May 16, 2023

El 10 de diciembre de 1947 Naciones Unidas proclam贸 la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos. Ir贸nicamente las mismas potencias orgullosas de su declaraci贸n unos d铆as antes, el 29 de noviembre, decidieron la partici贸n de la Palestina hist贸rica, sin consultar ni tener en cuenta los derechos de su poblaci贸n.

Aquellas que entonces eran potencias coloniales, son las mismas que hoy en d铆a siguen rigiendo el destino de millones de personas en el mundo, en la pr谩ctica no han modificado su mentalidad colonial (a pesar de tantos tratados internacionales y declaraciones), una mentalidad que les llev贸 en 1947 a decidir la partici贸n de la Palestina hist贸rica otorgando m谩s de la mitad de la tierra, el 56%, a un tercio de la poblaci贸n aquella que era jud铆a.

Las potencias coloniales conoc铆an las intenciones sionistas, ya que eran p煤blicas, de apropiaci贸n de toda la tierra palestina ya que eran la base de su ideolog铆a proyecto b铆blico-visionario, una tierra s贸lo para el pueblo elegido, el Gran Israel. S贸lo un par de ejemplos: Theodor Herzl, fundador e ide贸logo del movimiento sionista, expresaba la idea de 鈥渢ransferir a la poblaci贸n 谩rabe鈥 en sus diarios en 1895.*

Nahman Syrkin, fundador ide贸logo del sionismo socialista escribi贸 en 1889 en el panfleto The Jewish Question and the Socialist Jewish State: 鈥淧alestina鈥 densamente poblada, donde los jud铆os constituyen hoy el 10% de la poblaci贸n, debe ser evacuada para los jud铆os鈥.*

A partir de la declaraci贸n de partici贸n se implement贸 el plan sionista previamente trazado de expulsi贸n de la poblaci贸n 谩rabe, musulmana y cristiana; por medio del terror ejercido por grupos armados. El Irg煤n y la Banda de Stern llevaban a帽os llevando a cabo acciones terroristas contra la poblaci贸n palestina; incluso contra representantes del Mandato brit谩nico y la Sociedad de Naciones. (Atentado en el Hotel King David de Jerusal茅n en 1946, 92 muertos).

Ese plan de expulsi贸n de la poblaci贸n original de Palestina tom贸 car谩cter limpieza 茅tnica, un delirio de terror y sangre, los d铆as siguientes a la declaraci贸n del Estado (jud铆o) de Israel, el 14 de mayo de 1948.

El 15 de mayo de 1948 supuso la cat谩strofe, Nakba, para Palestina. De la poblaci贸n total por aquel entonces 1.200.000 personas, 750.000 fueron expulsadas violentamente de sus hogares o huyeron por el terror y se convirtieron en refugiadas. 418 aldeas y pueblos palestinos fueron destruidos, borrados del mapa por las bandas sionistas.

Se cumplen 75 a帽os de injusticia, durante los cuales no ha existido una verdadera intenci贸n de reparaci贸n, por m谩s que sobre el papel se haya reconocido el derecho al retorno y/o compensaci贸n por los bienes apropiados, Resoluci贸n 194 Naciones Unidas.

75 a帽os de desprecio a una poblaci贸n condenada a vivir eternamente en campos de refugiados, en la di谩spora o bajo un sistema de apartheid en su propia tierra.

75 a帽os a los que a la ofensa se ha unido el insulto: la ocupaci贸n que crece cada d铆a, el apartheid, los bombardeos, los asesinatos de poblaci贸n palestina casi a diario, la destrucci贸n de viviendas, el muro鈥 ante la mirada esquiva o descaradamente c铆nica de los gobiernos e instituciones internacionales llamando insistentemente a 鈥渓a contenci贸n por ambas partes鈥.

75 a帽os de colonialismo.

75 a帽os de Nakba y de Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos que cada vez son menos derechos y menos humanos.Nur Masalha, La expulsi贸n de los palestinos, B贸sforo libros-Editorial Cana谩n, Madrid, 2008