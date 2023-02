–

De malas mujeres a mujeres malas, un repaso a la vida de las que han sido juzgadas por romper la norma de la feminidad y a la de quienes han cometido cr铆menes que han sido justificados por las 鈥榯aras鈥 de las autoras. El juicio machista siempre aparece.

Tengo un v铆deo de infancia en el que mi amiga hist贸rica, casi hermana, Andreita, me ara帽a la cara con 铆mpetu (y ensa帽amiento y alevos铆a tambi茅n, la verdad). En esa grabaci贸n, calculo que de 1995, yo miro con terror al frente e inclino mi cuerpo hacia la izquierda, para encontrar el 谩ngulo m谩s alejado de sus temibles garras. Y me callo y aguanto, esperando a que llegue un adulto que me salve (el que graba no parec铆a estar por la labor). Quiz谩 sea un retrato bobo: Andrea no es ning煤n ogro, solo era una ni帽a. Ll谩malo ser buena, ll谩malo ser p谩nfila, pero a m铆 esa escena me define mucho y en muchos 谩mbitos. Yo nunca pegu茅 a nadie en la infancia. Durante a帽os he recordado con nitidez las ocasiones en las que siento que 鈥渘o he estado a la altura鈥, en las que he sido desleal o injusta y a煤n hoy, a decenas de a帽os vista, me cuesta a veces perdon谩rmelas. Si las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes, tengo la nube m谩s grande y mullida reservada a mi nombre. Seguro.

Tal vez por esa raz贸n, cuando el feminismo lleg贸 a mi vida y ten铆a Teor铆a King Kong reci茅n descubierta, este p谩rrafo me dej贸 tan desarmada y desalmada:

鈥淒urante la violaci贸n, llevaba en el bolsillo de mi cazadora Teddy roja una navaja, mango negro brillante, mec谩nica impecable, cuchilla fina pero larga, afilada, perfecta, radiante. Una navaja que yo sacaba con bastante facilidad en esa 茅poca globalmente confusa. Me hab铆a acostumbrado a ella; a mi manera hab铆a aprendido a usarla. Esa noche, la navaja se qued贸 escondida en mi bolsillo y la 煤nica idea que me vino a la cabeza fue: sobre todo que no la encuentren, que no decidan jugar con ella. Ni siquiera pens茅 en utilizarla鈥.

Hubo dentro de m铆 un clic o un clac; m谩s bien un crash, un pum o un bum. Me vi reflejada en la hoja de la navaja de Virginie Despentes. No ten铆a tanto que ver con la posibilidad de encontrarme en una situaci贸n tal, sino con tomar conciencia de que ser tan 鈥渂uenecica鈥 puede ser fatal. Porque los ara帽azos de una amiga, en el futuro, son recuerdos entre carcajadas, pero ser construida desde la pasividad y la no-violencia (bajo ning煤n concepto) es una mierda.

La construcci贸n de la no-violencia en las mujeres

Que-la-Despentes-no-reaccionase-a-una-violaci贸n-teniendo-una-navaja-eh-una-jodida-navaja-eh-qu茅-fuerte-es-que-me-imagino-y-seguro-que-a-m铆-me-pasar铆a-lo-mismo-vamos-me-muero-si-pasa-es-que-por-mucho-que-te-vayan-a-hacer-siempre-dices-o-bueno-yo-pensar铆a-bua-y-si-le-hago-da帽o-o-una-lesi贸n-grave-o-le-mato-o-algo-pf-qu茅-movida-eh-es-que-c贸mo-no-poner-por-delante-tu-vida-en-una-situacion-l铆mite-pero-pf-qu茅-movida.

Muchas, muchas conversaciones con colegas, de cervezas, quebraderos de cabeza, me qued茅 colgada. Pero sobre todo so帽aba, imaginaba una distop铆a: 驴y si en esta estructura patriarcal fu茅semos un poquito m谩s cabronas? E incluso, si nuestra socializaci贸n de g茅nero en vez de estar basada en la pasividad permitiese, c贸mo decirlo, QUE CORRIERA LA SANGRE.

En lo que a autodefensa feminista se refiere, lo tenemos claro 鈥攏inguna agresi贸n sin respuesta鈥, pero cuando le铆 a Paul B. Preciado decir en una entrevista 鈥渟iempre pensamos que las ni帽as pueden defenderse y no agredir鈥 me salt贸 la pregunta: 驴qu茅 ocurrir铆a, entonces, si desde peque帽as tuvi茅semos acceso a la violencia? Posiblemente que no solo la usar铆amos de forma defensiva sino tambi茅n ofensiva.

Desde el comienzo de los tiempos, existen representaciones culturales de mujeres que romp铆an su rol de g茅nero pac铆fico y d贸cil: Lilith, Medea, Pandora, Judith son algunos ejemplos de las consideradas como las 鈥減rimeras malvadas鈥 de la historia occidental. Desde la transgresi贸n sexual llegando hasta el infanticidio (poco importa la raz贸n), eran tachadas de inhumanas, dementes y por tanto merec铆an una punici贸n. Lo curioso y complejo de la cuesti贸n es esto, que hist贸ricamente las mujeres no han tenido por qu茅 cometer cr铆menes para ser castigadas por la ley.

Dolores Juliano, por ejemplo, relat贸 c贸mo las galeras del siglo XVII estaban llenas de 鈥渧agabundas, mendigas y prostitutas, es decir, mujeres pobres que viv铆an fuera del control masculino y el encierro dom茅stico鈥. Raquel Osborne cuenta c贸mo, en la Guerra Civil espa帽ola, las mujeres eran castigadas m谩s que por su ideolog铆a por la capacidad de 鈥済estar nuevos rojos鈥. Y esta generizaci贸n siempre sale a flote.

Por eso, ahora, vamos a jugar a Escoge Tu Propia Aventura. Si quieres un breve repaso por algunas mujeres que acabaron encerradas simplemente por romper con la norma de feminidad de su 茅poca sigue leyendo 鈥1.Malas mujeres鈥. Si prefieres dar el salto a la criminalidad 鈥攓ue obviamente tambi茅n rompe la norma de feminidad鈥 salta a 鈥2. Mujeres malas鈥.

1. Malas mujeres

En los 煤ltimos a帽os, algunas publicaciones han rescatado casos paradigm谩ticos de 鈥渕alas mujeres鈥.

La Furia (La Felguera Editores, 2015) hace un recopilatorio sobre Th茅roinge de M茅ricourt, una de las primeras mujeres en participar de forma activa en la Asamblea Nacional durante los a帽os de la Revoluci贸n Francesa. Medi谩ticamente, se la atac贸 por su supuesta fealdad y por su salud mental. Termin贸 ingresada en un hospital psiqui谩trico. En Desmontando el caso de La Vampira del Raval. Misoginia y clasismo en la Barcelona modernista (Icaria, 2014) Elsa Plaza analiza c贸mo a principios de siglo XX en la pura Barcelona modernista Enriqueta Mart铆 Ripoll se convirti贸 en la 鈥淛ack el destripador鈥 catalana: La Vampira del Raval. Se le atribu铆a el secuestro y asesinato de varios ni帽os pertenecientes a la burgues铆a. Los rumores comenzaron cuando Teresa Guitart Congost apareci贸 supuestamente, tras dos semanas en paradero desconocido, en el piso de Enriqueta Mart铆 Ripoll. A pesar de que fue encontrada en perfecto estado de salud los rumores sobre la despiadada actividad ilegal de Enriqueta Mart铆 Ripoll ya hab铆an comenzado a llenar los diarios del momento. No le perdonaron ser pobre, pero culta. El sistema penal consider贸 a Enriqueta 鈥渘eur贸tica, enferma, perversa invencible, que tiene su sitio en el manicomio antes que en la c谩rcel鈥.

Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, las madres del S.T.A.R. (Street Transvestite Action Revolutionaries / Acci贸n Travesti Callejera Revolucionaria) y de la celebraci贸n del orgullo LGTIQ+ en Nueva York (cuya historia narra la editorial Imperdible), fueron excluidas dentro del movimiento (y fuera, claro) por ser trans, bisexuales, latinas y racializades. Adem谩s, ambas pasaron por la c谩rcel, por los disturbios, pero tambi茅n por el 鈥渆scuadr贸n de la moral鈥 鈥攗n equipo de seguridad encargado de que los valores del momento no fuesen transgredidos鈥.

En el siglo XXI la historia se repite. En La construcci贸n de la lesbiana perversa aterrizamos en el caso que se erigi贸 como una de las grandes negligencias judiciales del Estado espa帽ol: el juicio del asesinato de Roc铆o Wanninkhof. Dolores V谩zquez, madrastra de Roc铆o, fue declarada culpable y entr贸 en prisi贸n sin pruebas y siendo, en realidad, inocente, como se demostr贸 519 d铆as despu茅s de su ingreso en prisi贸n (en agosto de 2003). Dolores V谩zquez fue condenada por el mero hecho de ser lesbiana. S铆, en 2001, con diagn贸sticos lesb贸fobos por parte de psic贸logos de la Guardia Civil, entre otros, se configur贸 un personaje 鈥渇r铆o, malvado, ego铆sta, donde se identifica la masculinidad lesbiana de Dolores V谩zquez con la perversidad鈥, cuenta Beatriz Gimeno. En un juicio en el que 鈥渓as declaraciones de una vidente no son cuestionadas, pero las llamadas a l铆neas er贸ticas que hac铆a Dolores V谩zquez son poco menos que utilizadas como prueba definitoria鈥.

Todas ellas son unas desviadas mentales. Fin de la historia. Vuelve a comenzar en 鈥楲a construcci贸n de la no-violencia鈥.

2. Mujeres malas

Valerie Solanas, 鈥攁utora del Manifiesto SCUM鈥 le peg贸 un tir贸 a Andy Warhol: 鈥淭engo un mont贸n de razones muy serias (para haberle disparado). Leed mi Manifiesto鈥, declar贸 al ser interrogada. Solanas dispar贸 a Andy Warhol porque representaba todo lo que criticaba en su manifiesto: un hombre que controlaba su vida y al que acusaba de querer robarle su trabajo. El atentado hizo mella en el artista que nunca lleg贸 a recuperarse ni f铆sica ni psicol贸gicamente. Valerie Solanas no fue tachada de (intento de) asesina, sino de hist茅rica. Acab贸, en un hospital psiqui谩trico.

En Putas e insumisas (Virus Editorial, 2017) entre muchas otras aparece Alexe Popova, una mujer que se dedic贸 a envenenar a los maridos molestos de sus clientas (Como Massiel en Lady Veneno, pero en la Rusia zarista), acab贸 siendo fusilada tras un juicio en el que se destac贸 que ella 鈥渃re铆a estar liberando a esas mujeres鈥 (de 300 usuarias ninguna se hab铆a quejado hasta el momento, su se帽or铆a, no hay m谩s preguntas).

En el documental Muerte en Le贸n se narra la historia de la asesinato de Isabel Carrasco, la entonces presidenta de la Diputaci贸n de Le贸n (desde 2004) recibi贸 cuatro tiros en plena calle cuando se dirig铆a a la sede de PP (partido al que pertenec铆a). La actuaci贸n de un polic铆a jubilado permiti贸 encontrar pocos minutos despu茅s a Montserrat Gonz谩lez, la autora del crimen junto a Montserrat Triana, su hija y c贸mplice. El m贸vil del crimen fue la venganza: Isabel Carrasco supuestamente hab铆a utilizado su poder e influencia para impedir que Montserrat Triana consiguiese un puesto en la Diputaci贸n. La conclusi贸n de los medios (a grandes rasgos): las madres atacan cuando hieren a sus cr铆as.

Todas ellas son unas desviadas mentales. Fin de la historia. Vuelve a comenzar en 鈥楲a construcci贸n de la no-violencia鈥.

El derecho al mal

Siempre que las mujeres cruzan la barrera de lo moral y/o lo legal son juzgadas m谩s por una transgresi贸n de g茅nero que por los hechos cometidos objetivamente. Aparece el juicio machista en todas sus formas: paternalismo, patologizaci贸n, cosificaci贸n, esencialismo, misoginia鈥 En el itinerario 1 (Malas mujeres) si no eres la mujer que el mundo esperaba que fueses, eras mala. Y estabas loca. En el segundo itinerario (Mujeres malas) si cometes un crimen, o sea, si eres mala, te buscan 鈥渓a tara鈥 para poder explicar(se) por qu茅 una 鈥攑or naturaleza pac铆fica鈥 cometer铆a un acto despiadado. Es la constante dicotom铆a de la feminidad, por la cual, si durante una violaci贸n no te muestras violenta, consientes. Si durante una agresi贸n te defiendes, acabas en la c谩rcel (como Higui, y otras tantas).

Dec铆a Amelia Valc谩rcel en 鈥楨l derecho al mal鈥, un texto de 1980 publicado en El Viejo Topo, que contribuyamos 鈥渁 la suma de mal, porque esto es lo bueno. Pero no a cualquier mal, no desde la perspectiva de aquel peque帽o mal que se te reconoce desde tu feminidad, realiza, por el contrario, el verdadero mal, el mal del amo鈥.

Y a m铆 esto me suena a ser asesina, a ser una empresaria explotadora neoliberal, o a enviar nudes.

El derecho al mal implica tambi茅n que cuando un sujeto pol铆tico que no tiene el monopolio de la violencia la ejerce no debe ser juzgado desde una cuesti贸n de g茅nero. Que si no queremos una Ana Bot铆n no tienen nada que ver con que sea una t铆a, sino con su negocio sangrante. Que si no queremos una Angela Merkel es por su racismo europeista. El derecho al mal tiene que ver con placeres cotidianos, por eso crecer y buscar los l铆mites como hace la protagonista del filme Las Ni帽as es tambi茅n este art铆culo. O sufrir un ataque de celos y perder el norte como en Historia de Espa帽a contada a las ni帽as, o acabar matando a tus novios como en Mi hermana, asesina en serie. El derecho al mal tiene que ver con los dos relatos de Las madres no, el de la infanticida, pero tambi茅n el de aceptar que igual te aburres un poco de tu marido y de tu criatura. Tiene que ver con masturbarte con tu prima en una casa okupada como en Lectura F谩cil.

El derecho al mal no es tan sencillo como una defensa de la maldad. De hecho, no tiene por qu茅 serlo. Es simplemente una herramienta que te hace sospechar, intuir. Son muchos miedos y algunas tentaciones. Tambi茅n son muchas ganas. Es hacer algo siempre que haya un dedo 铆ndice acusador levantado.

Yo solo s茅 que tambi茅n tengo un v铆deo de hace no tanto, 2019, donde mi amiga Kris me da una patada frontal en el est贸mago. Yo salgo volando hacia atr谩s y acabo en el suelo. Me levanto e intento devolv茅rsela (sin 茅xito). Estamos en medio de un sparring en clase de kick boxing. He empezado a aprender a pegarme en el gimnasio social Sant Pau, con Milo, una profe mezcla perfecta entre la ternura y la agresividad que encarna muy bien este art铆culo. Ella me regal贸 una camiseta que pon铆a: 鈥淟as heridas me las hice yo鈥. He aprendido algo despu茅s de todo.

Hablemos de malas: