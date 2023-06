–

En Lenguas Vivas Luis Sagasti nos pone delante de la torre de babel mucho despu茅s de la di谩spora, cuando cientos de lenguas se han perdido para siempre, pero a煤n queda la estela que dejaron: 鈥淯n idioma anterior a Babel hecho para cantarle a quien destruy贸 la torre.鈥, plantea. Atisba lo perdido y lo revitaliza a trav茅s de historias breves que enhebra con una imaginaci贸n trabajada en los dominios de la lengua.

Por Andr茅s Manrique.

Una de las claves que seguir谩 en esta obra fue planteada por el mismo autor en Bellas Artes (2011), a trav茅s de Wittgenstein: 鈥淓s el lenguaje como aguja invisible, el que teje el sentido al unir los hechos con la lana de su l贸gica.鈥 Desde este punto de partida, el hilo con el que va cosiendo el pasaje de una an茅cdota a la otra no est谩 siempre a la vista. Toda urdimbre se compone de l铆neas superpuestas, lo que para nada implica que la trama se pierda. Las ideas nacen de la contig眉idad que se revela en la uni贸n de an茅cdotas que van de una fogata en Tierra del Fuego a una hoguera de Alaska; de las motas de tiza que caen al borrar el pizarr贸n de un aula, a los m谩s de 5000 cristales de nieve fotografiados por Wilson Bentley.

El juego de correspondencias es la urdimbre que va entrelazando Sagasti. Infinita su curiosidad; innumerables los saberes de dimensiones a primera vista tan alejadas como las que podr铆an darse entre una experiencia de trincheras en la Primera Guerra Mundial y las palabras de una lengua extinta que designa el humo en el aire que una vela deja al apagarse. O los colores que se lleva la lengua que se extingue, perdidos para la percepci贸n, a falta de palabras. Solo dos ejemplos bastan para fundamentar, de la mano de Wittgenstein, que los l铆mites del mundo son los del lenguaje.

La prosa de Sagasti va m谩s all谩 del blanco al que se dirige: lo atraviesa. El Yagan u Ona en su bote puede o no sobrevivir al naufragio y puede o no ser salvado por la comunidad mientras lo da vueltas frente al fuego para que el choque t茅rmico no lo mate; lo que pareciera ser una certeza, en cambio, es el amparo que provee el grupo desde la orilla, alimentando las llamas durante toda la noche. Y no s贸lo para recibirlo, sino adem谩s para sostenerlo en la distancia: sea para el cuerpo, si sobrevive, o para que el alma se despegue del fondo fr铆o del canal y vuele a las estrellas. La 煤ltima representante Ona cerrar谩 el c铆rculo de miles de a帽os de vida. Una vez m谩s nos quedaremos oliendo la sangre de la conquista con la mitad de una libra esterlina en la mano, pagada por el Estado Ingl茅s a cambio de cada oreja de ni帽o nativo, o con la libra entera que abonar谩 a cambio de los genitales de yaganes masculinos y femeninos adultos.

Las v铆ctimas de la guerra, borde extremo de la raz贸n, est谩n presentes en su literatura, como si esa experiencia, por inefable, revelase mucho del ser humano: 鈥淪i queremos ver formas puras en el alfabeto, formas vaciadas de sentido, volver a la mirada virgen de la infancia, tenemos que cruzar un desierto donde el sol ha borrado todos los caminos. Ese es el trayecto que debemos sortear para quitarle al mundo nuestro peso.鈥, leemos al final del quinto pasaje, titulado Oraciones.

Entre datos y preguntas que formula en cada escena, tensa el resorte que asalta la emoci贸n del lector. A veces, esboza un provisorio cierre que retoma algunas p谩ginas m谩s adelante para sugerir un final. Lo que queda muy claro es que le ocupa m谩s el devenir que la conclusi贸n. Ya no importan los girasoles de Van Gogh sino el trayecto que recorren las part铆culas de color que la luz le arranca, part铆cula por part铆cula, desde que fuera pintado en 1888, hasta el presente. Su mirada iridiscente observa el pasaje que una situaci贸n recorre, en alguna medida invisible a la percepci贸n cotidiana, e intenta abordar el estado de xibipiio, que describe como la 鈥減alabra que utilizan los pirahas del Amazonas para dar cuenta de lo que aparece y desaparece de nuestra experiencia perceptiva.鈥

鈥溌縉o es acaso el metalenguaje un intento de ense帽ar bot谩nica con flores de pl谩stico? (鈥) Con la misma pereza que la miel al deslizarse, as铆 el lenguaje transmigra y muta. Se encuentra siempre en ese estado de xibipiio, aunque nos cueste mucho advertirlo.鈥, plantea en el cap铆tulo 11, al que titula limes, es decir, frontera.

A trav茅s de enunciados de cadencia ininterrumpida, trepa a horcajadas de una an茅cdota, la galopa sin aferrarse y pega el salto sobre otra. En la estructuraci贸n de cada uno de sus trabajos subyace la certeza de que el lector, m谩s que el autor, es el responsable de encontrar los caminos. Disputa el poder de la cultura y pone en cuesti贸n el olvido auto infligido por la civilizaci贸n. Construye artefactos anfibios de informaci贸n atravesada por una mirada piadosa, para nada inocente. Y observa una suerte de recomposici贸n en la fuga que otro llamar铆a p茅rdida. Las situaciones de umbral, el permanente trasvase de estados de la materia, despiertan toda su atenci贸n: la mutaci贸n.

Sagasti es el baqueano que, en lugar de desplazarse por el territorio conocido, se interna en zonas lim铆trofes siguiendo huellas de lo que ya no est谩 para imaginar el itinerario de lo que pudo haber ocurrido antes o durante la extinci贸n. Su literatura es, de alguna manera, el territorio que va del agujero rodeado por miles de a帽os luz de vac铆o, desde cuyo centro nada se ve, hasta la experiencia del astronauta que se suelta de la base, acaso seducido por el v茅rtigo del espacio. Mediante un trabajo de filigrana sobre las soluciones de continuidad, consigue enhebrar hechos distantes gracias a una visi贸n po茅tica (lateral) de alto alcance. Como el Pascal Quignard de Butes o de El sexo y el espanto, el narrador es una especie de cronista de zonas liminales.

El autor pareciera tener un plano secreto que va desplegando libro a libro. En principio, datos asombrosos nutren cada historia y hacen que crezca, pero la obra es mucho m谩s que un cat谩logo de eventos m谩s o menos extraordinarios. De alguna manera, el narrador es un integrante de la sociedad secreta que consign贸 en Leyden Ltd (Eterna Cadencia, 2019). 鈥淐uando el lenguaje es puro sol, nos damos cuenta de que solo ilumina aquello que puede echar sombra.鈥 Y en este 煤ltimo trabajo, adem谩s, se observa la voluntad de construir parte de la literatura que Kurt Vonnegut imaginara para el imaginario territorio de Tralfamadore, donde en los libros hay 鈥減eque帽os montones de s铆mbolos separados por estrellas (鈥) cada mont贸n de s铆mbolos es un mensaje breve y urgente que describe una situaci贸n, una escena鈥.

Lenguas Vivas abreva en los m谩rgenes de la historia en general y de la historia del arte en particular, para hacer aparecer y desaparecer sentidos que no habr铆an existido si no se hubieran enlazado los hechos de esa manera. En un 煤ltimo gesto de revelaci贸n y entrega, en el pasaje final del libro que denomina 鈥淗ay que comer鈥, desgrana algunos detalles de la muerte de un hermano, a los veinti煤n a帽os: 鈥淟o que sigui贸 cuando regresamos del entierro s贸lo lo puede contar un boxeador noqueado. El cuerpo pierde su autonom铆a: el est贸mago se cierra, se camina como si hubiera una respuesta escrita en braille en las paredes. O se queda uno en posici贸n fetal porque, bueno, hay que arregl谩rselas para nacer de nuevo.鈥 Esto es solo una muestra de lo que mueven sus palabras.

Lenguas Vivas expande la literatura de Luis Sagasti y, en ese movimiento, ampl铆a tambi茅n la narrativa de estos pagos. Leerlo es una bella aventura. Releerlo, una experiencia luminosa.

Luis Sagasti, Lenguas Vivas, Eterna Cadencia, 2023, 155 p谩gs.