–

Soledad Bengoechea

Un caluroso d铆a 18 de julio de 1936, un grupo de militares africanistas se sublev贸 contra la Segunda Rep煤blica espa帽ola, elegida democr谩ticamente cinco a帽os atr谩s. La rebeli贸n triunf贸 en Galicia, Le贸n y zonas de Andaluc铆a. Espa帽a qued贸 dividida en dos sectores militares, el republicano y el fascista. Para todos los espa帽oles comenzaron tres a帽os de fuego, dolor y sangre, 隆tres a帽os de agon铆a! 驴Y para las mujeres espa帽olas? 驴Qu茅 supuso la guerra civil para las mujeres de ambos bandos? Recordemos la organizaci贸n y la movilizaci贸n que ellas llevaron a cabo en muchos casos y lugares ins贸litos. Revivamos la violencia que se ejerci贸 contra las mujeres. 隆Las violaciones fueron pan de cada d铆a en aquella guerra fratricida! Si lo olvidamos, corremos el peligro de mutilar la memoria sobre su iniciativa, sobre sus capacidades y sobre sus propias posibilidades como mujeres.

EN LA RETAGUARDIA, EN LA CALLE, LAS REPRESALIAS

Tras a帽os de lucha por la conquista de sus derechos, la Segunda Rep煤blica convirti贸 a la mujer en protagonista, y en algunos 谩mbitos de la vida ella fue ocupando el lugar que le correspond铆a. Ganaron en visibilidad en diferentes espacios, p煤blicos y privados. Incluso en los a帽os anteriores a la dictadura de Primo de Rivera, las mujeres ya se hab铆an asociado en diferentes sindicatos y se hab铆an afiliado a las ramas femeninas que algunos partidos pol铆ticos hab铆an creado. La dictadura de Primo de Rivera otorg贸 algunas mejoras para las mujeres. Pero la Rep煤blica signific贸 un paso important铆simo en la lucha de las mujeres por sus derechos. La Constituci贸n los recogi贸, no fue ajena a ellos. El art铆culo 39 se帽alaba que 芦los espa帽oles podr谩n asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana conforme a las leyes del estado禄, sin distinci贸n de sexo.

Entones surgieron diversos colectivos organizados femeninos. La Asociaci贸n de Mujeres Antifascistas (con diversas denominaciones seg煤n la 茅poca: Mujeres contra la Guerra y el Fascismo en su inicio, Agrupaci贸n de Mujeres Antifascistas durante la guerra civil y Uni贸n de Mujeres Antifascistas o Asociaci贸n de Mujeres Antifascistas Espa帽olas en el exilio republicano) fue una entidad asociativa de car谩cter feminista y unitaria creada en Espa帽a en 1933 por el Partido Comunista. Junto con Mujeres Libres, de car谩cter anarquista, sin duda la Asociaci贸n de Mujeres Antifascistas fue la organizaci贸n feminista m谩s importante de la 茅poca.

La guerra civil actu贸 como catalizador en la movilizaci贸n femenina. Pero no solo las mujeres republicanas se organizaron en diferentes 谩mbitos. Tambi茅n las formaciones de derechas desarrollaron su asociacionismo femenino: Falange Espa帽ola fund贸 su Secci贸n Femenina, las mujeres carlistas mantuvieron su organizaci贸n de las Margaritas, apareci贸 el Auxilio Social. Ello signific贸 una ruptura del confinamiento tradicional de muchas mujeres en el hogar y les dio, por primera vez, una visibilidad p煤blica colectiva. Las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona y Valencia, fueron los escenarios m谩s destacados para estas movilizaciones. El franquismo se encarg贸, a partir de 1939, y durante casi cuarenta a帽os, de sepultar las organizaciones de las mujeres republicanas por medio de la represi贸n, la c谩rcel, los paredones de ejecuci贸n y el exilio.

Los dos proyectos pol铆ticos que se enfrentaron en el conflicto espa帽ol entre 1936 y 1939 incorporaron muy distintos modelos de mujer, de familia, de sociedad y de relaci贸n entre g茅neros. De este modo, las mujeres que formaron parte de uno u otro bando llevaron a cabo su papel en el desarrollo de la contienda en base al ideario de su respectivo gobierno, a pesar de que la l贸gica del conflicto condicion贸 a ambas partes. En la zona republicana, la mayor铆a de las mujeres de clase alta y nobleza hab铆an huido hacia la franja nacional; otras, estaban escondidas. En la l铆nea controlada por los nacionales, las mujeres de la burgues铆a y aristocracia conservaban intactos todos sus privilegios.[1]

La escasez de alimentos durante la guerra provoc贸 un duro racionamiento. Lentamente fue implant谩ndose en toda la zona republicana. Las ciudades de Madrid y Barcelona fueron las que m谩s padecieron esta falta de abastecimientos. Para conseguir productos de primera necesidad, hab铆a que hacer cola, colas y m谩s colas. En general, repletas de mujeres, estas colas supon铆an muchas horas de espera. Ellas, las mujeres, se ve铆an obligadas a soportar los rigores del invierno o la severidad de los rayos del sol del inclemente verano, muchas veces llevando en brazos a sus hijos peque帽os. La falta de alimentos causaba estragos. Para obtener pescado, huevos, carne y leche se exig铆a receta m茅dica. Despu茅s se racion贸 el pan. Cuando lo que se consegu铆a no era suficiente para alimentar a la familia, las mujeres recurr铆an al trueque, cambiaban unas cosas por otras, hasta que las existencias se agotaban. Las amas de casa fabricaban jab贸n, lej铆a, zapatillas y ropa que luego trocaban por comida. La b煤squeda de provisiones era constante. Las que no ten铆an nada que cambiar se arriesgaban a robar comida de las granjas que estuvieran m谩s cercanas. Y tambi茅n acud铆an al estraperlo, t茅rmino usado como sin贸nimo de mercado negro.

Las organizaciones republicanas llevaron a cabo tareas asistenciales en el campo de la salud. Formaba parte de la tradici贸n situar a la mujer en el 谩mbito de las habilidades para la nutrici贸n y el cuidado de los ancianos, ni帽os y enfermos. Pero entonces, adem谩s, ellas pasaron a participar en tareas ben茅ficas y asistenciales ayudando al ej茅rcito y al gobierno mediante la petici贸n de donativos y confecci贸n de ropa, la celebraci贸n de homenajes a los soldados del frente y de la retaguardia, la dedicaci贸n a comedores sociales y lavander铆as, y toda la asistencia posible a los heridos y a los familiares de los combatientes, ni帽os y ancianos. Tambi茅n estuvieron en contacto con los frentes de combate en calidad de enfermeras, salvando vidas en medio de un infierno de cuerpos desmembrados, quemados. All铆 jugaron un papel muy relevante. Tambi茅n en actividades de apoyo a los combatientes, sobre todo actuando como 芦madrinas de guerra禄, a trav茅s de la correspondencia con los soldados. Y estuvieron los frentes de guerra como milicianas.

Durante la guerra, conviene recordar el papel desempe帽ado por el cuerpo de enfermeras. Consiguieron, entre muchas otras cosas, que los servicios sanitarios siguieran funcionando, incluso despu茅s del gran aumento de necesidades durante el conflicto. En cuanto 茅ste comenz贸, el personal sanitario comenz贸 a ser movilizado con la finalidad de prestar auxilio a las v铆ctimas de la contienda. Ante el aumento de la demanda de cuidados, cada vez eran m谩s las j贸venes voluntarias que se desplazaban a los lugares requeridos para atender a los heridos. Las impulsaba el compromiso pol铆tico, o bien el altruismo. A veces, ciertas voluntarias carec铆an de formaci贸n sanitaria o bien esta era bastante incompleta.

Pero las mujeres en la retaguardia no solo se ocuparon de esas actividades m谩s ligadas a cuidados. Su presencia, sobre todo en el campo, siempre hab铆a sido constante, pero en aquellos momentos ten铆an que hacerse responsables tambi茅n de suplir el trabajo de los hombres que luchaban en el frente. Lo mismo ocurr铆a en los talleres y en las f谩bricas. En zonas republicanas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Cartagena, las mujeres trabajaron en las industrias de material de guerra. En Catalu帽a, a trav茅s del Institut d鈥橝daptaci贸 Professional de la Dona, que form贸 a miles de mujeres para el acceso femenino al trabajo en las f谩bricas de esas caracter铆sticas. Funcion贸 de forma ejemplar. Y no olvidemos el papel de ellas en la construcci贸n de refugios, all铆 donde ca铆an bombas.

Dentro de este apartado no podemos olvidar a la escritora riojana de la generaci贸n del 27 (芦Las sin sombrero禄) Mar铆a Teresa Le贸n. Mujer de gran inteligencia y belleza, fue un nombre m谩s en esa lista interminable de mujeres relegadas al olvido, m谩s a煤n si estas hab铆an sido militantes comunistas y defensoras de la Segunda Rep煤blica.

Le贸n consideraba que el teatro se hab铆a convertido en una de las herramientas de propaganda m谩s importantes para la causa republicana y para conseguir ganar la guerra. Por ello quiso dirigirlo sobre todo a las masas. En este contexto fund贸 Las Guerrillas del Teatro, compa帽铆as itinerantes que desarrollaron lo que dio en llamarse un 芦teatro de urgencia禄. Este constitu铆a un teatro de agitaci贸n y propaganda al servicio de la revoluci贸n. Fiel reflejo de la realidad, pretendi贸 que sirviera, sobre todo, para educar, tanto en las trincheras como en las f谩bricas, y se convirtiera en un instrumento de guerra que sumara fuerzas al frente.[2]

Pero a partir del 1 de abril de 1939, tras ganar la contienda, el general Franco impuso una f茅rrea dictadura. En la escuela, en la Iglesia y en muchas familias de nuevo se educ贸 a las ni帽as y j贸venes en el ideal de la sumisi贸n, de la abnegaci贸n, del sacrificio.

PASIONARIA Y LA ASOCIACI脫N DE MUJERES ANTIFASCISTAS

En 1933, el comunista b煤lgaro Gueorgui Dimitrov, secretario de la III Internacional, envi贸 una carta a Bernadette Cattaneo, destacada dirigente comunista belga. 驴Sabia Dimitrov la importancia que alcanzar铆a aquella misiva? Propon铆a la creaci贸n de una asociaci贸n de car谩cter internacional que agrupase a las mujeres de manera unitaria contra el fascismo y los planes de guerra de los pa铆ses fascistas Alemania e Italia. Suger铆a que esta organizaci贸n recibiera el nombre de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo.

Pasionaria. Fuente: gettyimages.es

Ese mismo a帽o 1933, Dolores Ib谩rruri, (a) la Pasionaria, recibi贸 la visita de la delegaci贸n de la asociaci贸n Mujeres contra la Guerra y el Fascismo con el requerimiento de formar la secci贸n espa帽ola.[3] La puesta en marcha de la organizaci贸n no se hizo esperar. A lo largo del a帽o se crearon comit茅s de iniciativa por toda la geograf铆a espa帽ola. Esta organizaci贸n femenina pas贸 a llamarse luego Asociaci贸n de Mujeres Antifascistas (AMA), y en ella se integraron un gran n煤mero de mujeres activistas de la izquierda pol铆tica durante la Segunda Rep煤blica. Fue la organizaci贸n feminista m谩s importante de la 茅poca, junto con Mujeres Libres, vinculada a la CNT, y la Uni贸n de Muchachas de la Juventud Socialista Unificada (JSU), liderada, entre otras j贸venes, por la catalana Margarita Abril.[4] Dolores Ib谩rruri, destacada y carism谩tica dirigente comunista, presid铆a el Comit茅 Nacional de AMA. Junto con esta organizaci贸n, la Uni贸 de Dones de Catalunya (UDC) 鈥 vinculada al Comit茅 Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo-, jug贸 un papel decisivo en los primeros a帽os. Esta 煤ltima se hab铆a constituido en noviembre de 1937, en el Palacio de la M煤sica Catalana, bajo la iniciativa del PSUC y de la mano de la maestra Dolors Piera. Pero en su direcci贸n ocupaban un lugar importante mujeres ligadas al nacionalismo catal谩n, como Dolors Bargall贸, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido pol铆tico que gobernaba en el gobierno auton贸mico de Catalu帽a. Deteng谩monos un momento en esta figura. Feminista i propagandista d鈥橢squerra, Bargall贸, en 1931, fue una de las militantes pioneras de ERC que impuls贸 la creaci贸n de la secci贸n femenina del partido. Intervino en m谩s de 400 m铆tines y conferencias. En 1939 se exili贸 a M茅xico, donde muri贸. Tambi茅n destac贸 la maestra Josepa Blanes (seud贸nimo de Reis Bertral), del Partit Catal脿 Proletari (Estat Catal脿) y la Alian莽a Nacional de Dones Joves, cuya l铆der m谩s destacada fue la leridana Teresa P脿mies, que se convirti贸 en un elemento clave, ya que el gobierno de la Rep煤blica le encomend贸 la asistencia en los frentes de batalla y el auxilio a los combatientes. Lleg贸 a contar con m谩s de cincuenta mil miembros y 225 grupos. La Agrupaci贸n de Mujeres Antifascistas parece que alcanz贸 las sesenta mil afiliadas. Se estima que la UDC logr贸 unas treinta mil socias. Aunque la militancia en estas agrupaciones fuese limitada, sus integrantes estaban convencidas de que no era una lucha particular de las espa帽olas, sino una lucha a favor de toda la humanidad. Esta idea se deja ver en la transposici贸n del lenguaje del frente de batalla a la retaguardia.Al finalizar la guerra, todas estas mujeres iniciaron el camino del exilio.

驴Qui茅n era la Pasionaria? La dirigente comunista Dolores Ib谩rruri G贸mez naci贸 en Gallarta, Vizcaya, en 1895, en el seno de una familia minera conservadora y falleci贸 en Madrid en 1989. Sus estudios fueron escasos, de muy ni帽a entr贸 a trabajar como sirvienta. Se interes贸 por la lucha obrera bajo la influencia de su marido, un militante socialista con el que se cas贸 a los veinte a帽os. Dos a帽os despu茅s de esto, en 1917, se produjo una huelga general revolucionaria en diferentes lugares de Espa帽a. En ella, Dolores entr贸 por vez primera en acci贸n y adquiri贸 prestigio como oradora y articulista pol铆tica. Pronto se le reconoc铆a: de estatura elevada, vest铆a siempre de negro y se recog铆a el cabello en un austero mo帽o. El triunfo de la Revoluci贸n bolchevique en Rusia la impresion贸 profundamente y particip贸 junto con la agrupaci贸n socialista de Somorrostro, de la que era miembro, en la escisi贸n del PSOE que dio lugar al nacimiento del Partido Comunista de Espa帽a (PCE). En 1930 form贸 parte de su Comit茅 Central y en 1931 se traslad贸 a Madrid para trabajar en la redacci贸n del peri贸dico del partido, el Mundo obrero. Activista incansable, estuvo dos veces en la c谩rcel en el per铆odo 1931-1933. Cuando la sublevaci贸n de los militares en 1936, hac铆a poco que hab铆a sido elegida diputada por Asturias, lo que acrecent贸 su carisma popular. Durante la guerra civil despleg贸 una gran actividad de propaganda, llegando a convertirse en s铆mbolo de la resistencia y combatividad de la Espa帽a republicana. Tras la derrota militar se exili贸 a la Uni贸n Sovi茅tica (1939-1977), continuando su labor como representante de Espa帽a en la Internacional Comunista. Ensalzada por unos, menospreciada por otros, lo que no puede negarse es que ha pasado a tener un lugar en la historia.

A pesar de su origen, la Asociaci贸n de Mujeres Antifascistas no solo estaba formada por mujeres comunistas. En ella tambi茅n hab铆a socialistas y republicanas, as铆 como republicanas cat贸licas vascas. El grueso de la organizaci贸n lo formaban las afiliadas a partidos pol铆ticos que hac铆an causa com煤n con el Frente Popular, que se hab铆a formado tras las elecciones de febrero de 1936 que le dieron el triunfo. Entre sus miembros, adem谩s de Dolores Ib谩rruri, destacaron Margarita Nelken y Matilde Cantos. Fueron sus dirigentes Lina 脫dena, una joven que tres a帽os despu茅s se suicidar铆a en el frente,[5] Encarnaci贸n Fuyola, que muri贸 exiliada en M茅xico, y Emilia El铆as, maestra, que tras la guerra se exili贸 tambi茅n a M茅xico formando parte de la primera expedici贸n de republicanos espa帽oles, de la que los maestros fueron parte sustancial, que se llev贸 a cabo a bordo del barco Sinaia. La revista Mujeres era su 贸rgano de propaganda. El 15 de febrero de 1936, cinco meses antes de estallar la guerra, se edit贸 el primer n煤mero. En su consejo de redacci贸n figuraba un grupo de mujeres que tuvieron gran relevancia en esos tr谩gicos a帽os: adem谩s de Ib谩rruri, Nelken, Fuyola y 脫dena, formaron parte de 茅l Aurora Arnaiz, Eveline Kahm y Emilia Pagnon. Su contenido defin铆a con claridad el compromiso de sus dirigentes con la clase obrera, con la liberaci贸n de la mujer y, l贸gicamente, con la lucha antifascista.

Cuando acab贸 la guerra, con muchas de sus afiliadas fusiladas o en prisi贸n, la Asociaci贸n de Mujeres Antifascistas pas贸 al exilio y permaneci贸 activa sobre todo en Francia y M茅xico, conservando el mismo nombre, al que solo a帽adi贸 la palabra 芦Espa帽olas禄 (AMAE). En Francia, muchas de ellas colaboraron con el maquis durante la segunda guerra mundial y se reorganizaron despu茅s de la victoria de los Aliados. Su primer congreso en el exilio se celebr贸 en 1946, en la ciudad francesa de Toulouse, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Mantuvieron su ayuda a los refugiados y a los presos en c谩rceles espa帽olas, aunque fue en M茅xico desde donde continuaron luchando m谩s activamente. Sus actividades se prolongaron hasta la liberaci贸n del 煤ltimo preso pol铆tico en Espa帽a, momento en el que se disolvieron.

Pero las organizaciones de izquierda presentaban fisuras pol铆ticas y ello se hizo tambi茅n patente en las asociaciones femeninas. Las organizaciones femeninas ten铆an intereses comunes en cuestiones fundamentales, como educaci贸n, trabajo remunerado, pero lo cierto es que tambi茅n se mostraron heterog茅neas. La hostilidad y la discordia de los partidos de izquierda marcaron sus relaciones. Los marxistas disidentes y los anarquistas quer铆an unir la lucha antifascista a la revolucionaria. Sus propuestas chocaban con la oposici贸n de comunistas y socialistas, que defend铆an primero ganar la guerra y despu茅s hacer la revoluci贸n. En mayo de 1937, en diversas zonas de Catalu帽a, tuvo lugar lo que se conoce como 芦els Fets de Maig禄 (los Sucesos de Mayo), que enfrentaron a los grupos anarquistas y trotskistas (partidarios de la Revoluci贸n), por un lado, con el gobierno de la Rep煤blica, la Generalitat de Catalu帽a y algunos grupos pol铆ticos, por otro. Fue una guerra civil dentro de otra guerra civil. Como consecuencia de estos hechos, los anarquistas y marxistas disidentes desaparecieron del ruedo pol铆tico.

MUJERES LIBRES

Amparo Poch, m茅dico de profesi贸n, naci贸 en Zaragoza reci茅n comenzado el nuevo siglo, en 1901.[6] Poco despu茅s de que en noviembre de 1933 la derecha y el centro derecha ganaran las elecciones generales abri贸 una consulta en el barrio madrile帽o de Vallecas, destinada a mujeres obreras y a sus hijos. Adem谩s de esta tarea, Poch promovi贸 programas de educaci贸n sanitaria para reducir la mortalidad infantil y public贸 documentos con consejos para mujeres durante el embarazo y la lactancia. Entre otros art铆culos, redact贸 el informe titulado La vida sexual de la mujer. Un radiante d铆a de primavera de 1936, junto con Luc铆a S谩nchez Saornil, telefonista, poeta y escritora autodidacta, y Mercedes Comaposada, periodista, fund贸 la agrupaci贸n Mujeres Libres.[7] Este grupo desarroll贸 sus actividades hasta febrero de 1939. Poch, mujer de esp铆ritu libre de toda sujeci贸n, ten铆a que haber sido Ministra de Sanidad, pero era del Partido Sindicalista y el presidente del gobierno, el socialista Francisco Largo Caballero, otorg贸 el cargo a la anarquista Federica Montseny, para contentar a la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT) y la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica (FAI), en aquellos momentos muy importantes. Poch colabor贸 con Montseny: mont贸 los hospitales de guerra y se disput贸 el protagonismo con Norman Bethune, el m茅dico canadiense al que se atribuye el uso de los primeros bancos m贸viles de transfusiones de sangre. Exiliada a Francia, en 1965 le diagnosticaron un c谩ncer cerebral. Quiso volver a su Zaragoza natal, junto a su familia, pero sus hermanas no quisieron volver a verla, acus谩ndola de ser la 芦ignominia de su casa禄.

Amparo Poch en un mitin en que intervino en representaci贸n de Mujeres Libres, 16-II-1937. Fuente: partidosindicalista.wordpress.com

El grupo de Mujeres Libres, vinculado al Movimiento Libertario, ten铆a como principales objetivos la liberaci贸n de la mujer y su integraci贸n plena en todos los campos de la actividad econ贸mica, social y pol铆tica, lo que inclu铆a su participaci贸n no solo como militante de base en la CNT, sino tambi茅n en los diversos organismos de direcci贸n de la misma. La organizaci贸n no se limitaba a reivindicar los derechos de las mujeres, luchaba tambi茅n por la Revoluci贸n social y, por la igualdad de todos los seres humanos. Las militantes de Mujeres Libres fueron unas verdaderas transgresoras. El grupo lleg贸 a contar con alrededor de veinte mil afiliadas, la mayor铆a de ellas pertenecientes a la clase obrera.

En el n煤mero 1 de la revista Mujeres Libres, aparecida el 20 de mayo de 1936, dos meses antes de estallar la guerra, se hac铆a la mejor definici贸n de su programa. Anarquista, libertaria y emancipadora, la publicaci贸n se dirig铆a a las mujeres obreras y ten铆a como meta 芦despertar la conciencia femenina hacia ideas libertarias禄 y sacar a la mujer 芦de su triple esclavitud: de ignorancia, de mujer y de productora禄. El primer n煤mero se agot贸 casi inmediatamente, el segundo apareci贸 el 15 de junio y el tercero, justo antes de comenzar la guerra civil. En total, se publicaron catorce n煤meros mensuales hasta 1938.

Lo que m谩s llama la atenci贸n de este grupo de mujeres es c贸mo planteaba la problem谩tica femenina. Sobre todo teniendo en cuenta la 茅poca. Con temas que abarcaban desde la abolici贸n de la prostituci贸n, a la educaci贸n mixta, la necesidad de establecer comedores o guarder铆as populares o el amor libre, denunciaban que el modelo tradicional de familia fomentaba las desigualdades. Por un lado, porque manten铆a las dependencias econ贸micas en la que se sustentaba el patriarcado. Y, por otro, porque amparaba la sumisi贸n de las mujeres a los hombres dentro de la familia: estas carec铆an de todo derecho a expresarse dentro de ella. La incorporaci贸n de la mujer al trabajo asalariado 鈥攃oincid铆a con el resto de organizaciones femeninas de izquierdas de la 茅poca鈥 era uno de los principales campos de batalla de Mujeres Libres.

Durante la guerra, la organizaci贸n hizo hincapi茅 en la importancia de las actividades femeninas en la retaguardia, poniendo 茅nfasis sobre todo en la alfabetizaci贸n y en la educaci贸n infantil. Para que a las mujeres les fuese posible llevar a cabo este programa, pusieron en marcha comedores y guarder铆as populares en los lugares de trabajo. Mujeres Libresreclamaba, adem谩s, la necesidad de la educaci贸n sexual, planteando temas hasta entonces tab煤s, como los m茅todos anticonceptivos o el aborto. Estas anarquistas nunca se definieron como feministas. Para ellas, el feminismo era un movimiento burgu茅s, centrado en ganar el derecho al voto y entrar en el mercado laboral en los mismos t茅rminos que el var贸n. Pero ten铆an claro que, para la clase obrera, el trabajo no era necesariamente liberador. Lo que quer铆an no era acceso igualitario a un sistema de privilegios, sino un nuevo sistema sin privilegios.[8]

Dadas las diferentes concepciones que sobre la funci贸n de la mujer exist铆an dentro del Movimiento Libertario, las reivindicaciones de Mujeres Libres y su postura ante la cuesti贸n femenina fueron criticadas en el seno de la CNT, y falt贸 apoyo para que algunos de sus prop贸sitos pudieran lograrse.[9] No obstante, su labor en la retaguardia durante la guerra fue enormemente positiva y el esp铆ritu que las animaba acompa帽贸 a la mayor parte de ellas en el exilio, donde las circunstancias llevaron a Luc铆a S谩nchez Saornil, Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gast贸n.

鈥LA GUERRA NO TIENE ROSTRO DE MUJER鈥 (SVETLANA ALEKSI脡VICH)

A lo largo de la historia las mujeres han sido y siguen siendo objeto prioritario de las fuerzas militares en su ataque a objetivos civiles. La guerra civil espa帽ola no fue una excepci贸n a la regla. Se produjeron abusos sexuales en los dos bandos contendientes, aunque la mayor铆a de historiadores consideran que fue en la llamada zona nacional donde se dieron de forma m谩s sistem谩tica.

En la zona republicana no hay constancia de que se formalizaran por parte de los gobiernos o las direcciones de las organizaciones castigos infamantes, como rapar, pasear en p煤blico, violar. Pero si ocurri贸 en la zona nacional, donde estas medidas contaron, si no con el apoyo, al menos con la tolerancia de los mandos.[10]

Estas agresiones pronto se pusieron de manifiesto. El jefe de la sublevaci贸n militar en Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, nada m谩s controlada la situaci贸n en la zona, empez贸 a utilizar los micr贸fonos de Radio Sevilla para dar cada noche una de sus charlas propagand铆sticas. Con voz fuerte y estent贸rea, Queipo hablaba de las barbaridades cometidas por sus hombres durante el d铆a:

鈥淣uestros valientes legionarios y regulares han ense帽ado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, tambi茅n a sus mujeres. Despu茅s de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, 驴no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabr谩n lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen鈥.

E iba m谩s lejos: con el fin de atemorizar a la poblaci贸n explicaba las atrocidades que ten铆an previstas para el d铆a siguiente al entrar en tal pueblo o ciudad. Y muchas mujeres explicaron esta violencia despu茅s. Las mujeres pod铆an ir por el mundo contando las humillaciones que hab铆an padecido m谩s f谩cilmente que los hombres. 驴O tal vez hab铆an tocado fondo y nada ya las humillaba? Pero lo cierto es que ellas est谩n m谩s preparadas para sufrir la violencia y luego externalizar la experiencia. 驴Quiz谩s porque est谩n m谩s acostumbradas a ser v铆ctimas?

En la primera fase de la guerra, desde el golpe de julio de 1936 hasta noviembre del mismo a帽o, los dos frentes en pugna se estabilizaron. Por Andaluc铆a y por Extremadura, las llamadas zonas nacionales y lugares de avance de las tropas rebeldes, los soldados iban dejando una cruel estela de violaciones. En primer lugar, las perpetradas por el ej茅rcito africanista, veterano de 茅lite, compuesto por la Legi贸n Extranjera y las tropas de Marruecos: 隆Solo sois mujeres!, repet铆an. En segundo lugar, se produc铆an las que llevaban a cabo falangistas y requet茅s. Los primeros comet铆an sus cr铆menes sexuales contra la poblaci贸n femenina en primera l铆nea, a la vez que se fusilaba a los hombres y se saqueaban las propiedades. Es imposible hacer un recuento de las mujeres violadas, pues sol铆an ser asesinadas despu茅s de las violaciones y no se hac铆an comprobaciones de tipo forense.

Los abusos sexuales y las humillaciones de las mujeres no se limitaron a los primeros meses de la guerra. Durante todo el tiempo que dur贸 la contienda este comportamiento fue la t贸nica cotidiana. Mar铆a Jos茅 Rodr铆guez recoge este p谩rrafo de la investigadora Candela Chaves Rodr铆guez:

鈥淢uchas extreme帽as fueron asesinadas, vejadas, encarceladas, exiliadas, estigmatizadas, controladas, humilladas , e identificadas. A ellas, la represi贸n les afect贸 鈥渋gual鈥 que a los hombres, con la鈥減articularidad鈥 de ser adem谩s v铆ctimas de violaciones, abusos sexuales y escarnio p煤blico, tratando de deshumanizar su feminidad con el rapado de cabeza, defecaciones en la v铆a p煤blica, entre otros tipos de vejaciones鈥.[11]

Todo indica que el porcentaje 鈥渕谩s alto鈥 de la represi贸n sobre la mujer se registra en la provincia de Badajoz, una de las zonas del pa铆s donde m谩s duramente azot贸 el franquismo.

He aqu铆 un testimonio que habla sobre las mujeres de Vizcaya cuando fue ocupada la zona por las tropas nacionales en el verano de 1937. Clara Zabalo (Sestao, 1940), dec铆a:

鈥淸鈥 yo ten铆a una t铆a que viv铆a en la calle Ch谩varri, y bueno鈥 a vecinas suyas las raparon que para qu茅鈥 Y en Barakaldo, eso me lo contaba mi madre, en Barakaldo tambi茅n. Que las [sic] rapaban el pelo, a unas las llevaban por ah铆, a otras no las llevaban鈥 Es que ocultaba todo lo que se pod铆a, pero de rapar el pelo鈥βueno! A las mujeres, es que adem谩s obsesi贸n con las mujeres鈥.

El rapado de pelo tiene un componente simb贸lico. En el contexto de los valores de la 茅poca, era poner en tela de juicio la feminidad de las v铆ctimas. De hecho, puede decirse que la represi贸n ejercida sobre las mujeres no debe entenderse solo como una variante de la represi贸n masculina, sino como un fen贸meno que tiene rasgos propios.

Una referencia de la brutalidad que genera la guerra la proporciona la escritora Concha Espina, que pertenec铆a a la zona nacional. A principios de los a帽os cuarenta escribi贸 un libro titulado Princesas del martirio, para recordar la haza帽a y homenajear a unas particulares 芦m谩rtires de la guerra civil espa帽ola禄. En sus p谩ginas relata el drama real vivido por tres enfermeras de Astorga, voluntarias de la Cruz Roja, que en octubre de 1936, respondiendo al requerimiento del Comandante Militar de la avanzadilla de Somiedo (Asturias), decidieron acudir al ese puerto para prestar su asistencia a los heridos y enfermos del bando nacional. El hospital, peque帽o y maltrecho, donde ofrec铆an sus servicios se vio envuelto en un ataque de las fuerzas republicanas. Las tres j贸venes cayeron prisioneras y fueron fusiladas. Por esa raz贸n Espina las convirti贸 en m谩rtires de guerra. La autora decidi贸 documentar la tragedia vivida por estas muchachas y recrearla en forma de relato literario, con la finalidad de que sirviese de recuerdo y homenaje.

Parece una tarea imposible conocer el n煤mero exacto de mujeres que pasaron por el calvario de la tortura, las c谩rceles, los asesinatos, las desapariciones y la violencia sexual. Como con casi todos los grupos revolucionarios, la represi贸n por parte de las tropas franquistas fue colosal. Y m谩s con grupos como Mujeres Libres, que supon铆an un doble peligro al no luchar solo por la emancipaci贸n de la clase obrera, sino tambi茅n por la de las mujeres en general. En general, todas aquellas mujeres son recordadas en su conjunto, pero quedan pocas huellas de su identidad personal. Permanecen en la invisibilidad.

Soledad Bengoechea es doctora en historia, miembro del Grupo de Investigaci贸n Consolidado Treball, Institucions i G猫nere (TIG) de la UB y de Tot Hist貌ria, Associaci贸 Cultural.

Foto de portada: Mujeres del Partido Sindicalista de 脕ngel Pesta帽a que postularon por Valencia a beneficio de las milicias que luchaban en el frente. Fuente: abc.es

NOTAS

