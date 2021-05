–

May 22, 2021

En 2020-21 asistimos a una oleada de amenazas proferidas por estamentos militares y dirigidas a sus gobiernos correspondientes a lo largo de todo occidente. El medio son cartas p煤blicas dirigidas a peri贸dicos. El objetivo no es el interpelado sino su publicidad en los medios. Si bien se pueden considerar habituales en Sudam茅rica, en el caso de Espa帽a y Francia son reveladoras e incluso preocupantes, ya que su publicaci贸n denota una ruptura de la lealtad interna de los ej茅rcitos poco usual.

Pero lo que resulta realmente preocupantes es la coincidencia en el tiempo del mismo estilo de insubordinaci贸n en Estados Unidos.

Si le a帽adimos el contexto de inestabilidad global percibimos que los ej茅rcitos de medio mundo, occidentales, se agitan.

La repetici贸n constante de los mismos patrones en los distintos pa铆ses nos hacen preguntarnos si no ser铆a posible que se estuviese dando en el mismo contexto las mismas respuestas, lo que llevar铆a llegado el momento, a producir un efecto domin贸 con impacto en las democracias occidentales. En media Europa ya gobierna la extrema derecha. En la otra media est谩 a punto de hacerlo. Los conflictos territoriales y neocoloniales est谩n a punto de explotar, los militares solo esperan la se帽al para actuar.



Recordar que ya hemos sufrido una oleada represiva y autoritaria ya no solo en occidente, sino mundial, a ra铆z del coronavirus. Esta esperable oleada fascista no ser铆a muy distinta en cuanto a control y restricci贸n de libertadas. Los estados ya han realizado sus ensayos generales de estados de excepci贸n y emergencia. Una escalada represiva, y m谩s teniendo en cuenta las capacidades pan贸pticas brindadas por la digitalizaci贸n impulsada por el pico del petr贸leo y la emergencia clim谩tica, est谩 presente en todas las sociedades.



Cartas de Militares con Amenazas de Golpe de estado

El estamento militar no necesita dirigirse a los gobiernos p煤blicamente, ya que son el respaldo f铆sico de lo que en conjunto se conoce momo el “Inter茅s Nacional”. Su an谩lisis estrat茅gico dirigen el mismo destino del pa铆s, al Gobierno, que es un mero gerente de dichos intereses, y no al rev茅s. La comunicaci贸n entre el gobierno civil y militar es constante e indisoluble; tanto como el contacto entre el resto de poderes legislativo, ejecutivo, judicial y prensa.

Espa帽a

29.11.2020 73 mandos retirados del Ej茅rcito firman una carta al Rey que asume el discurso de Vox

Un total de 73 mandos del Ej茅rcito de Tierra, pr谩cticamente la mitad de los componentes a煤n vivos de la XXIII promoci贸n de la Academia General Militar (AGM), han suscrito una carta al Rey en la que asumen el discurso y la terminolog铆a que emple贸 Vox en su reciente moci贸n de censura contra el Gobierno.

La misiva asegura que Espa帽a vive una situaci贸n de 鈥渄eterioro鈥, en la que la 鈥渃ohesi贸n nacional鈥 corre graves riesgos, 鈥渢anto en su vertiente pol铆tica como econ贸mica y social鈥. Tras culpar al Gobierno 鈥渟ocial-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas鈥, de amenazar 鈥渃on la descomposici贸n de la Unidad Nacional鈥, muestran su apoyo y lealtad al Rey 鈥渆n estos momentos dif铆ciles para la Patria鈥.

3.12.2021 271 militares retirados se ofrecen en una cuarta carta a “revertir la peligrosa deriva de nuestra Patria ante un Gobierno que ha cedido a comunistas, golpistas y proetarras”

Militares retirados que escribieron una misiva a Felipe VI la pasada semana para mostrar su oposici贸n al Gobierno actual han vuelto a poner en circulaci贸n un nuevo texto al que ha tenido acceso infoLibre. El grupo de militares ha reiterado su oposici贸n al Gobierno de “comunistas, golpistas y proetarras” y han insistido en su “juramento de defender la integridad de Espa帽a y el orden constitucional, entregando la vida si fuera preciso”.



Francia

27.4.2021 La carta 铆ntegra de los militares franceses: 鈥楲a desintegraci贸n junto al islamismo (鈥) lleva a la secesi贸n de muchas partes de la naci贸n鈥

M谩s de mil militares franceses, entre ellos una veintena de generales, han alertado de la desintegraci贸n de Francia y del riesgo de una 鈥済uerra civil鈥, y han demandado al presidente de la Rep煤blica, Emmanuel Macron, que se pronuncie en defensa del patriotismo.

10.5.2021 Militares de Francia escriben una nueva carta advirtiendo del peligro de una guerra civil en el pa铆s

Un grupo de militares [en activo] de Francia ha apoyado una carta abierta escrita

por generales retirados a las autoridades del pa铆s advirtiendo del

peligro de una guerra civil. Su mensaje y un prefacio fueron publicados

en la revista conservadora francesa Valeurs actuelles.

15.5.2021 Despu茅s de los generales retirados y los militares, un centenar de expolic铆as escriben una carta a Macron advirtiendo de la “inseguridad” en Francia

Los firmantes recuerdan al Gobierno galo que “la Polic铆a y los gendarmes son los protectores de las instituciones” del pa铆s y “la piedra angular de todas sus libertades”.



Estados Unidos

13.5.2021: Militares retirados de EE.UU. cuestionan en una carta el estado f铆sico y mental de Biden

124 generales y almirantes retirados estadounidenses han puesto en duda la legitimidad de las elecciones de noviembre pasado, en los que result贸 elegido el presidente, Joe Biden, as铆 como la condici贸n f铆sica y mental del “comandante en jefe”, quien a sus 78 a帽os es el gobernante m谩s longevo del pa铆s. En una carta difundida este mi茅rcoles, m谩s de un centenar de integrantes de la organizaci贸n autodenominada Flag Officers 4 America consider贸 que el pa铆s est谩 “en grave peligro”, ante la que tildan como una lucha entre “partidarios del socialismo y el marxismo” y “partidarios de la Constituci贸n y la libertad”.

Patrones recurrentes

Hagamos un poco de hermeneutica comparada. Se observa en los tres casos:

-El

mismo remitente: militares retirados, que ven en peligro los valores

nacionales y que finalmente amenazan con hacer “cualquier cosa” por

mantenerlos.

-El mismo destinatario: su publicaci贸n en los medios y agitaci贸n

popular. Ya que los los pol铆ticos no pueden cambiar sus pol铆ticas,

dictadas por las circunstancias, compromisos y grupos de presi贸n, si las correspondencias no

son dirigidas a estos, deben estarlo al p煤blico que los eligen.

-El mismo medio: una carta impresa y p煤blica, no se ha usado ni un v铆deo, ni entrevista radiof贸nica, ni llamada. El objetivo es que la declaraci贸n pueda ser retrasmitida 铆ntegra en peri贸dicos.

-El mismo estilo: mismos t茅rminos coloquiales, en un lenguaje nacionalista, fascista, militarista, beligerante y conservador.

-Las causas no se contemplan. Argumentario tomados de los manuales

militares que comparte v铆a OTAN y que posteriormente son difundidos a los medios de comunicaci贸n.

-Denuncia com煤n al comunismo, amenaza al socialismo como elementos represores y totalitarios.

-Denuncia com煤n a la corrupci贸n del estado, al servicio de poderes trasnacionales, lo cu谩l motivar铆a la intervenci贸n. No se entiende muy bien, porque la mayor铆a de casos se da entre empresarios y pol铆ticos de derecha, motivando la intervenci贸n institucional que es declarada como represiva. Esto constituye una legitimaci贸n velada de la criminalidad y la instituci贸n del privilegio.

-Denuncia confesional. En todos los casos se acusa de una u otra forma al islamismo de socabar los valores nacionales.

– El

mismo contexto de crisis econ贸mica. Se puede considerar franca

decadencia, que fue potenciada por el coronavirus. Tanto en Am茅rica como

en Francia y Espa帽a enfrentamientos raciales postcoloniales.

– El

mismo contexto de crisis democr谩tica. En los pa铆ses occidentales hoy d铆a

se declara fraude electoral en cada comicio. En Espa帽a S谩nchez gobierna

despu茅s de una moci贸n de censura a Rajoy, por lo que se le tilda de

ileg铆timo. En Francia el neoliberal Macr贸n gobierna despu茅s de ganarle

en segunda vuelta a la fascista Marie Lepen, por lo que se le tilda de

manipulaci贸n de las 茅lites europe铆sta. En USA Biden se invisti贸 de

presidente tras una periodo postelectoral dominado por investigaciones

judiciales en todos los niveles por fraude electoral que acaban con el

asalto al parlamento.

El Fascismo institucionalizado preparado para Autogolpes de Estado



En Europa ya gobierna

la extrema derecha. De norte a Sur: Noruega, Finlandia, Estonia,

Letonia, Polonia, Eslovaquia, Austria, Suiza, Italia, Bulgaria, Croacia,

Montenegro, Albania y Turqu铆a. Sin olvidar Ucrania. Mientras que la supuesta derecha lo hace en Alemania, B茅lgica, Grecia, Letonia, Pa铆ses Bajos. Todos proyectos financiados por la ultraderecha norteamericana, europea y propulsados por la OTAN y la propia UE. La mayor铆a de estos pa铆ses advierten del mantenimiento del r茅gimen fascista instaurado amenazando con autogolpes de estado.

Los pa铆ses centrales (Francia, Alemania, UK) tienen desde hace tiempo problemas ya no solo con el fascismo social o econ贸mico, sino con su infiltraci贸n directa en las fuerzas armadas.



Alemania

20.4.2018 Alemania vigila a decenas de neonazis infiltrados en la Polic铆a y el Ej茅rcito, seg煤n ‘Der Spiegel’

20.4.2020 “D铆a X”, el colapso del orden que aguardan grupos neonazis en Alemania (y por qu茅 tiene en alerta a las autoridades)

10.7.2020 Alemania enfrenta 鈥榰n enemigo interno鈥: los neonazis se infiltran en el ej茅rcito

Reino Unido

8.3.1999 El Reino Unido logra desarticular un grupo neonazi que se hab铆a infiltrado en las filas de su Ej茅rcito

5.8.2017 Arrest of alleged neo-Nazis in British army shows U.K. is ‘waking up to the threat of the far right’

22.3.2021 Grupo neonazi recluta a ni帽os de hasta 14 a帽os durante el cierre del coronavirus t谩cticas yihadistas del MI6.

Las fuerzas que quieren romper Europa



Los distintos gobiernos son condescendientes con estos partidos antidem贸cratas y militaristas que han jurado acabar con las democracias para instaurar gobiernos de concentraci贸n nacional. Sus n煤cleos duros son militares, polic铆as, y jueces, y sus apoyos sociales suelen ser sindicatos policiales y patronales, otra forma de obtener financiaci贸n: ELAM, Amanecer Dorado (ahora prohibido), Liga Nord, Fidesz, AfD, FN, FP脰, VVD o PS entre otras varias decenas.



La propia Uni贸n Europea financia a los mismos partidos que reiteradamente han jurado desmontarla acus谩ndola de minar las democracias nacionales: AENM, Terza Posizione, NAR, NPD, SVP, Jobbik, APF, BNP (ahora fuera de la UE), DSSS… La lista es larga y variada. El motivo de que la UE mantenga la financiaci贸n de estas fuerzas fascistas es que convergen en lo ideol贸gico, que al fin y al cavo es lo com煤n de todas estas 茅lites: fomentando el neoliberalismo y conservadurismo. Prefieren competir en lo econ贸mico con fascistas que en lo econ贸mico con socialistas a pesar de que ponga en riesgo el propio constructo societario. El resultado es un equilibrio pol铆tico inestable que lleva al inmovilismo, a la inercia y a la ineficacia; pero que a todos proporciona beneficios.

Pero el tsunami de financiaci贸n que reciben no solo procede de los fascistas patrios, la UE y la NED; tambi茅n potencias geopol铆ticas financia a los partidos llamados a desmontar Europa. Es el caso de Rusia-Frente Nacional franc茅s o Iran-Vox en Espa帽a.

Como vemos las fuerzas que pretenden destruir la UE son poderosas y lo han logrado parcialmente. El ejemplo m谩s claro fue el vivido durante la crisis de solidaridad ocurrida en plena la pandemia Covid19 en que cada estado se encerr贸 sobre s铆 mismo incapaz de articular programas de apoyo comunes e incluso entrando en competencia por recursos sanitarios que de otro modo pod铆an haberse compartido.



Las fuerzas que quieren mantener unida Europa



Pero hay que recordar que, a pesar de todo, la mayor铆a de estor partidos fascistas est谩n a sueldo de aquellas fuerzas que quieren mantener a la Europa unida, las multinacionales cuyos nombres poemos leer en grandes letras en los letreros de las bolsas del Dax, CAC, Euro Stoxx o Ibex. Lo que mantiene unido a Europa es el su Euro, el BCE y la OTAN, todos proyectos de 茅lites trasnacionales en riesgo por el declive tanto de USA como de la globalizaci贸n.

El beneficio que sacan de alimentar a los perros es la contenci贸n de las fuerzas sociales y por tanto la contenci贸n de la redistributibas en los distintos territorios, lo cual maximiza exponencialmente la obtenci贸n de beneficios. Europa invierte en represi贸n.



Como en Estados Unidos, el proyecto nacional es desplazado por el proyecto trasnacional, global, imperialista, provocando una reacci贸n nacionalista similar a la vista en EEUU con Trump y su asalto al Capitolio por el bien de la nazi贸n. Este asalto, que no fue m谩s del inicio de lo que nos espera, lo veremos repetirse desde ahora asiduamente. Las durgues铆as locales han perdido el miedo a la confrontaci贸n porque han bajado sus beneficios. Hasta entre ellos aumente la desigualdad.



S.XX, Primera oleada global de fascismos

Algunos autores atestigua que las 茅lites mundiales organizadas a trav茅s de Wall Street y la City de Londres organizaron el movimiento fascista mundial que intentando imponer un Nuevo Orden a principios del S.XX. Primero apoyando los golpes de estado de Mussolini en Italia 1922, Salazar 1926 en Portugal, Hitler en 1933 en Alemania, Primo de Rivera 1921 y Franco en 1936 en Espa帽a (con capital ingl茅s). Junto a toda una suerte de partidos fascistas perif茅ricos que ser铆an conocidos como Colaboracionistas. En 1934 en USA el golpe de estado fascista fue organizado por medio de la Legi贸n Americana a partir de unos 500 mil veteranos de guerra bajo las 贸rdenes del General Smedley Butler. Al cu谩l se neg贸, denunci谩ndolo ante el congreso como atestigua su declaraci贸n “https://www.youtube.com/watch?v=2pSOekHA8OQ”. Si el golpe hubiese prosperado USA se hubiese alineado con el eje, y posiblemente hubiese acercado a UK. En aquel momento los intereses de UK, USA y Alemania eran diametralmente opuestos, porque aunque ten铆an los mismo amos trasnacionales sus 茅lites locales aspiraban a controlar los mercados en solitario. Hitler no esper贸 a coordinarse con estos en una alianza pangerm谩nica como era el plan original, iniciando la 2潞GM con la expansi贸n hacia territorios eslavos. Esta primera oleada fue finalmente detenida por la URSS, que no Rusia.

Sobre occidente vuela el mismo

espectro que vol贸 en los a帽os 20-30 del S.XX y desemboc贸 en el

2潞GM.



S.XXI 驴Se puede estar fraguando un golpe de estado en todo el occidente como dicen los medios fascistas?

Los medios fascistas son muy elocuentes, esperan su “D铆a X”.

Despu茅s de 70 a帽os de vasallaje europeo no existe la divergencia de intereses entre las potencias mencionadas de la 2陋GM.

La coordinaci贸n por medio de la OTAN y el capital financiero representado por Davos y el BIS es absoluta. Los diferentes reg铆menes fascistas son financiados por toda una red de proveedores que apuntan a un lugar, el centro de coordinaci贸n: USA por medio del pent谩gono y la NATO. El pent谩gono a dem谩s controla la informaci贸n en occidente a trav茅s de las GANF, agencias de informaci贸n y las corporaciones medi谩tias, hasta el punto de controlar las fake news mundiales y RRSS como se vio durante la toma del Capitolo 6.1.2021. Es decir, tienen el control de la opini贸n p煤blica, y con ello de la voluntad popular.

La OTAN est谩 reclutando todo tipo de engendros para sus guerras:

– Irregular

Army: How the US Military Recruited Neo-Nazis, Gang Members, and

Criminals to fight the War on Terror. Libro que analiza los m茅todos

de reclutamiento tanto actuales como pasados del

ej茅rcito de EEUU y por ende la OTAN.

-Una tradici贸n que arranca desde por los menos

el ej茅rcito Stay

Behind/Gladio desde por lo menos1947.

-Y practicado con regularidad en toda

Nuestram茅rica alentada por la estrategia de contrainsurrgencia y

guerra no convencional desde la Escuela

de las Am茅ricas. En Nuestram茅rica se producen constantemente

golpes de estado de la extrema derecha y fascistas, apoyados por el

ej茅rcito de Estados Unido. Uno de los 煤ltimos conatos de Golpe fue

en el M茅xico de Obrador.

Por lo que cuentan con una cantidad ingente de efectivos capaces de contrarrestar incluso a los pa铆ses m谩s poderosos.

Otro ingrediente clave en un Golpe de Estado es el contexto. En nuestro escenario actual el de inestabilidad

generada por las sucesivas crisis del capitalismo en cualquiera de sus

formas: social, econ贸mica, sanitaria o ambiental.

Formas de Golpes de Estado para Europa



Las formas de asestar un golpe mortal contra las democracias son muy variadas.

Europa est谩 ya ocupada por el fascismo, y tenemos el ejemplo de Trump, por lo que cabr铆a esperar una oleada de Autogolpes de estado que perpetuasem el fascismo sobre toda Europa, Am茅rica y Sudam茅rica.

La mejor vista por un buen fascista es el Golpe de Estado militar, un cl谩sico, en que un ej茅rcto arrebata los poderes al congreso para establecer un nuevo gobierno. Sin embargo ser谩 la menos vista.

El problema con este tipo de maniobras es la

falta de legitimidad que arrastra, lo cu谩l mueve a la oposici贸n y m谩s cuando dec谩en sus enst谩ndares de vida.

Ahora lo que se lleva es el lawfare,

golpe judicial, que es lo que intent贸

Trump en 2020,

y que a dem谩s cuenta con la legitimidad que otorga el sistema

fascio-judicial.

El caso paradigm谩tico de preparaci贸n de un lawfares es el de Espa帽a. En 2017 el Tribunal Supremos se arrog贸 el poder de juzgar a los independestistas catalanes salt谩ndose la cadena de garant铆as judicial, salt谩ndose la potestad del tribunal local. Posteriormente en este pa铆s el Consejo General del Poder Judicial CGPJ es el que est谩 fraguando el golpe

legal colocando jueces alineados ideol贸gicamente con las oligarqu铆as

pol铆ticas, econ贸micas y militares. El hecho palmario es que llevan

m谩s de 2 a帽os, desde 2019, con el mandato caducado y a煤n as铆 sigue controlando las

audiencias de todo el pa铆s por medio de la designaci贸n de sus vocales. M谩s claro ni agua. El efecto inmediato es el sobreseimiento y desestimaci贸n de los cargos de corrupci贸n a nivel nacional. La conclusi贸n es que

se pierde la divisi贸n de poderes y se establece un estrato de clase

con unos intereses muy concretos. Con la guerra Marocosaharaui en

desarrollo, cambio de hegem贸n USA por China, pico de petr贸leo y

crisis clim谩tica quien quiera entender que entienda. Espa帽a es un polvor铆n.



Hay m谩s variantes. En Italia lo que se lleva

es la tacnocracia,

gabinetes t茅cnicos de gesti贸n gubernamental; lo que los convierte en verdaderos gobiernos de concentraci贸n nacional. Pr谩ctica usada actualmente por

Mario Draghi, agente de Goldman-Sahc para Europa designado como presidente del BCE, que le permite saltarse cualquier tipo de sistema de control y elecci贸n democr谩tica. Este fue el m茅todo m谩s usado en 2008 despu茅s

de la Gran Recesi贸n. El resultado es el mismo, la inhabilitaci贸n de

los sistemas democr谩ticos de toma de decisiones. Pasar de un corte

liberal a uno fascista no es tan dif铆cil como hemos visto durante la

pandemia.

Conclusiones



Muchas pueden pensar que todo esto es innecesario desde el punto de vista en que es el capital, al controlar a los partidos rivales, el que controla de facto la ‘Pol铆tica de Estado’ gobierne quien gobierne. Esto es as铆 la mayor parte del tiempo, salvo por el factor de inestabilidad mencionado. Este factor implica que ciertas corporaciones (automotrices, aeron谩uticas, electr贸nicas, de turismo), en ciertos momentos (pico del petr贸leo, ca铆da del poder adquisitivo, crisis clim谩ticas), no van a ser capaces de asegurar los beneficios previstos, lo cu谩l implicar谩 competencia inter 茅lites.

Cuando la competencia es interna, nacional, observamos la explosi贸n de casos de corrupci贸n, fruto de esa liza, mediada por los jueces de una u otra facci贸n, como sucedi贸 en la Gran Recesi贸n 2008-2013 en toda Europa. Pero cuendo es externa, internacional, lo que vemos son tensiones fronterizas como vemos ahora mismo en la frontera Irlanda-UK, Francia-UK, Espa帽a-Marruecos, Finlancia-Rusia. Esto solo en 2020-21, en el corto plazo se recrudecer谩 al unirse las operaciones neocoloniales.

La ‘indisciplina‘ del ej茅rctito suscita un cambio de lealtad, Inter茅s Nacional y Estrategia Nacional, y se est谩 produciendo frente a nuestras narices. Cambian los valores y cambian los amos. Esta fractura de la disciplina es un verdadero augurio de inestabilidad pol铆tica y social a medio-largo plazo y se suma a las inestabilidades inherentes de nuestros tiempos. Es lo que est谩 sucediendo en Estados Unidos.

Es decir, hay un desacoplamiento entre el poder pol铆tico, econ贸mico y militar que hace que al menos uno de los poderes no coopere con el resto. Si la guerra es la pol铆tica por otros medios; si el poder pol铆tico est谩 alineado con el econ贸mico, porque no se ha tocado su estructura neoliberal en lo sustancial; esto solo puede decir que es el poder econ贸mico el que se ha fractruado, y hace que una parte del poder militar tome la iniciativa por delante de sus mandos, con otra alineaci贸n distinta.

El control econ贸mico sobre lo pol铆tico y lo militar no es suficiente cuando los beneficios est谩n en juego y en declive, ya que genera conflicto intra茅lites e inter茅lites, lo cual provoca inestabilidad nacional e internacional.

Las sociedades europeas est谩n suficientemente aleccionadas como para soportar un recorte transitorio, o definitivo, en sus democr谩cias si se mantiene la gobernanza y los servicios. Lo hemos comprobado con el covid19. Las posibilidades son mayores en los antiguos pa铆ses sovi茅ticos; a la espera de incorporarse a la OTAN.

Las fuerzas militares capaces de absorver los poderes de los estados est谩n suficientemente desarrolladas, preparadas y coordinadas. Si no lo hacen es porque a煤n atienden a intereses trasnacionales m谩s interesadas en la explotaci贸n y la desregulaci贸n que en la regulaci贸n de los territorios para su explotaci贸n. Hasta el d铆a que cambie su inter茅s.

Las instituciones Europeas, incluidos sus ej茅rcitos, dif铆cilmente ser铆an capaces de oponerse a un efecto domin贸 provocado por la instauraci贸n de viejas dictaduras/ viejas regulaciones. El escenario que se crear铆a ser铆a una nueva atomizaci贸n europea conforme a los designignios de nuevas 茅lites nacionales. Sin embargo un escenario altamente posible es el escenario neocolonizador y en el que EEUU tense a Europa para mantenerse en el mismo polo aisl谩ndola de Rusia y China.

El momento m谩s adecuado para un asalto de la burgues铆a nacional a la internacional-Europea es un momento de disfuncionalidad similar a la vivida con el covid19. Este tipo de oportunidades van a seguir llegando en oleadas debido a la acumulaci贸n de crisis irresueltas.

La tercermundiczaci贸n, polarizaci贸n y disminuci贸n de bienes y servicios en Europa en el corto plazo hace avanzar el neocolonialismo, y con el el militarismo y las guerras proxi, como la de marocosaharaui, Argelia o Mali. Con ambos el fascismo.

Mientras es muy dif铆cil que se den estos autogolpes de estados, en Europa el avance del fascismo es imparable. Lo cual augura un periodo de inestabilidad social que lo confrontar谩 con total seguridad. El caso palmario son los Chalecos amarillos Franceses. Es cuesti贸n de tiempo que movimientos sociales expontaneos, ac茅falos, revolucionarios

Los beneficio no vulver谩n, los recursos consumidos no volver谩n, el viejo mundo y sus valores murieron. Cuanto m谩s insistan en desperdiciar sus medios de producci贸n en medios de muerte m谩s r谩pido se acercar谩n al abismo del temido para ellos cambio de Sistema. La sociedad se quebrar谩 extenuada y recuperar谩 hasta que finalmente eclosionen nuevos sistemas.

Uno o varios sistemas m谩s simples, de menor energ铆a y en los que sea imposible ni f铆sica ni conceptualmente volver a acumular las cantidades ingentes de bienes y poder en una sola mano.

El tiempo est谩 del lado de las fuerzas sociales del cambios que poco a poco sean conscientes de la necesidad de ajustarse a la capacidad de carga de los territorios y a la necesidad imperiosa de vivir y convivir harm贸nicamente con la naturaleza.Esta ser谩 la premis b谩sica de cualquier sociedad que quiera pardurar en el tiempo.