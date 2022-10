–

El Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco), al norte de Honduras y que el Instituto de Conservaci贸n Forestal (ICF) propuso como 谩rea protegida hace 11 a帽os, est谩 destruido. Su expediente se quem贸 en un incendio que ocurri贸 en las oficinas del ICF. La zona que deb铆a ser la de mayor conservaci贸n ahora est谩 inundada en su gran mayor铆a de cultivos de palma africana y en menor medida de pasto king grass. Una modificaci贸n en las colindancias del parque termin贸 beneficiando a empresarios que aducen ser productores de energ铆a limpia a costa de la desaparici贸n de un sitio que pudo ser una important铆sima reserva de agua para el pa铆s.

En portada: Una retroexcavadora abre un canal para desviar agua del r铆o Cuyamel a una plantaci贸n de palma africana. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

El desplazamiento forzado, por las consecuencias que ha tra铆do el cambio clim谩tico en los oc茅anos y que han afectado las comunidades en la costa, ha sido objeto de estudio en la costa caribe帽a de Honduras y Guatemala. All铆, en la zona costera fronteriza tambi茅n est谩n las tierras de lo que iba a ser el Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco) que el Instituto Nacional de Conservaci贸n y Desarrollo Forestal, 脕reas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) propuso como 谩rea protegida mediante acuerdo ministerial 008-2011 en el a帽o 2011 y que ahora est谩n invadidas por monocultivos de palma africana y pasto king grass que da帽aron la que iba a ser un 谩rea de preservaci贸n.

Todo alrededor es de un verde intenso, hay 谩rboles por todos lados, la vegetaci贸n vibra donde sea: en las monta帽as las nubes se funden con los 谩rboles y en los valles se extiende ese verdor. M谩s all谩 de ese intenso color, no tan lejos, se ve el azul del mar que se escucha suave, pero cimbreante.

Sin embargo, en esta zona de humedales, las plantaciones de palma africana han reemplazado los mangles. Un poco m谩s lejos, en zonas todav铆a pantanosas, hay 谩reas enormes llenas de unos pastos grandes que tampoco forman parte del ecosistema de este lugar, se trata del pasto king grass que se utiliza como biomasa para generar energ铆a 芦limpia y renovable禄. Estas dos plantaciones no encajan en la zona.

Terreno sembrado con King Grass. La frontera ganadera afecta los terrenos porque es un paso previo a las fincas de palma africana. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Los humedales del Panaco pertenecen al segundo sistema de arrecifes coralinos de barrera m谩s importante del mundo: el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM). Cualquier modificaci贸n en el uso de suelo del lugar puede tener terribles consecuencias en el equilibrio ecol贸gico de la zona, y es que 芦los humedales almacenan grandes cantidades de carbono, y, cuando estos humedales se destruyen o degradan, se liberan grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atm贸sfera禄, dice un estudio de hace m谩s de 20 a帽os de la Convenci贸n Ramsar sobre humedales. Su destrucci贸n implica acelerar el cambio clim谩tico y todos sus efectos.

Terrenos plagados de lechuga acu谩tica (Pistia stratiotes) ha crecido y ganado terreno en las zonas inundables. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

El prospecto de parque y sus humedales formaban una propuesta de 谩rea protegida, que finalmente no se protegi贸, y que ahora se muere por los intereses econ贸micos de los monocultivos de palma africana y king grass, bajo la mirada y la complicidad de las autoridades ambientales hondure帽as.

Todos los seres humanos dependen de los humedales

Humedales hay en todas partes del mundo, se les conoce con otros nombres y sus caracter铆sticas var铆an, todos son igual de importantes y su extensi贸n trasciende las fronteras. Un humedal puede ser un vasto ecosistema de transici贸n entre la tierra y el mar, pero tambi茅n incluye otros cuerpos de agua como r铆os, lagos y lagunas (temporales y permanentes). Dependemos de ellos porque generan alimento, agua potable y ox铆geno. La caracter铆stica m谩s importante de un humedal es que toda el agua y nutrientes que concentran crea un gran dep贸sito de alimento para microorganismos, peces, plantas, animales y humanos. Mediante un proceso de filtraci贸n, el agua estancada en los humedales se limpia en su paso hacia el subsuelo y abastece de agua limpia los mantos acu铆feros o aguas subterr谩neas de las que extraemos el agua que necesitamos para existir.

Los humedales del antiguo Panaco forman barreras naturales contra los efectos de huracanes y equilibran la entrada de agua salada a la tierra cuando las mareas se agitan. Adem谩s, estos, as铆 como otros bosques inundados de pa铆ses vecinos, conectan con los arrecifes del SAM. Este 煤ltimo va desde Cabo Catoche en M茅xico hasta las Islas de la Bah铆a-Cayos Cochinos en Honduras.

Camino inundado de camino a la laguna de Jaloa. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

A nivel internacional, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo arrecife de barrera m谩s largo del mundo, despu茅s de La Gran Barrera de Coral en Australia, es un gran espacio transfronterizo mar铆timo y terrestre. El SAM recorre cuatro pa铆ses: M茅xico, Belice, Guatemala y Honduras, y est谩 interconectado con el Corredor Biol贸gico Mesoamericano (CBM). El CBM es un sistema de 谩reas protegidas pertenecientes a los distintos pa铆ses que lo conforman (nueve pa铆ses). El antiguo Panaco y sus humedales, que eran una propuesta de 谩rea protegida, formaban parte de estas dos 谩reas geogr谩ficas de importancia internacional y primordial en cuanto al equilibrio ecol贸gico de la vida en la regi贸n, tanto en la tierra como en el mar. En el siguiente mapa se aprecia el Panaco dentro del SAM.

El prospecto de parque y sus humedales fueron declarados como el sitio de importancia internacional No. 2133 por la Convenci贸n sobre los Humedales o Convenci贸n Ramsar en el a帽o 2013.

El siguiente mapa muestra las 30,031 hect谩reas de mar y tierra que correspond铆an al Panaco y que tiene las mismas dimensiones del sitio Ramsar 2133.

Este acuerdo intergubernamental define los humedales de una manera amplia en la que 鈥攁dem谩s de contar como humedal todas las extensiones de tierra cubiertas por aguas poco profundas la mayor parte del tiempo鈥 integra las zonas que nutren, dependen y est谩n indiscutiblemente conectadas con los humedales, como los pantanos, las ci茅nagas, las lagunas, r铆os, zonas costeras, pastos marinos, zonas de arrecifes y芦extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros禄.

Este acuerdo compromete a los pa铆ses que lo firman a proteger los humedales en sus territorios y proporciona directrices y gu铆as para conservarlos y protegerlos.

En Omoa hay dos r铆os caudalosos que bajan de las monta帽as ba帽ando con sus brazos a las planicies en su recorrido hacia la costa, formando con su agua el sistema de humedales. Uno de estos r铆os es el Cuyamel y baja de la Sierra de Omoa; el otro es el r铆o Motagua, la frontera natural entre Honduras y Guatemala, con un gran problema de contaminaci贸n por basura de toda clase y que suma al deterioro de los humedales. Los mangles viven dentro de este lugar, en los humedales o bosque inundado de Cuyamel. Los peces, por ejemplo, van a los humedales a reproducirse y a crecer en sus aguas estancadas, para luego ir al mar y viajar a los arrecifes.

Un habitante de la zona fronteriza entre Omoa y Guatemala. Atr谩s, el caudal del r铆o Motagua represado, por la presencia de lechuga acu谩tica. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Omoa es un lugar remoto, la vida cotidiana de sus 77 comunidades todav铆a se funde con la exuberante vegetaci贸n. Tiene 24 comunidades costeras que dependen mayoritariamente de la pesca y tambi茅n de la agricultura y el turismo. Su existencia ha dependido y depende de la din谩mica de los humedales. La gente de las comunidades en las costas y planicies sobreviven de la pesca; no solo del mar, sino de todos los cuerpos de agua de los humedales. Dependen de sus tierras f茅rtiles y del agua que les provee. La agon铆a de los humedales de Cuyamel tambi茅n es la agon铆a de las comunidades que son parte de ellos.

La corta vida del Panaco

El calor es soberbio. Llego a Cuyamel en Omoa para hablar con Gustavo Cabrera, un hombre de estatura baja, cabello negro y corto. Me dice que muchos pasan por aqu铆 preguntando por las comunidades que se hunden en el Caribe debido al avance del mar, un efecto visible del cambio clim谩tico en esta zona. Tambi茅n le preguntan por los desechos que acarrea el r铆o Motagua y que contaminan la vida marina y terrestre. Todo esto sucede en el 谩rea donde se planeaba declarar el parque Panaco.

Gustavo Cabrera, director de los Cuerpos de Conservaci贸n de Omoa (CCO). Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Cabrera es originario de Omoa e hijo de agricultores, dice que creci贸 con la convicci贸n de querer a su pueblo y a su bosque. Adem谩s, es bi贸logo y miembro fundador de la organizaci贸n no gubernamental Cuerpos de Conservaci贸n de Omoa (CCO) y cuenta que fue 茅l, junto con otros tres bi贸logos 鈥攎谩s algunos voluntarios鈥 quienes crearon CCO en el 2001 con la idea de establecer un 谩rea protegida en el municipio: el Panaco.

Casa donde funcionan las oficinas de los Cuerpos de Conservaci贸n de Omoa (Cco). Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Para lograr esto, en Honduras se necesitan una serie de estudios que muestren la importancia ecol贸gica del lugar. Se debe realizar un diagn贸stico biof铆sico del 谩rea鈥攅species de flora y fauna, tipos de suelo, ecosistemas presentes, etc.鈥 junto con un estudio socioecon贸mico. Tambi茅n se debe socializar la propuesta con las comunidades que est茅n cerca y/o que queden dentro del 谩rea que se desea proteger; se necesita elaborar un plan de manejo, que es la gu铆a legal de las actividades que se pueden y no se pueden realizar en el lugar, adem谩s de que todo esto debe estar integrado en un expediente que necesita contar con el respaldo del ICF para que, finalmente, esta autoridad propongade manera oficial el 谩rea protegida y entregue el expediente de la propuesta de declaratoria al Congreso Nacional.

Seg煤n el art铆culo 326 del Reglamento General de la Ley Forestal 脕reas Protegidas y Vida Silvestre, el ICF es la autoridad encargada de proponer 谩reas protegidas y es el Congreso Nacional la autoridad que debe emitir formalmente la declaratoria. Sin embargo, esto no significa que el 谩rea est茅 desprovista de la protecci贸n de la ley forestal, de las instituciones o fuera de otros marcos legales como convenios internacionales.

Cabrera cuenta que fueron muchos los esfuerzos por crear el Panaco. A su favor ten铆an que los ecosistemas del lugar son parte del SAM y que, para 2006, CCO como parte de la ONG Alianza Trinacional del Golfo de Honduras, Alianza Trigoh, busc贸 establecer un corredor biol贸gico binacional que enlazara el 谩rea protegida de Punta Manabique en Guatemala con el 谩rea protegida que ellos quer铆an proponer en Omoa. En el mismo a帽o se ratific贸 La Iniciativa de los Sistemas de Arrecifes del Caribe Mesoamericano, de 1997, que compromet铆a a los pa铆ses 芦custodios禄 del SAM (Belice, Guatemala, M茅xico y Honduras) a realizar esfuerzos institucionales y financieros para cuidar el arrecife.

En cuanto al contexto regional, todas las cartas estaban sobre la mesa para crear Panaco. 芦A煤n as铆, no se pudo, no hubo voluntad. Las autoridades no ten铆an inter茅s禄, dice Cabrera.

Placa que marca el l铆mite de la zona n煤cleo el Parque Nacional Cuyamel Omoa (Panaco). Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Los esfuerzos de CCO continuaron los a帽os siguientes hasta que, dentro del mismo marco de la iniciativa del SAM, apareci贸 en el escenario la Comisi贸n Europea con el proyecto Gesti贸n Sostenible de Recursos Naturales y Cuencas del Corredor Biol贸gico Mesoamericano en el Atl谩ntico Hondure帽o (Procorredor). Cuenta Cabrera que, en este revuelo de fondos para el SAM, CCO logr贸 incluir la propuesta del parque dentro de ese proyecto y finalmente adquirieron fondos para realizar el diagn贸stico biof铆sico del Panaco en el a帽o 2010. Se logr贸 integrar toda la informaci贸n necesaria para que el ICF, finalmente, hiciera la propuesta de declaratoria oficial ante el Congreso Nacional del Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco).

El 28 de junio del 2011 se public贸 en el Diario Oficial La Gaceta que el Estado Hondure帽o, a trav茅s del ICF, hab铆a dado a conocer su decisi贸n de declarar al parque como 谩rea protegida mediante el Acuerdo Ministerial 008-2011. En esta resoluci贸n se delimitaban y proteg铆an legalmente 30,031 hect谩reas de 谩rea marina y terrestre. Este acuerdo fue el que sent贸 la base para declarar toda el 谩rea del Panaco como sitio Ramsar en 2013.

En el acuerdo de propuesta del Panaco que emiti贸 el ICF en el 2011, se establecen: la zona n煤cleo, 芦en la que deber谩n mantenerse en el mejor estado posible los recursos contenidos en ella禄, y la zona de amortiguamiento, 芦cuya funci贸n es la de mantener el equilibrio ecosist茅mico y regular o disminuir los impactos y acciones adversas contra los objetos de conservaci贸n禄. Seg煤n la propuesta oficial, la zona n煤cleo tendr铆a un 谩rea de 5,663 hect谩reas, donde est谩n comprendidos los humedales de Cuyamel y el bosque de mangle. La zona de amortiguamiento tendr铆a un total de 24,368 hect谩reas (16,223 terrestres y 8,145 marinas). CCO pretendi贸 ser la organizaci贸n comanejadora del Parque Nacional.

El siguiente mapa muestra el Panaco.

Fuente: Diagn贸stico Biof铆sico del 脕rea Protegida Paisaje Terrestre y Marino Protegido Cuyamel-Omoa 2010

Esto era un triunfo. De inmediato se cre贸 el Plan de Manejo para el periodo 2012-2024 del parque. Y es all铆 donde queda escrito que la zona n煤cleo est谩 destinada a la absoluta conservaci贸n. Incluso, Panaco ya estaba registrado en el Centro de Informaci贸n de Patrimonio Forestal del ICF (CIPF-ICF). Solo faltaba que el Congreso hiciera la declaratoria oficial.

El expediente de declaratoria del Panaco se envi贸 al secretario general del Congreso Nacional de ese momento, Rigoberto Chang Castillo, del Partido Nacional, mediante el oficio DE-ICF-562-2011y a Augusto Cruz Asencio, de la Comisi贸n de Ambiente, mediante el oficioDE-ICF-563-2011, seg煤n aparece en el memorandum APN-27-2013 del expediente 2013-LA-00147de solicitud de licencia ambiental de la HGPC Agr铆cola S.A. de C.V., para la siembra de king grass en el 谩rea protegida propuesta del Panaco. El 4 de septiembre de 2011, el ministro del ICF, Carlos Ren茅 Romero, le mand贸 a Chang correcciones simples a la propuesta de declaratoria y, ya para el 24 de septiembre de 2011, Chang hab铆a presentado el proyecto de ley del Panaco ante el Congreso esperando a que el presidente de la c谩mara legislativa de ese momento, Juan Orlando Hernandez 鈥攓ue hoy enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de narcotr谩fico鈥, la aprobara y firmara.

Pero el expediente desapareci贸. Seg煤n las solicitudes de acceso a la informaci贸n realizadas para esta investigaci贸n, esas son las 煤ltimas comunicaciones que se tienen sobre el estado de la propuesta del Panaco en los archivos del Congreso Nacional.

Igualmente se solicit贸 copia del expediente al ICF y su respuesta fue: 芦Este Departamento no cuenta con dicha informaci贸n, dado que el expediente que se custodiaba por el DAP (Departamento de 脕reas Protegidas del ICF) se quem贸 durante el incendio ocurrido en las instalaciones de ICF el 26 de abril de 2013, lo cual fue comunicado al p煤blico mediante Acuerdo 01A-ICF-2013 y publicado en La Gaceta No. 33,122 de fecha 13 de mayo de 2013. Por otro lado, el expediente presentado al Congreso Nacional de la Rep煤blica fue extraviado en dicho 贸rgano del Estado禄.

La propuesta del Panaco qued贸 en el limbo legal como 谩rea protegida y nunca fue declarada como tal por el Congreso Nacional. Pese a esto, y debido a su importancia regional e internacional, sus l铆mites y superficie geogr谩fica de 30,031 hect谩reas coinciden con las hect谩reas declaradas como sitio Ramsar en 2013.

Entre 2011 y 2014, los humedales de Cuyamel, ubicados en la zona n煤cleo que pretend铆a proteger el Panaco, fueron destruidos de una forma ins贸lita. Alrededor de unas 1,170 hect谩reas de humedal desaparecieron.

Los siguientes mapas muestran la cobertura del uso de suelo en el Panaco antes de que comenzara la destrucci贸n.

Fuente: Colectivo Linea 84 Periodismo Etnogr谩fico y Acci贸n Comunitaria

La destrucci贸n de los humedales de Cuyamel

Yo llegu茅 aqu铆 en el 2018, cuando gran parte de los humedales de lo que ser铆a el Panaco ya hab铆an muerto. La gente del lugar hablaba de la antigua propuesta de 谩rea protegida y a susurros comentaban c贸mo muri贸. No todos se atreven a contar los detalles porque, dicen que detr谩s est谩n los grandes intereses econ贸micos de 芦gente poderosa禄 vinculada a los monocultivos de palma africana y king grass 鈥攖ambi茅n conocido como zacate o pasto elefante.

El desastre empez贸 con las plantaciones de palma, cuentan todav铆a los lugare帽os. La expansi贸n de este monocultivo necesita grandes extensiones de tierra, y los conflictos socioambientales que ha provocado en otras partes Honduras no son desconocidos.

Los palmeros llegaron a esta zona de Omoa aproximadamente en 2012 y los pobladores de la zona recuerdan c贸mo con grandes tractores arrancaban los 谩rboles 芦con todo y ra铆z禄 para preparar el terreno. Tambi茅n escarbaron para hacer canales y desviar el cauce del r铆o Cuyamel. 芦隆Si viera usted c贸mo fue todo eso! Ahora esa laguna (Jaloa) ya casi est谩 perdida, ya no la va ver usted como antes, ya no qued贸 nada禄, dice alguien a quien llamaremos 芦Ezequiel禄 鈥攑ara proteger su identidad鈥, mientras caminamos hacia la laguna de Jaloa ubicada en los humedales de Cuyamel.

Gustavo Cabrera corrobor贸 lo que dice Ezequiel y asegur贸 que los palmeros alteraron la din谩mica del humedal hasta llevar al desastre. 芦El primer problema fue que drenaron el humedal, dej贸 de ser un ecosistema con su flujo natural de agua, ellos (los palmeros) vinieron a modificar todo. Lo secaron todo. Modificaron el ecosistema, entonces ahora el r铆o agarra para donde le da la gana y no solo eso, ahora todo lo que son lagunas all谩 abajo鈥 se est谩n azolvando porque todos los sedimentos que antes reten铆an los humedales ahora van directo para la laguna (de Jaloa)… Hay varias lagunas, esa pr谩cticamente ya desapareci贸. La sedimentaron鈥 es un desastre completo禄, dijo Cabrera.

Afluente del r铆o Cuyamel dividido luego del paso de los huracanes Eta y Iota, y afectado por la maquinaria pesada utilizada para crear canales que desv铆an el agua del r铆o hacia los plant铆os de palma africana. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Seg煤n el plan de manejo que se ten铆a para Panaco, la laguna de Jaloa y los alrededores eran el coraz贸n del humedal.

Fuente: Colectivo Linea 84 Periodismo Etnogr谩fico y Acci贸n Comunitaria.

Por ir贸nico que parezca, los humedales de Cuyamel empezaron a destruirse al poco tiempo de que el ICF hiciera la propuesta de declaratoria del Panaco. Para el 2012, la Mesa de Organizaciones Comanejadoras de 脕reas Protegidas de Honduras(MOCAHP) denunciaba p煤blicamente la deforestaci贸n del lugar y la prensa tambi茅nlo report贸. En el 2013,Trigoh emiti贸 un comunicado de alerta ante la destrucci贸n de las 谩reas que har铆an parte del Parque Cuyamel-Omoa, y la Red Manglar urgi贸 tambi茅n sobre la tala ilegal de los manglares en el sitio Ramsar 2133. Todos exhortaron a las autoridades ambientales a actuar y parar el avance de la palma en el lugar.

Otros, con el mismo poder que los palmeros, ayudaron a resquebrajar el equilibrio ecol贸gico de la zona y a sacar de la propuesta de 谩rea protegida a gran parte de los humedales. Los zacateros o los del zacate, como les dicen en Omoa, financiaron la recategorizaci贸n y redelimitaci贸n del Panaco para hacer una nueva 谩rea protegida en la que su finca quedar铆a fuera de ella.

Seg煤n el expediente 2013-LA-00147 de MiAmbiente, el 10 de junio de 2013 la Sociedad HGPC Agr铆cola S.A. de C.V. solicit贸 licencia ambiental para la siembra de king grass o zacate en su finca 芦La Bendici贸n禄, en un 谩rea de 873 hect谩reas. Cinco meses despu茅s, el 4 de noviembre de 2013, seg煤n el expediente 2013-LA-00419, la Cooperativa Mixta Palmas del Caribe Compacal Ltd., la 煤nica dedicada al cultivo de palma en la regi贸n, tambi茅n solicit贸 licencia ambiental para la siembra de palma africana en un total de 2,000 hect谩reas. Ambos proyectos est谩n ubicados en lo que era la zona n煤cleo y de amortiguamiento de la antigua propuesta de 谩rea protegida en Omoa y dentro del actual sitio Ramsar 2133.

Mientras los humedales se destru铆an, los interminables expedientes de solicitudes de licencias ambientales para palma y king grass se hac铆an cada vez m谩s extensos.

La gente poderosa

La cooperativa Mixta Palmas del Caribe Compacal Ltd. se constituy贸 el 18 de agosto de 2012. Tiene 25 miembros de los cuales destacan los nombres de Guillermo Noriega Su谩rez y su hija Gilma Edelmira Noriega Gonz谩lez.

A Guillermo Noriega se le ha conocido en Honduras como el magnate de la madera. Ya en el a帽o 2005 la Agencia de Investigaci贸n Ambiental de Estados Unidos (EIA por sus siglas en ingl茅s) detall贸 las operaciones de Guillermo Noriega y su hija Gilma para obtener madera. En el informe sobre tala ilegal, se menciona la destituci贸n de Gustavo Morales, exdirector del Cohdefor (antiguo nombre del ICF) en el 2004, relacionada con la entrega indiscriminada de permisos de tala en el departamento de Olancho a la maderera de Noriega. Por el lado de su hija Gilma, ella detalla a los agentes encubiertos de la EIA que la base de ese negocio es el pago a los funcionarios de gobierno y su cercan铆a con una de las grandes figuras pol铆ticas del pa铆s: el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, justo cuando la propuesta del Panaco se extraviaba en el Congreso Nacional.

Entrada a la finca Amaya, parte de la Cooperativa Mixta de Palmas del Caribe (Compacal) Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Con el paso del tiempo, los negocios de Noriega se diversificaron. En entrevista con el exmandatario Lobo Sosa, este comenta: 芦No ten铆a palma en ese tiempo, creo que esa es una inversi贸n nueva de 茅l (鈥) Don Guillermo es un maderero, eso ha sido, 茅l se ha dedicado al negocio de la madera, estuvo en la zona de Olancho, esa ha sido su principal actividad, no sab铆a que hab铆a sembrado palma鈥β, explica y agrega que hist贸ricamente la siembra de palma ha sido en los departamentos de Atl谩ntida, Col贸n y Yoro y que la expansi贸n hacia Omoa se debe a que la calidad del suelo y el clima son propicios para la siembra de palma.

芦Noriega no es uno de los grandes de la palma禄, dice Lobo y acto seguido lo llama por tel茅fono. Seg煤n Lobo, Noriega le asegur贸 que efectivamente contaba con alrededor de 200 manzanas (aproximadamente 140 hect谩reas) de palma africana, pero que actualmente le quedaban unas 50 manzanas porque la arena hab铆a soterrado las dem谩s. En el 2020, la Compacal sufri贸 p茅rdidas por las inundaciones que los huracanes Eta e Iota causaron en la zona.

Palmera dentro del r铆o Cuyamel a causa de la crecida del r铆o debido a los huracanes Eta y Iota. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Intentamos contactar a Mario G贸mez y Carlos Arturo Rodeno, presidente y gerente de Compacal respectivamente, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.

Por otro lado, est谩 el king grass, en manos de la sociedad HGPC Agr铆cola S.A. de C.V., la cual se constituy贸 el 22 de marzo del a帽o 2012 鈥攃inco meses antes que Compacal y aproximadamente nueve meses despu茅s de la publicaci贸n de propuesta del Panaco鈥. Esta empresa siembra y cosecha el king grass (zacate) en los terrenos de su propiedad. El objetivo de la producci贸n de zacate est谩 directamente relacionado con la generaci贸n de energ铆a el茅ctrica de la Honduran Green Power Corporation (HGPC) S.A. de C.V., empresa propietaria de una planta privada que produce 43-MW de energ铆a el茅ctrica y que fue inaugurada en junio de 2016.

HGPC provee electricidad a la industria exportadora de textiles en el municipio de Choloma, y est谩 dise帽ada para utilizar biomasa como combustible. La generaci贸n de energ铆a a trav茅s de este tipo de agrocombustible se considera energ铆a renovable, sustentable y limpia, por esto la planta ha sido considerada 芦煤nica en el mundo禄. El gigante textilero Elcatex es la compa帽铆a matriz de la planta el茅ctrica HGPC que provee energ铆a a todos los procesos de ese gigante exportador de ropa. Elcatex fabrica prendas de vestir para marcas c茅lebres como Nike, Adidas, y tiendas lujosas en Estados Unidos como Nordstrom. Tanto Elcatex como HGPC y HGPC Agr铆cola est谩n presididas por Jes煤s Juan Canahuati Canahuati.

El poder de la familia Canahuati es de larga historia en Honduras y como menciona Marvin Barahona en su libro, Las 脡lites del Poder, los Canahuati pertenecen al grupo de familias de origen 谩rabe-palestino que consolidaron su poder econ贸mico en el comercio en el pa铆s.

Tanto Noriega como los Canahuati pertenecen a la 茅lite hondure帽a, pero representan facciones distintas. Noriega y sus v铆nculos pol铆ticos est谩n m谩s relacionados con las antiguas familias de terratenientes hondure帽os y con otras formas de ejercer el poder. Por el contrario, los Canahuati son parte de la 茅lite comercial. Su fuerte viene del sector textil y la maquila para la exportaci贸n de prendas. El fin de tener una planta con energ铆a renovable es utilizarla en la industria textilera y de maquila para obtener una ventaja competitiva al ajustarse a las urgencias que se le imponen a toda industria por su responsabilidad en la generaci贸n de emisiones de gases efecto invernadero.

A pesar de que el nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha prometido abordar la problem谩tica en las 谩reas protegidas y sus efectos en la vulnerabilidad ambiental y el cambio clim谩tico, ha mostrado su inter茅s en continuar apoyando al sector textil si este genera inversi贸n. El pasado 29 de agosto, el hijo de la presidenta, H茅ctor Zelaya, en su representaci贸n, anunci贸 una inversi贸n de 250 millones de d贸lares para la construcci贸n de la hilander铆a m谩s grande de Am茅rica. La reuni贸n fue con los representantes de la empresa Caracol Knits, propiedad de la familia Facuss茅, y con Canahuati como representante del sector maquilero de la zona.

A trav茅s de la HGPC Agr铆cola, el plan era cultivar aproximadamente 4,600 hect谩reas de king grass para generar el agrocombustible. A trav茅s de una solicitud de acceso a la informaci贸n, a principios del 2020, MiAmbiente report贸 15 expedientes sobre cultivo de king grass de la empresa en distintas localidades de Honduras. Tres de ellas se encontraban en 谩reas protegidas; dos en una propuesta de declaratoria (el Panaco), una en un 谩rea protegida declarada, el Parque Nacional Jeannette Kawas (PNJK), y las tres propiedades est谩n localizadas en sitios Ramsar. Las fincas la Bendici贸n y Entre R铆os se encontraban en la antigua propuesta del Panaco. Entre R铆os est谩 justo a un lado de La Bendici贸n y La Bendici贸n est谩 tanto en la zona n煤cleo como en la zona de amortiguamiento de la antigua propuesta de parque. Estas tres propiedades constituyen un total de 1,982 hect谩reas, lo que representaba el 43.08 % del total de tierras que la HGPC estaba destinando para producir su agrocombustible.

El 14 de junio de 2013, investing.com, una de las tres plataformas financieras m谩s importantes del mundo, public贸 en su sitio web que el Banco Centroamericano de Integraci贸n Econ贸mica (BCIE) aprob贸 un pr茅stamo de 芦32,7 millones de d贸lares a la empresa Honduran Green Power Corporation para el desarrollo, construcci贸n, equipamiento y puesta en operaci贸n de una planta de energ铆a a base de biomasa禄.

A mitades de junio de ese a帽o, el expresidente, Juan Orlando Hern谩ndez, inaugur贸 la planta generadora de energ铆a el茅ctrica HGPC S.A .de C.V. junto con su presidente, Jes煤s Canahuati.

Solicitamos entrevista con los representantes de la empresa HGPC, pero hasta el momento de publicaci贸n de este reportaje no respondieron a nuestra solicitud. Los representantes de la Compacal tambi茅n fueron consultados, sin embargo, al cierre de esta nota, no respondieron a nuestras solicitudes.

La gran batalla burocr谩tica

Enterrada entre dict谩menes, memorandos y oficios de recepci贸n, se esconde la batalla que algunos funcionarios libraron para intentar detener la destrucci贸n de los humedales, la aquiescencia de autoridades sobre lo que ocurr铆a y de aquellos funcionarios que jugaron a favor de los intereses de 芦la gente poderosa禄.

Pese a que ambas compa帽铆as solicitaron sus permisos ambientales en el a帽o 2013, estas empezaron a operar antes, sin autorizaci贸n. Seg煤n dice el folio 191 del expediente de la HGPC Agr铆cola, la compa帽铆a empez贸 a plantar 177 hect谩reas de king grass el 9 de diciembre del a帽o 2012.

Con la palma ocurri贸 lo mismo. El expediente de la Compacal corrobora la destrucci贸n de los humedales que por a帽os ha descrito la gente de Omoa. Para el 13 de enero de 2014, la DECA realiz贸 una inspecci贸n a la Compacal en la que afirma, en el Informe t茅cnico 66/2014 (folio 489-493), que ya hab铆a desarrollado actividades de siembra en 1,600 hect谩reas. No especifica el grado de desarrollo del cultivo, pero confirma que 芦en cierta 谩rea de cultivo, la edad de la plantaci贸n oscila entre los dos y tres a帽os禄; es decir, que la Compacal hab铆a empezado la siembra aproximadamente en los a帽os 2011 y 2012.

Palmera de palma africana llena de helechos. Algunas fincas permanecen en el abandono hasta que es temporada de cosecha. Cort茅s, Honduras. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Cinco meses m谩s tarde, el 23 de junio de 2014, en el marco de evaluaci贸n del Estudio de Auditor铆a Ambiental (EAA) 鈥攓ue se pide a los proyectos que han empezado actividades sin licencia鈥 mediante Informe t茅cnico 875/2014, se inspeccionaron solo 698.8 hect谩reas de cultivo de palma del total de 1,600 en donde ya se hab铆a reportado el desarrollo de 芦actividades de siembra禄. As铆 se plantea en el folio 489 y 898 del expediente.

El formulario SINEIA F-02 es uno de los documentos que forma parte de los requisitos para solicitar una licencia ambiental. En estos se describen las caracter铆sticas del proyecto, y los completa un prestador de servicios registrado ante MiAmbiente. Los F-02 mencionan cuatro caracter铆sticas importantes de ambos proyectos: los dos est谩n ubicados en el Panaco (existen dudas en el F-02 de HGPC Agr铆cola, pero luego se corrobora su ubicaci贸n); los dos proyectos implican cambiar el uso de suelo del lugar; ambos son categor铆a 4, es decir, proyectosconsiderados los de mayor riesgo para el medio ambiente por contener da帽os irreversibles y de gran magnitud, seg煤n la tabla de categorizaci贸n ambiental de la 茅poca y, finalmente, se menciona la contaminaci贸n por el uso de agroqu铆micos en suelo, aire, agua flora y fauna.

Para el a帽o 2012, fecha en la que se hizo la inspecci贸n de ambos lugares, previo a la solicitud de licencia ambiental, el avance de la palma y el king grass en el Panaco luc铆a de la siguiente forma.

En el mapa, parte del cultivo de king grass est谩 representado por agricultura tecnificada ubicada en las fincas La Bendici贸n y Entre R铆os. La Bendici贸n era una finca que antiguamente se utilizaba para la crianza de ganado. Fuente: Colectivo Linea 84

Despu茅s de la solicitud de licencia ambiental que hicieron ambas compa帽铆as, la Direcci贸n de Evaluaci贸n y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente, convoc贸 al Sistema Nacional de Evaluaci贸n de Impacto Ambiental (SINEIA) 鈥攗n grupo de personas entre t茅cnicos, autoridades y sociedad civil鈥 que tiene la tarea de hacer una inspecci贸n del lugar, elaborar un informe y despu茅s un dictamen t茅cnico para ver si se otorga o no la licencia.

Tanto en el informe t茅cnico No. 1302/2013 del 16 de agosto de 2013 de HGPC Agr铆cola y en el informe t茅cnico No. 66/2014 (folio 489-493) del 13 de enero del 2014 de la Compacal, se insiste enque ambos proyectos ya est谩n operando y que se necesita que el ICF verifique d贸nde se encuentran los plant铆os 鈥攑ara ver si coinciden con 谩rea protegida o ecosistemas especiales o fr谩giles鈥 y que determine si la siembra de palma y zacate se puede hacer en la zona.

Moj贸n de delimitaci贸n en la frontera de Honduras con Guatemala dentro de una finca de palma africana. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

En ambos casos, los expedientes llegaron al ICF. En el caso de los zacateros, la jefa del Departamento de 脕reas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, Alejandra Reyes, pidi贸 a la Regi贸n Noroccidente del ICF que fuera a la zona. El bi贸logo Alex Vallejo, coordinador de 脕reas Protegidas de esa regi贸n emiti贸 el memor谩ndum APN-27-2013, el 18 de noviembre del 2013, con respecto a la viabilidad del proyecto en el que aclara que la finca donde se quiere sembrar est谩 dentro de la propuesta del Parque Nacional Cuyamel-Omoa (Panaco), coincide con el sitio Ramsar 2133 y anexa un mapa en el que se muestra claramente que la finca est谩 tanto en la zona n煤cleo como en la zona de amortiguamiento del Panaco.

Al indicar que la finca est谩 en la zona n煤cleo, menciona que est谩 relacionada con los patrones de circulaci贸n de agua propio de los humedales y que, seg煤n la informaci贸n sobre las modificaciones que se quieren hacer ah铆 para sembrar king grass, eso afectar铆a el uso del suelo, la flora y la fauna propios de los bosques inundados. Tambi茅n pone de ejemplo la afectaci贸n de especies importantes como el manat铆 (Trichechus manatus) que utiliza las lagunas y canales del humedal para comer y albergarse en ciertas 茅pocas del a帽o.

Adem谩s, menciona que no hay informaci贸n sobre los pesticidas y fertilizantes que se van a utilizar en la siembra, entonces no hay forma de saber el impacto que pueden causar en el medio, 芦m谩s a煤n cuando toda el agua es canalizada hacia el humedal y bosque inundado禄; sobre todo porque por la finca pasan dos fuentes de agua: el crique San Ildefonso y el R铆o San Ildefonso, seg煤n indica el informe.

Agua contaminada por el uso de qu铆micos en las fincas de palma africana. El agua del r铆o Cuyamel es desviada hacia este tipo de canales dentro de las plantaciones de palma. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Vallejo adem谩s se帽ala que el Panaco est谩 contemplado como 谩rea protegida en el Plan de Desarrollo con enfoque de ordenamiento territorial 2012, en donde el cultivo extensivo o monocultivo no est谩 permitido. Deja claro que, de acuerdo con la ley, se public贸 tres veces en el a帽o 2011 que hab铆a un proceso de declaratoria de la zona para dar tiempo a que se manifestaran 芦reclamos o inconformidades del proceso禄, y, como no hubo, el expediente ya se hab铆a recibido en el Congreso en ese mismo a帽o. Vallejo concluye que la plantaci贸n no se puede realizar en la zona n煤cleo. Sin embargo, pese a la importancia de todos estos argumentos, el bi贸logo concluye que el cultivo es viable siempre y cuando no se haga en forma de monocultivo.

Como el Panaco tambi茅n es un sitio Ramsar, Vallejo cita, en otro memor谩ndum, el APN-01-2014 del 7 de enero de 2014, partes del Manual Ramsar para el uso racional de los humedales para justificar que el cultivo de king grass es viable y posible en un humedal y dice lo siguiente 芦鈥 es necesario realizar esfuerzos concertados a fin de lograr un equilibrio mutuamente beneficioso entre la agricultura y la conservaci贸n y el uso racional de los humedales禄. Sin embargo, la siembra de king grass no es una pr谩ctica agr铆cola tradicional, sino que pertenece a la agricultura industrializada y tecnificada, convirti茅ndolo en un monocultivo porque se necesitan grandes cantidades de ese pasto para alimentar una planta que genera 43 MW de energ铆a el茅ctrica 芦renovable禄.

En entrevista con Carolina Montelv谩n, quien trabaj贸 de 2013 a 2019 en la Direcci贸n de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente y punto focal de la Convenci贸n Ramsar en Honduras, menciona al respecto de la cita de Vallejo 芦鈥n manual no es la Convenci贸n; es decir, que en la Convenci贸n es en la que se manifiesta lo que los pa铆ses se comprometen cuando la firman. El art铆culo 3 de la Convenci贸n Ramsar dice: 鈥淟as Partes Contratantes deber谩n elaborar y aplicar su planificaci贸n de forma que favorezca la conservaci贸n de los humedales incluidos en la Lista鈥濃 eso es a lo que se compromete el pa铆s禄.

Por el lado de la licencia para palma solicitada por Compacal, tambi茅n se solicit贸 que el bi贸logo Alex Vallejo diera su dictamen. En el dictamen t茅cnico APNO-01-2014 (folio 497-499), el funcionario declar贸 que la siembra de palma africana era viable, apoy谩ndose en el Memor谩ndum APN-27-2013 respecto al king grass y, otra vez, en p谩rrafos del manual de la Convenci贸n Ramsar.

Estos documentos sirvieron para que Alejandra Reyes, jefa del Departamento de 脕reas Protegidas del ICF, emitiera los dict谩menes t茅cnicos respectivos [HGPC y Compacal (folio 503-504)] declarando 芦T茅cnicamente factible禄 los dos proyectos de monocultivo en el 谩rea protegida que el mismo ICF hab铆a propuesto en el 2011 como Parque Nacional Cuyamel-Omoa, siempre y cuando se siguieran las recomendaciones.

Para septiembre de 2013, antes de que Vallejo hiciera los dict谩menes para la palma y el zacate, Redmanglar ya hab铆a emitido un comunicado urgente alertando a las autoridades, tanto MiAmbiente como ICF, sobre c贸mo los palmeros y otros empresarios productores de agrocombustibles estaban destruyendo los humedales del sitio Ramsar. En octubre de ese mismo a帽o, la Mesa de ONG鈥檚 Comanejadoras de 脕reas Protegidas en Honduras (Mocaph) emiti贸 un comunicado en el que se帽alaba que las autoridades hab铆an avalado la destrucci贸n de 800 hect谩reas del sitio a favor de proyectos agroindustriales de palma africana y agrocombustibles.

Plantaci贸n de palma africana a la orilla del r铆o Cuyamel. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

En sus dict谩menes, Vallejo nunca report贸 el da帽o que ya se hab铆a causado previamente a los humedales. Para el a帽o 2013 ya estaban sembradas,por lo menos, 51,062 hect谩reas de palma en el coraz贸n del humedal, como se ve en el siguiente mapa que compone la serie de tiempo del an谩lisis de cobertura forestal, elaborado a partir de im谩genes satelitales para esta investigaci贸n.

Fuente: Colectivo Linea 84 Periodismo Etnogr谩fico y Acci贸n Comunitaria

Para finales del 2013, ninguna compa帽铆a hab铆a obtenido la licencia ambiental para operar; sin embargo, continuaron con sus operaciones en los humedales de Cuyamel.

En el 2014 comienzan las contradicciones entre autoridades y una incongruencia entre los procesos de licencia ambiental para una empresa y otra.

El 23 de enero del 2014, Alejandra Reyes firm贸 el Dictamen T茅cnico DAP-012-2014para la HGPC Agr铆cola y especific贸 que el proyecto segu铆a siendo t茅cnicamente factible, siempre que cumpliera con varios requisitos para poder sembrar cerca de los humedales de Cuyamel. Como el proyecto se encuentra en un sitio de alta biodiversidad, entonces se solicit贸 el fallo del Departamento de Vida Silvestre (DVS) del ICF para que juzgara si el proyecto se pod铆a llevar a cabo en el 谩rea, as铆 como el de la Direcci贸n General de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente, la autoridad competente, para que se帽alara los compromisos del pa铆s dentro del marco de la Convenci贸n Ramsar y el Convenio de Diversidad Biol贸gica (CDB), del que Honduras es parte desde 1995. Y tambi茅n le pide a MiAmbiente que multe a la empresa por haber sembrado sin licencia.

Sin embargo, en el dictamen DAP-008-2014 (folio 503-504)de la Compacal, emitido dos d铆as antes que el de HGPC Agr铆cola, el departamento de 脕reas Protegidas, no solicita el pronunciamiento del DVS del ICF ni los lineamientos de MiAmbiente con respecto a las convenciones que salvaguardan el sitio Ramsar. Con respecto a Ramsar, solo se toma en cuenta la interpretaci贸n que hace Vallejo sobre el Manual Ramsar, aunque 茅l no era la autoridad, y hasta se afirma en el dictamen que 芦en las normas de estos sitios se establece que 鈥渆l cultivo es posible siguiendo las adecuadas pr谩cticas y pol铆ticas compatibles con las metas de conservaci贸n de uso sostenible de los humedales鈥澛. No hay ning煤n llamado al punto focal Ramsar en DiBio, quien es la autoridad facultada para interpretar los motivos de la Convenci贸n.

Adem谩s de esto, aparece una extra帽a constancia emitida por la Unidad Ambiental de Omoa en la que G茅nesis Medina 鈥攄irectora de la Unidad Municipal Ambiental鈥 afirma que el proyecto de palma s铆 se encuentra dentro de la normatividad de uso del suelo del Plan de Desarrollo Municipalde Omoa, cuando Vallejo hab铆a dicho que no y que, seg煤n ese Plan, el monocultivo estaba prohibido.

Palma africana sembrada en la orilla del r铆o Cuyamel. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Hay otra constancia en la que se afirma que, en junio del a帽o 2013, ya se hab铆a iniciado la siembra de palma en 1,650 hect谩reas y que el Panaco soloera un 谩rea propuesta. Esta 煤ltima la emiti贸 el jefe de la Regi贸n Noroccidente del ICF, Pedro Romero. El 煤nico pero que pone el 谩rea legal del ICF es que, en ambos proyectos, palma y king grass, MiAmbiente debe cobrarles una multa por empezar sin autorizaci贸n. M谩s tarde, el monto de la multa que se cobrar铆a a ambas empresas ascender铆a a 5,000 lempiras, el equivalente a 200 d贸lares.

Aunque el asunto parec铆a zanjado a favor de las empresas, quienes solo deb铆an pagar una multa y luego proceder con sus actividades, el escenario se enred贸 el 3 de abril de 2014, cuando el bi贸logo Said Lainez, jefe del Departamento de Vida Silvestre del ICF firm贸 芦el dictamen de la discordia institucional禄. En el documento ICF-DVS-024-2014, el departamento de Vida Silvestre se pronuncia en contra del proyecto de plantaci贸n de king grass y defiende la propuesta del Panaco, ya declarado sitio Ramsar. Adem谩s, deja al descubierto que las autoridades sab铆an sobre la destrucci贸n de los humedales de Cuyamel.

Lainez sustenta que el king grass es una especie originaria de 脕frica, considerada Especie Ex贸tica Invasora dif铆cil de controlar y finalmente termina se帽alando que existe una denuncia (p煤blica) realizada a nivel internacional por la Red Manglar Internacional interpuesta por el Mocaph 芦sobre la destrucci贸n y degradaci贸n que actualmente ocurre en el sitio Ramsar 2133 por la implementaci贸n de Proyectos Agroindustriales de Palma Africana y de Cultivos para Agrocombustibles禄.

Said Lainez incluye copia de los comunicados y una copia de una carta enviada por el Mocaph el18 de septiembre de 2013al ministro-director del ICF, Jos茅 Trinidad Suazo, en la que se le informa que se hab铆a realizado una denuncia formal al punto focal de la Convenci贸n Ramsar representada por la Direcci贸n de Biodiversidad (DiBio) de MiAmbiente, a la Comisi贸n Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y al Trigoh. En la carta se copia al ICF y sus departamentos correspondientes, as铆 como a MiAmbiente, al CCAD, a CCO y otras organizaciones. La carta se acompa帽a de un Informe de da帽os presentados al ICF con fecha del 12 de marzo de 2012.

El informe describe la llegada de gente, al parecer de San Pedro Sula, en camionetas de lujo que abrieron una brecha desde la comunidad de Barra del Motagua hasta la desembocadura del r铆o Motagua, cortando mangle rojo y blanco del lugar. Tambi茅n se exponen fotos de vegetaci贸n aplastada y se denuncia la extracci贸n indiscriminada de la fauna. El informe especifica la deforestaci贸n del humedal en los bajos del r铆o Cuyamel con maquinaria para secar la tierra y preparar el terreno para cultivo de palma africana y, adem谩s, se帽ala que personas de Guatemala y del occidente de Honduras estaban invadiendo los humedales de la zona fronteriza, comprando los terrenos y continuando la deforestaci贸n del bosque inundado.

Uno de los pasos fronterizos entre Honduras y Guatemala, unas tablas funcionan como puente entre esos pa铆ses y el r铆o Motagua cubierto de lechuga. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

El reporte concluye que el da帽o al bosque de mangle constituye un delito ambiental, seg煤n la ley forestal decreto No. 98-2007.

Lainez advierte al final de su dictamen que le corresponde al ICF la protecci贸n, administraci贸n y manejo de la flora y fauna silvestre de todo el pa铆s de acuerdo al art铆culo 115 de la Ley Forestal y declara que el proyecto de king grass 芦NO ES T脡CNICAMENTE FACTIBLE, debido a los impactos y riesgos que ocasionar谩n a las especies existentes en el Sitio Ramsar 2133 y sobre todo a los patrones de circulaci贸n y escorrent铆a del humedal禄.

A pesar de todo esto, nada cambi贸. Incluso la opini贸n que la asesora legal del ICF, Alba Rosa Murillo, firma el 9 de abril de 2014(folio 247), solo dice que efectivamente el proyecto se encuentra dentro de un 谩rea propuesta, y que el Departamento de Vida Silvestre no declara el proyecto factible, pero el de 脕reas Protegidas s铆, por lo que MiAmbiente debe otorgar la licencia ambiental siempre y cuando se cumplan las recomendaciones y se pague la multa.

Para los palmeros todo fue m谩s sencillo y m谩s r谩pido. El ICF no pidi贸 el pronunciamiento de su Departamento de Vida Silvestre ni el informe de MiAmbiente sobre los compromisos de conservaci贸n en los Convenios Ramsar y CDB. En el expediente de la Compacal no hay rastro alguno del informe presentado al ICF por el Mocaph en el que denunciaba actividades de deforestaci贸n para la siembra de palma africana, a pesar de que la Compacal es la 煤nica compa帽铆a palmera en la zona. Al contrario de lo que suced铆a con HGPC Agr铆cola, para la Compacal el tr谩mite comenz贸 a ir m谩s r谩pido.

Para el24 de enero de 2014, despu茅s del dictamenDAP-008-2014de Reyes para la Compacal, el ICF ya hab铆a emitido su Opini贸n Legal (folio 507-509)en la que le comunica a MiAmbiente que pod铆a proceder a otorgarle la licencia ambiental a la empresa, pero deb铆a cobrarle la multa por empezar sin permiso. Para el 10 de febrero del 2014, la Direcci贸n de Evaluaci贸n y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente, con el visto bueno del ICF, emiti贸 su dictamen t茅cnico No. 200/2014 en el que pide a la Compacal, para avanzar con el tr谩mite de licencia, realizar un Estudio de Auditor铆a Ambiental (EAA) dado que la plantaci贸n ya hab铆a comenzado, era un proyecto categor铆a 4 y 芦el proyecto se encontraba dentro de la zona de amortiguamiento y zona n煤cleo de un 谩rea protegida禄.

En entrevista con una fuente directa de MiAmbiente con varios a帽os de experiencia en tr谩mites de licencia ambiental, y que pidi贸 la reserva de su nombre, explica que el 芦castigo禄 por empezar actividades sin licencia 芦es nada鈥 queda en 5,000 Lempiras sin importar la categor铆a (del proyecto), 1, 2,3 o 4鈥β. Tambi茅n comenta que los requisitos de licencia para proyectos de categor铆a 4 son los m谩s temidos por las empresas por dos razones: se les pide que presenten un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y evidencia de socializaci贸n del proyecto en las comunidades. La socializaci贸n del proyecto implica que las comunidades decidan si el proyecto puede realizarse o no y la comunidad puede exigir beneficios a la empresa previo al inicio del proyecto, lo que puede resultar sumamente costoso.

Adem谩s, dice la fuente, un EIA que eval煤a los da帽os al ambiente que puede causar el proyecto dependiendo del lugar en el que se ubique, puede tomar mucho tiempo y ser muy costoso y en un 谩rea de alta diversidad biol贸gica; tan solo la recolecci贸n de datos tomar铆a como m铆nimo un a帽o y es posible que la licencia no se otorgue 芦si el prestador de servicios hace bien su trabajo禄.

Rafael Amaro es abogado especialista en derecho ambiental, trabaj贸 en MiAmbiente por 21 a帽os, fue director de DiBio y punto focal ante Ramsar durante ocho a帽os, tiempo en el que dictamin贸 en contra del proyecto de king grass y la re-delimitaci贸n de la propuesta del Panaco. En una entrevista con esta alianza dijo que 鈥渓os convenios internacionales, en todo pa铆s, se convierten en ley cuando son aceptados. El Panaco al ser aceptado como sitio Ramsar por la Convenci贸n ten铆a la protecci贸n jur铆dica internacional鈥.

Adem谩s, agreg贸 que a pesar de que se hicieron los cambios al parque sin el visto bueno de su departamento, nadie protest贸. Amaro explica que el ICF ten铆a que tomar en cuenta a DiBio para cualquier actividad en el 谩rea porque esta ya estaba elevada al convenio Ramsar y no lo hizo, entonces el ICF viol贸 la ley. Con respecto al expediente del proyecto de la palma dijo que 鈥溌a palma se hizo! Como ya hab铆a protestado por lo otro [proyecto de king grass], tal vez dijeron: 鈥榥i lo mandamos ah铆 porque nos van a decir que no鈥. Nosotros [DiBio] 茅ramos la autoridad competente en ese momento, t茅cnicamente hablando鈥.

Modificando los l铆mites

El 18 de junio 2014, la Direcci贸n General de Evaluaci贸n y Control Ambiental (DECA) de MiAmbiente recibe el expediente con la respuesta de Said La铆nez, Jefe del Departamento de Vida Silvestre del ICF, pero pasantres mesespara que la entidad informe que los dict谩menes del Departamento de Vida Silvestre, el de 脕reas Protegidas y la Opini贸n legal del ICF se contradicen.

Durante estos meses, HGPC Agr铆cola se moviliz贸. El 28 de agosto de 2014la representante legal de la compa帽铆a, Alma Azucena Tr贸chez de Conedera, le pidi贸 al ICF la 芦reinspecci贸n禄del 谩rea donde se encuentra la finca La Bendici贸n. Tr贸chez asegur贸 que la zona 芦se encuentra totalmente intervenida禄 y quer铆a que el ICF viera las condiciones en las que se encontraba el 谩rea en general para que los dejaran sembrar en la zona n煤cleo que se traslapaba con parte de la finca. Esto porque una de las recomendaciones del ICF, en el dictamen t茅cnico DAP-12-2014, para declarar factible el proyecto, era no sembrar en esa 谩rea y dejar que se regenerara el ecosistema, ya que en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Omoa estaba prohibida la agricultura industrial en la zona n煤cleo del Panaco.

La 芦reinspecci贸n禄 del 谩rea se hizo el 15 de agosto de 2014. El viaje se hizo en el helic贸ptero de la empresa y no asisti贸 ninguna otra autoridad ambiental, m谩s que el ICF, seg煤n consta en el expediente. D铆as m谩s tarde, 19 de agosto de 2014, Tr贸chezenv铆a una nota al ICF preguntando por el estatus legal del Panaco.

La gira privada en helic贸ptero result贸 en el dictamen t茅cnico DAP-147-2014 firmado por la Jefa del departamento de 脕reas Protegidas, Alejandra Reyes, el 1 de septiembre del 2014. Seg煤n el dictamen, el plant铆o de king grass ya ten铆a dos a帽os y destaca que la zona n煤cleo, as铆 como la zona de amortiguamiento colindantes con la finca, est谩n completamente intervenidas con un cultivo ya extensivo de palma africana y que ya no se ven 谩reas de humedal porque los palmeros hicieron canales de drenaje en todo el sector. Reyes termina firmando y concluyendo que, como el Panaco est谩 en condici贸n de propuesta, se pueden hacer modificaciones t茅cnicas y que el proyecto de king grass es factible siempre y cuando la empresa apoye 芦al ICF en lo que corresponda al momento de hacer las modificaciones de l铆mites propuestos a enviar al Congreso Nacional禄.

Pablo Dub贸n, jefe de la regi贸n Nor-Occidente del ICF, termin贸 dando las 煤ltimas estocadas a la propuesta del Panaco en su memor谩ndum APN-21-2014 del 10 de septiembre de 2014, donde asegura que 芦no existe una declaratoria, solamente una propuesta de Parque Nacional que no ha sido aprobada por el Congreso Nacional禄. Oficialmente, todos estos elementos fueron suficientes para modificar los l铆mites de la propuesta de 谩rea protegida y que la HGPC Agr铆cola pudiera sembrar en toda el 谩rea de su finca.

Al final, Alejandra Reyes, del Departamento de 脕reas Protegidas del ICF, y los funcionarios de la secci贸n Nor-occidente de la misma entidad dieron el aval para que la palma y el king grass fueran legales en los humedales de Cuyamel.

Para aclarar por qu茅 el ICF y su Departamento de 脕reas Protegidas (DAP) avalaron la siembra de esos cultivos, se entrevist贸 a Alejandra Reyes para este reportaje. Sin embargo, sus respuestas fueron contradictorias.

En dos largas entrevistas, la jefa del DAP explic贸 primero que el departamento que dirige 芦no tiene ning煤n peso en las decisiones si el 谩rea a proteger sigue en modo de propuesta, ICF no puede prohibir, no puede normar la zona. Pero puede decir: esto tiene un impacto muy grande, entonces no es posible, fundamentado en el tema de vocaci贸n forestal, s铆 eso s铆 se puede decir, en el tema de cambio de uso (de suelo). Cuando llega el expediente (de licencia ambiental), la instituci贸n tiene que dictaminar por el tema de vocaci贸n, si es un 谩rea de vocaci贸n forestal, se puede禄.

Con respecto al tema de vocaci贸n forestal, Reyes explic贸 que despu茅s de corroborar si un 谩rea est谩 intervenida y no tiene ning煤n valor ecol贸gico, entonces el DAP no tendr铆a ning煤n argumento t茅cnico para decirle que no a un proyecto. Sin embargo, el departamento de Vida Silvestre del ICF, que hab铆a sido convocado por ella para que se pronunciara sobre la factibilidad del proyecto, estableci贸 claramente el valor ecol贸gico del lugar y declar贸 que el proyecto no era factible. Cuando se le pregunt贸 a Reyes qu茅 injerencia tendr铆a el departamento de Vida Silvestre en el tema, ella simplemente respondi贸 que a ese departamento 芦no le corresponde禄.

R贸tulo de advertencia sobre caza dentro de la finca de palma africana. Foto CC / Fernando Destephen.

Alejandra Reyes insiste en que 芦cuando la zona no es 谩rea protegida, nosotros (DAP) no tenemos competencia禄, pero en ninguno de los expedientes aparece que su departamento no era el competente para dictaminar a favor o en contra de proyectos fuera de 谩reas protegidas.

Cuando se le mencion贸 el informe de da帽os presentado al ICF, dijo que el tema de denuncias tendr铆a que corroborarlo con la regional (ICF-Noroccidente) para ver si ten铆an registro de denuncias porque 芦es facultad de las regionales atender de forma operativa o en campo禄.

Adem谩s, no supo responder a la pregunta de si esa palma se hab铆a cultivado con sus permisos, 芦este鈥 bueno lo que se hace en este caso es que, aunque venga el expediente, lo que se revisa es el tema de vocaci贸n (forestal); si no era 谩rea protegida, el departamento no se pod铆a pronunciar desde ese punto de vista禄.

Mientras todo esto ocurr铆a, en el caso del king grass, la compa帽铆a de palma Compacal present贸 el borrador de su EAA el 31 de marzo de 2014 para continuar con su tr谩mite de licencia. Ya para el 19 de junio, la DECA convoc贸 de nuevo al SINEIA para que analizaran y evaluaran el EAA en una nueva inspecci贸n de campo. Alex Vallejo, como representante del ICF, fue uno de los convocados al SINEIA.

Solo cuatro d铆as despu茅s, el 23 de junio de 2014, la DECA ya se hab铆a pronunciado en el dictamen t茅cnico No. 875/2014aceptando el EAA 芦para la continuaci贸n de las operaciones del proyecto禄 y otorg贸 un certificado de auditor铆a provisionalpara que la empresa continuara tr谩mites y despu茅s se hiciera una revisi贸n para saber si estaba cumpliendo todos los requisitos que se le hab铆an pedido para plantar.

Menos de un mes despu茅s, el 16 de julio de 2014, el ministro de MiAmbiente, Jos茅 Antonio Galdames Fuentes, en la resoluci贸n No.0871-2014 le otorg贸 a Compacal un Certificado Ambiental Provisional y le indic贸 que, en un t茅rmino de seis meses, deb铆a presentar un informe de cumplimiento de todas las medidas que se le impusieron y que ten铆a que dejar un Fondo de garant铆a de 15 millones y medio de lempiras (aproximadamente 622,000 d贸lares)que se gastar铆an en caso de incumplimiento de las medidas y/o da帽o ambiental que no se remediara a tiempo. Adem谩s, tendr铆a que pagar la multa de 200 d贸lares por haber empezado a cultivar palma africana sin licencia.

Como si esto fuera poco, el 28 de julio de 2014 la apoderada legal de Compacal, Rebeca Lizeth Melara Raquel, le pidi贸 a MiAmbiente que en lugar de entregar el informe de cumplimiento cada seis meses, pudiera hacerlo cada a帽o. Adem谩s, pidi贸 la devoluci贸n del dinero del fondo de garant铆a porque la base para calcular el monto no era por la totalidad del proyecto, correspondiente a 2,000 hect谩reas, sino para las 698.8 hect谩reas de cultivo inspeccionadas que les aprobaron en el permiso provisional. Sin embargo, para el 2014, en lo que iba a ser el Panaco ya hab铆a 1,168.04 hect谩reas de palma africana, como se muestra en el siguiente mapa.

Fuente: Colectivo Linea 84 Periodismo Etnogr谩fico y Acci贸n Comunitaria

En el 2015, MiAmbiente termina cobr谩ndole a la Compacal tan solo 1,480,000 lempiras (aproximadamente 60,000 d贸lares) pues accedi贸 a disminuir su fondo de garant铆a.

El a帽o en el que todo acab贸

Luego de la gira de campo del ICF, el 5 de marzo de 2015, la DECA hace un nuevo dictamen t茅cnico No. 161/2015. En este, adem谩s de confirmar que efectivamente el proyecto de plantaci贸n de king grass ya hab铆a empezado y se encontraba dentro de la zona n煤cleo y zona de amortiguamiento del 谩rea protegida propuesta, la entidad concluye que 芦previo a emitir pronunciamiento sobre la viabilidad ambiental del proyecto禄, se necesita la opini贸n sobre la plantaci贸n de king grass en el marco de la Convenci贸n Ramsar cuyo punto focal es DiBio de Mi Ambiente y, otra vez,la opini贸n legal del ICF. Sin embargo, esto no frena el avance del proyecto ni de los tr谩mites para la licencia. El proceso para obtener el permiso de operaci贸n contin煤a y, entonces, igual que a Compacal con su proyecto de palma, se le pide un Estudio de Auditor铆a Ambiental (EAA).

El 7 de abril de 2015 el ICF emite su Opini贸n legal (folio 291)y declara r谩pidamente que 芦es un 谩rea protegida propuesta, bajo este argumento no existe normativa alguna que regule o limite la ejecuci贸n del proyecto禄 y en el punto dos reafirma que para el ICF el proyecto de plantaci贸n de king grass es t茅cnica y legalmente viable, sin siquiera tomar en cuenta la opini贸n del Departamento de Vida Silvestre donde el jefe de ese departamento declara que la zona es un humedal; un ecosistema fr谩gil; que el proyecto solo alterar铆a negativamente toda la din谩mica del ecosistema y, con ello, toda la vida que depende de este. La representaci贸n Ramsar en Honduras, DiBio de MiAmbiente, no se pronuncia.

HGPC presenta el Estudio de Auditor铆a Ambiental el5 de noviembre de 2015 (folio 295- 544).

El 26 de noviembre de ese a帽o, Rafael Amaro Garc铆a, director general de Biodiversidad de MiAmbiente, envi贸 el Memorando Dibio/425/2015en el que dej贸 claro que en el EAA no hay un estudio sobre la biodiversidad del sitio o la importancia que tienen los humedales, no solo por ser fuente de agua potable sino por las especies que alberga. Tambi茅n asegura que para sembrar se necesita remover el suelo, drenar el agua, secar la tierra, rastrear, surcar, usar fertilizantes y herbicidas varias veces al a帽o y esto cambia por completo el uso de suelo que en este caso implica cambiar c贸mo funciona el humedal y fragmentarlo.

Seg煤n el an谩lisis de DiBio, en los humedales habita el manat铆, el mono aullador y la lora cabeza amarilla 鈥攓ue el estudio de la empresa no menciona鈥, que son especies amenazadas o en peligro de extinci贸n seg煤n la Convenci贸n sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites)y la Uni贸n Internacional para la Conservaci贸n de la Naturaleza (UICN).

Adem谩s, el memorando de Amaro Garc铆a indica que en el EAA no hay ning煤n estudio sobre los impactos a gran escala para todo el sistema de humedales causados por este tipo de siembra. Amaro Garc铆a se帽ala que no solo los animales est谩n en peligro, sino tambi茅n el bosque de mangle que es el ecosistema costero m谩s amenazado en el pa铆s y que el lugar donde se est谩 sembrando es de 芦alta sensibilidad ambiental禄, seg煤n la tabla de Categorizaci贸n ambiental (Acuerdo No. 635-2003) y que, adem谩s, ya existen cultivos de palma africana que son de gran impacto para el humedal.

El memorando tambi茅n recuerda que fue el ICF el que propuso el Panaco como 谩rea protegida, que la zona es sitio Ramsar desde el 2013, que el sistema de humedales es important铆simo para el SAM, el CBM y todo el pa铆s en general. DiBio es del criterio t茅cnico que no se deber谩n realizar actividades agr铆colas a gran escala o agroindustriales en el 谩rea del humedal sin consentimiento de la Autoridad Nacional de Ramsar, que recae sobre la Direcci贸n General de Biodiversidad como Punto Focal ante dicha Convenci贸n禄, es decir, el propio DiBio.

Para estas fechas, mientras MiAmbiente y el ICF segu铆an llenando de p谩ginas los expedientes de la palma y el zacate, ambas compa帽铆as continuaban operando sin controles efectivos.

Para el 26 de mayo de 2015, la empresa de palma Compacal ya contaba con su permiso provisional de operaciones y el fondo de garant铆a se hab铆a recalculado solo con base en las 698.8 hect谩reas cultivadas e inspeccionadas. En julio de ese a帽o, Rebeca Lizeth Melara Raquel, apoderada legal de Compacal, volvi贸 a insistir en que les dejaran presentar los Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAs) en un a帽o y no en seis meses y, adem谩s, pidi贸 la ampliaci贸n del cultivo de palma a 1,650 hect谩reas.

El 16 de Julio de 2015,el ICF y Jes煤s Juan Canahuati Canahuati, due帽o de HGPC Agr铆cola, firmaron un Convenio de Cooperaci贸n (folio 1023 a 1027). Dos de los objetivos m谩s importantes para ambas partes fue lograr la declaratoria del 谩rea protegida Cuyamel-Omoa 芦a trav茅s de un proceso participativo de recategorizaci贸n, redefinici贸n de l铆mites y conformar un nuevo expediente para la declaratoria鈥β. Entre las obligaciones y responsabilidades de la empresa estar铆an 芦apoyar de manera t茅cnica y financiera el proceso de redefinici贸n y declaratoria del 谩rea de Cuyamel-Omoa禄. HGPC lograr铆a su objetivo.

Se volvi贸 a preguntar a Said La铆nez, jefe del departamento de Vida Silvestre del ICF, que dijera 芦exclusivamente禄 cu谩les eran las restricciones al cultivo de king grass para que no afectara la flora y la fauna del lugar, y, de nuevo, La铆nez pele贸.

Para finales del 2015 no hab铆a mucho que hacer. Los humedales ya estaban llenos de palma y la HGPC Agr铆cola empezar铆a sembrar zacate en toda su finca despu茅s de la redelimitaci贸n del 谩rea. El Panaco hab铆a muerto.

Los males que afectan a Omoa y Panaco: la ganader铆a y la palma africana. Foto CC / Fernando Destephen.

En diciembre de ese mismo a帽o, la empresa de palma Compacal present贸 su primer ICMA con tiempo de retraso. Una de las medidas que la empresa deb铆a cumplir era 芦contribuir con la recuperaci贸n y protecci贸n de las fuentes abastecedoras del recurso h铆drico禄 y como respuesta le entregan a CCO un equipo de c贸mputo viejo en calidad de donaci贸n, porque a ellos se les hab铆a da帽ado el suyo. Pero la generosidad de Compacal fue m谩s all谩. Dice en el ICMA (folio 1007-1012) que Gilma Noriega recibi贸 una llamada de la municipalidad pidiendo que los apoyaran con unas frutas para d谩rselas a los representantes comunitarios de un cabildo abierto que iba a darse en diciembre, eran 10 cajas de manzanas y 5 cajas de uvas. Quien formul贸 y entreg贸 todas estas donaciones fue el bi贸logo Alex Emilio Vallejo Ham, el mismo exjefe del Departamento de 脕reas Protegidas de la regi贸n Nor-Occidente del ICF que hab铆a determinado, desde su punto de vista, que las plantaciones de palma y de king grass eran factibles y que, seg煤n su interpretaci贸n, as铆 lo dec铆a tambi茅n la convenci贸n Ramsar. Despu茅s de toda su labor en el ICF, Vallejo se convirti贸 en el regidor ambiental de la Compacal y fue 茅l quien present贸 el primer ICMA de la empresa (folio 950).

Canales hechos a orillas del R铆o Cuyamel que surten agua a los plant铆os de palma africana. Foto CC / Fernando Destephen.

En el folio 956 del expediente de la Compacal se dice que 鈥渆l cultivo no requiere de agua adicional a la ca铆da por efecto de las precipitaciones鈥 por lo tanto el uso de agua superficial o subterr谩nea no es objeto de aprovechamiento鈥. Sin embargo, estas son fotos de los canales hechos a orilla del r铆o Cuyamel abasteciendo el plant铆o de palma africana en el 2022.

Por su parte, el 7 de diciembre de 2015, en el dictamen T茅cnico No. 2076/2015 de la DECA, se informa que el EAA de la empresa HGPC que siembra king grass no se daba por aceptado por tener muchas enmiendas que hacer al estudio, adem谩s de que no se presentaba de manera clara y conforme a los lineamientos requeridos.

Ese mismo a帽o, Honduras se convirti贸 en el segundo pa铆s m谩s peligroso para defender los derechos a la tierra y el ambiente, despu茅s de Brasil, con 109 casos de muertes relacionadas con defensores del medio ambiente seg煤n el reporte de Globalwitness.

Para el 19 de febrero de 2016, SaidLa铆nez, jefe de departamento de Vida Silvestre del ICF, emiti贸 su segundo dictamen, elICF-DVS-016-2016 (folios 879-884). En 茅l, asegura que el king grass es un tipo de pasto que necesita un suelo bien drenado y mucho fertilizante para crecer. Y para eso la empresa tendr谩 que secar el suelo, modificando su humedad, y esto no va a limitarse al 谩rea de siembra sino tambi茅n a partes que no est谩n dentro de la finca, generando un impacto a la flora y la fauna del lugar.

Lainez va m谩s all谩 y asegura que las grandes cantidades de fertilizantes que este pasto necesita para crecer apuntan a un escenario que ya se conoce en otras partes de Honduras, donde el fertilizante termina siendo arrastrado por los canales de drenado y va a parar en las partes bajas del humedal donde hay lagunas y esteros. Este fertilizante har谩 que crezcan m谩s algas en los cuerpos de agua y esto implica un mayor consumo de ox铆geno por la sobrepoblaci贸n de algas y menos ox铆geno para los peces (y otros organismos), lo que se traduce en peces muertos por asfixia.

Afluente del r铆o Cuyamel, visiblemente afectado despu茅s del paso de los huracanes Eta e Iota y de los trabajos de maquinaria pesada a la orilla del r铆o. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

En entrevista para este reportaje, este antiguo jefe del departamento de Vida Silvestre, dijo que 芦la fauna no solo habita en el 谩rea protegida; se necesita proteger m谩s all谩禄.

El ICF pidi贸 entonces que la HGPC hiciera 芦una evaluaci贸n por un profesional de la ecolog铆a, experto en humedales para determinar el grado de intervenci贸n鈥 y dise帽ar un programa de monitoreo de la biodiversidad禄.

El tr谩mite continu贸 durante tres meses m谩s, durante los cuales el expediente se traslad贸 a MiAmbiente y este lo regres贸 al ICF para que verificara que todas las medidas que esa instituci贸n hab铆a solicitado se hubieran cumplido. El ICF volvi贸 a mandarlo a MiAmbiente y, finalmente, el 2 de agosto de 2016, la DECA convoc贸 a un nuevo SINEIA para analizar (de nuevo) el EAA para los d铆as 10 y 11 de agosto del 2016.

Pero antes de realizar la inspecci贸n y el an谩lisis, apareci贸 la influencia pol铆tica de la HGPC Agr铆cola. El 4 de agosto de 2016, en una carta, Eny Bautista, directora ejecutiva del programa presidencial Honduras 20/20, le escribe al entonces Secretario de Estado de MiAmbiente, Jos茅 Antonio Galdames, para se帽alarle que el Programa 20/20 promocionaba las exportaciones e inversiones y promov铆a la simplificaci贸n del marco regulatorio para las inversiones y emprendimientos, entonces 芦los proyectos de generaci贸n de energ铆a el茅ctrica con recursos renovables son de prioridad nacional鈥 y nos ayudan a cumplir con el compromiso de reducci贸n de emisiones. Lo antes expuesto y para efectos de lo establecido en los literales 3 y 4 del art铆culo 2, as铆 como lo declarado en la secci贸n 4.2 de la Convenci贸n Ramsar, (esta) Unidad declara que el proyecto Honduran Green Power Corporation S.A. de C.V. (HGPC) y su filial HGPC Agr铆cola, S. A. De C.V., es de inter茅s o prioridad nacional禄.

La energ铆a limpia de la HGPC triunfar铆a. El informe y el dictamen t茅cnico No. 1318/2016, producto de la gira realizada el 10 y 11 de agosto, se presentaron el 22 de agosto de 2016. La DECA devolvi贸 por segunda vez el EAA porque, hasta esa fecha, la empresa segu铆a sin presentar en su estudio la identificaci贸n de impactos ambientales. Adem谩s, le concedi贸 60 d铆as a la empresa para cumplir el requisito del ICF de contratar un estudio por parte de un profesional de la Ecolog铆a y vuelve, por segunda vez, a pedir que DiBio de MiAmbiente se pronuncie en cuanto a la afectaci贸n de los humedales del sitio Ramsar, ya que la carta de la directora del programa gubernamental Honduras 20/20 hab铆a declarado los proyectos de la HGPC de inter茅s o prioridad nacional.

Sin embargo, para el 7 de septiembre del 2016, el Panaco ya estaba oficialmente muerto. Con todo el apoyo financiero de HGPC Agr铆cola, Panaco se recategoriz贸 y se redefinieron los l铆mites del 谩rea protegida. Se hizo un nuevo diagn贸stico biof铆sico y se hizo otro expediente. En esa fecha se public贸 en el Diario Oficial La Gaceta la nueva propuesta de 谩rea protegida mediante decreto ejecutivo del ICF No. 018-2016.

Alambre de p煤as que delimita la finca de palma africana con el r铆o Cuyamel. Omoa, Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

A la nueva 谩rea se le llamar铆a Subsistema de 脕reas Protegidas Cuyamel-Omoa (Sapco) y estar铆a dividido como Parque Nacional Omoa y Refugio de Vida Silvestre Cuyamel. La laguna de Jaloa quedar铆a fuera del 谩rea protegida. El siguiente mapa muestra la nueva propuesta.

Fuente: Colectivo Linea 84 Periodismo Etnogr谩fico y Acci贸n Comunitaria

Finalmente, tres a帽os m谩s tarde, el 18 de septiembre de 2019 mediante acuerdo legislativo No. 101-2019, el Congreso Nacional de Honduras emiti贸 la declaratoria oficial del Sapco, con todo el apoyo de HGPC Agr铆cola. El siguiente mapa muestra el cambio de l铆mites.

Fuente: Colectivo Linea 84 Periodismo Etnogr谩fico y Acci贸n Comunitaria

Sin presentar ninguna otra carta para seguir peleando por los humedales de Cuyamel, el 13 de octubre del 2016, Karen Rico Villalta de DiBio emiti贸 el 煤ltimo informe t茅cnico (Folio 1188-1191) en respuesta a la carta de Bautista. DiBio claudicar铆a. El informe es la oraci贸n f煤nebre del Panaco y sus humedales. Karen Rico explica que, efectivamente, el inciso 4.2 de la Convenci贸n Ramsar menciona que si un pa铆s miembro 芦por motivos urgentes de inter茅s nacional retire de la Lista o reduzca los l铆mites de un humedal incluido en ella, deber谩 compensar en la medida de lo posible la p茅rdida de recursos de humedales y, en particular, crear nuevas reservas naturales para las aves acu谩ticas y para la protecci贸n de una porci贸n adecuada de su h谩bitat original, en la misma regi贸n o en otro lugar禄.

Rico recuerda en su informe escrito que 芦se requiere implementar medidas para mantener los beneficios que los humedales reportan al desarrollo econ贸mico y al sustento de las personas, sobre todo de los pobres禄.

Sorprendentemente, DiBio dice que no le es posible emitir una opini贸n t茅cnica sobre la afectaci贸n al sistema de humedal porque no cuenta con informaci贸n ni ha realizado acciones de inspecci贸n o investigaci贸n en el sitio para verificar impactos positivos o negativos, y que lo mejor es seguir todas las recomendaciones de todos los dict谩menes que ya se han hecho.

Oscar Torres, coordinador nacional de la Convenci贸n y punto focal (t茅cnico) RAMSAR del Director de DiBio de 2006 a 2016, explic贸 en una entrevista con esta alianza que la Convenci贸n Ramsar es efectiva para proteger los sitios designados de importancia internacional si los pa铆ses parte lo llevan a cabo, pero que en Honduras es una situaci贸n muy complicada porque son sitios de inter茅s para el desarrollo de monocultivos.

Torres explic贸 que estuvo en reuniones con la jefa del departamento de 脕reas Protegidas, Alejandra Reyes, en las que 茅l explicaba que la Convenci贸n Ramsar no tiene prohibiciones, pero que hay lineamientos claros de lo que se puede o no se puede hacer para conservar y no degradar un humedal. Sin embargo, asegur贸 que el DAP-ICF utiliz贸 eso como justificaci贸n. 鈥淯n monocultivo puede declararse de inter茅s nacional por el Estado, pero tiene que ser un proyecto que valga la pena. Un monocultivo que tambi茅n va a degradar el humedal no puede ser de inter茅s nacional porque contraviene las leyes hondure帽as y el convenio de RAMSAR. Poco despu茅s de eso me despidieron鈥, dijo Torres.

En el expediente del Sapco hay un comentario sencillo, pero interesante, sobre el convenio entre el ICF y la empresa HGPC Agr铆cola. El comentario fue hecho en el poblado de Tegucigalpita en el a帽o 2016 y est谩 en uno de los documentos que respaldan la socializaci贸n de la nueva propuesta de 谩rea protegida, y dice lo siguiente: 芦No es buena opci贸n que la empresa privada aporte fondos en los procesos porque son muy mentirosos y solo prometen cosas que no cumplen y pueden influir a su favor(percepci贸n de un l铆der comunitario)禄.

Hay m谩s comentarios sobre la situaci贸n de los humedales en las actas de socializaci贸n del a帽o 2016 en el que el panorama para los humedales y la nueva 谩rea protegida segu铆a siendo desolador. Las voces de la gente contin煤an hablando del drenado de los humedales provocado por los palmeros, la destrucci贸n del sitio y siguen se帽alando que la autoridad ambiental lo autoriza. 芦Los palmeros est谩n secando la laguna Ju谩rez, se mueren los cocodrilos禄, dice uno. 芦La reuni贸n es ya demasiado tarde, ya el bosque est谩 da帽ado禄, dice otro. 芦El sitio llamado Corinto ya est谩 destruido y las plantaciones que se hacen cuentan con permisos directos de Tegucigalpa y no preguntan nada a la Alcald铆a ni a nadie del municipio, y si se les quiere detener muestran todos sus permisos y t铆tulos de propiedad que gestionan con los abogados禄, dice un tercer testimonio.

Los largu铆simos expedientes de las empresas Compacal y HGPC Agr铆cola contin煤an. A pesar de que hay medidas de mitigaci贸n y requisitos para sembrar estos cultivos, la mayor parte de los humedales de Cuyamel ya no existen y los que quedan est谩n severamente reducidos y da帽ados. La laguna de Jaloa, representante del coraz贸n de los humedales de Cuyamel, ha quedado a merced de los cultivos de palma que la rodean y no pertenece a las nuevas 谩reas protegidas. Al final, el expediente del Panaco se esfum贸 de los archivos del Congreso Nacional y del ICF.

Igualmente, tampoco hay registro de denuncias formales ante la Fiscal铆a del Ambiente en la zona del Panaco en los a帽os de la destrucci贸n de sus humedales, ninguna otra autoridad ha iniciado investigaciones por todas las irregularidades que han ocurrido alrededor de los humedales de Cuyamel, a pesar de que se hicieron pedidos formales de informaci贸n.

Palmera de palma africana dentro del r铆o Cuyamel. Omoa, Cortes, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Despu茅s de todo el enredo, el 28 de noviembre de 2016, mediante el dictamen t茅cnico 1228-2016, para la HGPC y el 11 de julio de 2014, mediante dictamen t茅cnico No. 506-2014, para la Compacal, MiAmbiente se limit贸 a cobrar las multas de 200 d贸lares a dos proyectos con inversiones de m谩s de 6 millones de d贸lares y 5 millones de d贸lares, respectivamente.

Esto es lo que queda

芦No queda mucho禄, dice Ezequiel, mientras caminamos entre plant铆os de palma y potreros. Vamos buscando la laguna de Jaloa: el coraz贸n de lo que era el humedal. Mientras andamos recuerdo lo que dijo una luchadora ambiental de la zona, a quien llamaremos Jacinta para proteger su identidad: 芦Aqu铆 se sobrevive de la pesca y del poco turismo que entra鈥 con los pesticidas que utilizan para la palma se mueren los peces, ya las lagunas se han secado y la gente no tiene d贸nde pescar禄.

Agua estancada camino hacia la laguna de Jaloa, Omoa. Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Uno de los problemas m谩s grandes, dice el estudio sobre justicia clim谩tica de 2017 en Honduras, es que los recursos naturales y el medio ambiente se ven como mercanc铆as y esto aparece de una manera muy generalizada en la pol铆tica p煤blica medio ambiental. La influencia de los Estados Unidos y su visi贸n mercantilista de los recursos y el medio ambiente, dice el informe, est谩 presente en la 芦Visi贸n de Pa铆s 2010-2038; Plan de Naci贸n 2010-2022禄, elaborado por el Estado hondure帽o, y que es 芦una clonaci贸n禄 del documentoDesarrollo Territorial Sostenible, elaborado por el Centro de Investigaciones Econ贸micas y Sociales del Consejo Hondure帽o de la Empresa Privada (Cohep) y financiado por USAID.

Al final, lo que era el Panaco y los humedales de Cuyamel quedaron llenos de palma, incluida una parte de la laguna de Jaloa.

Fuente: Colectivo Linea 84 Periodismo Etnogr谩fico y Acci贸n Comunitaria

Un habitante de la zona guia un cayuco en la laguna de Jaloa. Omoa, Cortes, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Seguimos caminando con Ezequiel, pisamos suelos pantanosos donde nos hund铆amos y que eran parte de la laguna de Jaloa. Por fin llegamos a ella. Nos montamos en un cayuco y recorremos un peque帽o tramo de lo que queda.

Placa que marca el l铆mite de la zona n煤cleo del hoy inexistente Parque Nacional Cuyamel Omoa (Panaco). Cort茅s, Honduras. Foto CC / Fernando Destephen.

Las plantaciones de palma se convirtieron en las tumbas clandestinas de los humedales de Omoa y de una gran parte de su vegetaci贸n. Las marcas que delimitaban la antigua zona n煤cleo del parque todav铆a se encuentran en la zona; son las l谩pidas del Panaco, que recuerdan todo lo que sol铆a vivir en 茅l.

