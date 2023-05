–

El proceso de la Nakba contin煤a con distintas formas, todas crueles e inhumanas, matanzas, represi贸n militar- con muchos miles de presionaros, y asesinados -, demoliciones de casas, quemas de cultivos, arrancamiento de millones de 谩rboles, confiscaci贸n de tierras tanto comunales como de propiedad privada y la implantaci贸n de los asentamientos con cerca de casi un mill贸n de colonos para hacer inviable cualquier estado palestino independiente y para acabar con la esperanza de vivir con dignidad sobre su tierra. Por Jalil Sadaka*.

La Nakba, no es un hecho hist贸rico guardada en el museo de la memoria, o el olvido, es el acontecimiento m谩s doloroso, tr谩gico e injusto vivido por un pueblo de la edad contempor谩nea.

La cat谩strofe de un pueblo arrancado de sus ra铆ces lleg贸 a su punto 谩lgido el 15 de mayo del a帽o 1948, despu茅s de que una parte de los palestinos quedaron sometidos a una ocupaci贸n y a un proceso acelerado para borrar su identidad y su historia, otra parte m谩s de 700 mil fueron arrancados de sus propias tierras y hogares, para ser expulsados y condenados a vivir en los campos de la miseria en la di谩spora. A partir de este fat铆dico a帽o, los palestinos que se negaron a marchar fueron despojados hasta de sus propios nombres e identidades, a partir de entonces los palestinos del interior no se les permite llamarse palestinos sino 鈥溍abes鈥. Los palestinos de la di谩spora, sin embargo, a pesar de los 75 a帽os transcurridos, su sue帽o y su esperanza del retorno permanecen intactos, no solo entre aquella generaci贸n que vivi贸 la Nakba directamente sino, de las generaciones posteriores, que nunca pudieron volver a su tierra.

La Nakba, pues no es un suceso, ni un acontecimiento ef铆mero o pasajero sino, una tragedia que se transmite de generaci贸n en generaci贸n, por sus consecuencias f铆sicas y lo m谩s importante las psicol贸gicas, agravado por la incapacidad o el desinter茅s de la comunidad internacional de imponer sus propias resoluciones, lo que genera una sensaci贸n de desesperaci贸n, incredulidad en los organismos internacionales y los gobiernos.

Al hablar de la Nakba los traductores nos encontramos con una gran dificultad para transmitir el aut茅ntico y fiel sentido de esta palabra a otro idioma, su particularidad reside no solo, en su dramatismo sino, por ser el 煤nico caso en la historia de la humanidad que un pueblo entero es sustituye por inmigrantes extranjeros tra铆dos de todos los rincones del mundo. Por lo tanto, optamos por usar el mismo t茅rmino que utilizan los palestinos que describe este acontecimiento ocurrido en una fecha de 1948, pero no solo requiere ubicaci贸n definitiva en la memoria o en la historia, sino es un hecho continuado y vivido d铆a a d铆a.

La Nakba es un proceso que transcurre en cuatro fases:

1.- La primera, fue una limpieza 茅tnica, con la destrucci贸n de m谩s de 500 aldeas y poblados, su punto culminante se produce en 1948, cuando los sionistas expulsaron a m谩s de 700 mil de palestinos, tras una guerra desigual, en medio de una ineficacia pol铆tica y militar de los gobiernos 谩rabes, y el apoyo incondicional de la potencia mandataria sobre el territorio, Inglaterra y la complicidad sorprendente de la llamada comunidad internacional, con el reconocimiento, bajo enormes presiones por parte de la gran potencia emergente los EE.UU, del estado hebreo por muchos pa铆ses del mundo.

2.- La segunda consecuencia se manifiesta en el sufrimiento de los palestinos que se negaron a marchar de los territorios ocupados en 1948, sometidos a lo largo de estos a帽os a un proceso continuado para borrar su identidad, bajo un r茅gimen de apartheid, llam谩ndoles 鈥渓os 谩rabes de Israel鈥. Los m茅todos de Israel para lograr su desaparici贸n no se limitan a la opresi贸n directa, la humillaci贸n al confinamiento en algo parecido a una reserva, de pueblos y aldeas, con innumerables leyes que tienen por objetivos la destrucci贸n de su identidad cultural religiosa, la confiscaci贸n de sus tierras, bajo un manto de silencio internacional. A pesar de que su situaci贸n es extraordinariamente delicada como consecuencia del desmembramiento de su sociedad por los ocupantes, los palestinos del interior han mostrado y siguen mostrando una tenaz resistencia diaria, con su apego a la tierra, su capacidad de regeneraci贸n, consiguieron conservar su identidad, su cultura y mantener los lazos afectivos con el conjunto de su pueblo en la di谩spora.

3.- La tercera consecuencia, son los sufrimientos de los refugiados, expulsados por la fuerza y que viven o mal viven, en los campos de la miseria en los pa铆ses 谩rabes lim铆trofes con Palestina, donde adem谩s de la amargura del desarraigo, la humillaci贸n y la represi贸n tuvieron que pagar un alto precio con su propia sangre especialmente en Jordania y L铆bano, consecuencia de las persecuciones en estos y otros reg铆menes de estos pa铆ses 谩rabes.

4.- La cuarto consecuencia comienza con la guerra de 1967 y la ocupaci贸n de lo que quedaba de Palestina, a ra铆z de esta guerra comenz贸 la segunda oleada de refugiados, otro episodio de la Nakba. En esta fase la resistencia armada palestina tom贸, por primera vez, las riendas de su destino, con las consecuencias dolorosas conocidas.

El proceso de la Nakba, adquiere distintas formas, todas crueles e inhumanas, matanzas, represi贸n militar- con muchos miles de presionaros, y asesinados -, demoliciones de casas, quemas de cultivos, arrancamiento de millones de 谩rboles, confiscaci贸n de tierras tanto comunales como de propiedad privada y la implantaci贸n de los asentamientos con cerca de casi un mill贸n de colonos para hacer inviable cualquier estado palestino independiente y para acabar con la esperanza de vivir con dignidad sobre su tierra.

Los cuatro niveles de sufrimiento palestino se entrelazan para conformar un panorama 煤nico en la historia, un desastre nacional continuado. Pocos pueblos en el mundo han resistido incansablemente durante tantos a帽os a un enemigo con una superioridad militar, y pol铆tica tan aplastante.

Decimos que no se puede hacer una lectura de la Nakba desde la perspectiva de la memoria, porque este doloroso proceso no ha concluido y no se vislumbra su final, porque el enemigo ocupante, es racista, prepotente y sin que nadie est茅 dispuesto a poner freno a sus cr铆menes, y desmanes.

La Nakba, no es solo es un episodio pasajero, puesto que la ocupaci贸n enlaza el pasado con el presente y se proyectara sobre el futuro nuestro pueblo. 隆Israel no quiere que tengamos ni presente ni futuro, despu茅s de intentar borrar nuestro pasado!

La ocupaci贸n militar israel铆 y la incesante represi贸n a lo largo de todas estas d茅cadas no ha conseguido doblegar a los palestinos ni en el interior, ni en la di谩spora. Una muestra de que el proyecto sionista es inviable, ya que esto va contra la propia historia.

Ni las bombas nucleares, ni las sofisticadas armas, ni apoyo incondicional que recibe Israel de las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos, le han proporcionado una verdadera sensaci贸n de seguridad, ni los muros m谩s altos del mundo, ni los Check Points, ni la implantaci贸n de un r茅gimen de APARTHEID, son capaces de garantizarle la seguridad que pide, puesto que carece del elemento imprescindible para sentirse seguro, que es la justicia y el derecho. 隆Hasta que las autoridades israel铆es no asuman esta sencilla y elemental evidencia no habr谩 paz!

Los palestinos han vencido el miedo. Su lucha en el interior ocupado en demanda de sus derechos civiles y en defensa de su identidad, se complementa con la lucha en contra de la ocupaci贸n en Cisjordania y Gaza, y la lucha de los refugiados por el inalienable y sagrado derecho del retorno de todos los palestinos a su tierra, para vivir en paz, libertad, igual que todos los dem谩s pueblos de la tierra.

