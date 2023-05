Augusto Pinochet

Augusto Pinochet se hizo multimillonario a trav茅s de la producci贸n y tr谩fico de coca铆na, seg煤n su exmano derecha Manuel Contreras, quien fuera jefe de la Direcci贸n de Inteligencia Nacional (DINA).

Seg煤n una reportaje publicado en La Naci贸n (2006), Contreras hizo llegar por escrito sus acusaciones contra Pinochet al juez Claudio Pavez, magistrado que investigaba el asesinato, en 1992, del coronel Gerardo Huber, y el tr谩fico de armas a Croacia.

Contreras afirm贸 que la coca铆na era fabricada en un complejo qu铆mico que el Ej茅rcito posee en la localidad de Talagante, por el qu铆mico Eugenio Berr铆os, quien tambi茅n pertenec铆a a la DINA y fue asesinado en Uruguay, a principios de la d茅cada de 1990.

El encargado de distribuir la droga en Estados Unidos y otros pa铆ses, as铆 como de depositar posteriormente las ganancias en las cuentas que Pinochet pose铆a en diversos bancos internacionales, era -de acuerdo a Contreras- el sirio Monser Al Kassar, al que tambi茅n se le ha vinculado con terrorismo.

La coca铆na que fabricaba Berr铆os, seg煤n Contreras, era de la variedad denominada 鈥渘egra鈥 o 鈥渞usa鈥, indetectable con los m茅todos tradicionalmente utilizados por la polic铆a.

Afirm贸 adem谩s al juez que hab铆a decidido colaborar con 茅l por el aprecio que sent铆a por el coronel Gerardo Huber, cuyo asesinato fue vinculado al contrabando de armas a Croacia descubierto a principios de la d茅cada de 1990, durante la guerra de los Balcanes.

Para mayor abundamiento, nueve meses antes del Golpe de Estado, Manuel Contreras, ultraderechista y m谩xima autoridad del Ej茅rcito en San Antonio para fines de 1972, realizaba un trabajo de inteligencia gigantesco junto al movimiento Patria y Libertad y otros conspiradores que pretend铆an derrocar a Allende. Dentro de este escenario, centenares de civiles y uniformados nacionalistas trabajaban bajo su mando en todo el pa铆s. De esta forma, y seg煤n detalla el periodista Rodrigo De Castro, en su libro La delgada l铆nea blanca: 鈥Al cabo de pocas semanas (tras el 11), Contreras manejaba m谩s informaci贸n que todos los aparatos de seguridad. En esos d铆as decenas de militares civiles de Patria y Libertad entraron a formar parte de la Brigada de Inteligencia Ciudadana de la futura Direcci贸n de Inteligencia Nacional (DINA)鈥.

El periodista Manuel Salazar confirma estos hechos: 鈥En pocos meses, incluso antes del decreto que la legaliz贸 en junio de 1974, la DINA contaba con miles de informantes pagados en todo el pa铆s. Manejaba cl铆nicas, oficinas de telecomunicaciones, bufetes de abogados, empresas de fachada de diversa 铆ndole, un centro de estudios econ贸micos con m谩s de veinte economistas, agencias de viajes, empresas de transportes, grupos operativos de asalto, y diversos centros de detenci贸n en todo el pa铆s. Antes de que el cuerpo de generales del Ej茅rcito que organiz贸 el golpe militar se diera cuenta, la DINA se hab铆a transformado en un verdadero gobierno paralelo鈥.

Con todo esto, 驴c贸mo financiar esta clase de operaciones? Los viajes y las misiones diplom谩ticas fueron una buena chance para generar lazos鈥 tambi茅n ganancias. Bast贸 que Contreras instalara a sus hombres en las embajadas de Chile m谩s estrat茅gicas, en las oficinas del salitre (Soquimich) y del cobre (CODELCO), en Europa y EE.UU., y tambi茅n en LAN, donde muchos pilotos y azafatas se transformaron en agentes y correos de la DINA fuera del pa铆s.

Fue dentro de estas acciones, que Contreras envi贸 a Europa al teniente coronel Hugo Prado Contreras. La misi贸n era clara: fortalecer la red internacional de la DINA con alguna organizaci贸n de criminales de guerra, grupos paramilitares y terroristas de extrema derecha, sectas y asociaciones secretas que muchas veces, amparadas por servicios de inteligencia, recurr铆an al secuestro, la extorsi贸n, el asalto de bancos y al tr谩fico internacional de armas y drogas para solventar sus propios gastos.

Fruto de estas relaciones, lleg贸 a Santiago Stefano Delle Chiaie, que en 1970 hab铆a sido encomendado a formar c茅lulas terroristas en Italia, y que m谩s tarde habr铆a sido se帽alado como el contacto de la mafia siciliana con las dictaduras latinoamericanas. Delle Chiaie hab铆a gestado nexos con Jos茅 L贸pez Rega, ministro de Bienestar Social y fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que permitir铆an el atentado contra Carlos Prats en Buenos Aires. Michael Townley, el agente estadounidense de la DINA que perpetr贸 el asesinato, fue premiado con una vivienda adquirida por dicha instituci贸n en V铆a Naranja; una exclusiva calle en las faldas de la Cordillera.

En ese lugar, el norteamericano ten铆a bajo su mando a dos bioqu铆micos, siendo Eugenio Berr铆os uno de ellos: pieza clave de Contreras para su proyecto de guerra qu铆mica y biol贸gica, y a quien se le descubriera tras huir, en 1991, un laboratorio para la elaboraci贸n de coca铆na. Una historia que no termin贸 bien, en 1995 un grupo de pescadores descubri贸 en una playa cercana a Montevideo el cuerpo de Berr铆os. 鈥Lo encontraron con dos balazos en la nuca, las manos amarradas con alambre, y enterrado boca abajo鈥, describe Salazar.

En la investigaci贸n de los asesinatos de los agentes de la DINA Gerardo Huber y Eugenio Berr铆os quedaron en evidencia algunas redes. Huber trabaj贸 con Michael Townley en la fabricaci贸n de armas qu铆micas. Le destinaron al Complejo Qu铆mico del Ej茅rcito, en Talagante, donde incluso las ofici贸 de gobernador. En 1991, en la Direcci贸n Log铆stica del Ej茅rcito, estaba a cargo de la compra y venta de armas al exterior. El dictador Augusto Pinochet estaba al mando de este tr谩fico por el que recib铆a 鈥渃omisiones鈥 a trav茅s de compa帽铆as offshore y de fachada. Cuando se descubri贸 el tr谩fico ilegal de armas chilenas en Budapest, Huber fue asesinado poco tiempo antes de que atestiguara. El bioqu铆mico Berr铆os fue asesinado en Uruguay por miembros de los ej茅rcitos chileno y uruguayo.

Berr铆os, implicado en el caso Letelier, produc铆a la m铆tica coca铆na negra, adem谩s del gas sar铆n. A煤n se investiga su participaci贸n en la muerte de Eduardo Frei Montalva. Berr铆os fue ayudante de Townley en el cuartel de la Agrupaci贸n Quetropill谩n, dependiente de la Brigada Mulch茅n de la DINA. Vivi贸 en la casa de Townley, en Lo Curro, donde manten铆an un laboratorio. A fines de la d茅cada de 1970, Berr铆os se integr贸 al Complejo Qu铆mico Industrial del Ej茅rcito.

Cuando comenz贸 el negocio de la coca铆na y la pasta base en Chile, la 茅lite del narcotr谩fico se codeaba con la alta sociedad de Vi帽a del Mar, donde 鈥渓a figura鈥 era el empresario Manuel Losada, cuyo naviero Harbour fue descubierto por guardacostas de Estados Unidos cargando cinco toneladas de coca铆na del Cartel de Cali. Se sabe, asimismo, que el narco Carlos Zuluaga- representante del cartel de Cali y despu茅s del de Medell铆n en Chile- ten铆a de 鈥渃ontacto鈥 a un coronel de inteligencia militar.

Tra铆an coca铆na del exterior para reelaborarla en Vi帽a del Mar donde la transformaban en coca铆na l铆quida para enviarla a Estados Unidos en botellas de vino. Tambi茅n en Vi帽a del Mar vivi贸 el narco peruano M谩ximo Bocanegra, exagente de inteligencia militar y amigo de Vladimiro Montesinos. Todos eran 铆ntimos de Berr铆os y de exagentes de la DINA y la CNI. Con total impunidad cargamentos de droga eran despachados desde F谩bricas y Maestranzas del Ej茅rcito (FAMAE) y llevados en veh铆culos militares al Aeropuerto Pudahuel. Su destino era principalmente Europa y puntos intermedios, a menudo el Aeropuerto de Port au Prince (Hait铆) o Islas Canarias. Hoy se sabe que Pinochet manten铆a cuentas secretas en el Banco Riggs y otros prove铆das con recursos de la Casa Militar, por 20 millones de d贸lares.

El 6 de febrero de 1975, Townley y su esposa llegaron a Miami con la misi贸n de fortalecer los lazos con los grupos anticastristas cubanos que, junto con los neofascistas italianos, conformar铆an el brazo armado de la DINA en el exterior. En Miami, el anticomunismo extremo hab铆a sido absorbido por la mafia 铆taloamericana y sus redes de comercio ilegal de drogas. Grayston Lynch, adiestrador de la CIA, dice en el peri贸dico de Florida St. Petersburg Times, en 1982, que para los cubanos expertos en inteligencia, sabotaje y penetraci贸n de fronteras, el tr谩fico de drogas era un juego de ni帽os.

A partir del a帽o 1977, funcionarios del Gobierno de James Carter, a ra铆z de la violaci贸n sistem谩tica de derechos humanos en Chile, presionaron al gobierno de Pinochet para terminar con las actividades de la DINA, financiadas con el narcotr谩fico. (鈥淐ocaine Politics鈥, 1998). En ese per铆odo, la DEA buscaba con urgencia a Alfonso Rivera, personaje que monopolizaba la producci贸n de pasta base y coca铆na en Per煤, y que habr铆a contado con el contacto de un alto oficial del Ej茅rcito de Chile seg煤n un informante de la propia DEA (鈥淭he Underground Empire鈥, 1986).

Saul Landau y John Dinges, periodistas estadounidenses, escriben en su libro Assassination on Embassy Row, acerca del asesinato de Orlando Letelier: 鈥Pinochet entreg贸 a la DEA un avi贸n lleno de traficantes de coca铆na detenidos despu茅s del Golpe Militar. El Gobierno de Allende, reci茅n derrocado, fue culpado de tr谩fico. Contreras pudo as铆 colocar a sus propios hombres en los laboratorios de coca铆na y en los puntos de distribuci贸n, bajo la protecci贸n de la DINA. Las enormes ganancias fueron destinadas a fortalecer el presupuesto clandestino de la DINA鈥.

El tr谩fico de drogas aparecer铆a desde el comienzo de la investigaci贸n: 鈥Donde el FBI pon铆a los ojos, hab铆a droga. Pero nosotros no est谩bamos preocupados del tema de las drogas, est谩bamos investigando el asesinato de Letelier y Ronnie Moffit. No le dimos mayor importancia鈥, se帽al贸 Landau.

En el segundo lustro de la d茅cada de 1970, las agencias antinarc贸ticos de Estados Unidos contaban con una serie de antecedentes que vinculaban a la inteligencia militar chilena con el narcotr谩fico internacional.

Casi toda la informaci贸n que existe sobre la historia de las relaciones de la DINA con grupos narcoterroristas cubanos, se reduce a las investigaciones del FBI en torno al caso Letelier y las declaraciones otorgadas por Townley a la justicia de EE.UU.

En este sentido, la visi贸n de Rodrigo de Castro es categ贸rica: 鈥Todos los narcos que hablan, mienten. Son verdades a medias. Es evidente que algo hay. Si t煤 tienes muchas piezas, inferir las que te faltan no es tan dif铆cil鈥. En su libro, escribe:

鈥A la luz de las conexiones de los cubanos con el narcotr谩fico, las confusas explicaciones dadas por Otero, Morales y Bosch (el primero, esp铆a de la DISIP, inteligencia venezolana; Morales, narcotraficante; y Bosch, dirigente cubano anticastrista, que habr铆a sido recibido en Chile por el propio Pinochet en el edificio Diego Portales, en 1974. Todos implicados en el caso Letelier) al FBI sobre su ruptura con la DINA, parecen m谩s bien la consecuencia de una simple disputa entre g谩nsteres por el robo de mercader铆a o una desavenencia por el control territorial de un determinado mercado de drogas鈥.

Seg煤n detalles proporcionados por aquel periodista, 鈥ministros en visita encargados del caso Riggs abrieron cuadernos especiales para dedicarse exclusivamente a la veta del narcotr谩fico. Avanzaron muy poco. No s茅 por qu茅. Si acaso fuese probado judicialmente, se trataban de todos delitos prescritos. Hab铆an pasado por lo menos 10 a帽os鈥.

El relato y sus detalles no dejan de sorprender: 鈥El General Toro, el primer director de la PDI que design贸 Aylwin, forma un n煤cleo de confianza, porque muchos funcionarios de Investigaciones estaban involucrados en narcotr谩fico. Hasta que llegaron al tema de Bathich, y se encontraron con que 茅ste estaba protegido por la inteligencia militar鈥. Yamal Edgardo Bathich Villarroel era el primo y representante en Chile del sirio Monzer Al Kassar, uno de los traficantes de armas y drogas m谩s poderosos del mundo.

Marco Antonio Pinochet -hijo de Augusto Pinochet- y Bathich eran amigos desde fines de la d茅cada de 1970. Yamal hab铆a tenido negocios con Pinochet: compraron chatarra a la Divisi贸n de Chuquicamata de CODELCO, y cuando Marco Antonio regres贸 a Santiago, coincidieron como empresarios en varios negocios. La empresa Bathich Motoren Limitada, dedicada a la importaci贸n y venta de motores usados di茅sel era uno de ellos. Marco Antonio era representante en Chile de la l铆nea de lanchas Chaparral; se lo ve铆a en las oficinas de la empresa de Yamal: Las lanchas Chaparral se comercializaban en Chile a trav茅s de Bathich Motoren Ltda, predecesora de Focus Chile Motores S.A. El abogado H茅ctor Novoa V谩squez (hermano de Jovino Novoa) se encarg贸 en 1986 de constituir en Panam谩 la United Trading Motors Corp., sociedad que hizo el aporte del 90% del capital de la empresa de Bathich. En abril de 1988, por decreto de la Direcci贸n de Aeron谩utica, Chile Motores S.A. consigui贸 el funcionamiento de un helipuerto en sus terrenos. Los aparatos pod铆an moverse sin que las torres de control de la aeron谩utica civil fueran informadas necesariamente.

A fines de 1989, Jes煤s Ochoa Galvis se hab铆a instalado en el pa铆s. Se trataba del primo de los Ochoa V谩squez, una de las familias que manejaba el cartel de Medell铆n. Ellos manten铆an relaciones con Monzer Al Kassar: era algo que hab铆a quedado establecido en procesos judiciales. Lo que llam贸 la atenci贸n de Toro una vez devuelta la democracia, fue su cercan铆a con Yamal Bathich. Ochoa todos los d铆as iba a las dependencias de Focus Chile Motores S.A. y, por otro lado, H茅ctor Novoa aparec铆a como el rostro legal de las empresas de Ochoa, mientras presid铆a el directorio de Focus Chile Motores. Los otros dos directores eran Bathich y Alex Jacob Neder.

Al no prosperar las investigaciones de Toro debido a las presiones, actu贸 el Servicio de Impuestos Internos (SII). Lleg贸 un inspector a hacerle una auditor铆a a Focus Chile Motores, que era en realidad de Monzer Al Kassar. En efecto, tras el breve arresto de Bathich en el aeropuerto de Barajas en Espa帽a junto a Monzer Al Kassar, el SII lleg贸 a las dependencias de Focus, donde descubrieron irregularidades. Pero fiel a esta historia, el fiscalizador a cargo le pidi贸 a Alex Jacob un soborno de $35 millones para llegar a un arreglo. Sin embargo, y a pesar de que dicho dinero fue pagado, el funcionario del SII, a cambio de solucionar el problema de ra铆z, pidi贸 $200 millones m谩s. Un hecho que signific贸 su posterior detenci贸n y la sorpresiva llegada de m谩s fiscalizadores hasta Focus, a quienes se les neg贸 la entrada. Acto seguido, Carabineros se traslad贸 hasta el recinto, donde vieron documentaci贸n contable desordenada y signos de que parte de 茅sta hab铆a sido retirada. Pero no era la 煤nica sorpresa: en la oficina de Jacob, hallaron una UZI con visor l谩ser, dos escopetas Winchester, un rev贸lver Astra calibre 3657 y 200 cartuchos sin percutir.

Finalmente, el personal del SII sell贸 los muebles con documentaci贸n y clausur贸 las dependencias. Eran las 3 AM. por lo que dejaron a una pareja de Carabineros de guardia hasta el d铆a siguiente. A las 9 de la ma帽ana se encontrar铆an con varios sellos rotos y muestras de papeles incinerados. Tanto Bathich como Neder y Ochoa se encontraban pr贸fugos. Sin embargo, H茅ctor Novoa fue declarado reo casi de inmediato. 鈥Se declar贸 deprimido, lo metieron en una cl铆nica, y as铆 evit贸 pasar por la c谩rcel鈥. En 1999, Bathich, Novoa y Jacob fueron multados y condenados a penas inferiores a 302 d铆as de presidio.

Otro a帽adido, Frankell Baramdyka, infante de marina de Estados Unidos, que trafic贸 droga y dinero en el Caribe bajo 贸rdenes de oficiales norteamericanos en beneficio de los 鈥渃ontras鈥 estaba casado con una chilena, accionista de la pesquera Redes del Pac铆fico. Baramdyka lleg贸 a ser gerente general de esta empresa pantalla que 鈥渆xportaba鈥 droga. Baramdyka asegur贸 que sus 鈥渃ontactos鈥 colombianos se abastec铆an de materias primas para la elaboraci贸n de coca铆na en el Complejo Qu铆mico Industrial del Ej茅rcito. Dijo tambi茅n que la CNI organiz贸 en Europa una red de venta de coca铆na y que en 1987 organizaron vuelos con embarques de coca铆na disimuladas en env铆os de bombas de racimo.

Seg煤n De Castro, 鈥渟i la DINA y agentes de la CNI estaban metidos, tambi茅n los peruanos lo estaban. Si no lo hac铆as, quedabas fuera. Eso es la gran hipocres铆a de la guerra contra las drogas. Por una parte, se gastan sumas millonarias en combatirlas; y, por otra, el mismo Estado se dedica a amparar el narcotr谩fico por motivos pol铆ticos [鈥 En este contexto global, el que los servicios de inteligencia militar chilenos hubiesen participado en narcotr谩fico鈥 no pod铆an no hacerlo. No lo estoy justificando, sino que estoy hablando de c贸mo son las cosas鈥.

No es coincidencia que, finalmente, durante los a帽os en que la coca铆na y la pasta base se instalaron en Chile, Per煤 y Bolivia, en estos pa铆ses se viv铆an sangrientas y mafiosas dictaduras que colaboraron con el Plan C贸ndor, y admiraban la metodolog铆a de la DINA, y que, adem谩s, respaldaron y apadrinaron el narcotr谩fico como m茅todo para financiar sus operaciones genocidas y abultar la cuenta bancaria de Pinochet.