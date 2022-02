–

Raquel, un rostro que se hizo viral durante la huelga del metal en C谩diz, ha sido citada como investigada por un presunto delito contra la intimidad y revelaci贸n de secretos el pr贸ximo 16 de febrero en el juzgado de instrucci贸n n煤mero 3 de la ciudad andaluza. 鈥淣o tengo m谩s informaci贸n que esta鈥, explica en referencia al burofax recibido.

A finales de noviembre, hubo gente que a esta mujer la llam贸 鈥渄iosa鈥 por una intervenci贸n delante de la polic铆a. Fue el d铆a que las tanquetas 鈥渋nvadieron鈥, como dice ella, su barrio, la barriada del R铆o San Pedro, en Puerto Real, una zona obrera del sur de Espa帽a cuya tasa de paro no ha bajado pr谩cticamente del 30% desde 2010 hasta ahora.

鈥溌縌uieren que lo defendamos como Airbus? Que llevan las criaturas tres semanas en un rinconcito y no se les ha hecho ning煤n caso. No, no, no. 隆Si es necesario, que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con u帽as y dientes! 隆Con u帽as y dientes! Y no voy a permitir que estos sicarios se metan en las zonas residenciales donde tenemos a nuestros hijos. Porque yo, si fuera obrera como ellos鈥 ellos se han criado en el seno obrero鈥 si fuera obrera, colgar铆a el uniforme. O si no, me unir铆a a ellos, como hicieron en Portugal. La Revoluci贸n de los Claveles. 隆En Portugal! Que se unieron a la clase trabajadora y consiguieron mejoras entre todos鈥, fueron las palabras que pronunci贸 esta mujer delante de los agentes y que fueron recogidas en el v铆deo que se hizo viral.

Seg煤n denuncia su entorno, durante los siguientes d铆as, Raquel comenz贸 a recibir amenazas a trav茅s de sus perfiles en redes sociales por la publicaci贸n de v铆deos. Y tambi茅n en redes sociales han comenzado a pedir apoyo para ella y la 芦represi贸n禄 contra los trabajadores como consecuencia de la Ley Mordaza: 鈥淟a citaci贸n judicial es en base a la Ley Mordaza, se le acusa de difundir la imagen de un polic铆a. Las redes est谩n llenas de esas im谩genes, luego eso es solo una excusa. Se pretende escarmentar a toda la clase trabajadora con los represaliados de C谩diz鈥, escribe Carlos Mart铆nez, de la plataforma socialista pro PSF. 鈥淓sta mujer ha apoyado diferentes luchas como la de los mineros, los estibadores y muchas m谩s. Vosotros la hicisteis viral y todos aplaudisteis su valent铆a. Pero algunos miserables hicieron otra cosa con ella鈥, denuncia otro perfil en este hilo:

La citaci贸n se suma a las detenciones que se produjeron d铆as despu茅s de los hechos en la barriada. 鈥淓sto no es un tema econ贸mico de una subidita del IPC, es un tema pol铆tico. Y saben que si ganaban, no ganaban solo los gaditanos, sino la clase obrera. Y eso es lo que no estaban dispuestos a permitir鈥, contaba Raquel en este reportaje publicado en La Marea sobre utop铆as posibles.

鈥淟o que hay que hacer es destruir y construir 鈥揳帽ad铆a鈥. Porque el problema es el sistema. Si no acabamos con el sistema y las instituciones que lo marcan, no vamos a arreglar nada. Lo hemos visto. Partidos progresistas mandando una tanqueta a un barrio obrero por pedir derechos. Este sistema no funciona para la vida de las personas y, mucho menos, para las de la clase obrera. Hay que demolerlo y empezar de nuevo鈥. El burofax avisa de que si no se presenta sin causa justificada en el juzgado podr谩 ser detenida.

