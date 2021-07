–

Es ley que el capitalismo siempre procura volcar el impacto de sus crisis sobre los pueblos. Esta situaci贸n, en la que a la crisis cr贸nica e integral del sistema se le suma el agravamiento del deterioro sanitario a consecuencia de la COVID 19, no ha sido una excepci贸n.

Todos los esfuerzos de las 茅lites del capital imperialista occidental y de sus socios dependientes est谩n centrados en salvarse ellas hundiendo a los pueblos; remodelando a la vez hegemon铆as al interior de la clase capitalista y tratando de contener su declive a nivel global-

Los Gobiernos y Estados bajo su control, con el manejo a su favor de la crisis sanitaria en el contexto de la actual depresi贸n econ贸mica, han logrado no solo volcar los efectos de la crisis agravada sobre su propia poblaci贸n trabajadora y sobre los sectores excluidos, sino adem谩s provocar un mayor empobrecimiento de los pueblos oprimidos del mundo subordinado a los grandes centros imperialistas.

La manipulaci贸n de la pandemia -como si se tratara de dr谩sticos ajustes de corte fondomonetaristas- y la persistente auto-protecci贸n del cogollo mega-capitalista en las sociedades que esas fuerzas controlan, le han abierto nuevas modalidades de acumulaci贸n, expansi贸n y concentraci贸n de capitales al conjunto empresarial tecnol贸gicamente m谩s puntero de las 茅lites transnacionales y locales.

Con esos fines -pese a toda la vulnerabilidad creada durante el despliegue de medio siglo de neoliberalismo- esas elites capitalistas han endurecido ese modelo integral de dominaci贸n; acelerando los procesos de privatizaci贸n y gansterizaci贸n de Estados, gobiernos, partidos, a茅reas sociales, patrimonios p煤blicos y riquezas naturales.

M谩s endeudamiento.

M谩s especulaci贸n.

Mayores d茅ficits fiscales.

M谩s inflaci贸n.

Mayor empobrecimiento de las bases de la pir谩mide social y sectores intermedios

Menor crecimiento con acelerada concentraci贸n de riqueza y poder econ贸mico, pol铆tico, medi谩tico y militar.

Quiebra en gran escala de empresas medianas, peque帽as y micro.

Remodelaci贸n de las hegemon铆as capitalistas a favor de los consorcios, carteles, monopolio y oligopolios con mayores posibilidades de expansi贸n en el marco de esta crisis combinada; a saber:

1.-Las grandes industrias y negocios de la salud, y sus empresas conexas.

2.-El sector financiero no impactado por esta modalidad de la crisis y favorecido por el nuevo boom de los procesos de endeudamiento externo e interno con la banca privada.

3.-Las industrias y negocios inform谩ticos relacionadas con la tele-educaci贸n, plataformas de comunicaci贸n y eventos, tele-trabajo, seguridad, control de la sociedad, fabricaci贸n de armas y equipos militares.

4.-Los complejos militares-industriales-financieros en el contexto de agudizaci贸n de la competencia militar con las potencias emergentes y el crecimiento de la insumisi贸n popular en todos los continentes.

5.-Las Corporaciones Mineras llamadas a acelerar los procesos de extracci贸n de minerales imprescindibles para los sectores econ贸micos en expansi贸n basados en tecnolog铆as de punta, y la combinaci贸n de ese fen贸meno con el control de territorios, fuentes de agua y biodiversidad.

6.-La empresas de servicios a domicilios y a centros de trabajo y estudios, y la compa帽铆as de ventas a distancia de alimentos y todo tipo de mercanc铆as

Pero eso no es todo. Hay m谩s y peor.

La manipulaci贸n de la vacunaci贸n, el control de las pruebas y equipos m茅dicos a cargo de las Farma-Corporaciones y carteles de la salud 鈥搒iempre actuando a su favor y a beneficio las grande potencias occidentales- le han posibilitado a las fuerzas dominantes trasladar a la periferia empobrecida y a su propia poblaci贸n sobre-explotada los mayores estragos en la salud colectiva y en la econom铆a producidos por los continuos rebrotes y oleadas de la COVID 19 y sus nuevas cepas.

As铆, el v贸rtice de la pandemia pas贸 de las principales potencias occidentales al escenario de Nuestra Am茅rica, el continente con mayores desigualdades sociales, sin excluir otras regiones con similares condiciones. Nada accidental.

UNA GRAN PARADOJA.

La gran paradoja consiste en que la remodelaci贸n y el fortalecimiento concentrado de las 茅lites capitalistas no ha significado fortaleza para el sistema imperialista occidental en su conjunto; menos aun para su superpotencia central EEUU.

Est谩 aconteciendo precisamente lo contrario. En estos 18 meses de pandemia, la declinaci贸n de EEUU como superpotencia central se ha acentuado, su p茅rdida de hegemon铆a a nivel global es notaria.

Rusia tiende a rebasarla como potencia militar y China la est谩 aventajando en lo econ贸mico, pol铆tico y tecnol贸gico, avanzando significativamente en lo militar.

La decadencia de la civilizaci贸n capitalista occidental es progresiva. Las fracturas en las clases dominante-gobernantes, y entre los Estados, se siguen agudizando. Las divisiones corroen a煤n m谩s su fortaleza en declive. Los reveses militares y pol铆tico-militares de EEUU y la OTAN son profusos en todos los continentes

Destruyen, caotizan, saquean, imponen retrocesos temporales鈥 pero no logran estabilizar su dominio, ni evitar la reversi贸n de sus golpes. Muchas veces se empantanan y otras se repliegan. Basta ver lo que ha acontecido en el Medio y el Lejano Oriente, Siria, Yemen, Ucrania, Libia, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina鈥ara darnos cuenta de esa declinaci贸n de su poder铆o.

El auge del neofascismo en EEUU, Europa y m谩s all谩, les plantea desaf铆os y obst谩culos mayores. A煤n medio de la pandemia, las rebeliones populares se expanden, lo que evidencia que se trata, por dif铆cil, de una reacci贸n popular m谩s cualificada.

Las movilizaciones multitudinarias en no pocos pa铆ses son prolongadas y recurrentes, afectando la llamada gobernanza pro-imperialista. Emerge la rebeld铆a multitudinaria feminista frente un capitalismo patriarcal e hip贸crita. Las juventudes insumisas, profundamente insatisfechas, toman calles y plazas.

Los movimientos ambientalistas en lucha se potencian y multiplican frente a los poderes depredadores de un capitalismo ambientalmente insostenible. Los pueblos originarios y las comunidades afro-descendiente le dicen basta al coloniaje y a la discriminaci贸n. Igual acontece con las comunidades LTGG.

La lucha de clases y el antiimperialismo recuperan fuerza y adquieren profundidad ante la negaci贸n de soberan铆a a las naciones y negaci贸n de derechos vitales al pueblo trabajador. Aumenta el n煤mero de Estados soberanos y las opciones de poder anti-neoliberales.

La diversidad oprimida se levanta y confluye hacia un abanico de luchas y protestas todav铆a m谩s amplio y con variadas expresiones de poder. Se va conformando as铆 un bloque de Estados (incluidas potencias emergentes solidarias como Rusia, China, Ir谩n鈥), movimientos sociales combativos, cosmovisiones culturales, partidos y pueblos en lucha, enfrentado a los poderes tradicionales y apuntando hacia lo alternativo al sistema imperialista en decadencia.

La agresividad imperialista crece al comp谩s de la decadencia imperial, provocando enormes sufrimientos y penurias, pero sin lograr apagar la llama de la liberaci贸n. Todo lo contrario.

Esto es especialmente evidente en Nuestra Am茅rica. Su mal llamado 鈥減atio trasero鈥 est谩 en franca rebeld铆a. EEUU pierde terreno econ贸mico y pol铆tico respecto a Rusia y a China, y sobre todo pierde el control sobre no pocos pueblos y Estado. La ola por la auto-determinaci贸n se ha reactivado, con pandemia y todo, mientras las pugnas al interior de las derechas gobernantes se siguen profundizando.

Una combinaci贸n de indignaci贸n social y sentido de patria grande asume un vigor esperanzador.

EEUU no logra la manera de derrotar a Cuba, a Venezuela, a Bolivia鈥ue cuenta con pueblos heroicos y fuerzas solidarias. Chile se levant贸 con tal dignidad popular que pudo abrirle cause a un proceso constituyente esperanzador. Colombia estall贸 como pueblo y se est谩 tornando ingobernable por el Estado Narco-terrorista Made in Usa. En Per煤, el pueblo de a pie, con un fuerte componente de rebeld铆a andina, tom贸 las calles y gan贸 en las urnas.

En Hait铆, bajo un gobierno mafioso y neocolonial, se han vivido intensos periodos de protestas multitudinarias, violencia gubernamental y paramilitar, choques de pandillas, una parte de ellas manipuladas por el propio presidente Mo铆ses, quien recientemente fue acribillado a tiros en su propia residencia.

El pueblo de Honduras se lanza en multitudes peri贸dicamente contra un narco-estado violento y criminal, y algo parecido hace tambi茅n el pueblo de Borinqu茅n en procura de bienestar y autodeterminaci贸n

Argentina popular derrot贸 a Macri, mientras Paraguay sigue convulsionado. M茅xico tom贸 la ruta de su soberan铆a. El pueblo brasile帽o est谩 recurrentemente en las calles contra el neofascismo trumpista de Bolsonaro.

Las buenas “sorpresas” se tornan m谩s frecuentes en esta pelea tan desigual y dura como realmente promisoria.

La acumulaci贸n de indignaci贸n es muy alta y tiende a romper las trabas en el centro y en la periferia del sistema imperialista occidental.

El reto es articular y calificar todo esto, forjar al calor de las luchas, nuevas vanguardias pol铆tico sociales de profundo aliento anti-sist茅mico, que ayuden a elevar la conciencia revolucionaria y a organizar las diversas rebeld铆as, a cualificar las luchas en el sentido transformador, a instrumentar las respuestas necesarias al despliegue de violencia ejercida desde el poder en crisis y a disputar poder y crear poder alternativo. 隆Que contribuyan a hundir lo que declina y a ayudar a nacer lo nuevo en gestaci贸n!

(Santo Domingo, 7-7-2021)

