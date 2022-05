May 18, 2022

La Multicolor denuncia fraude en La Matanza

Mario Hernandez

A partir de las denuncias de maniobras fraudulentas que ven铆an denunciando y se consumaron en las elecciones, desde la Multicolor impulsan una Carta abierta a toda la docencia que reproducimos a continuaci贸n.

CARTA ABIERTA A LA DOCENCIA DE LA MATANZA

LA MULTICOLOR GAN脫 EN LAS ESCUELAS y la Seccional

Sumate a defender al SUTEBA MULTICOLOR, democr谩tico, de lucha e independiente de los gobiernos, contra el intento de fraude de Baradel y la Celeste

El 11 de mayo se realizaron las elecciones de Suteba donde se eleg铆an las direcciones provinciales y seccionales del sindicato. Con esta carta, queremos que las y los docentes del distrito tengan claridad de lo sucedido en los comicios y sumarse a la campa帽a para enfrentar el intento de fraude de La Celeste, porque en las escuelas GAN脫 LA MULTICOLOR.

驴Qu茅 sucedi贸? 驴Por qu茅 la Celeste intenta robar la seccional La Matanza con maniobras fraudulentas?

Los resultados de las elecciones de SUTEBA fueron de 1.821 votos para la Multicolor, 1.807 votos la Celeste y 691 votos Unidad Docente. (Este c谩lculo es con la impugnaci贸n de la urna 8 que la Junta electoral no acepta).

En las urnas de las escuelas dan ganadora a la Multicolor, por m谩s de 200 votos, confirmando la decisi贸n de la mayor铆a de las y los docentes de defender un sindicato independiente del gobierno que lucha por la educaci贸n de calidad, y otras demandas del pueblo.

Sin embargo, la Celeste de Baradel camuflada como 鈥淢ovimiento de unidad docente鈥 pretende quedarse con la Seccional, con maniobras fraudulentas.

驴C贸mo?

Desde febrero, denunciamos varias irregularidades en el proceso electoral. Hicimos presentaciones en la Junta electoral seccional y en la provincial (ambas en manos de la Celeste). Ante la negativa a nuestras demandas acudimos al Ministerio de Trabajo.

# Exigimos desde el primer momento el padr贸n provisorio en formato digital y en papel #Exigimos la extensi贸n del horario y d铆as del funcionamiento de la Junta electoral para que las y los 9.600 afiliades de las escuelas pudieran buscarse en la 煤nica copia del padr贸n en papel #Exigimos que retiren de los padrones m谩s de 150 personas que figuran como afiliados y no se puede corroborar que sean trabajadores de la educaci贸n en DGCyE.

#Exigimos que nos informen las urnas de las y los jubilados, ya que sin ning煤n argumento en estas elecciones, las descentralizaron en varias escuelas, cuando siempre se concentraban en una 煤nica urna del sindicato.

#Exigimos que retiren las urnas de las sedes de la UOM y del sindicato de Municipales, respetando la autonom铆a de los sindicatos.

#Exigimos muchas veces que nos entreguen el padr贸n electoral definitivo y el padr贸n de cada urna, y solo entregaron este 煤ltimo cuando el ministerio de Trabajo nos dio la raz贸n a dos d铆as de la elecci贸n, aunque ni siquiera envi贸 veedores al escrutinio.

El viernes m谩s de 200 fiscales y activistas de la Multicolor nos reunimos y debatimos c贸mo enfrentar las maniobras fraudulentas de Baradel y la Celeste en la elecci贸n.

Sabemos que buscan controlar el SUTEBA La Matanza porque es una enorme referencia de organizaci贸n de las y los trabajadores de la educaci贸n que organizamos la lucha en las escuelas y en el distrito contra la precarizaci贸n laboral, la falta de respuestas en infraestructura necesaria en las escuelas y la falta de construcci贸n de nuevos polos educativos, el mayor presupuesto en comedores, las arbitrariedades y violencias contra lxs docentes, impulsados muchas veces por la misma DGCyE. Esto les molesta profundamente y buscan arrebatarnos el sindicato para ponerlo al servicio del gobierno y dejar pasar el ajuste como vienen haciendo. Mientras nosotros discut铆amos c贸mo enfrentar las maniobras fraudulentas, el gobernador Kicillof sub铆a una foto con Baradel felicit谩ndolo por la elecci贸n de Suteba.

Para que esta pelea tenga fuerza es central la participaci贸n de las y los docentes. Llamamos a pronunciarnos desde cada escuela contra el intento de fraude y defender el Suteba La Matanza, que llegue a todo el distrito el repudio al intento de apropiarse del sindicato con maniobras fraudulentas y hacer valer la voluntad de las mayor铆as para que el sindicato siga en manos de las y los trabajadores.

Para defender el resultado de la elecci贸n del SUTEBA MATANZA, proponemos:

1. Si el d铆a de las elecciones viste irregularidades, comunicate con nosotrxs. Vamos a realizar una presentaci贸n en el ministerio de Trabajo.

2. Sumate a la campa帽a desde tu escuela: env铆anos tu foto con el cartel: EN LAS ESCUELAS GAN脫 LA MULTICOLOR. NO AL FRAUDE. Realicemos pronunciamientos por escuela, y otras iniciativas.

3. El jueves 19 a las 11:00 nos movilizamos al ministerio de Trabajo.

4. El viernes 20 a las 10:00, sumate a la concentraci贸n en la puerta de la Seccional, para discutir entre todxs c贸mo seguimos.

隆NO a las maniobras fraudulentas de Baradel y la Celeste!

DEFENDAMOS EL SUTEBA MATANZA DEMOCR脕TICO, DE LUCHA E INDEPENDIENTE DE LOS GOBIERNOS

Amplio apoyo de la docencia matancera a la Multicolor contra el intento de fraude

鈥淓n las escuelas gan贸 la Multicolor鈥, 鈥淣o a las maniobras fraudulentas de Baradel y la Celeste鈥 son algunas de las consignas que expresan decenas de docentes a trav茅s de campa帽a de fotos mientras distribuyen la Carta abierta impulsada por la Multicolor donde explican detalladamente las maniobras y convocan a defender al Suteba democr谩tico y de lucha.

La campa帽a de fotos que se suman de a decenas y son publicadas a trav茅s del facebook de la Multicolor surgen como producto de debates que se dan en las escuelas. 鈥溌縌u茅 podemos hacer?鈥, 鈥溌緾贸mo nos organizamos contra el intento de fraude de Baradel?鈥, 鈥淗ay que defender al Suteba, no puede ser que se la lleven como siempre鈥. Son algunas de las frases que resuenan de las conversaciones que se dan en aulas, pasillos y patios.

A la campa帽a tambi茅n se suman los docentes precarios que el Suteba Multicolor abri贸 las puertas para pelear por sus derechos y contra la precarizaci贸n laboral de los programas 鈥淧iedas鈥 y 鈥淎TR鈥, entre otros.

Las fotos llegan de Aldo Bonzi, Laferrere, Villa Luzuriaga, San Justo, Gonz谩lez Cat谩n, entre otras localidades de La Matanza. Pero tambi茅n las hacen llegar de la Zona norte del Gran Buenos Aires y hasta desde Santa Cruz. Una campa帽a de defensa del Suteba independiente de los gobiernos, democr谩tico y de lucha que contin煤a con diferentes acciones y este jueves movilizar谩n masivamente al ministerio de Trabajo.

Entrevista a Romina del Pl谩, secretaria general del Suteba La Matanza

Necesitamos una direcci贸n independiente de todos los gobiernos

-Estamos en comunicaci贸n con Romina del Pl谩. Muchas gracias por tu deferencia Romina porque te imagino muy ocupada en la importante elecci贸n que el d铆a de hoy se est谩 desarrollando en Suteba-La Matanza, el m谩s grande sindicato de los docentes de la provincia de Buenos Aires.

-Bueno, ac谩 estamos justamente a full. Hace media hora que empez贸 la elecci贸n, la Multicolor, defendiendo las seccionales que hoy conducimos como La Matanza y otras muy importantes, y tambi茅n dando batalla en 35 seccionales donde hemos presentado lista.

Tambi茅n hemos presentado la lista provincial disputando el concepto de la necesidad de una direcci贸n independiente del gobierno, de los gobiernos. Nos parece que es un tema de fondo, estrat茅gico, porque vemos la direcci贸n de Baradel cerrando paritarias por debajo de la inflaci贸n, incluso ayer han hecho una puesta en escena notable.

Justo el d铆a antes de la elecci贸n hizo una revisi贸n de la paritaria docente para que parezca que est谩n defendiendo el salario, cuando en realidad siguen firmando paritarias por debajo de la inflaci贸n. La del 42% no la tendr铆an que haber firmado y se la cuestionamos. Siempre venimos atr谩s y es claro que tampoco con la inflaci贸n de este a帽o va a ser acorde. Entonces, se saludan cosas que en realidad terminan sancionando y agudizando la p茅rdida del poder adquisitivo del salario, por eso es tan importante una direcci贸n que act煤e con independencia de los gobiernos de turno, y en ese sentido pueda intervenir, pueda actuar, defender a las y los docentes, y tambi茅n defender la educaci贸n p煤blica. Por eso es tan importante esta batalla de la Multicolor para defender la seccional en donde estamos y para seguir creciendo en la provincia con nuestra propuesta.

-驴C贸mo es este fen贸meno de Baradel, que de ser un dirigente sindical opositor durante la gesti贸n macrista, ahora se ha vuelto pr谩cticamente oficialista?

-Bueno, porque en realidad ac谩 tenemos que ver una cosa. La direcci贸n de Baradel se convirti贸 en el blanco de la ex-gobernadora Mar铆a Eugenia Vidal, pero al principio, la foto del inicio de clase del 2016 fue sin conflicto, en realidad no fue una direcci贸n sindical que termin贸 siendo opositora, fue una acci贸n generada por el propio gobierno macrista, porque ellos apenas asumi贸 el macrismo saludaron la paritaria nacional, dijeron 鈥榖ueno por fin nos volvieron a recibir鈥 y firmaron una paritaria tramposa que despu茅s le dio los elementos al gobierno para no convocarla nunca m谩s, no aceptaron el acuerdo del inicio de clase del 2016.

O sea, que en realidad est谩 claro que tambi茅n tuvieron un sometimiento a ese gobierno, y cuando fue el crimen social de la explosi贸n de la escuela N掳 49 en Moreno que llev贸 al fallecimiento de Sandra y Rub茅n, no quisieron ir a fondo contra el gobierno de Vidal. Ah铆 es donde tendr铆amos que haber generado una movilizaci贸n, porque hab铆a condiciones para hacerla en toda la provincia e ir contra el gobierno que era responsable. Ellos circunscribieron el reclamo a Moreno, entonces de opositor m谩s o menos. Por eso insistimos que necesitamos una direcci贸n independiente de todos los gobiernos.

-Estaba viendo que hay una tercera lista en algunos distritos de compa帽eros que en alg煤n momento fueron parte de la Multicolor.

-En realidad es m谩s complejo el tema. La tercera lista en La Matanza, el sector mayoritario, lo integra el sector del 鈥淐hino鈥 Schvartzman que es un sector de la agrupaci贸n docente peronista que tiene fuertes relaciones con el PJ local. Es m谩s, el 鈥淐hino鈥 encabez贸 la lista de Consejeros escolares del Frente de Todos en esta 煤ltima elecci贸n en la Matanza. Justamente por la propia interna del Frente de Todos han hecho su propia lista y la Azul y Blanca que tambi茅n integra el Frente de Todos obviamente no pod铆a seguir en la Multicolor. Recibieron la orden de irse a alguna de las variantes del Frente de Todos, por lo cual terminaron en esa lista. Esa es la explicaci贸n de la situaci贸n. La Multicolor sigue creciendo y defendiendo sus principios fundacionales m谩s all谩 de que ese sector era obvio, que se iba a retirar.