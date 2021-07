–

En la tarde de ayer lunes 13 de julio la direcci贸n de la multinacional 鈥楨mergia鈥, de la Corporaci贸n Financiera Valora), comunic贸 su intenci贸n de ejecutar antes del 15 de agosto 426 despidos objetivos, mediante la tramitaci贸n de un ERE por causas productivas y organizativas, motivado en la supuesta desaparici贸n del servicio Vodafone denominado 鈥楲oyalty鈥. Esta medida, indican desde CGT, afectar谩 fundamentalmente al centro de C贸rdoba, donde 296 personas se quedar谩n sin trabajo, y al centro de Madrid, con unas 126 personas. Adem谩s, han asegurado desde la CGT, la empresa 鈥渁rtificialmente鈥 ha introducido a Barcelona en este ERE, un centro donde s贸lo quieren despedir como m谩ximo a 4 personas que adem谩s no ven铆an prestando este servicio.

Desde CGT consideran que esta decisi贸n contraviene el criterio mantenido por la Audiencia Nacional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la indisponibilidad de los umbrales cuantitativos fijados por el Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, adem谩s, carece de justificaci贸n desde una perspectiva productiva u organizativa, al no concurrir tales causas en el centro de trabajo de Barcelona. Sin embargo, 鈥楨mergia鈥 ha decidido sobredimensionar el per铆metro del despido colectivo para distorsionar as铆 la correlaci贸n de fuerzas de los sindicatos. En este sentido, CGT ha sido la 煤nica organizaci贸n sindical que en el d铆a de ayer dej贸 claro que no cabe que la empresa opte libremente entre acometer un despido colectivo en sitios donde no hay causa para ello, e insisti贸 en que es algo que est谩 fuera de su competencia y decisi贸n. Para la CGT este despido colectivo debe negociarse con las organizaciones sindicales presentes en los centros de C贸rdoba y de Madrid, tanto por la causa alegada como por la intensidad de la afectaci贸n, y lo que 鈥楨mergia鈥 pretende, en un palmario abuso de derecho, es en realidad un fraude de ley recogido en el apartado 6.4 del C贸digo Civil.

Por lo dem谩s, explican desde CGT, la empresa fundamenta esta medida en una comunicaci贸n ad hoc de un folio por parte de Vodafone. M谩s de 400 personas trabajadoras que la empresa quiere dejar sin trabajo cuando a煤n no hemos salido de la crisis pand茅mica, en un sector, el de telemarketing, caracterizado por la precariedad laboral.

Para la CGT esta medida obedece 煤nicamente a un intento de la empresa de destruir trabajo estable para, en poco tiempo, volver a contratar a centenares de personas con contratos temporales. CGT va a estudiar la documentaci贸n aportada y pedir谩 la intervenci贸n de la Autoridad Laboral ante este atropello. La direcci贸n de la compa帽铆a ha convocado la primera reuni贸n del per铆odo de consultas para el pr贸ximo lunes 19 de julio, a las 10 de la ma帽ana, y en la misma participar谩 la direcci贸n de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales de la multinacional de Contact Center asesorada por un importante bufete de abogados y de otra parte los sindicatos CGT, CCOO, UGT, SAT, TUSI y COS.