–

De parte de SAS Madrid July 2, 2021 53 puntos de vista

En Galicia, en 2019, murieron 292 personas por suicidio. En el conjunto del Estado Espa帽ol, 3.671. A pesar de estas cifras, no existe un plan de prevenci贸n de suicidios a nivel nacional y, a nivel auton贸mico, el plan de prevenci贸n publicado en 2017 no se lleg贸 a implementar. La muerte por suicidio contin煤a siendo una realidad invisibilizada.

Jos茅 Eduardo Rodr铆guez, psic贸logo de la Unidad de Prevenci贸n de Suicidios de Vigo, que lleva funcionando desde el pasado marzo enmarcada en el Plan de Salud Mental de Galicia Poscovid-19, explica que existen tres niveles a la hora de hablar de prevenci贸n de las muertes por suicidio. Por una parte, la prevenci贸n universal, que se fundamenta en la 鈥渄ivulgaci贸n, la reducci贸n del estigma, el trabajo con los medios de comunicaci贸n, etc茅tera鈥. En el segundo nivel entrar铆a la detecci贸n de las personas en riesgo: 鈥淓sto consistir铆a en formar a las personas que est谩n en contacto directo con la poblaci贸n, como puede ser el profesorado, los bomberos, las fuerzas de seguridad o los sacerdotes y que, potencialmente, pueden detectar a personas en riesgo y derivarlas a la atenci贸n sanitaria. Actualmente, en este sentido, no se est谩 haciendo nada鈥. El tercer nivel hace referencia al trabajo con personas 鈥渜ue tienen problemas, conductas suicidas, y es lo que hacemos nosotros en la Unidad de Prevenci贸n鈥.

Para Rosa Cerqueiro, portavoz del Movemento Galego de Sa煤de Mental, un buen plan de prevenci贸n del suicidio es el que cuenta con una 鈥渆strategia multisectorial en la que se tenga en cuenta el 谩mbito sanitario, educativo, pol铆tico y social鈥. En 2017 nac铆a el plan de prevenci贸n de suicidios de la Xunta, despu茅s de meses de presi贸n popular por parte de colectivos como el Movemento Galego de Sa煤de Mental, a trav茅s de iniciativas como las Badaladas pola prevenci贸n do suicidio, durante las que se tocaba en la plaza de Prater铆as, en Santiago de Compostela, una campanada por cada persona que se suicidaba. 鈥淓l plan estaba bien hecho, las l铆neas estrat茅gicas ten铆an sentido y estaban en consonancia con lo que se estaba haciendo en el mundo. El problema fue que no hubo implementaci贸n. Era un papel que estaba bien hecho, pero ten铆a poco funcionamiento鈥, explica Jos茅 Eduardo Rodr铆guez.

Rosa Cerqueiro afirma que el plan de 2017 naci贸 鈥渃on un gran defecto, que fue la escasez presupuestaria鈥. Segundo Eduardo Rodr铆guez, con el actual plan de salud mental 鈥渟e est谩n empezando a ver cosas, pero a煤n queda todo por hacer鈥. Delia Guiti谩n, psic贸loga cl铆nica en el Sergas de Lugo, recalca que el suicidio no es solamente un problema sanitario, sino tambi茅n social y pol铆tico: 鈥淯n buen plan de prevenci贸n es el que abarca muchos otros aspectos a parte del sanitario. No es solo importante prestarle atenci贸n a las personas que se encuentran en esa situaci贸n de vulnerabilidad o que ya lo intentaron. Hay que abordar los problemas desde muchas otras 贸pticas鈥.

Rosa Cerqueiro explica que, por ejemplo, a nivel educativo existe un protocolo sobre qu茅 se debe hacer en las escuelas si se descubre que un ni帽o o ni帽a tuvo una tentativa: 鈥淓l protocolo dice que, en estos casos, hay que cont谩rselo a los padres y derivar al servicio de salud mental. Esto es un protocolo, pero no es un plan de prevenci贸n primaria para atajar aquellos factores que pueden estar relacionados con el suicidio鈥.

Por otra parte, desde el Movemento Galego de Sa煤de Mental tambi茅n reclaman la importancia de contar con datos actualizados sobre la realidad de las muertes por suicidio en Galicia. 鈥淟a Xunta hab铆a dicho en 2019 que iban a realizar un estudio con la Universidad y no sabemos nada de eso. No existen datos actualizados con los que podamos abordar los posibles motivos. Es importante poder conocer la realidad local. La propia OMS dice que es necesario adaptar los planes de prevenci贸n a la realidad de cada poblaci贸n鈥, cuenta Rosa Cerqueiro.

En Espa帽a, hay una media de seis psic贸logas por cada 100.000 habitantes, tres veces menos que la media europea, que es de 18. 鈥淓l servicio p煤blico en el 谩mbito de la salud mental est谩 completamente desbordado. Estamos viviendo unas listas de espera terror铆ficas. Si ves a un paciente hoy, quiz谩s hasta dentro de unos meses no vuelves a tener un hueco para hacer una consulta de psicolog铆a cl铆nica. As铆 es muy complicado hacer un buen tratamiento psicol贸gico de las necesidades de la gente鈥, asegura Delia Guiti谩n. Rosa Cerqueiro hace hincapi茅 en que la atenci贸n psicol贸gica de las personas que est谩n en una situaci贸n de gran sufrimiento no puede recaer en la 鈥渂uena voluntad de los profesionales que hacen huecos donde sea para poder atender a los pacientes鈥. Delia Guiti谩n explica que la tendencia es la de llevar al principio de la lista de espera a los casos m谩s urgentes: 鈥淓l problema es que, de esta forma, los casos menos graves reciben atenci贸n cuando se complican, lo que es totalmente contraproducente鈥.

A pesar de que no se ha detectado un aumento del n煤mero de suicidios durante el confinamiento ni en los meses sucesivos, Jos茅 Eduardo Rodr铆guez explica que hay un alto riesgo de que el n煤mero de personas que mueren por suicidio se incremente en los pr贸ximos a帽os, 鈥渃uando las consecuencias de la crisis a nivel social y econ贸mico sean m谩s visibles鈥. Aun as铆, Carles Alastuey, de la organizaci贸n de supervivientes Despres del Suicidi, hace hincapi茅 en que 鈥渓as cifras ya son muy alarmantes y no es preciso que los datos aumenten para que se convierta en noticia o se hable sobre esto鈥.

Con el colapso del sistema de sanidad p煤blico aumentan las desigualdades de acceso a consultas psicol贸gicas entre las personas con menores recursos econ贸micos y los grupos de poblaci贸n m谩s vulnerables. 鈥淐ualquier situaci贸n de crisis hace sufrir a la poblaci贸n. Por lo tanto, muchas de las personas que ya eran vulnerables pasan a tener mayores dificultades y otras, que antes quiz谩s no lo eran, pasan a convertirse en personas vulnerables tambi茅n鈥, explica Delia Guiti谩n.

Delia se hace dos preguntas: 鈥溌緾on que distancia queremos prevenir? 驴Queremos enterarnos de todos los que sufren para intentar paliar o queremos que la poblaci贸n no llegue a ese nivel de sufrimiento?鈥. Jos茅 Eduardo Rodr铆guez insiste en que, para no llegar a esta situaci贸n, son necesarias pol铆ticas de empleo y justicia social para 鈥渉acer la vida m谩s vivible鈥. Rosa Cerqueiro, en este sentido, recalca que 鈥渓a protecci贸n social es fundamental鈥 y que, por ejemplo, el ingreso m铆nimo vital deber铆a llegar a m谩s gente. 鈥淐uando tienes m谩s medios para salir de esta vulnerabilidad, cuando facilitas que las personas tengan unas expectativas de vida dignas y ayudas a minimizar la desesperanza, la poblaci贸n sufre mucho menos y tiene m谩s recursos para estar bien鈥, asegura Delia Guiti谩n.

Durante la crisis de la covid-19 se instaur贸 la asistencia telef贸nica en atenci贸n primaria. 鈥淓s cierto que la gente percibe barreras, dificultades. Sobre todo, en cuestiones de enfermedades que pueden no ser tan agudas como un infarto o un ictus. Las patolog铆as que son graves, pero no urgentes, est谩n sufriendo demoras y esto genera otra vez una incerteza, un malestar y una angustia en la poblaci贸n鈥, explica Delia Guiti谩n. Esta psic贸loga habla tambi茅n de las personas con enfermedades cr贸nicas que cursan con dolor: 鈥淓n este grupo de personas las tasas de suicidio y el sufrimiento emocional son alt铆simas. Si la atenci贸n m茅dica es poco accesible, los tratamientos no funcionan o las revisiones son cada muchos meses es complicado. Si modificas esta realidad est谩s, por ejemplo, incidiendo en este grupo de poblaci贸n鈥.

Seg煤n un estudio de la Agencia Espa帽ola de Medicamentos y Productos Sanitarios, en 2020 se increment贸 en un 4,5% el consumo de ansiol铆ticos, hipn贸ticos y sedantes con respecto al a帽o anterior. 鈥淓stos son tratamientos menos efectivos, entonces a largo plazo el n煤mero de personas a las que les cuesta manejar emociones y enfrentarse a los problemas son muchas m谩s. Al final te quedas con una poblaci贸n que est谩 sufriendo m谩s; las bajas laborales se incrementan y todo empieza a ser m谩s dif铆cil para el conjunto de la poblaci贸n鈥, explica Delia Guiti谩n. Para ella es importante tener en cuenta que las muertes por suicidio acontecen en personas que viven en un contexto econ贸mico, social, familiar y cultural espec铆fico y que es dentro de este contexto en el que hay que fomentar las v铆as de soluci贸n de estos problemas. 鈥淩谩pidamente patologizamos, cuando en realidad es necesario un enfoque que aborde todos estos 谩mbitos鈥, explica Delia.

Cuando preguntamos a las expertas consultadas para este reportaje sobre qu茅 hacer si alguna persona de nuestro entorno est谩 pasando por un sufrimiento intenso y piensa en el suicidio, todas recalcan la importancia de escuchar, comprender, evitar el uso de frases que imposibilitan cualquier tipo de conversaci贸n como 鈥榥o digas esas cosas; no piensas eso; calla, 驴qu茅 dices?鈥 y acudir, de ser necesario, a los servicios de urgencias. Es importante hablar con esa persona, preguntarle qu茅 le pasa, cu谩l es su sufrimiento, cu谩les son las cosas que le est谩n haciendo tanto da帽o, darle importancia a sus palabras, acompa帽arlo/a. Adem谩s, si est谩s pasando por un per铆odo de sufrimiento intenso o conoces a alguien que est茅 pensando en la idea del suicidio, puedes ponerte en contacto con las organizaciones RedAIPIS.FAeDS o Despres del suicidi, con el tel茅fono de la esperanza de tu 谩rea geogr谩fica, o acudir a tu centro de salud m谩s pr贸ximo.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (02/07/2021)