca pierdas de vista que no hay real destrucci贸n, que la muerte misma no lo es, que, f铆sica y filos贸ficamente concebida, es s贸lo una diferente modificaci贸n de la materia en la que el principio activo o, si se quiere, el principio del movimiento no deja nunca de actuar, si bien de un modo menos aparente. Es tan poco cierto, por tanto, que el nacimiento del hombre sea el comienzo de su existencia como que la muerte sea su cesaci贸n; que la madre que lo trae al mundo le haya dado la vida, tan incierto como que el homicida que lo mata le d茅 muerte: una produce una especie de materia organizada de una manera determinada, el otro hace posible el renacimiento de una materia diferente, y ambos crean.

Nada nace, nada perece esencialmente, todo es acci贸n y reacci贸n de la materia. Es el subir y bajar incesante de las olas del mar, en cuya masa de aguas no se produce p茅rdida ni incremento. Es un movimiento perpetuo que ha sido y ser谩 siempre, y sin saberlo somos sus principales agentes, debido a nuestros vicios y virtudes. Es una variaci贸n infinita: millares de porciones de diferentes materias bajo toda suerte de formas se destruyen y vuelven a aparecer bajo otras formas, para de nuevo perderse y aparecer. El principio de la vida es s贸lo un resultado de los cuatro elementos. Al morir, cada uno regresa a su esfera sin destruirse, dispuesto a volver a juntarse en cuanto as铆 lo quiera la ley de los reinos. S贸lo el conjunto cambia de forma, las partes permanecen enteras y, de estas partes reunidas en el gran todo, a cada instante se recomponen nuevos seres. Pero el principio de la vida, el fruto 煤nico de esta combinaci贸n de elementos, carece de existencia por s铆 solo. Nada ser铆a sin esta reuni贸n, y se convierte en otro cuando 茅sta cesa, m谩s o menos perfecta seg煤n la nueva obra elaborada con los vestigios de la antigua. Ahora bien, como esos seres son a la vez perfectamente indiferentes entre ellos y perfectamente indiferentes ante los ojos de la naturaleza y aun a las leyes de los reinos, 驴qu茅 puede importar el cambio que yo introduzca en las modificaciones de la materia? 驴Qu茅 importancia tiene, como dice Montesquieu, que de una bola redonda haga una cuadrada? 驴Qu茅 importa que haga de un hombre una col, un nabo, una ariposa o un gusano? Actuando de este modo, me limito a usar el derecho que me ha sido otorgado, y puedo perturbar o destruir a todos los seres sin que se diga que con ello me opongo a las leyes de los reinos y, por consiguiente, a las de la naturaleza. Antes bien, favorezco a ambas. A las primeras, devolviendo a la tierra un jugo nutricio que facilita sus otras producciones, para las que es indispensable, y sin el que 茅stas desaparecer铆an. A las segundas, actuando seg煤n los planes de perpetua destrucci贸n que la naturaleza proclama, con la finalidad de facilitar el desarrollo de nuevas impulsiones, facultad que va mermando en ella debido a las antiguas, que la tienen impedida.

Para la naturaleza, los asesinos son, en una palabra, como la guerra, la peste y el hambre: uno de sus instrumentos, como las otras calamidades con que nos agobia. As铆, el que dice que un asesino es una ofensa contra la naturaleza profiere un absurdo tan enorme como el que sostiene que la peste, la guerra o el hambre irrita la naturaleza o comete cr铆menes; es exactamente lo mismo. Sin embargo, no podemos supliciar ni quemar en la hoguera a la peste o el hambre, y s铆 hacemos lo uno y lo otro con el hombre. Esta es la verdadera culpa del hombre. Siempre ver谩s que las culpas se tasan, no en funci贸n de la magnitud de la ofensa, sino en base a la debilidad del agresor. Esta es la raz贸n por la que siempre las riquezas y el cr茅dito tienen la raz贸n frente a la indigencia.