La estad铆a durar铆a un mes por lo menos. Llegar antes de las fiestas y rogar que no se adelante el parto con fecha para el tres de enero, era la mayor preocupaci贸n de mi mam谩. Y por eso estaba de un lado a otro, abriendo y cerrando cajones, revisando en el fondo del placard, buscando toda la ropita guardada de cuando yo era beb茅. Su hermana mayor, mi t铆a Marga, estaba de treinta y nueve semanas y le dijeron que ser铆a una nena. Ella vive en Paraguay, siempre en la casa de su mam谩, mi abuela Rafaela. Yo hab铆a terminado el jard铆n y al otro a帽o empezar铆a el preescolar.

Ese verano, mi mam谩 me llev贸 a mi primer viaje de larga distancia. Casi veinte horas en un colectivo de dos pisos de la empresa Nuestra Se帽ora de La Asunci贸n. Llegamos y not茅 que su panza no era tan grande como me la imaginaba. Tal vez se deb铆a a su altura. Era como una modelo de pasarela. Hoy no se ve como en esos a帽os. El negro de su pelo tiene caminos grises. Su piel color caramelo y sin arrugas a pesar de ya haber pasado la l铆nea de los cuarenta, hoy cuenta con varias grietas.

La navidad en Paraguay es muy solemne. No hay festejos grandes, la gente no se junta a comer nada especial. Lo importante es el pesebre. Se hacen nacimientos de Jes煤s en figuras del tama帽o de un perro. Se los ve en el frente de las casas o en sus patios. Parecen competir por cu谩l es el m谩s fiel.

El pesebre de mi abuela era bastante austero. Estaba en el patio central de la casa rodeado de los 谩rboles principales. Los m谩s grandes. En sus troncos se ataban las hamacas paraguayas y, en noches muy calurosas, se pon铆an las camas bajo sus copas. En sus ramas se colgaban los mosquiteros. Yo amaba dormir as铆 aunque hubiera sapos alrededor. Esos tules le daban aire de campamento de princesas.

No tuve regalo. No es la costumbre. Pap谩 Noel se confundi贸 y lo dej贸 en casa, me tranquiliz贸 mi mam谩. Me prometi贸 que los reyes me dar铆an lo que yo m谩s quisiera. Yo hab铆a visto una mu帽eca grande en el almac茅n multitodo de al lado. Ten铆a rizos casta帽os y pecas. Los ojos se abr铆an y cerraban al mecerla. Usaba capelita y sombrilla. Su vestido de sat茅n blanco simulaba seda con detalles de encaje. Me fascinaba verla cuando 铆bamos a comprar pan, yerba, llamar por tel茅fono o comprar azufre para las contracturas.

Faltaba un d铆a para los reyes y los pesebres se estaban despidiendo. Mi t铆a segu铆a sin contracciones.

A la ma帽ana siguiente, la mu帽eca deseada estaba sobre mis ojotas. Mi abuela me hizo el desayuno y me dijo que temprano mi mam谩 y mi t铆a se fueron al hospital. Van a buscar a tu primita, dijo mientras se met铆a un pan inflado de mate cocido en la boca. Pero por dos d铆as no volvieron. Yo las esperaba en el sill贸n viendo telenovelas abrazada a mi mu帽eca y mi abuela iba y volv铆a del almac茅n donde averiguaba si hab铆a recibido alg煤n llamado.

Ese mediod铆a, volvi贸 directo para sacar la mesa al patio y guardar las hamacas. Puso velas y un mantel blanco. Orden贸 las sillas en semic铆rculo. Me dijo que vea tele. Yo me qued茅 dormida a la hora de la siesta. Cuando despert茅, toda la casa y todo el patio ol铆an a flores. Adem谩s, la mesa, los 谩rboles y las vigas ten铆an luces. Hab铆a gente saludando a mi abuela. Hac铆an una reverencia de respeto con las manos en el pecho diciendo se帽ora. Mi abuela les pon铆a la mano en la cabeza como si fuera un cura dando la bendici贸n. Yo estaba inquieta. Quer铆a a mi mam谩. Me mand贸 a sentarme al lado de mujeres que no conoc铆a y que espere. Algunas lloraban, otras ten铆an un rosario en la mano. Todas me hablaban en guaran铆. 驴Y mi mam谩? Le pregunt茅 de nuevo. Mi abuela sigui贸 tocando cabezas. Ya estaba oscureciendo y me acerqu茅 a la muchedumbre que se agolpaba delante de la mesa. Cre铆 que hab铆a comida. Levant茅 la cabeza y mis talones y la vi. Una bebita dormida con una corona de flores naranjas, rosadas y blancas en su cabeza. Sus manitos juntas en forma de rezo eran de un color que nunca m谩s presenci茅 en ninguna cosa o lugar. No eran marrones, ni azules, tampoco grises, ni moradas.

En el medio de la mesa, en una cuna de flores, la que estaba acostada era mi primita. Petunias, madreselvas, jazmines, margaritas. Brillaba con su vestido blanco de princesa. Un vestido de sat茅n con encajes id茅ntico al de mi mu帽eca.

Mi t铆a Marga casi muere en el parto y tuvo que ser internada. Por eso no estuvo en el velatorio. No pudo decidir qu茅 se hac铆a con su hija. Mi madre estuvo pendiente de ella desde que le dijeron que hab铆a complicaciones hasta que le pidieron muchas firmas para los tr谩mites finales. El cajoncito con la beba lo dej贸 un se帽or. No s茅 qui茅n era. Mi mam谩 nunca me explic贸 bien esa parte. Lo que s铆 me cont贸 -a帽os despu茅s- es que, antes de volver a la casa, ya de noche, ella se hab铆a quedado dormida en la parada de colectivo. No pudo controlar su cansancio, debilitada por esos d铆as de guardia en el hospital. Ella no estaba de acuerdo con esas costumbres. A los muertos no se les tiene miedo y a los infantes no se los apartan de los funerales por m谩s chiquitos que sean. Me pidi贸 disculpas varias veces. Sobre todo despu茅s de ir a una reuni贸n en la primera semana de mi preescolar cuando fue citada por mi maestra. La se帽o Jime estaba preocupada por lo que le hab铆a contado esa tarde.

Me recuerdo en medio de los ojos quietos e invasivos de mis compa帽eritos y la se帽o, obnubilada. Ella hab铆a preguntado qu茅 hab铆amos hecho en nuestras vacaciones. Yo le dije que hab铆a ido a conocer a mi primita muerta y que parec铆a una mu帽equita.

