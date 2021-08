Y seguimos en Canarias con nulo respeto hacia los animales, cosa que (tristemente, por lo sistemático de la problemática) no me sorprende.

Una colonia tremendamente expoliada, alineada con los Sistemas imperantes y en un momento de fragilidad y desafección popular enorme… ¿Podemos esperar en ese contexto, pues, respeto hacia los seres más vulnerables en este desigual y explotador entorno?

Hoy nos comunicaron la muerte de Ula, una cría de orca de las que se encuentran encarceladas en Loro Parque (Loro Cárcel para la gente con concienciación). Concretamente, hija de Morgan, la orca cedida al Loro Parque desde Europa para su recuperación y suelta posterior … que lleva ya años, en plural, retenida en esas paupérrimas instalaciones y que fue inseminada artificialmente para que diera vástagos, violando leyes internacionales en el proceso. Una orca en cautividad no puede ser inseminada (sin incurrir en un delito grave), pero aún con ello el Loro Parque, como modus operandi del centro, pasando de las leyes establecidas, y no digamos ya de la ética.

Y esta muerte, lógica teniendo en cuenta el terrible estado en el que se encuentran los cetáceos en instalaciones como estas, se suma a miles de tropelías y delitos que ocurren año tras año en el país canario, sin que nadie haga nada. El maltrato animal y la negación de una existencia digna y respetuosa para ellos no existe. Insisto, cosa lógica en una colonia, que niega dignidad y respeto a su propia gente, sólo expongo la realidad tal cual es: Ser un animal no humano en Canarias es jugar a una lotería en donde sólo un porcentaje muy pequeño vive con cierta decencia.

Las leyes (y lo que es tan importante como ellas, la rigurosidad y medios para que se cumplan) de protección y bienestar animal que se prometían tras el lamentable asesinato de Timple, aquel pobre perro que tuvo la desgracia de cruzarse con el prototipo de pareja pequeñoburguesa que piensa que un animal “doméstico” es equivalente a un cojín o una lámpara que poco les cuesta comprar por su nivel adquisitivo y que valoran nada y menos, están (cojamos en este caso el verbo estar con pinzas, porque dejan bastante que desear) pero ni se espera que se cumplan. Típicas leyes que el sistema colonialista capitalista se saca “de la manga” cuando ocurre un triste suceso como este pero que ni los propios impulsores se las toman con seriedad y rigor. Y, evidentemente, los “movimientos desmovilizados” animalistas no tienen fuerza para presionar y ajustar algo más la balanza de la desigualdad.

¿Qué hacemos pues? ¿Seguimos mirando para otro lado? Parece que es lo que se va hacer. Sobre todo porque en el caso de Ula está el Loro Parque de por medio, es decir, la “joya intocable” de Puerto de la Cruz, ciudad condenada a genuflexionarse por “monocultivo” al cacique capitalista #Kiessling, amo y señor de la cárcel de animales y del parque acuático (cárcel de animales también, para no variar dirá el cacique) Siam Park. ¿Quién, de verdad, se atreverá a toserle a Kiessling y comenzar una campaña de derribo para romper su entramado carcelario explotador? ¿Quién se atreverá a romper el monocultivo de la ciudad y diversificar la economía para que tantas personas dentro y fuera de ella dejen de tener que depender laboralmente del “amo explotador”? Por el momento, nadie. Pero aquí servidor no se va a cortar en denunciarlo y difundir los crímenes de este señor, así como invitar a toda aquella persona que lea esto a reflexionar y tomar acción para que eso que comento que ahora mismo muy probablemente nadie hará (comenzar a bregar contra el empolio cruel de este señor y la dependencia al mismo de tantas trabajadoras canarias) se pueda hacer en un futuro próximo, esperemos que muy próximo.

Dejemos de creer, en este y otros muchos temas, que del sistema colonial capitalista nacerá un movimiento, colectivo, partido, etc, que hará el trabajo por nosotras e irá contra un elemento importante de su propio ser, una parte importante de ese mismo entramado colonialista explotador. El Sistema no tira piedras contra su propio tejado, por tanto, lo que acabe con esto (y otros muchos temas, insisto) no saldrá nada más que de nosotras mismas, de nuestra concienciación y nuestra brega constante contra toda injusticia y explotación del ser humano sobre el ser humano, del ser humano sobre otros animales y del imperialismo sobre los pueblos oprimidos.

Sencillo de comprender, para nada imposible, como nos venden para que nos mantengamos inactivas, sumisas, de lograr. Alzadas podemos hacerlo, y si para ello es necesario que gente como aquí servidor sea clara y directa y señale a los culpables de estas tropelías, pues se hace. Y si este servidor ofrece su humilde espacio divulgativo para formar parte de ese constructo popular que acabe con esta miseria moral y destrucción capitalista, pues este servidor ofrece este espacio con gusto, encantado de la vida.

Concienciación, brega y trabajo constante, no queda otra. Por Ula, por Timple, por todas nosotras.