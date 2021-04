–

Integrada por fotos de miembros de los pueblos indígenas que fueron expuestos en el Museo de la Plata y luego asesinados, en el marco del exterminio que llevó a cabo Roca, llega ahora al Museo Internacional de la Democracia de Rosario. El antropólogo Miguel Pepe, uno de sus organizadores, se refiere al nuevo espacio que ocupará y a su nuevo formato. Por Mónica López Ocón (Tiempo Argentino).

La muestra itinerante Prisioneras de la Ciencia est√° constituida por las fotograf√≠as de personas pertenecientes a los pueblos originarios que fueron capturadas por el Ej√©rcito en enero de 1885, en lo que hoy es la ciudad de Esquel, durante la mal llamada Campa√Īa del desierto. Se las llev√≥ luego al Museo de la Plata fundado por Francisco Pascasio Moreno que fue uno de los ide√≥logos de esa campa√Īa. All√≠ los exponen vivos, les sacan fotograf√≠as antes de matarlos y luego exponen sus esqueletos en las vitrinas.

La muestra est√° organizada por el Grupo Universitario de Investigaci√≥n en Antropolog√≠a Social (Colectivo GUIAS) con fotos de su archivo provenientes de la campa√Īa roquista de 1879. Luego de haber recorrido diversos lugares, entre ellos la Ex Esma, siempre con un formato diferente, se presenta ahora en el Museo Internacional de la Democracia de Rosario. El licenciado en Antropolog√≠a Fernando Pepe, miembro del Instituto Nacional de Asuntos Ind√≠genas, coordinador de Programa Nacional de Identificaci√≥n y Restituci√≥n de Restos Humanos ind√≠genas, dialog√≥ con Tiempo Argentino

-¬ŅPodr√≠as recordar en qu√© consiste exactamente Prisioneros de la ciencia?

‚Äď Es una muestra colectiva que armamos desde el colectivo Gu√≠as, el grupo universitario de investigaci√≥n en antropolog√≠a social para difundir y visibilizar los casos de hombres y mujeres que murieron en el Museo de la Plata, en el marco del genocidio roquista en 1886. Esta muestra comenz√≥ en marzo de 2010 en el Museo de Bariloche dependiente de Parques Nacionales Francisco Pascasio Moreno que fue el fundador del Museo de La Plata. La expusimos junto a la muestra Huingka Mal√≥n. Campa√Īa del Desierto del Archivo General de La Naci√≥n. En esa muestra parec√≠a que la llamada Campa√Īa del desierto era un empate entre el Estado y los pueblos originarios. Por eso nos convocaron los investigadores, los antrop√≥logos del museo para mostrar la otra cara de lo que en realidad fue el genocidio roquista. Fue as√≠ que montamos Prisioneros de la ciencia. A partir de ese momento hemos hecho m√°s de 150 presentaciones a lo largo de todo el pa√≠s. Estamos muy orgullosos de esto, sobre todo porque las comunidades originarias de la Patagonia la han tomado como propia y est√°n haciendo su propio itinerario con ella.

-¬ŅD√≥nde la van a exponer ahora?

-En el Museo Internacional de la Democracia de mi Rosario natal, así que para mí que el museo de mi ciudad exponga el trabajo del colectivo Guías es un orgullo. Hemos expuesto en un congreso internacional en ese museo y ahora vamos a armar allí una nueva muestra que tuvo algunas intervenciones por parte del curador del museo, lo que la hace novedosa. Hay fotografías que son gigantografías que se han colocado en las paredes, lo que le da a la muestra un volumen diferente. Por suerte, estuvimos investigando y pudimos encontrar los nombres originales de las mujeres de los pueblos originarios que fueron rebautizadas con otros nombres en la prisión que sufrieron en el Museo de la Plata. El genocidio invisibilizó a todo el pueblo mapuche tehuelche y a todos los pueblos originarios de la Patagonia y los mostró como salvajes primitivos que se extinguían. Las mujeres tuvieron una discriminación más por el género porque ni siquiera registraron sus nombres.

-La muestra de Rosario se inaugura hoy, 6 de abril, ¬Ņno es as√≠?

-Sì, va a ser un acto de solo 20 personas como máximo que se hará a puertas cerradas por la pandemia. Solo voy a viajar yo como integrante del colectivo Guías con el fotógrafo que es el curador original de la muestra, Marco Bufano Fernández. Pero todo en este momento todo es muy cambiante, por lo cual todo se puede modificar de acuerdo con las necesidades sanitarias. Esta muestra la presentamos con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), gracias a un trabajo que hicimos con la doctora María Odarda.

-¬ŅY hasta cu√°ndo va a permanecer abierta al p√ļblico?

-En principio, durante todo abril, por supuesto con los protocolos de visita que impone la pandemia.

-¬ŅCu√°ntas fotos se exponen?

-Van a ser 30 fotograf√≠as enmarcadas de la muestra m√°s las gigantograf√≠as que hizo el Museo de la Democracia. Esta muestra ya estuvo en distintos centros de la Memoria y en la ex Esma y estuvo en otras oportunidades en Rosario, pero en otros formatos. Estuvo, por ejemplo, en el Museo de Arqueolog√≠a y en el Museo de la Memoria. Es decir que es la tercera vez que se presenta en Rosario y la primera en el Museo Internacional de la Democracia. Pero siempre el formato de la muestra va cambiando. En algunas ocasiones estuvo acompa√Īada de cuadros que nos han donado artistas que hicieron sobre la muestra misma. Entre esos artistas figura Duilio Pierri o Andr√©s Zerneri, que hizo el monumento de la Mujer Originaria. La muestra del Museo de la Memoria fue acompa√Īada tambi√©n con gigantograf√≠as de las salas que muestran los esqueletos de los prisioneros que estuvieron en el Museo de la Plata donde se los expuso en vitrinas. Reproducirlos en tama√Īo natural le dio una dimensi√≥n extraordinaria a la muestra. Todas las exposiciones que hicimos en Rosario fueron muy importantes. Solo fueron superadas por la de la ex Esma, pero todas tuvieron muy buena recepci√≥n de parte de la gente.

-¬ŅPodr√≠as referir brevemente lo que pas√≥ en el Museo de la Plata con integrantes de los pueblos originarios?

-El museo de La Plata, tiene un origen geopol√≠tico. Lo funda Francisco Pascasio Moreno, de la generaci√≥n del 80, para legitimar el genocidio roquista. Dentro del gui√≥n museogr√°fico se postula entonces una espiral evolutiva que pasa por los dinosaurios que se extinguieron, la megafauna del cuaternario que se extingui√≥, los tat√ļ mulita gigantes, los gliptodontes. Esa espiral evolutiva pasaba por los pueblos originarios que, como parte de la evoluci√≥n natural, se iban extinguiendo por su propia debilidad f√≠sica. Es decir que se justificaba su extinci√≥n como algo natural ocultando el genocidio que estaba llevando a cabo Roca. Por eso no solo son llevados al museo los vegetales, los minerales y los animales del Sur, sino tambi√©n los hombres y mujeres que resist√≠an el genocidio armas en mano como el cacique Inacayal.

-Es decir que aplicaban una suerte de darwinismo social.

-El darwinismo social de Spencer lo que plantea es la supervivencia del m√°s apto. En este caso, aunque no se lo dec√≠a, estaba impl√≠cito que el m√°s apto era el blanco, pero no lo dec√≠an directamente, sino que lo insertaban en una espiral evolutiva sin que hubiera interacci√≥n con el m√°s apto, que ser√≠a para ellos el blanco. Era una especie de darwinismo social pero muy oculto. El perito Moreno era catastrofista. No adher√≠an a la teor√≠a evolucionista, sino a cat√°strofes como el Diluvio que habr√≠an producido etapas geol√≥gicas diferentes. Muchas de estas cat√°strofes ten√≠an que ver con el poder divino. Moreno se suma al darwinismo cuando Florentino Ameghino plantea el origen del hombre en Argentina. Es decir que el evolucionismo se suma por chauvinismo, por patrioterismo. Ellos hablaban siempre de la Naci√≥n Argentina, de la expansi√≥n territorial y de la consolidaci√≥n de las fronteras interiores. Las fronteras donde estaban los pueblos originarios se corren hasta ser las fronteras exteriores con Chile y en el norte, con la Campa√Īa del Norte, con Paraguay. Es decir que el perito Moreno es un darwinista tard√≠o que se sube al error de Ameghino del origen del hombre en el Plata. Lo que se hace en realidad es naturalizar el exterminio.

-Se lo ‚Äúbiologiza‚ÄĚ, ya no es pol√≠tico, sino biol√≥gico.

‚Äď S√≠ y de esta manera ocultan la acci√≥n del Estado roquista y as√≠, en ese momento, el Museo de la Plata se transforma en un faro del racismo. La imagen del salvaje primitivo que se extingue por su propia debilidad pone a los pueblos originarios en una escala inferior. Por eso tambi√©n desnudan a sus integrantes, les sacan fotograf√≠as fuera del contexto social. Las fotos que estamos exponiendo revelan m√°s del blanco que de los pueblos originarios. No nos ense√Īan nada de esos pueblos, nos ense√Īan la mirada del blanco. El valor de estas fotograf√≠as es que muestran a hombres, mujeres y ni√Īos en la etapa previa a su muerte. Estaban destinados por el perito Moreno a ser expuestos en una vitrina. All√≠ terminan sus esqueletos y sus fotos en un costado. Algo perverso. Algunos investigadores hablan de la ‚Äúcruel iron√≠a‚ÄĚ que se desarroll√≥ en ese museo.

-En Prisioneros de la ciencia, la palabra ‚Äúciencia‚ÄĚ hace ruido, porque se supone que la ciencia es absolutamente neutra, que no tiene ideolog√≠a. Con ese t√≠tulo ustedes de alguna manera plantean que tambi√©n en la ciencia juega la ideolog√≠a.

-Siempre decimos que la mirada de la ciencia puede ser objetiva si se explicita d√≥nde est√° uno parado. El perito Moreno parte del Positivismo y analiza las cosas desde all√≠, pero no lo especifica. Si lo especificara, se acercar√≠a a una objetividad. Pero al decir que son neutrales, que no miran desde una posici√≥n determinada, nos est√°n enga√Īando. El investigador y la investigadora tienen una mirada pol√≠tica de la realidad. Adem√°s, hay un financiamiento y un destino de la ciencia. Cuando se estudia el coronavirus, por ejemplo, no se aplica una mirada ideol√≥gica, sino que se hace ciencia dura. Pero en la distribuci√≥n de los datos obtenidos, en su uso, podemos ver la intencionalidad y la ideolog√≠a que rige esa investigaci√≥n. Toda investigaci√≥n est√° impregnada por la ideolog√≠a que la conduce. Nosotros no estamos en contra de la ciencia. Pero el perito Moreno era un pseudocient√≠fico, no hab√≠a estudiado, no hab√≠a terminado siquiera el colegio secundario. Era un autodidacta, coleccionista de restos humanos. Eso se lo critican los mismos cient√≠ficos de la √©poca. Nunca pis√≥ una universidad, pero estaba apa√Īado por Sarmiento y otros hombres del gobierno. Por eso pudo ser el director del Museo de la Plata. Pero el concepto de prisioneros de la ciencia lo ampliamos a una temporalidad que va m√°s all√° de la generaci√≥n del 80. Hay cient√≠ficos actuales que se niegan a reconocer a hombres y mujeres de los pueblos originarios como sujetos de derecho. En este caso, su derecho a ser enterrados seg√ļn su cosmovisi√≥n. A algunos se los identific√≥ y se los restituy√≥ a su pueblo. Pero hasta el momento de la restituci√≥n siguen siendo prisioneros de la ciencia.

