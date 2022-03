–

De parte de La Haine March 13, 2022 63 puntos de vista

Articulo anterior: https://lahaine.org/eY6b

I

La cuesti贸n de Ucrania (rehusamos llamarla invasi贸n o guerra, aunque t茅cnicamente pueda ser ambas) no es nada de lo que dicen, hasta el espasmo, los medios de comunicaci贸n occidentales -m谩s correcto ser铆a calificarles de accidentales.

Rusia no pretende anexionarse Ucrania; tampoco ha lanzado una guerra de conquista, ni, menos, es resultado de un delirio imperial por la grandeza perdida. Es un conflicto geopol铆tico en el m谩s puro sentido del t茅rmino. Geopol铆tico en t茅rminos decimon贸nicos, de lucha de poder y de intereses, pues no hay conflicto de ideolog铆as, ni lucha entre sistemas, aunque los mercenarios y los bobos de siempre -que, tristemente, no son especie en peligro de extinci贸n-, se desga帽iten present谩ndolo de todos los olores con rebufo a retrete.

No, no es nada de eso. Es la vieja lucha entre el mundo que quiere nacer y el mundo que se niega a morir (que dicen dijo el comunista Antonio Gramsci), provocada por la negativa de la OTAN a no continuar expandi茅ndose hacia Rusia. Porque esa, y no otra, es la causa de la acci贸n militar. Ganar seguridad para Rusia, lo que la UE/OTAN neg贸, lo que indicaba que persist铆a en su pol铆tica expansionista.

Se afirma, repite y machaca que, cuando hay conflictos de esta magnitud, lo primero que muere es la verdad. Nosotros discrepamos. Creemos que lo primero que muere es la inteligencia, pues hay que ser ignorante, memo, lelo y dem谩s perlas para creerse que Rusia se lanz贸 sobre Ucrania por banalidades como delirios de grandeza o despechos de amores imperiales, tipo novela de Cor铆n Tellado (para quienes no la conozcan, la mayor autora de folletines de amor, a tres por semana, que sus mam谩s o abuelas recordar谩n con, esa s铆, nostalgia de juventud).

Nada de eso. Las guerras son caras, muy caras, y su suerte depende, como recoge Tuc铆dides, del dinero de que se disponga. No es Vladimir Putin ning煤n descerebrado, como pat茅ticamente quieren presentarlo. Menos a煤n un aventurero tipo Craso, el multimillonario romano que, queriendo emular a C茅sar y Pompeyo, se financi贸 una guerra contra los partos y los partos lo partieron por la mitad, junto a sus casi 30 000 soldados (de ah铆 viene la expresi贸n craso error).

Lo referimos en el 煤ltimo art铆culo. Ucrania es una ficha, pero, sobre todo, Ucrania es una pieza en el tablero mundial (tomamos la expresi贸n de Zbigniew Brzezinski), en el que se est谩 jugando el reparto de poder para las pr贸ximas d茅cadas, si acaso llegamos a ellas. Nos explicamos. Hay, en el presente, tres grandes jugadores -Rusia, EEUU y China- divididos en dos bandos. En una esquina, como en cuadril谩tero de boxeo, la alianza entre China y Rusia, y, en la otra, EEUU

Esto no es invento nuestro. Quien lo dice y repite hasta la saturaci贸n es EEUU y su gallinero. Como en temas geoestrat茅gicos s贸lo los zaparrastrosos se inventan conflictos, citaremos documentos oficiales de EEUU, de los que, adem谩s, daremos el link, para quien quiera saciar su curiosidad. De previo informamos que, en EEUU, gobierno y Congreso tienen la amabilidad, previa censura, de hacerlos p煤blicos, de forma que no se entera quien no quiere, porque est谩n ah铆 (en ingl茅s, obviamente), a disposici贸n del p煤blico, que suele ser escandalosamente escaso. Esos documentos permiten, hoy, poner una gota de verdad en la org铆a de manipulaci贸n y desinformaci贸n que se est谩 viviendo en este ignaro gallinero europeo.

Empecemos con el documento m谩s importante, titulado National Defense Strategy (https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf), de 2018, que es el que ha marcado la pauta hasta el presente. Seg煤n ese documento, “La competencia estrat茅gica interestatal, y no el terrorismo, es ahora la principal preocupaci贸n de la seguridad nacional de EEUU”. “La competencia estrat茅gica a largo plazo con China y Rusia son las principales prioridades del Departamento de Defensa, y requieren una inversi贸n mayor y sostenida, debido a la magnitud de las amenazas que suponen para la seguridad y la prosperidad de EEUU en el presente, y a la posibilidad de que esas amenazas aumenten en el futuro”.

Para enfrentar esa “competencia estrat茅gica a largo plazo”, entre una lista generosa de medidas y acciones, el Departamento de Defensa establece como objetivos lo siguiente. En relaci贸n a China: “Reforzaremos nuestras alianzas y asociaciones en el Indo-Pac铆fico para lograr una arquitectura de seguridad en red capaz de disuadir la agresi贸n, mantener la estabilidad y garantizar el libre acceso a los dominios comunes”.

Con respecto a Rusia: “Fortalecer la Alianza Transatl谩ntica de la OTAN. Una Europa fuerte y libre, unida por los principios compartidos de la democracia, la soberan铆a nacional y el compromiso con el art铆culo 5 del Tratado del Atl谩ntico Norte es vital para nuestra seguridad”. En suma, EEUU, desde 2018, se encuentra afanado en crear una pinza en torno a Rusia y China cuyo pilar esencial son sus alianzas militares y pol铆ticas. De esa guisa, a la OTAN le corresponder铆a ser el Frente Atl谩ntico del Ej茅rcito de EEUU, en tanto se ocupar铆a, con sus aliados -Jap贸n el primero- del Frente Pac铆fico. Toda la estrategia, toda, descansa en la concepci贸n de dos frentes de guerra, siguiendo la pol铆tica aplicada durante la II Guerra Mundial, en la cual EEUU rehus贸 abrir un frente en el occidente de Europa porque quer铆a dedicar toda su potencia contra Jap贸n (por esa raz贸n el desembarco de Normand铆a tuvo que esperar a junio de 1944).

Esta concepci贸n es resultado de un hecho admitido en los documentos oficiales estadounidenses. Como se puede leer en el documento Providing for the Common Defense (https://www.usip.org/sites/default/files/2018-11/providing-for-the-common-defense.pdf), tambi茅n de 2018, “La superioridad militar de EEUU -la columna vertebral de su influencia global y seguridad nacional- se ha erosionado hasta grado peligroso… La capacidad de EEUU para defender a sus aliados, sus socios y sus propios intereses vitales est谩 cada vez m谩s en entredicho. Si la naci贸n no act煤a con prontitud para remediar estas circunstancias, las consecuencias ser谩n graves y duraderas”.

Es decir, EEUU sabe que no tiene capacidad militar suficiente para hacer frente a la alianza entre Rusia y China. Por tal motivo, Washington tiene como columna vertebral de su estrategia reunir el m谩ximo n煤mero de alianzas y aliados. La National Defense Strategy lo expresa as铆: “Las alianzas y asociaciones mutuamente beneficiosas son cruciales para nuestra estrategia, ya que proporcionan una ventaja estrat茅gica duradera y asim茅trica que ning煤n competidor o rival puede igualar”. “M谩s all谩 de nuestras principales alianzas, tambi茅n duplicaremos la construcci贸n de asociaciones en todo en todo el mundo, porque nuestra fuerza se multiplica cuando combinamos esfuerzos comunes para compartir costes y ampliar el c铆rculo de cooperaci贸n. Al hacerlo, reconocemos que nuestros intereses nacionales vitales obligan a una conexi贸n m谩s profunda con el Indo-Pac铆fico, Europa y el hemisferio occidental”.

En resumen, como en EEUU saben que solos no pueden, est谩n afanosamente reclutando a pa铆ses que quieran dedicar parte relevante de sus presupuestos para suplir la inferioridad de EEUU y, llegada la hora, servir de carne de ca帽贸n en la guerra por venir contra Rusia y China. Eso explicar铆a la negativa a negociar con Rusia los temas de seguridad, pues de lo que se trataba no era de la independencia y soberan铆a de Ucrania, sino de usar a Ucrania como trampa para que el gallinero europeo asumiera, a ciegas y en masa, su papel de Flanco Atl谩ntico de EEUU. El objetivo, lo admitimos, ha sido conseguido, y ahora el gallinero europeo har谩 lo que quiere: rearmarse contra Rusia y prepararse para la guerra venidera. S贸lo que era guerra no ser谩 convencional.

Ser谩 nuclear. Quien crea otra cosa no est谩 entendiendo nada de los intereses en juego.

II

Es dentro de ese marco que deben buscarse las claves de los movimientos pol铆ticos y geopol铆ticos en el mundo actual. Quien no vislumbre o desconozca este marco s贸lo puede elucubrar una sarta de disparates cultivados en ignorancia, fanatismo y bilis, mucha bilis. El marco indicado explica, por ejemplo, que EEUU haya dejado toda la carga -pol铆tica, militar y econ贸mica- de la crisis ucraniana al Frente Atl谩ntico, por la simple raz贸n de que no quiere restar recursos a su Frente Pac铆fico, el m谩s duro, dif铆cil y costoso. La UE/OTAN deber谩, por tanto, embarcarse en una carrera armamentista contra Rusia, que es lo que exig铆a Donald Trump cuando era oresidente.

La Europa atlantista ha aceptado sin rechistar ese papel, sin medir costos, informar a sus ciudadanos ni hacer c谩lculos del precio que pagar谩 en su papel de gallinero subalterno. En este punto es preciso desmontar el mito de una OTAN “en muerte cerebral”.

Nunca, en ning煤n momento, ning煤n gobierno europeo ha considerado esa posibilidad. Tanto as铆 que la OTAN ha seguido ampli谩ndose. En 2009 ingresaron Albania y Croacia y, en 2017, Montenegro. 脷nicamente el mercenariado y el bober铆o han podido sostener tal ficci贸n. Justamente, el conflicto en Ucrania ha terminado de reventar por la negativa de la OTAN a aceptar una Ucrania neutral. La quer铆an en la OTAN y en esa obsesi贸n se quedaron plantados.

Por dem谩s, el dominio de EEUU qued贸 demostrado, a帽os ha, cuando el gallinero acept贸, obedientemente, sepultar los proyectos de Euroej茅rcito y de crear una pol铆tica exterior y de seguridad com煤n, independiente de EEUU

El otro mito del gallinero es la supuesta soledad de Rusia. Hay que ser ciego, lelo o venal para sostener tal falacia. De entrada, Rusia tiene el apoyo de China y de India, que son palabras, no mayores, sino lo siguiente, pues esos dos pa铆ses pesan m谩s que todo el gallinero junto. Fuera de la burbuja gallinera, el mundo est谩 m谩s informado de lo que las gallinas pretenden, y sus senderos de relaciones son de tal complejidad y finura que resultan indigestos a las oxidadas neuronas atlantistas.

China necesita de Rusia por m煤ltiples razones, de las geoestrat茅gicas vitales a las energ茅ticas, pasando por la Nueva Ruta de la Seda. India requiere de Rusia en sus litigios y celos con China, adem谩s de que el 75 % de sus armas son de procedencia rusa. Podr铆a alargarse la lista, pero no es menester. Quien se tome la molestia de pasar revista de las posiciones de los gobiernos del mundo se dar谩 cuenta de que casi ninguno quiere mojarse. Saben lo que es EEUU y saben lo que es la OTAN. Saben qui茅nes son los causantes de la crisis en Ucrania.

El gallinero se la lanzado como ej茅rcito de troles salidos del Se帽or de los Anillos contra Rusia, con una rabia patol贸gica que dejan ‘al vent’ su ethos destructor y eso est谩 bien. Debe uno saber qui茅nes son los amigos y qui茅nes los enemigos. En Mosc煤 no quedar谩 ninguna duda, si alguna hab铆a, de que no es posible pensar en ning煤n entendimiento con los atlantistas.

El gallinero de troles y peleles, con su virulencia antirrusa, ha acelerado la fractura del mundo en bloques y tambi茅n provocado la muerte pol铆tica de Europa. Ya no ser谩 m谩s Europa, aunque lo parezca y siga en los mapas. Ser谩, esencialmente, el Frente Atl谩ntico del Ej茅rcito de EEUU, a la espera de que EEUU ordene su inmolaci贸n.

Estamos asistiendo, en vivo, directo y a toda deformaci贸n, a la partici贸n del mundo y al parto de uno nuevo, en el que el gallinero ser谩 irrelevante, pues ser谩 negocio a dirimir entre China, Rusia y EEUU. No habr谩 nada que cierre la grieta que se ha abierto, aunque se normalicen las relaciones, pero ser谩 la normalidad de los entierros. La pen铆nsula Europa ser谩 m谩s pen铆nsula que nunca, pues su conexi贸n con Asia es .era- Rusia. Sin Rusia s贸lo les queda el Atl谩ntico. Otro beneficio para Rusia y China es que el gallinero atlantista ha evidenciado su estrategia.

Es tan similar a la aplicada a Alemania, en 1918, que es hora de cotizar lo que costar铆a un b煤nker. La diferencia est谩 en que Rusia no es Alemania. Ocurre lo contrario, Rusia tiene de todo, desde energ铆a infinita a recursos agropecuarios inagotables. Y poder nuclear. Putin ha ordenado su puesta en alerta para record谩rselo a los safios prepotentes del gallinero. Los mismos que, dentro de un pu帽ado de a帽os, ir谩n, como los ucranianos hoy, a servir de carne de ca帽贸n para mayor gloria de un imperio que, en ese mismo pu帽ado de a帽os, dejar谩 de serlo. Cuando deje de serlo, Rusia seguir谩 all铆, y llegar谩 la hora de rendir cuentas.

Indignaci贸n y pena por el pueblo ucraniano, utilizado como carne de ca帽贸n en nombre de ciegos y disparatados c谩lculos estrat茅gicos de EEUU Y traidores los gobiernos que lo arrastraron a la desgraciada situaci贸n de hoy, cuando su obligaci贸n primera era garantizar su bienestar y tranquilidad.

Miles de ucranianos, sin saberlo, est谩n luchando una guerra que no es suya, provocada por una potencia que no ha dudado en dejarlos solos. En el gallinero deber铆an tomar nota, pero 隆qu茅 ilusi贸n!: las gallinas no piensan. Y an贸tenlo por una vez. Rusia no abandonar谩 Ucrania hasta que se declare pa铆s neutral. El gobierno ucraniano ha aceptado negociar con Rusia. Una idea, no inteligente, sino inevitable. Tarden m谩s o tarden menos, si no hay acuerdo, los tanques rusos llegar谩n al Maid谩n, aunque los equipos rusos terminen jugando en las competiciones asi谩ticas.

Cerramos este art铆culo, que qued贸 m谩s largo de lo propuesto, con estos comentarios:

“EEUU suele hablar de humanidad, justicia y moralidad, pero lo que realmente hace es calcular intereses. El ego铆smo estrat茅gico y la hipocres铆a de Washington han quedado al descubierto una y otra vez en la pr谩ctica de su pol铆tica internacional. Los informes indican que al menos 37 millones de personas han sido desplazadas en y desde Afganist谩n, Irak, Pakist谩n, Yemen, Somalia, Filipinas, Libia y Siria como resultado directo de las guerras libradas por EEUU desde el 11 de septiembre de 2001”.

“Si un pa铆s s贸lo se preocupa de sus propios intereses, alimenta las llamas por todas partes y constantemente exporta el caos a los dem谩s, por m谩s poderoso que sea, es inevitable que su credibilidad se quiebre y que su hegemon铆a llegue a su fin.

“Para los pa铆ses y regiones que todav铆a tienen fantas铆as o act煤an como peones de EEUU, la crisis de Ucrania es un buen recordatorio: Un “socio” que s贸lo anuncia “buenas noticias” cuando est谩s en dificultades no es de fiar.”

Est谩n tomados de un editorial del diario Global Times, del Partido Comunista de China. No descuiden este dato. Tampoco que la crisis en Ucrania deja un mensaje: no es posible pensar en arreglos pac铆ficos con EEUU y su gallinero. Por tanto, la 煤nica v铆a posible para hacer frente a las pretensiones hegem贸nicas estadounidenses es la guerra. China tiene su s铆mil de Ucrania. Se llama Taiw谩n, el enorme portaaviones terrestre estadounidense a apenas 230 kil贸metros de la China continental. Si tocarle las verendas al oso es poco inteligente, toc谩rselas al drag贸n y al oso al mismo tiempo es suicida.

Pero hay m谩s. La virulencia atlantista ha animado al ex primer ministro japon茅s, Shinzo Abe, a pedir que Jap贸n se dote de armas nucleares con EEUU, tomando como referencia la crisis en Ucrania. Global Times respondi贸 de inmediato en un editorial:

“EEUU est谩 al tanto del movimiento de la derecha en Jap贸n, pero ve al pa铆s como la palanca m谩s importante para contrarrestar a China en el este de Asia. Como resultado, usar a Jap贸n para contener a China se est谩 convirtiendo gradualmente en una prioridad para Washington. Esto ha permitido a los pol铆ticos derechistas japoneses ver una oportunidad y aprovecharla al m谩ximo para aflojar las ataduras estrat茅gicas que los han amarrado durante casi 80 a帽os, con la capacidad nuclear probablemente como su objetivo final”. Game over.

驴Agarran la se帽a o siguen de lelos inmersos en la nube t贸xica informativa? EEUU quiere que Jap贸n sea a China lo que Alemania ser谩 a partir de ahora a Rusia y, bueno, ya sabemos c贸mo acabaron esos pa铆ses en la II Guerra Mundial. En fin, hablamos de geopol铆tica pura y dura y de un juego que es m谩s grande de lo que se imagina el personal.

En ese 谩mbito las gallinas no juegan. Se sacrifican para hacerlas sopa o esa receta gringa atiborrada de colesterol que es el fried chicken. Bienvenidos a la antesala de la primera Gran Guerra del siglo XXI. Que les aproveche el pollo.

* Ex embajador de Nicaragua en Espa帽a

Al Mayadeen