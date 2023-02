–

En un momento, no se bien cuando, la muerte se volvi贸 algo cotidiano. Tele, feed, calle, chat. Nos entristece, nos asombra, hasta hay veces que da risa, pero no es algo que nos interrumpe de manera brutal la vida. Pasa seguido y nos va curtiendo. Pasa seguido y siempre opinamos. Muerte de pibas, de gauchines, de amigos. Muertes absurdas, pol铆ticas, cotidianas. Velorios donde las l谩grimas raspan la piel, las motos tiran cortes, las madres saben que no es el 煤ltimo. El dolor y la fiesta se hacen uno en esos velorios llenos de calor, flores y escabio. Un pibe de 20 ya vio perder a varios amigos. Hay veces que ni alcanzan los paredones en el barrio para recordarlos.

驴Sabes quien muri贸? 驴Viste c贸mo lo mataron? A veces la pregunta ni es urgente, es solo algo m谩s de una charla, a veces es un posteo, un wasap. Casi siempre es una noticia. A veces somos comentaristas y seguimos scroleando. La muerte puede pasar, por eso es algo que casi no se exagera. Determinadas vidas a la muerte no la exageran. Se asume, se pierde algo para siempre, se busca venganza, por ah铆 se olvida. Se sigue sabiendo que la cosa no termin贸.

Lo 煤nico seguro desde que nacemos es que nos vamos a morir, pero en algunos lugares es m谩s seguro todav铆a. No es que estemos anestesiados de muertes, solo es que nos volvimos espectadores. Posteo, like, hater. Si de algo hay que morir, mejor que sea de varias cosas y no de una. Si algo hay que morir mejor no morir como nosotros. Morir pollo, gato, paquete. Sin dar nada a cambio. No hay par contradictorio vida-muerte. Es la misma cara de la misma moneda. Las pares de contradicciones son otras, son de verdad, son interiores y no nos animamos a decirlas. Siento la tristeza y esta peque帽a muerte cotidiana que ahora se hace inmensa.

驴Hay muertes evitables? Ninguna lo es. La muerte simplemente es. Cada quien muere como le toca, puede, a veces como elige. Bien quisi茅ramos que las muertes de pibas que no dejan de repetirse, cumplan la funci贸n al menos de revelar algo respecto de este mundo, de su mediocridad, de su crueldad. Pero justamente la muerte nunca explica nada.

