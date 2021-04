–

LA MUJER EN LA LUCHA SOCIAL EN CHILE

Organizaciones

de mujeres

A la primera Sociedad Mutualista,

creada en Valparaíso en 1887, le siguieron otras del mismo carácter, como la

Sociedad Unión y Fraternidad de Obreras (1891), “Ciencia y Progreso de la

Mujer” (Valparaíso, 1894), la Sociedad de Obreras Instrucción y Socorros

Mutuos N1 (1894), la Asociación de Señoritas Unión y Ahorro (1897), la

Sociedad Progreso Social de Señoras y Socorros Mutuos (20 de Agosto 1900),

Sociedad de Protección Mutua “La Mujer” (Antofagasta 1906), la

Combinación de Señoras “Instrucción y Socorro Mutuo” (Tocopilla,

1906) y la Asociación de Costureras “Protección, Ahorro y Defensa”

(Santiago, 1906).

Paralelamente, se fundaron otras

organizaciones de mujeres, como la Sociedad “Estrella del Mar”, la

Sociedad de Señoras de Valparaíso (1892), la Sociedad de Emancipación de la

Mujer (Iquique, 1901), Sociedad “El Triunfo Ilustrado Femenino”

(1906), Sociedad de Señoras de Temuco (1906), Sociedad “Estrella Chilena

de Señoras” (Santiago, 1906).

Nacen

las sociedades en resistencia:

Sobrepasando la fase de las

mutualistas, se crearon las primeras organizaciones en Resistencia, orientadas

por el anarquismo, como la Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia

(1903), la Sociedad Unión en Resistencia de Tejedoras y la Sociedad en

Resistencia de Sombrereras (1906) y la Sociedad en Resistencia de Operarias de

la Casa Matus (1907). Una de las mujeres que tuvo una actividad muy destacada

en la organización de las sociedades en resistencia, fue Ángela Muñoz

Arancibia.

El movimiento feminista chileno,

influenciado por las acciones de las mujeres europeas y norteamericanas, tuvo

un nuevo impulso hacia 1910, con la fundación de la Federación Femenina

Panamericana, impulsada por María Espíndola Núñez. Varias autoras escribían en

periódicos y revistas artículos sobre la liberación de la mujer, reclamando

derechos igualitarios a los de los hombres. María Eugenia Martínez firmaba

ensayos feministas con el nombre de Maruja. Asimismo, Martina Barros de Orrego publicó

-en 1917 en la Revista Chilena, una de las revistas más importantes de ese

período- un polémico artículo sobre el voto femenino.

La lucha de la mujer por la conquista

de sus derechos, tuvo un importante avance en 1925, al promulgarse el decreto

Maza que otorgaba a las madres la patria potestad de sus hijos en caso de

muerte o inhabilidad del padre, la libre administración de sus bienes, fruto

del trabajo industrial o profesional, y el derecho a ser testigo.

En 1919, la educadora Amanda Labarca,

creó el Consejo Nacional de Mujeres. Una de las principales tareas de este

organismo, fue elaborar un proyecto sobre derechos civiles y políticos

femeninos. En ese año, un grupo de mujeres intelectuales fundó el “Círculo

de Lectura”, iniciativa muy criticada por los “machistas” de la

época. En 1920, Delia Matte Izquierdo, creó el “Club de Señoras”

destinado a elevar el nivel cultural de la mujer burguesa y de las capas

medias. En 1918 se había fundado el Club de Señoras de Talca y en 1919 otro

similar en Concepción. Al mismo tiempo sesionaba el “Centro Psíquico

femenino”, la Gran Federación Femenina de Chile (1920) y el Comité Pro

Derechos de la Mujer (1922).

La formación de los primeros

organismos de la clase obrera, como las Sociedades en Resistencia, las Mancomunales,

la FOCH, FORCH, IWW, etc., abrieron nuevos cauces para que la mujer chilena se

incorporara a la lucha social y sindical.

Las organizaciones obreras y los

Centros de Estudios Sociales, fueron los más decididos propulsores de la

participación de la mujer obrera, empleada o estudiante, en las luchas por la

igualdad social y económica. Trataban de mejorar el nivel cultural de la mujer

proletaria, alentándolas a actuar en los grupos de teatro que fueron creándolos

desde la pampa salitrera hasta Punta Arenas.

Los compañeros anarquistas y

socialistas estimulaban, asimismo, tanto la publicación de artículos a favor de

la emancipación de la mujer en los periódicos obreros, como “El Despertar

de los Trabajadores”, “Luz y Libertad” “El 1 de Mayo”

de Iquique, “La Evolución” de Valparaíso, donde aparecían frecuentes

convocatorias a reuniones de los Centros Femeninos “Belén de

Sárraga”, y otros que se habían formado a raíz de la visita que esta

luchadora había hecho a Chile.

Belén

de Sárraga y los Centros Femeninos

La española Belén de Sárraga, que

había llegado a Santiago en l9l3, dio conferencias en las que expresaba su

pensamiento libre, con fuertes críticas a la iglesia. José Santos González Vera

anotaba: “los aplausos, los gritos, las palabras ardientes se confundían.

Y luego nos retirábamos henchidos, felices, como si en ese instante Dios, las

iglesias y el clero se hubiesen disueltos”. Invitada por los trabajadores

a dar charlas feministas, recorrió la pampa salitrera. “Regresa a Iquique

donde presenta cinco conferencias, se dirige a Negreiros y Pisagua para

retornar al puerto. El sábado 3 de Julio de 1914, el Centro Anticlerical

propicia una velada en el local de El Despertar. Al finalizar el acto,

precedido por la estudiantina Germinal y al son de la Marsellesa, se dirigió la

columna de manifestantes acompañando al hotel, a Belén, pasando en marcha

triunfal por frente de la vicaría a las 2 de la mañana” . El mismo año de

su llegada (1913) se creó la “Liga de Mujeres Libre Pensadoras” en

Valparaíso y el Centro Femenino Anticlerical.

Los centros femeninos “Belén de

Sárraga”, fundados después que ella dejara Chile, ponían en escena obras

de teatro popular, donde actuaban numerosas mujeres, entre ellas Teresa Flores,

Aída Osorio, Ilia Gaete y otras.

La Iglesia lanzaba anatemas, a través

de su “Revista Católica”, contra Belén de Sárraga, tratando de

desprestigiarla con el argumento de que “la conferencista nada valía,

sirviendo a lo más para hacer su propio negocio y el de un partido

político” .

En el mismo número se lamentaba de que

vamos “de abismo en abismo, al proclamarse la emancipación de la mujer, es

decir el mayor de los horrores… Si la emancipación de la mujer ha sido y es

proclamada a gritos y preparada sin ningún rubor por medio de la coeducación,

felizmente resistida en la instrucción secundaria, pero practicada de hecho en

la escuela de medicina y de dentística, en medio de los “relinchos de la

lujuria”, como habría dicho Bossuet” . A pesar de este terrorismo

ideológico, se creó en 1916, el Centro Instructivo de Libres Pensadoras

“Luisa Michel” en recuerdo de la insigne luchadora de la Comuna de

París (1871).

Uno de los primeros artículos de una

militante del POS, publicado en “El Socialista” el 30 de abril de

1913, con la firma de Sara B. de Armijo, “La Mujer y el Socialismo”,

manifestaba: “desde que socialismo no admite opresión, esclavitud o

imposición de voluntad, no rechacéis al que quiere daros luz, que desea guiaros

por la senda, que debe brillar vuestra figura a la par que la del hombre (…)

el socialismo será la redención de la mujer, porque el compañero se haya

penetrado de que la esclavitud no debe ni puede existir, de manera que la mujer

para él no es un fantoche ni un ser despreciable, como era mirada en los

tiempos de antaño (y todavía hay quienes creen que no ha terminado la

esclavitud de la mujer), sino una compañera a quien se debe prodigar

respeto”

La compañera Teresa Flores, junto con

Juana A. de Guzmán, María Castro y otras fueron animadoras de esos Centros

Femeninos, que germinaron en plena pampa salitrera. El 10 de abril de 1913,

Teresa Flores escribía en El Despertar de los Trabajadores”: “hago

saber a las lectoras de Iquique, que en el vecino puerto de Antofagasta, se ha

organizado el viernes último un centro de mujeres librepensadoras. Invito a mis

amigas y compañeras de ideas a organizar aquí en Iquique un centro análogo al

de Antofagasta”.

Allí se gestaron las “huelgas de

las cocinas apagadas”. Virginia Vidal -en una entrevista hecha por Luisa

Werth- recuerda que cuando no había alimento en las pulperías de las oficinas

salitreras “surgía el conflicto de las Cocinas Apagadas”. Los comités de

dueñas de casa iniciaban la movilización hacia el sindicato. Los hombres

llegaban a almorzar. Al no encontrar a las mujeres, viendo que no había qué

comer, también se iban al sindicato. Nos íbamos a la línea por donde venía el

vagón con los hombres -traídos como animales, nos cruzábamos por delante

haciéndolos bajar y obligándolos a ir al sindicato. Las directivas obreras y de

dueñas de casa partían a la oficina central, al Bienestar, a tratar el asunto

con los patrones. Llegaban carabineros, pero tenían miedo porque las mujeres

les agarraban el trasero, lo que los ofendía mucho”

En la historia de la pampa salitrera

también estará presente la mujer. En los primeros tiempos llegan allí para los

más variados servicios: desde cocinera, ayudante de pulpería o empleada, hasta

prostituta.

Al establecerse los campamentos, ya

llegan como esposas y, al calor de las luchas del trabajador, también van

desarrollando su propia conciencia. Surgen las Organizaciones de Mujeres,

organizaciones que luchan por la igualdad de condición y de trabajo.

En períodos de conflicto las mujeres

organizaban la Acción Directa. Promovían Huelgas de Viandas: se negaban a

preparar la comida que los hombres debían llevar a las faenas.

Se levantaban muy temprano, se

apostaban en las esquinas donde apedreaban a los que no acataban los acuerdos

de paro y les pegaban, botándoles las viandas. Cuando intervenían los

uniformados éstas mujeres se enfrentaban a ellos. Frente a los abusos de los

señores de las pulperías las mujeres, muchas veces, asaltaron los locales y

repartieron los víveres; eran encarceladas por saqueo lo que daba pie a

movilizaciones más amplias, en las cuales los obreros organizados y las mujeres

llegaron a tomar la administración de las salitreras. Los conflictos se

resolvían, en definitiva, con la intervención del Ejército, que acudía

presuroso a los llamados de los patrones.

“En los movimientos sociales, las

pampinas desempeñaron actividad y heroísmo. En la masacre de “San

Gregorio” se encarceló a 3 mujeres. Doña Irene Vargas, durante los días

acres de la matanza de “La Coruña”, recorrió la Pampa de Tarapacá

para “ayudar a bien morir a los “federados”, desafiando sospechas,

balas y amenazas. Esta activa solidaria le valió un título de fuerza y dulzura:

la abuela de la revolución. Doña Juana

Barraza y doña Lucía Zajaya procedieron con igual entereza. En la Huelga del

Tarro, las mujeres de Antofagasta, en 1919, demostraron decisión directa: Era

menester un acto contundente; se acostaron en la línea férrea y como la policía

no pudo retirarlas, el tren se detuvo y la Huelga fue ganada” .

La mujer también comenzó a intervenir

activamente en la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). José Santos

González Vera, en un relato autobiográfico titulado; “Cuando era muchacho”,

relata la actitud de los hombres ante la primera actividad de las mujeres

universitarias en la FECH de 1920: “Los estudiantes, cuando ellas

expresaron su deseo de colaborar, procedieron con prudencia. Hiciéronles

arreglar el Club, ordenar la biblioteca y organizar tés en beneficio de la

escuálida caja estudiantil” .

En el mismo libro, González Vera

recuerda las representaciones que se hacían en el teatro obrero del centro

“Francisco Ferrer”, de tendencia anarquista. A ese local, “llegó

un día una mujer que habló ante nosotros. Las demás, muy pocas, que acompañaban

a sus maridos, toleraban nuestras ideas más por ser cónyuges de libertarios que

por nacerles. La joven habló de la emancipación femenina” .

Desde principios de siglo, las mujeres

comenzaron a trabajar en los tranvías, en calidad de conductoras.

“Llevaban una canotier sujeto al moño con largo alfiler -recuerda Joaquín

Edwards Bello. Cuando regresé de mi larga estada en Europa, el año 1920,

presencié una escena tranviaria que me llenó de asombro; dos borrachos subieron

al tranvía eléctrico entonces y encararon a la conductora, chiquita y morena,

de manera ofensiva. Tomó ésta, uno por uno del brazo y los hizo bajar mediando

puñetes de añadidura” .

La norteamericana Marie Robinson

Wright, de visita en Chile, comentaba en 1904: “las mujeres andan

solas”, juicio corroborado por Charles Pepper en su libro De Panamá a

Patagonia, publicado en 1906: “Las Chilenas son menos limitadas por sus

tradicionales formalidades españolas que las mujeres de otros países de América

del Sur. Ellas emprenden ocupaciones por sí mismas y muchas están empleadas en los

negocios y oficinas”. Con criterio similar opinaba el escritor inglés W.

H. Koebel en 1913: “En la actualidad, su educación es tan liberal que el

elemento femenino llega a tener opción a exhibir sus cualidades

intelectuales” .

Nota: Belén de Sárraga, algunos de los

historiadores han hablado de su condición

como feminista y su postulado anticlerical pero ninguno ha dicho que

Belén de Sárraga, era una activa militante Libertaria, que sus ideales de

sociedad estaban muy distante de cualquier postulado autoritario y estatista

dado que ella misma se consideraba Anarquista, creo importante señalar esta

situación que siempre se trata de ocultar.

La

Escuela Libertaria:

En Iquique, por 1947, en plena

dictadura de Gabriel González Videla, nacía una Escuela Libertaria para

responder a las necesidades de las trabajadoras, tejedoras de red. En esa

experiencia estaba una mujer libertaria que acababa de llegar de la Guerra

Civil Española, ella era hija de libertarios Vascos y como tal había crecido en

el exilio justo allí en Iquique, donde había aprendido a amar y querer las

ideas libertarias. Desde muy temprano fue caminando por el sendero de sus

padres y aprendiendo de ellos, y en 1935 viajó a España para integrarse a la

lucha por la emancipación social.

En 1936 vivió la experiencia del

inicio de la Guerra Civil Española, de la cual participó hasta la derrota de

1939. Saliendo hacia Francia permaneció prisionera hasta 1942 y de regreso en

Chile, se contactó con sus compañeros y comenzó a organizar la ayuda a los perseguidos

por el franquismo.

En 1947, creó el Ateneo Libertario

“Luisa Michel” recordando a la insigne luchadora de la Comuna de

París (1871). El Ateneo “Luisa Michel” fue entonces por casi 4 años

un lugar donde las mujeres podían desarrollarse en lo cultural, y en 1953 tomó

el rumbo de escuela libertaria, duró esta experiencia hasta el año 1957, donde

los hijos de estas mujeres aprendimos las primeras letras y esto fue la

experiencia más hermosa que se haya gestado en este puerto histórico.

Flora Sanhueza, fue la mujer

libertaria que supo ejercer su influencia anarquista hasta el fatídico 11 de

septiembre de 1973, fue arrestada y torturada, luego puesta en arresto

domiciliario, y el 18 de septiembre de 1974, falleció a consecuencia de la

tortura. Esta mujer es el amor más grande de mi vida, ella es mi madre.

Héctor Pavelic Sanhueza.