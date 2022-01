–

LaVena Johnson creci贸 en Florissant, Missouri, con su padre, el Dr. John Johnson, veterano de guerra, su madre, Linda Johnson, y sus cuatro hermanos. Despu茅s del instituto, LaVena decidi贸 alistarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Su padre hab铆a servido anteriormente y ella quer铆a continuar la tradici贸n familiar.

LaVena se convirti贸 en soldado de primera clase del Ej茅rcito de los Estados Unidos y estuvo destinada en Balad, Irak. Trabaj贸 en el edificio de comunicaciones y escribi贸 a casa con frecuencia para poner al d铆a a sus padres sobre su experiencia.

El 17 de julio, LaVena llam贸 a sus padres con la buena noticia de que volver铆a a casa antes de lo previsto para Navidad y que estaba deseando decorar el 谩rbol y pasar tiempo con todos. Su madre recuerda que durante la conversaci贸n se mostr贸 muy alegre.

Un par de d铆as despu茅s de esta llamada, la familia Johnson recibi贸 la visita de un soldado. Estaba all铆 para decirles que LaVena hab铆a muerto, incluso aludiendo a que LaVena se hab铆a quitado la vida, lo que a su familia le pareci贸 inusual. Acababan de hablar con ella d铆as antes y nada parec铆a justificar que se hubiera quitado la vida.

A medida que iba llegando m谩s informaci贸n sobre la muerte de LaVena, sus padres empezaron a tener una idea m谩s clara de los hechos ocurridos ese d铆a. LaVena sali贸 del trabajo entre las 4 y las 5 de la tarde, pero no lleg贸 a su cita de entrenamiento f铆sico. El Ej茅rcito afirm贸 que LaVena se hab铆a reunido con un soldado masculino con el que estuvo durante aproximadamente 4 horas en su habitaci贸n, y luego ambos fueron a la zona de compras para recoger algunos art铆culos antes de que los dos siguieran su camino.

A la 1:20 a.m. su cuerpo fue encontrado en la tienda de un contratista en un charco de sangre con su mano cubriendo su cara. Junto a su cuerpo hab铆a un fusil M16 y algunos papeles dispersos.

Tras la autopsia, el ej茅rcito declar贸 oficialmente que la muerte de LaVena fue un suicidio. Afirmaron que estaba disgustada porque su novio de dos meses hab铆a roto con ella, y que quem贸 cartas suyas y luego se suicid贸 dispar谩ndose un rifle autom谩tico M-16 en la boca.

El Ej茅rcito recomend贸 que la familia tuviera un funeral a caj贸n cerrado, pero la familia Johnson se decidi贸 por un funeral a caj贸n abierto, y fue aqu铆 donde empezaron a ver varias discrepancias con la historia del Ej茅rcito. Por un lado, la nariz de LaVena parec铆a rota y sus labios cortados. La 煤nica se帽al de una herida de bala era un peque帽o agujero de bala en el lado izquierdo de la cabeza, pero el Ej茅rcito les dijo que se hab铆a disparado en la boca. El orificio de entrada tambi茅n parec铆a provenir de una 9MM, no de un rifle M-16.

Los guantes de LaVena tambi茅n hab铆an sido pegados en sus manos, lo que no era el protocolo normal. Cuando el padre de LaVena finalmente tuvo en sus manos el informe de la autopsia meses despu茅s, descubri贸 m谩s informaci贸n sospechosa.

Descubri贸 que no se hab铆a realizado ninguna prueba de violaci贸n y que nunca se hab铆an tomado muestras de las u帽as. Era evidente que el m茅dico forense que realiz贸 la autopsia ya hab铆a determinado de antemano que la muerte hab铆a sido un suicidio.

En ese momento, la familia decidi贸 contratar a su propio investigador criminalista para que investigara el caso. Tras meses de idas y venidas con el ej茅rcito, finalmente les entregaron los documentos del caso, que inclu铆an fotos originales en color de la escena del crimen.

Las fotos mostraban que LaVena ten铆a graves da帽os en la cara, como si hubiera sido golpeada con un objeto contundente. Ten铆a la nariz rota, un ojo morado y los dientes sueltos, y se le hab铆a vertido alg煤n tipo de l铆quido corrosivo en los genitales, probablemente para destruir cualquier prueba de ADN. La herida de bala tambi茅n era incompatible con el suicidio. El padre de LaVena no cre铆a que los brazos de su hija, de 1,5 metros, fueran lo suficientemente largos como para apretar el gatillo de un M-16 acunado entre sus piernas, como se describe en el informe del Ej茅rcito.

El Ej茅rcito dijo que no hizo una prueba de violaci贸n porque no parec铆a que hubiera ninguna prueba de lucha. A pesar de que no hab铆a ninguna nota de suicidio, ninguna bala recuperada, ning煤n residuo de disparo significativo en sus manos y un rastro de sangre encontrado fuera de la tienda, el Ej茅rcito afirm贸 que ella estaba deprimida e inestable d铆as antes de su muerte y que su muerte fue un suicidio, y cerr贸 el caso.

El padre de LaVena, John Johnson, cree que su hija fue agredida y asesinada, y que la escena del crimen fue montada para que pareciera un suicidio para encubrir a alguien de esa base con alto rango o prestigio. Los Johnson no son los 煤nicos que est谩n luchando en esta dura batalla. Varias familias han perdido a sus hijas en las Fuerzas Armadas por muertes misteriosas y “suicidios”. En muchos casos, se quedan con preguntas sin respuesta, conclusiones irreales y una lucha de por vida para obtener la verdad de las Fuerzas Armadas.





Fuente: https://thehueandcry.com/lavena-johnson