La posibilidad solo aparece cuando est谩s dispuesto a interrogar lo dado hasta el fin.

Liliana Herrero

En el origen de nuestro acceso a la historia est谩 la escucha. La discriminaci贸n del sentido a partir de los sonidos. El modo de diferenciar la escucha propia nos inscribe en una trama colectiva espesa. De esto viene escribiendo hace ya a帽os el compositor, ensayista, novelista y periodista Abel Gilbert, cuyo 煤ltimo libro, Llevo en mis o铆dos. M煤sica y sonido de C谩mpora y Per贸n a Isabel y L贸pez Rega (1973-1975), Gourmet musical, nos conduce al 煤ltimo Per贸n. Aquel que llam贸 鈥渋mberbes鈥 a los miembros de la columna de la JP, que se retiraron de la Plaza de Mayo cantando 鈥淎serr铆n, aserr谩n鈥. El conflicto en torno a la escucha alcanz贸 su m谩ximo hist贸rico. Gilbert era entonces demasiado joven para saber lo que ahora afirma: que la desinfantilizaci贸n de la escucha es un aprendizaje ante el desastre. Su obra ac煤stico-pol铆tica puede ser le铆da como un manifiesto en favor de la intolerancia al o铆do puerilizado que claudica ante la palabra 鈥減adre鈥.

Ah铆 donde la autoridad filial aplaca la escucha, se cierra el doble registro constitutivo de la historia. Es el tema de la Carta al padre, en la que Kafka se diferencia como hijo por escribir m谩s que por padecer (o por acusar). El hijo no debe comprender al padre sino para encontrar su camino propio. La escucha en Gilbert, como la escritura en Kafka, se torna terreno de contrastes, modelo de interpretaci贸n (y de interpelaci贸n). 驴C贸mo escucha el 鈥減adre鈥 (el padre familiar, el dirigente comunista Isidoro Gilbert, el padre generacional, Per贸n)? 驴C贸mo se situ贸 su generaci贸n ante esa escucha? 驴Qu茅 llevaba en sus o铆dos el General? 驴Qu茅 ocurri贸 en torno a esa escucha? Y 驴c贸mo dar cuenta de la propia escucha cinco d茅cadas despu茅s, cuando la lucidez actual result贸 impotente para advertir el incendio que se ven铆a? La relaci贸n entre el pasado y el presente, dice el autor, 鈥渆s un campo de energ铆as en conflicto鈥.

La m煤sica como modelo de comprensi贸n se hace posible una vez que se advierte que los antagonismos pol铆ticos son tambi茅n tarareados: 鈥淟as condiciones materiales y discursivas que dieron lugar a la lucha armada se reflejaron en los cancioneros y las consignas cantadas鈥. No hay condiciones materiales sin discursos ni sujetos de lucha que no sean, al mismo tiempo, sujetos que cantan. M谩s que un estudio de las estructuras y de sus representaciones, estamos ante un estudio que sabe que las formaciones colectivas devienen inseparables del c贸mo de ese decir y de ese escuchar.

La b煤squeda del tiempo perdido de Abel se concentra en un breve lapso que va de la masacre de Trelew de agosto del 鈥72 a la de Ezeiza de junio del 鈥73. Un a帽o que resume una d茅cada. La Marina avisaba sobre el papel aniquilador que se reservaba frente a Per贸n, a la vez que se exhib铆a la incapacidad del propio peronismo para hacer otra cosa que defraudar expectativas respecto de su capacidad para enfrentar, eludir o posponer la cat谩strofe. Fueron unos meses decisivos en los que se pas贸 del entusiasmo en las propias fuerzas a lo que debiera haber sido un principio colectivo de realidad (驴lo fue?). Porque donde hubo p茅rdida, hay b煤squeda. Algo importante que se 鈥渉a pose铆do/experimentado鈥, sin embargo, 鈥渟igue repicando鈥. La conciencia de una derrota pol铆tica y la sensaci贸n de que 鈥渁lgo nos falta鈥 lleva a Gilbert a rechazar por simplista la opci贸n entre abandonar la pol铆tica o hacer pol铆tica derrotada. Se trata, en todo caso, de ir lo m谩s lejos posible, de constatar que la derrota alcanz贸 a la propia contra-cultura, de la que en otras circunstancias se hubiera esperado una regeneraci贸n de otra pol铆tica. El libro de Gilbert busca asumir todas las p茅rdidas y activar en su lugar lo que de ellas pueda nutrir una conciencia l煤cida bajo la forma de una escucha disidente.

A diferencia de Satisfaction en la Esma 鈥攄el cual es una precuela: hay una continuidad entre la consigna 鈥淓l silencio es salud鈥 y la prescriptiva higienista de la derecha peronista y la escucha en la dictadura鈥, Llevo en mis o铆dos es una meditaci贸n bergsoniana sobre ese tipo de im谩genes cuya marca de pasado las convierte en recuerdos: 鈥渦na historia con protagonistas observados/escuchados en la lejan铆a鈥. La escena de la revoluci贸n contada por un testigo interseccional, que vivi贸 como adolescente (protagonista sin propon茅rselo) aquellos a帽os de enfrentamiento que ahora necesitan ser comprendidos para constituir una adultez disidente (el 煤nico coraje al que aspira Gilbert es el de la disidencia). Su propia biograf铆a es la de un adolescente que habitaba 鈥渆n el seno de una familia que no era peronista, aunque s铆 muy politizada, hasta en la sopa, una casa donde el 鈥渕urmullo鈥 de los dramas no cesaban鈥. Una historia de comunistas que desconfiaban de esa revoluci贸n que entusiasmaba a la juventud. Revoluci贸n que, por ilusoria (carente de perspectivas), asum铆a los rasgos atractivos y peligrosos de una aventura de la que solo cab铆a esperar consecuencias tr谩gicas. Gilbert no encuentra palabras para entender a aquel adolescente que 鈥渘o era un observador ni un protagonista鈥. Ser谩 mediante el an谩lisis de decenas de canciones y hasta de 贸peras, de art铆culos de la revista Pelo y de la cr铆tica literaria de Ricardo Piglia, que emprender谩 la indagaci贸n de aquel 鈥渘i ni鈥 cuyo enigma no ser谩 descifrado sin que el narrador se desdoble en nombres propios que no cuesta identificar: Walter Benjamin y Le贸n Rozitchner, dos grandes jud铆os marxistas disidentes de su biblioteca.

De El libro de Manuel a la Cantata Montonera se juegan 鈥攃omo un n煤cleo central de cualquier aspiraci贸n revolucionaria鈥 los modos de combinar 鈥渓o nuevo y lo viejo鈥 en la escucha de los argentinos. Cierta impresi贸n de fraude en la manera en que lo viejo late 鈥渆n鈥 lo nuevo. La presencia de lo falso (que en s铆 misma podr铆a ser interesante) se hace presente como lo fijo en lo fluido y de lo cristalizado en lo creativo. Todo esto se jugaba en el cruce entre contra-cultura y guerrilla. Algo de esto se puede leer tambi茅n en el reciente libro Conocer a Per贸n, en el que Juan Manuel Abal Medina (padre) arroja hip贸tesis m谩s menos coincidentes con las de Gilbert sobre el tipo de inspiraci贸n del nombre Montoneros: un intento de pensar lo nuevo con lo viejo. Un eco antiguo con el que se aspiraba a disponer elementos conservadores 鈥攍o tradicional y lo cat贸lico鈥 al servicio de una revoluci贸n juvenil; de recoger lo que los argentinos llevaban en los o铆dos, con el fin de intervenir en otros o铆dos: los de Per贸n. Los t铆tulos mismos, Conocer a Per贸n y Llevo en los o铆dos, rondan la misma pregunta: 驴era determinable por la juventud militante la escucha de Per贸n? 驴El s贸lo hecho de creerla determinable no supon铆a desautorizar uno de los principios de la conducci贸n que postula la condici贸n de 鈥減adre eterno鈥 nunca comprometido con ninguna de las fracciones que aspiran a parcializarlo?

La b煤squeda pasa por hacerse uno mismo un diapas贸n: 鈥淓scucho en 2021 a La Pesada y me asalta la duda de si estoy reemplazando su Perfidia por una 鈥淧erfidia鈥 de mis propios significados. Correr茅 en m谩s de una oportunidad el riesgo cuando el objeto flote en las recurrentes aguas de la opacidad鈥. Es el m茅todo de Gilbert similar al kafkiano, consistente en escribir para entender las fuerzas que act煤an en una 茅poca entendi茅ndose a s铆 mismo (averiguar lo que se es cuando se escucha).

鈥淓l descamisado no pensaba en la lucha de clases. Su modo de obrar en aquel presente, de configurar su imaginario, remit铆a a otro mito, en parte sonoro: el Cabildo Abierto que se celebr贸 el 22 de agosto de 1951. Montoneros parec铆a querer extraer un impulso y una expectativa: que esta vez el coro tuviera la fuerza dial贸gica y el n煤mero suficiente como para enderezar el entuerto. Los o铆dos que parec铆an taparse con las manos detr谩s del vidrio no escuchar铆an lo que los otros quer铆an escuchar. O铆dos de padres e hijos鈥. El razonamiento es poderoso, provocador: el coro del 鈥51 (que ped铆a que Eva fuera Vicepresidenta) era un canto popular que Per贸n (que le ped铆a a Eva que renuncie a la candidatura) decid铆a no escuchar, a pesar de los deseos de Eva. Per贸n evitaba escuchar porque escuchaba otras voces peligrosas (la de los militares) que amenazaban con dar un golpe si se confirmaba la f贸rmula matrimonial. 驴La amenaza de las armas pod铆a m谩s que la mediaci贸n que Eva hac铆a con el pueblo trabajador? Aquel renunciamiento eludi贸 el enfrentamiento armado. Retroactivamente, habr铆a que decir que lo pospuso. Una juventud sublevada retomar铆a dos d茅cadas m谩s tarde una mediaci贸n armada que el l铆der no podr铆a sino agradecer. La lucha armada como condici贸n de una escucha plena que el viejo l铆der le deb铆a a su pueblo. Unos hijos venidos del antiperonismo se ofrec铆an forzando la escucha del padre. La escena encandila, no deja ver lo que se viene. Abel busca su contracara 鈥攅l discurso del padre鈥 en un tema Sui G茅neris, 鈥淚nstituciones鈥: 鈥淯na radio en mi cuarto me lo dice todo: no preguntes m谩s鈥. Jorge 脕lvarez cuenta en sus memorias c贸mo le present贸 a Charly Garc铆a a David Vi帽as, uno de los m谩s importantes intelectuales de izquierda, para que lo politizara (el v铆nculo entre Luis Alberto Spinetta y Le贸n Rozitchner podr铆a sumarse a una historia de las relaciones entre el Grupo Contorno y el rock). Garc铆a cuenta lo mismo de otro modo: 鈥淒urante un mes milit茅 en el Partido Comunista Revolucionario. El l铆der del grupete era David Vi帽as. Me hablaba de cosas que me aburr铆an. Pero me qued贸 el germen de la revoluci贸n. Yo viv铆 el 鈥73 de un modo paranoico鈥. Observa Gilbert: ah铆 donde las im谩genes m铆ticas enceguecen, las canciones 鈥攍a contra-cultura鈥 ofrecen una escucha capaz de decodificarlas.

El Per贸n retornado asimilaba lo visual a la escucha: ve铆a a la multitud y la conservaba 鈥渆n sus o铆dos鈥. Recib铆a al pueblo como una 鈥渕煤sica鈥. Ricardo Piglia dec铆a que el peronismo era un movimiento espiritista, que actuaba invocando la palabra del l铆der fallecido. Esa comunicaci贸n espiritual alcanza su punto m谩s degradado y reaccionario en un cap铆tulo dedicado a la figura ins贸litamente musical de L贸pez Rega, Josesito o Daniel, el Brujo que permanec铆a adherido a Isabel y que explic贸 a Abal Medina que el General hab铆a muerto hace ya tiempo, pero que 茅l lo manten铆a con vida comunic谩ndole sus ideas. Recuerdo el agotamiento que pesaba sobre Abel los d铆as en que buscaba darle una escritura final al libro. Lo aturd铆a tanta inmersi贸n en el pasado y se preguntaba: 鈥溌縀ncontramos all铆 las claves de nuestro presente?鈥. Y quiz谩 tambi茅n la impresi贸n de un combate subyacente a la historia argentina que se reiteraba sin poder ser nunca planteado en t茅rminos del todo convincentes. Para decirlo en t茅rminos teol贸gicos, es como si desconfiara del paso del mes铆as por estas tierras, de la escena de su muerte y resurrecci贸n y del tiempo de liberaci贸n definido por el anuncio de su retorno.

El agobio se concentra en la oscuridad del 鈥75. Un recuerdo de ese a帽o: 鈥淎l atravesar la plaza me encontr茅 con un manojo de panfletos del PRT-ERP (驴los hab铆a arrojado el mismo muchacho de la pintada?). 鈥樎rgentinos, a las armas!鈥, se exhortaba. Ah铆 se detuvo mi lectura y curiosidad. Solt茅 el volante como un acto reflejo, y lo hice acicateado por el recuerdo de aquellos Torinos que nos hab铆an sacado de las orejas de las hamacas. Tuvieron que pasar muchos a帽os para enterarme del contenido de ese mensaje. 鈥楲a dictadura militar fracasar谩 completamente desde el comienzo en sus objetivos de aniquilar las fuerzas revolucionarias y estabilizar el capitalismo. Por el contrario, las fuerzas revolucionarias crecer谩n m谩s que nunca鈥, sosten铆a una guerrilla que ya estaba completamente derrotada en todos los planos, incluso el perceptual (y a esto quisiera llegar)鈥.

Gilbert busca un nuevo punto de partida. 驴C贸mo escribir sobre aquellos a帽os sin haber sido un protagonista, un guerrero? Lo que tiene para contar carece de hero铆smo: 鈥渢odo sujeto bajo terror es un narrador comprimido, anulado, reprimido鈥. Si se ha atrevido a poner su palabra sobre el papel 鈥斺渓a pertinente impropiedad de escribir鈥濃 no es en nombre de una persecuci贸n que no sufri贸 ni para redimir el 鈥渋nternalizado miedo paterno鈥 que lo llevo a refugiarse y fugarse en su 鈥減eque帽a discoteca privada鈥. El 煤nico coraje que invoca es el que quiere forjar para s铆 mismo en la escritura: el del disidente.

鈥淭ango del desamparo鈥 es la pieza que act煤a como contraposici贸n e ideal de comprensi贸n. Compuesto por Luis Na贸n doce a帽os despu茅s de que en 1975 un grupo parapolicial asesinara a su hermano sin militancia alguna, adquiere para Abel el sentido de una reconstituci贸n perceptual frente a la amenaza gen茅rica del terror. Na贸n le refiri贸 a Abel que su tango trata de 鈥渦n nosotros destruido en la intersecci贸n del 鈥75 y el 鈥76鈥. En el minuto 26 se escucha 鈥減orque cuando pibe, 茅ramos dos hermanos, 茅ramos dos, se lo llevaron, (鈥) nos dejaron con el coraz贸n hecho pedazo鈥. Abel da vueltas sobre esta pieza: 鈥淣o esconde su doble car谩cter: obra de arte, de una honda dimensi贸n po茅tica, ret贸rica y perform谩tica, y, a la vez, testimonio a trav茅s del cual accedemos conceptualmente a un momento de la historia por aquello que la m煤sica niega: una pretensi贸n de comprenderlo de manera total鈥. Comprender lo incomprensible: el dolor all铆 alojado que resiste a toda comprensi贸n. Llegar a tocar por medio de la escritura ese n煤cleo herido cuya sensibilidad protege un saber de otro orden. Forjar desde ah铆, de nuevo, un desacuerdo.

El cohete a la luna

