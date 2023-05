–

1. DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS DE DEFENSA, GRUPOS DE AFINIDAD Y GRUPOS DE ACCI脫N

Hay que diferenciar entre cuadros de defensa, grupos de afinidad y grupos de acci贸n[1].

Los cuadros de defensa fueron, desde octubre de 1934, la milicia secreta y an贸nima del sindicato cenetista, que hab铆an asumido anteriormente desde tareas de defensa sindical, o de piquetes de huelga, hasta intentonas insurreccionales. Pod铆an definirse como el ej茅rcito clandestino de la revoluci贸n, sumido plena y seriamente en tareas de informaci贸n, armamento, entrenamiento, estrategia y preparaci贸n de la insurrecci贸n obrera. Eran un organismo dependiente de la CNT, porque eran los sindicatos quienes los financiaban y quienes los nutr铆an con sus militantes. Esa estructura de los cuadros de defensa primarios, formados por seis miembros, estaba preparada para ampliarse con la incorporaci贸n masiva de miles de sindicalistas, y para dar cabida adem谩s a otros grupos secundarios, como los grupos de afinidad de la FAI, Juventudes Libertarias y ateneos. Pero los comit茅s de defensa no fueron nunca una organizaci贸n de la FAI, ni tuvieron nunca un car谩cter independiente y aut贸nomo; fueron la organizaci贸n armada de la CNT, sometida siempre a las decisiones e iniciativas del Comit茅 Regional (o Nacional) de la CNT.

La CNT no era s贸lo el sindicato. En casi todos los barrios barceloneses exist铆a el comit茅 de barrio, que abarcaba toda la vida social, cultural y familiar del trabajador, creando un espacio de lucha y solidaridad[2] muy bien definido y conocido, que permit铆a una relaci贸n natural con vecinos, amigos y compa帽eros, facilitando la formaci贸n ideol贸gica, la informaci贸n y las plataformas reivindicativas.

Juan Garc铆a Oliver defini贸 de este modo su concepci贸n del ej茅rcito revolucionario: 鈥減ropugnamos [en la ponencia de Garc铆a Oliver sobre Comunismo Libertario, presentada en el Congreso de Zaragoza de mayo de 1936] la creaci贸n de un ej茅rcito revolucionario, que yo entend铆a que deb铆a ser considerado tal a partir de entonces. Convertir lo que nosotros hab铆amos hecho en Barcelona en materia de cuadros de Defensa Confederal en una t谩ctica aplicable en toda Espa帽a. Era eso, ni m谩s ni menos鈥[3].

La posici贸n de Garc铆a Oliver sobre el ej茅rcito revolucionario hall贸 una seria oposici贸n en el seno de la FAI, que le acusaba de abandonar los principios anarquistas y de militarista: 鈥淐ipriano Mera (muy buen compa帽ero de la Construcci贸n de Madrid), mientras yo estaba haciendo [en el Congreso de Zaragoza], aparte de otras glosas, la del ej茅rcito, grit贸: 鈥溌u茅 nos diga el compa帽ero Garc铆a Oliver de qu茅 color quiere los entorchados!鈥 Y se da la circunstancia parad贸jica que fue precisamente Cipriano Mera el primero que acept贸 luego la militarizaci贸n y los entorchados del Ej茅rcito鈥[4].

Los grupos de afinidad constitu铆an la estructura organizativa de los anarquistas en la FAI. Eran fundamentalmente un grupo de amigos y/o militantes, unidos por una afinidad ideol贸gica, que asum铆an labores, postulados y t谩cticas comunes al grupo, que pod铆an oponerles a otros grupos de afinidad. Fue notable, por su importancia, la oposici贸n entre el grupo Nosotros y el frente anti-Nosotros, constituido por varios grupos que secundaban al grupo Nervio. La Federaci贸n Anarquista Ib茅rica (FAI) no era m谩s que una plataforma com煤n, o coordinadora, de grupos de afinidad, que frecuentemente discrepaban del Comit茅 Peninsular o Regional. La FAI se transform贸, en julio de 1937, en un partido antifascista m谩s, cuando la reestructuraci贸n org谩nica sustituy贸 (o desplaz贸) a los grupos de afinidad como c茅lula organizativa de la FAI, en favor de una nueva organizaci贸n territorial, reducida en la ciudad de Barcelona a s贸lo 23 militantes. En la FAI no se votaba casi nunca; y se procuraba que las resoluciones de los plenos se adoptasen siempre por unanimidad, buscando el consenso de las distintas posiciones en un texto que pudiera ser asumido por todos, o bien quedaban pendientes de aprobaci贸n[5].

Los grupos de afinidad se caracterizaban por su transitoriedad, autofinanciaci贸n, descentralizaci贸n, autonom铆a y federalismo. Las condiciones de clandestinidad, pero tambi茅n por propia vocaci贸n, hac铆an que estos grupos nacieran para efectuar una acci贸n concreta o una determinada tarea, pasada la cual se disolv铆an tras una breve existencia. Algunos individuos quiz谩s volv铆an a encontrarse en otros grupos de afinidad para realizar otra tarea concreta. Esa volatilidad y clandestinidad permanente eran fruto de la necesaria adaptaci贸n a la constante represi贸n policial, y tambi茅n del prejuicio anarquista a toda estructura organizativa, lo cual hace muy dif铆cil su estudio hist贸rico. Aunque tambi茅n exist铆an, excepcionalmente, grupos de afinidad de larga duraci贸n, eran los menos. Sol铆an estar formados por un m铆nimo de cuatro y un m谩ximo de unos veinte compa帽eros, hasta el punto de que, cuando superaban esa cifra, se divid铆an en dos grupos distintos. As铆 sucedi贸, por ejemplo, con el grupo Faros en los a帽os veinte. La autonom铆a extrema de los grupos de afinidad los hac铆a muy independientes de la FAI. As铆, por ejemplo, el grupo Nosotros, que sol铆a hablar en los m铆tines en nombre de la FAI, no ingres贸 oficialmente en esa organizaci贸n hasta una fecha muy tard铆a, a finales de 1933, seg煤n algunos, o principios de 1934, seg煤n otras fuentes. Otro rasgo de los grupos de afinidad era su permanente carencia de financiaci贸n o medios materiales. Sus objetivos eran muy diversos y heterog茅neos, abarcando un abanico muy amplio de car谩cter cultural, asociativo, l煤dico o de apoyo mutuo, que iban desde la divulgaci贸n y difusi贸n cient铆fica y literaria, teatro, corales, publicaciones, debates, conferencias, excursionismo, cooperativismo, etc茅tera, hasta el sost茅n de un ateneo o de una escuela racionalista. Otros grupos de afinidad ten铆an objetivos sindicales (de afirmaci贸n 谩crata) o de acci贸n solidaria con los presos, o de financiaci贸n de prensa y ateneos. Los grupos de afinidad pod铆an nacer en los sindicatos, en las Juventudes Libertarias o en los ateneos, y su mayor af谩n era vivir, ya, la pr谩ctica de unos valores 茅ticos y sociales, alternativos.

Durante la guerra civil, los grupos de afinidad consegu铆an su mayor presencia y efectividad en las reuniones de las Federaciones locales (sobre todo en Barcelona ciudad), donde manifestaban con fuerza sus cr铆ticas y desacuerdos con los comit茅s superiores; pero 茅stos dominaban plenamente los niveles regional y nacional. La reestructuraci贸n organizativa de la FAI, en julio de 1937, supuso la marginaci贸n burocr谩tica de los grupos de afinidad que, aunque subsistieron nominalmente, ya no pudieron sostener sus posiciones en los plenos locales. Esto supon铆a su aislamiento e inoperancia. La FAI era ya un partido antifascista m谩s, organizado territorialmente por individuos. Lo importante de esa reestructuraci贸n org谩nica de la FAI era potenciar el aparato de propaganda, la formaci贸n de personas capaces de detentar cargos administrativos y de gobierno y, por supuesto, aunque no se admitiese nunca, el control y ninguneo de los grupos de afinidad revolucionarios, d铆scolos y cr铆ticos con los comit茅s superiores.

Los grupos de acci贸n, en los a帽os del pistolerismo (1917-1923), se constituyeron como grupos de autodefensa de los sindicalistas y de la organizaci贸n, porque el 煤nico deber, ante el brutal terrorismo del Estado, la militarizaci贸n del somat茅n y la financiaci贸n de los pistoleros del Sindicato Libre por la patronal catalana, era el de la propia supervivencia del militante cenetista, para evitar la desaparici贸n de la CNT a causa del asesinato de sus miembros y la consiguiente desafiliaci贸n masiva. El calificativo de terroristas, que los marxistas suelen dar a estos grupos de acci贸n durante la etapa del pistolerismo barcelon茅s, no es s贸lo injusto, sino que muestra adem谩s una incomprensi贸n de la dur铆sima situaci贸n real en la que operaba el movimiento obrero.

A ra铆z del asesinato de Salvador Segu铆 y Peronas (10 de marzo 1923), una ejecutiva, formada por Juan Peir贸, 脕ngel Pesta帽a, Camilo Pi帽贸n y Narciso Marc贸[6], aprob贸 la constituci贸n de grupos de acci贸n, que respondieran al terrorismo estatal y patronal con atentados personales[7] contra Mart铆nez Anido y el pretendiente carlista Don Jaime. No se consiguieron tales objetivos, pero se atent贸 contra el cardenal Soldevila (4 de junio de 1923) y el ex gobernador de Bilbao, Regueral, y se produjeron enfrentamientos con pistoleros del Libre y requet茅s.

El Pleno Nacional de regionales, de car谩cter secreto, celebrado en Valencia, en el verano de 1923, alert贸 del inminente golpe de Estado de los militares, y aprob贸 la preparaci贸n para enfrentarse a los golpistas, mediante atracos que facilitaran recursos para la compra de armas y la fundici贸n de granadas de mano. Pero era ya demasiado tarde para enfrentarse al golpe de Estado de Primo de Rivera y la CNT entr贸 en otro largo per铆odo de clandestinidad organizativa y de persecuci贸n, encarcelamiento y/o exilio de su militancia.

Esos grupos de acci贸n fueron rechazados vehementemente, en los a帽os treinta, por determinados sectores (los treintistas), porque desprestigiaban a la CNT y confund铆an la acci贸n revolucionaria con la delincuencia armada; pero, sobre todo, porque el balance de los a帽os del pistolerismo hab铆a terminado con la derrota obrera. El Estado y la patronal criminalizaron irracionalmente a estos grupos de acci贸n, pero tambi茅n a los sindicatos 煤nicos, ateneos y grupos de afinidad. Cada Sindicato 脷nico generaba sus grupos de acci贸n propios, como 贸rganos indispensables de la acci贸n directa sindical, frente a los abusos laborales[8] de capataces y patronos, incumplimiento de acuerdos, formaci贸n de piquetes, autodefensa, e incluso como factor para sustituir o abreviar unas huelgas que carec铆an frecuentemente de cajas de resistencia.

Los sindicalistas m谩s radicales, o los obreros que hab铆an destacado en alguna huelga, eran sometidos al pacto del hambre de la patronal, y una vez despedidos no volv铆an a ser contratados nunca, en ninguna empresa, engrosando de este modo a los grupos de acci贸n dedicados a realizar atracos[9].

En los a帽os treinta el Estado era mucho m谩s d茅bil que hoy; no exist铆a la protecci贸n social, ni los subsidios por paro, enfermedad o vejez. Tambi茅n las medidas de seguridad de los bancos eran menores. Los medios y preparaci贸n de la polic铆a eran muy inferiores respecto a los actuales. Amplios sectores populares viv铆an en la penuria m谩s extrema, al margen de toda actividad econ贸mica. El sector de la venta ambulante era muy importante en esa econom铆a de la miseria, no s贸lo porque permit铆a sobrevivir a un numeroso colectivo de vendedores, solidaridad popular mediante, sino tambi茅n porque abarataba el coste de algunos productos de primera necesidad, en los barrios obreros. Y, sobre todo, debe subrayarse el car谩cter masivo y permanente del paro durante toda la etapa republicana, incluido el per铆odo de la guerra. Tanto las reivindicaciones de los huelguistas, como las protestas o expropiaciones alimenticias de los parados, en nombre del 鈥渄erecho a la vida鈥, necesariamente radicales e ilegales, al igual que las acciones de los grupos de acci贸n, siempre eran criminalizadas por la polic铆a y la prensa burguesa; pero para la 茅tica popular la diferencia entre legalidad o ilegalidad carec铆a de sentido en un mundo m铆sero y ruin, sometido a una desenfrenada explotaci贸n, en el que se luchaba para malvivir.

Eran el Estado y la patronal quienes confund铆an, mediante la ferocidad opresiva contra sindicalistas, parados, necesitados y pistoleros; eran la justicia y la polic铆a quienes ilegalizaban y persegu铆an a unos y otros. La diferencia entre un grupo que realizaba expropiaciones para ayudar a los presos o financiar la prensa, y un grupo de acci贸n, que se alimentaba (literalmente), o lucraba, con el bot铆n, radicaba s贸lo en el destino final que se daba a lo expropiado. Por otra parte, la vida no suele adaptarse al blanco o negro de una definici贸n te贸rica abstracta, y la escala de matices del gris real puede ser infinita. Algunos grupos de acci贸n viv铆an al filo de la navaja, entre la lucha de clases contra el Estado, la patronal y la sociedad burguesa, por un filo de la hoja, y la rebeli贸n milenarista o antisocial de los marginales, bohemios y miserables, por el otro.

No debe olvidarse nunca la prioritaria perspectiva cultural y la eficiente actividad pedag贸gica del movimiento libertario, que conformaba permanentemente una extensa red de ateneos, cooperativas[10], escuelas racionalistas y centros culturales de todos estos grupos, que adem谩s pod铆an ser, excepcional y transitoriamente, grupos de acci贸n. Por otra parte, durante la etapa del pistolerismo, el militante cenetista pose铆a (o sab铆a c贸mo y d贸nde obtener f谩cilmente) una pistola, por acuerdo tomado por la CNT, ya que era indispensable para la autodefensa y un medio eficaz para disminuir el n煤mero de sindicalistas asesinados. Posteriormente la pistola, en los a帽os treinta, conced铆a a su portador un halo de autoridad, compromiso y prestigio, entre unas clases populares que viv铆an y constru铆an una 茅tica y una sociedad alternativa a la sociedad burguesa de la 茅poca.

La violencia pol铆tica del movimiento obrero era fruto del terrorismo de Estado, arraigado en las instituciones y organizado paralelamente a la polic铆a en el Sindicato Libre, organizaci贸n de pistoleros a sueldo de la patronal, tolerada y protegida por los gobernadores civiles.

En tales condiciones sociales y pol铆ticas no pod铆an arraigar en Catalu帽a organizaciones reformistas o socialdem贸cratas. El radicalismo cenetista era una consecuencia m谩s del terrorismo del Estado y de la patronal. El asesinato de Evelio Boal en 1921 y de Salvador Segu铆, en 1923, supuso cegar totalmente una evoluci贸n puramente sindicalista y pactista de la CNT. En los a帽os treinta, el republicanismo naufrag贸, ante la troglodita oposici贸n de las derechas, y la Iglesia, a desarrollar cualquier reforma significativa, y por su incapacidad para resolver, o paliar, el pavoroso problema de un paro masivo, que lanz贸 a la marginaci贸n, la ilegalidad y el insurreccionalismo a gente sin m谩s aspiraci贸n que la de comer algo de pan, ni m谩s armas que su desesperaci贸n.

Asumidas, entre finales de 1933 y enero de 1934, las competencias de Orden P煤blico, traspasadas al gobierno de la Generalidad, el binomio Denc谩s-Bad铆a, desplaz贸 al nacionalismo m谩s moderado de las 谩reas de gobernaci贸n. Denc谩s, desde la Consejer铆a de Gobernaci贸n, y Bad铆a, desde Comisar铆a, aplicaron una pol铆tica represiva anticenetista, de cariz fascista y racista. Intervinieron sistem谩tica y decisivamente en las huelgas para intentar romperlas y vencerlas, maltrataron y torturaron met贸dicamente a los detenidos cenetistas en comisar铆a, incrementaron la persecuci贸n contra los numerosos atracos de los grupos de acci贸n y aplicaron abusivamente la vigente ley 鈥渄e vagos y maleantes鈥 contra la organizaci贸n y acciones de los parados. Al mismo tiempo, revitalizaron el Somat茅n y fomentaron la organizaci贸n y armamento de los 鈥渆scamots鈥, la milicia catalanista, como organizaciones paramilitares anticenetistas. Los hechos del 6 de octubre, y la consiguiente disoluci贸n del gobierno de la Generalidad por el gobierno central, rompieron una din谩mica que conduc铆a, probablemente, a un enfrentamiento similar al de los a帽os del pistolerismo.

En mayo de 1935, un Pleno de grupos anarquistas conden贸 los grupos de acci贸n, fundamentados en atracos, ya fueran para financiar la organizaci贸n, o para que sus autores, parados o no, pudieran sobrevivir. Durruti defendi贸 que hab铆a pasado el tiempo de la expropiaci贸n individual, porque se aproximaba el de la expropiaci贸n colectiva: la revoluci贸n[11].

El periodismo burgu茅s 鈥渄e investigaci贸n鈥[12] se hab铆a cebado en la denuncia burguesa, nacionalista y racista de esos grupos de acci贸n de 鈥渕urcianos鈥 y de 鈥渄elincuentes鈥, que generalizaba interesada y despectivamente al conjunto del movimiento anarcosindicalista, sin se帽alar su car谩cter marginal y excepcional, con el objetivo de desprestigiar a la CNT. El peligro de interferencia de esa ola de atracos 鈥減articulares鈥 en la preparaci贸n revolucionaria popular era muy real y preocupante.

La diferenciaci贸n y codificaci贸n te贸rica, realizada m谩s arriba entre cuadros de defensa, grupos de afinidad y grupos de acci贸n es adecuada como foto fija. Pero la realidad es siempre m谩s compleja y variable, como un film; por lo que hemos de considerar que los esquemas de una foto fija no contemplan c贸mo se pod铆a pasar de una a otra etiqueta, o clasificaci贸n, adapt谩ndose a la evoluci贸n de las organizaciones y al cambio hist贸rico, seg煤n se viviera una etapa de clandestinidad, se aprovechasen los per铆odos de reconocimiento legal de la CNT, o se abrieran nuevas perspectivas, gracias a las 鈥渃onquistas revolucionarias鈥 de Julio de 1936.

Esto es lo que sucedi贸, por ejemplo, con el comit茅 revolucionario de San Mart铆n, entre 1936 y 1937. Ya era, de por s铆, un comit茅 de barrio un tanto especial, en cuanto aparec铆a m谩s radicalizado que el resto y sirvi贸 de centro de detenci贸n e interrogatorio especial de los comit茅s de defensa, en la Rambla Volart 7, sede del Comit茅. Tras el grave suceso provocado por Antonio Conesa en un hospital de comarcas, por el que fue detenido y juzgado, el n煤cleo que animaba el comit茅 de defensa del Comit茅 revolucionario de San Mart铆n, decidi贸 constituirse en el grupo de afinidad 鈥淓l Nuevo Porvenir鈥, adherido a la FAI. Ser铆a el ejemplo hist贸rico excepcional de un grupo de acci贸n que se convirti贸, antes de julio de 1936, en el alma de un comit茅 de defensa y tras el 19 de Julio en el motor de un comit茅 revolucionario de barriada, para luego proseguir sus actividades como un grupo de afinidad[13].

2. LA NEBULOSA: Testimonio de 脕ngel Carballeira en respuesta a un cuestionario de Agust铆n Guillam贸n

脕ngel Carballeira y detr谩s en segundo plano Salvador Sarrau

En diciembre de 2019 me entrevist茅 en el caf茅 del Caixa-F贸rum de Barcelona con 脕ngel Carballeira Mombri贸 y su hermana Gladis. Me hablaron, entre otras muchas cosas, de las vivencias y de la militancia de su padre: 脕ngel Carballeira Rego. En marzo de 2020, 脕ngel me envi贸 esc谩ner de la carta enviada por Amador Gonz谩lez a la familia Carballeira con motivo del fallecimiento de 脕ngel Carballeira Rego. En esa carta, fechada el 13 de agosto de 1963, se narraba la constituci贸n de un grupo de afinidad, formado porAmador Gonz谩lez, 脕ngel Carballeira Rego, Daniel S谩nchez Garc铆a, Jos茅 Rasal Castro y Alfonso Nieves N煤帽ez para efectuar determinada misi贸n: 鈥淓n un buen d铆a de noviembre de 1937, cinco amigos determinamos hacer algo que frenara la contrarrevoluci贸n que ya se perfilaba鈥

En el cuestionario que envi茅 con posterioridad a 脕ngel Carballeira Mombri贸, 茅ste me contest贸 muy ampliamente, inform谩ndome que en un encuentro con Amador en Par铆s hab铆a tenido ocasi贸n de que le ampliara y aclarase algunas cuestiones, explic谩ndole que la misi贸n del grupo de afinidad hab铆a sido la de asegurar la salida del peri贸dico clandestino Alerta (publicado en octubre-diciembre de 1937).

He aqu铆 la encuesta y las amplias respuestas de 脕ngel Carballeira Mombri贸, en las que destaca la excelente descripci贸n y an谩lisis que realiza 脕ngel del mutismo de esos humildes, eficientes y an贸nimos militantes de los comit茅s de defensa. Ese anonimato de la militancia cenetista es una de las mayores conquistas y grandezas del proletariado espa帽ol de los a帽os treinta. El militante anarcosindicalista era un revolucionario an贸nimo, sin el menor ego铆smo ni af谩n personalista, sin cargos que ocupar ni carrera que labrar.

Sin embargo, desde un punto de vista hist贸rico, ese mutismo ha desembocado finalmente en un desconocimiento casi absoluto del funcionamiento y de los integrantes de esa nebulosa en la que militaban, se asociaban en un grupo de afinidad para hacer y tirar bombas, editar un peri贸dico, crear un ateneo o una escuela racionalista, fundar una cooperativa o un sindicato, quemar un tranv铆a y hacerlo descender a toda velocidad desde la Travesera de Gracia hasta la Telef贸nica, convocar una huelga, levantar los cuadros de defensa o formar una centuria鈥 sin m谩s objetivo que luchar por sus reivindicaciones laborales inmediatas o por un mundo fututo mejor para todos.

De ah铆, la excepcionalidad absoluta de la investigaci贸n de 脕ngel Carballeira Mombri贸[14], que ha conseguido desvelar y se帽alar la importancia y originalidad organizativa e hist贸rica de esa nebulosa asociativa de la militancia anarcosindicalista.

Respuestas de 脕ngel Carballeira Mombri贸 al cuestionario de Agust铆n Guillam贸n (Emails de marzo 2020):

Contestando a tus preguntas [鈥[15]

驴Qu茅 era el grupo Vi帽as? 驴Qui茅n formaba parte de ese grupo? 驴Vi帽as era el secretario de ese grupo de afinidad?

El Grupo Vi帽as como se denomina ahora (porque resulta dif铆cil nombrar a lo que deliberadamente no ten铆a nombre) puede considerarse como sumamente importante antes y despu茅s de la revoluci贸n tanto en la barriada de Gracia como en Barcelona. En efecto el compa帽ero Vi帽as, militante de la CNT de aquella barriada, era conocido de todos los militantes por su empe帽o, su seriedad y su discreci贸n. Hab铆a una unanimidad y una gran simpat铆a cuando los compa帽eros hablaban de 茅l. No creo que en el grupo hubiese ning煤n secretario o cosas por el estilo鈥 A ese respecto, recuerdo que hace cuatro o cinco a帽os en una conferencia organizada por el grupo trotskista Smolny en Toulouse a todas cuestas quer铆an hacer entrar los Comit茅s de defensa confederal en el marco organizativo leninista, 鈥 隆tambi茅n es una forma de hacer historia!

Si bien es verdad que, en la barriada de Gracia, seg煤n Antonio Zapata militante activo del ramo de la construcci贸n y del Ateneo libertario, hab铆a unos diez grupos, integrado cada uno por unos diez compa帽eros dispuestos a intervenir en acciones clandestinas y muchas veces arriesgadas, de ninguna manera estaban estructurados como la doxa trotskista lo preconiza.

Me parece que la sensibilidad libertaria de entonces no se hubiese acomodado a esta forma de militancia 鈥渃onspirativa鈥.

Vi帽as era seguramente la figura m谩s veterana, m谩s capacitada y visible para coordinar, aunque fuera otro compa帽ero el que se encargara de reunir a los que pod铆an participar en tal o tal acci贸n. Por ejemplo, durante la huelga (casi insurreccional) de los tranv铆as, a finales de 1933 y principios de 1934, Vi帽as se qued贸 seguramente entre bastidores. Seg煤n varios testimonios (Antonio Zapata, Antonio Alorda) mi padre, agenci谩ndoselas con otros compa帽eros muy j贸venes: el propio Antonio Alorda, Luis Montblanc, Adell, Deu, etc. fueron los que ganaron la huelga en aquella ocasi贸n.

鈥淓l grupo Vi帽as鈥 tom贸 algunas iniciativas, por ejemplo, fabricar bombas de mano. As铆 es como instalaron un taller de fabricaci贸n en una planta baja. Casi seguro a iniciativa de Vi帽as, que era mec谩nico de oficio. Trabajaron en este taller, adem谩s de Vi帽as y Rasal, tambi茅n durante una temporada, mi padre. Para darte una idea de lo discretos que eran los compa帽eros: cuando mi padre intervino en esta tarea, mi madre se dio cuenta enseguida que hab铆a cambiado de trabajo. En efecto la ropa de mi padre, que era planchador-tintorero, ol铆a entonces a ferro [hierro] pero mi madre no pregunt贸 nunca nada sobre el porqu茅 de este cambio, as铆 que mi padre no tuvo que contarle una mentira (lo que le hubiese costado mucho), 隆qu茅 atenci贸n! La familia Subirats (Pepito, Pepita y su hija Anita) viv铆an en la misma casa (o muy cerca) conoc铆an perfectamente los que ven铆an al taller, pero nunca preguntaron nada y para ellos eran s贸lo vecinos. Cuando despu茅s de la huelga de los tranv铆as mi padre tuvo que marchar durante 10 meses a Francia (a B茅ziers), donde conoci贸 a otros compa帽eros que estaban de 鈥減aso鈥- Riera, por ejemplo 鈥 o m谩s asentados como Juan Llabr茅s 鈥 conocido como el Mallorca, del ramo del vidrio 鈥 que actuaba entonces como delegado de fronteras; este compa帽ero hab铆a participado a la reuni贸n donde se acord贸 crear la FAI en 1927). Mi padre se exil贸 a Francia porque un polic铆a que estaba presente en el tranv铆a de la calle Muntaner era uno de los que lo hab铆an interrogado en otra ocasi贸n, 隆claro se conoc铆an! Un compa帽ero X (no s茅 su apellido) sustituy贸 a mi padre en el taller. Por causas desconocidas se produjo una explosi贸n en la cual muri贸 Vi帽as y seguramente X[16]. No s茅 la fecha del accidente (la prensa de la 茅poca quiz谩s habl贸 de ello[17]).

Mi padre nunca nos habl贸 de eso y si lo s茅 ahora es, porque unos pocos compa帽eros me lo dijeron y tambi茅n porque atando cabos he podido imaginar un esquema de cronolog铆a.

En torno a esas actividades hab铆a una nebulosa en la cual giraban varios compa帽eros m谩s o menos implicados, reunidos para una tarea precisa y no para todas. Recordar茅 a algunos que a menudo pasaban por casa: Salvador Sarrau que estaba presente cuando se peg贸 fuego al tranv铆a del carrer [calle] Muntaner (pero nunca nos dijo quienes participaron, ni nos cont贸 nada, teniendo en cuenta que como amigo 铆ntimo de la familia mi hermana, Gladis, se ocup贸 de 茅l hasta el final de su vida); el compa帽ero llamado el feo (pienso encontrar su apellido m谩s tarde y te lo comunicar茅) que era, me parece, cerrajero 鈥 viv铆a en Castres 鈥 fue el que se encarg贸 de hacer realizar las piezas de fundici贸n que constitu铆an el cuerpo de las bombas de mano.

Tambi茅n formaba parte del 鈥済rupo鈥 el compa帽ero Constancio Durban que trabajaba de alba帽il y que durante una temporada escondi贸 a Durruti y Ascaso. M谩s adelante se march贸 a Puigcerd脿 porque su hijo, enfermo, necesitaba el aire de la monta帽a. All铆, seguramente delegado de fronteras, desempe帽贸 un papel important铆simo.

Otro compa帽ero del grupo, Urbano Odena[18] (conocido como el Urbano), que no llegu茅 a conocer porque se exil贸 a Nueva York, trabajaba de panadero en Barcelona. Seguramente estaba muy implicado porque se carteaba con mi padre. Durban y 茅l fueron tambi茅n a recuperar un cargamento de armas a Marsella.

Otros/as militantes que aparecen en esa nebulosa son por ejemplo Miguel Alba que realiz贸 los trabajos de alba帽iler铆a para crear un zulo de armas en una tintorer铆a radicada en Gracia. La compa帽era Teresa Margalef (muy 铆ntima de nuestra familia, as铆 como su compa帽ero Juan Ronchera) era una de las que hac铆a los vaivenes llevando y sacando 鈥渞opa鈥[19]. Otro compa帽ero apodado el Cubano (creo que se llamaba Gonz谩lez) formaba parte tambi茅n de esa nebulosa. Claro: hubo much铆simos/as m谩s.

Algunas observaciones (de 脕ngel)

De lo que indico tenemos que hacer, por lo menos, algunas observaciones:

El papel que jugaron estos/as compa帽eros/as no ha pasado a la historia. Quer铆an y hac铆an todo cuanto les era posible para seguir en la clandestinidad鈥 y en vista de lo que ha quedado en el tamiz de la historia, 隆lo han logrado! Se puede comprobar en la Enciclopedia del anarquismo ib茅rico: las referencias, cuando existen, son muy escuetas.

Aparte unos cuantos compa帽eros que estaban ligados a las actividades m谩s clandestinas, hab铆a una nebulosa bastante importante que interven铆a en tal o cual actividad. Al final era el militante del sindicato el que, pagando su cotizaci贸n, alimentaba directamente el Comit茅 de defensa (un % del sello le era dedicado, con lo cual el sindicato pod铆a ejercer una forma de 鈥渃ontrol remoto鈥).

Cada militante ten铆a seg煤n sus gustos, sus posibilidades y tambi茅n su empe帽o varias formas de participar a lo que pensaba necesario para la emancipaci贸n humana, eso era la meta que se propon铆an. El compa帽ero interven铆a primero en el marco laboral a trav茅s del sindicato, despu茅s en las relaciones serenas y fraternales entre individuos (los ateneos, las escuelas, las excursiones, las conferencias, la cultura popular, etc. son un buen ejemplo de ello), en fin, si era necesario participaba en grupos espec铆ficos: propaganda, editar peri贸dicos, publicar libros y鈥 tambi茅n en grupos de acci贸n cuya tarea era constituir una fuerza de autodefensa de los trabajadores. Pero me parece que ser铆a err贸neo pensar que estos grupos se organizaban como cualquier comando militar. Ello hubiese significado que los adversarios hab铆an ganado la batalla ya que, entonces, de manera clara, los proletarios pensar铆an y actuar铆an como ellos.

Estaban perfectamente integrados en la vida de la barriada: all铆 viv铆an como peces en el agua. A veces perseguidos por la polic铆a pod铆an esconderse f谩cilmente en la barriada misma y muchas veces en familias que ni siquiera pertenec铆an a la CNT.

Supongo que para los 贸rganos represivos de las instituciones estatales y patronales esta forma de actuar les era mucho m谩s dif铆cil de controlar e infiltrar. La prueba fehaciente es que existen muy pocos datos sobre el particular.

En la Enciclopedia anarquista ib茅rica se dice a prop贸sito de Alerta: 鈥淏arcelona, 1937, cinco n煤meros. Peri贸dico anarquista clandestino ligado a Los amigos de Durruti鈥. Si bien mi padre tuvo relaciones seguidas con algunos miembros de Los amigos鈥.: como Ponciano Alonso (Mingo) radicado en Burdeos y ocasionalmente con Pablo Ruiz (radicado en Paris), pienso que no hubo ninguna relaci贸n org谩nica entre el 鈥済rupo Alerta!鈥 y Los amigos de Durruti [20] . Recuerdo que, en algunas conversaciones entre compa帽eros de solera, pude o铆r (Salvador Sarrau, Julio Pat谩n, Jos茅 Peirats, Manol铆n, etc.) coincid铆an en la opini贸n que el paso que dieron Los amigos de Durruti fue un error desafortunado. Pensaban que la batalla ten铆a que llevarse dentro del movimiento. Por lo menos as铆 es como lo presenta Marcos Alc贸n en el art铆culo de Espoir (20/07/1975) titulado Recordando el 19 de julio de 1936 驴Ten铆an raz贸n o no? No tomo partido, pero creer que porque 鈥渆st谩s en contra鈥 de los organismos representativos de la CNT y de la FAI te encuentras enrolado ipso-facto bajo otra bandera, puede ser un atajo en el que caen f谩cilmente muchos historiadores.

. Recuerdo que, en algunas conversaciones entre compa帽eros de solera, pude o铆r (Salvador Sarrau, Julio Pat谩n, Jos茅 Peirats, Manol铆n, etc.) coincid铆an en la opini贸n que el paso que dieron Los amigos de Durruti fue un error desafortunado. Pensaban que la batalla ten铆a que llevarse dentro del movimiento. Por lo menos as铆 es como lo presenta Marcos Alc贸n en el art铆culo de Espoir (20/07/1975) titulado Recordando el 19 de julio de 1936 驴Ten铆an raz贸n o no? No tomo partido, pero creer que porque 鈥渆st谩s en contra鈥 de los organismos representativos de la CNT y de la FAI te encuentras enrolado ipso-facto bajo otra bandera, puede ser un atajo en el que caen f谩cilmente muchos historiadores. El periodo de la guerra signific贸 tambi茅n una institucionalizaci贸n de lo revolucionario (la FAI con carnet) y algunos Comit茅s de defensa perdieron lo esencial de su car谩cter clandestino y 鈥渘ebuloso鈥.

3. Conclusiones de Agust铆n Guillam贸n

Las respuestas de 脕ngel (hijo) son contundentes, precisas, clarificadoras, ejemplares e insustituibles. Hablan de su experiencia personal y familiar en ese ambiente de militantes an贸nimos habituados al mutismo, acostumbrados a no hacer preguntas que solo pueden responderse con lamentables mentiras, silencios o imprudencias.

El concepto de 鈥渘ebulosa鈥 como f贸rmula asociativa de esos grupos de afinidad es un hallazgo de 脕ngel Carballeira Mombri贸, en respuesta a mi cuestionario[21], que merece ser asimilado y difundido, porque se trata de una forma organizativa 谩crata, propia y muy original, a menudo mal comprendida, totalmente distinta a la sindicalista, y absolutamente opuesta a la de car谩cter leninista y/o militarista.

Hay que considerar que esa nebulosa, vista desde una perspectiva exterior, estaba envuelta en una espesa neblina que imped铆a ver qu茅 suced铆a en su interior y mucho menos qui茅n estaba dentro y qu茅 hac铆a. Esa misma nebulosa, desde una perspectiva interna, era un mundo cerrado de militantes seguros y probados, un oc茅ano de oportunidades y una red de relaciones sociales y personales que fomentaba el surgimiento de grupos de afinidad, reunidos para alcanzar determinados objetivos (desde fabricar bombas, planificar acciones o huelgas, fundar una cooperativa, sostener una escuela racionalista o un ateneo hasta la creaci贸n, redacci贸n, impresi贸n y distribuci贸n de un peri贸dico o de una octavilla, y las m谩s variadas actividades que, una vez conseguidas, supon铆an la disoluci贸n de ese grupo de afinidad. Quiz谩s no deber铆a ser necesario a帽adir que esa nebulosa facilitaba a los diversos grupos que surg铆an de su seno una complicidad y apoyo incondicionales, que multiplicaban la operatividad de esos peque帽os grupos. Todo el mundo se conoc铆a y era conocido desde el m谩s estricto anonimato militante, impermeable a los confidentes y a la polic铆a, pero absolutamente transparente y eficaz en su red de relaciones militantes internas.

Agust铆n Guillam贸n

Barcelona, mayo de 2023

[1] He le铆do un divertido art铆culo, redactado en ingl茅s, algo disparatado y pretencioso, que diferencia entre grupo y agrupaci贸n como si no fuesen dos sin贸nimos, sino dos formas organizativas dispares.

[2] SANZ, Carles: La CNT en pie. Anomia, Barcelona-Sabadell, 2010, p. 91.

[3]G脫MEZ, Freddy: 鈥淓ntrevista con Juan Garc铆a Oliver, registrada el 29-6-1977 en Par铆s (Francia)鈥. Folleto. Fundaci贸n Salvador Segu铆, Madrid, 1990, p. 20.

[4] Idem.

[5] PEIRATS, Josep: De mi paso por la vida. Memorias. Flor del Viento, Barcelona, 2009, p. 257.

[6] GARC脥A OLIVER, Juan: El eco de los pasos. Ruedo Ib茅rico, Par铆s, 1978, pp. 629-633.

G脫MEZ, Freddy: 鈥淓ntrevista con Juan Garc铆a Oliver, registrada el 29-6-1977 en Par铆s (Francia)鈥. Folleto. Fundaci贸n Salvador Segu铆, Madrid, 1990, p. 9.

Los cuatro miembros de esa ejecutiva firmaron, en agosto de 1931, el Manifiesto de los Treinta.

[7] Los cenetistas siempre fueron contrarios al atentado personal, porque la experiencia hist贸rica hab铆a demostrado su inutilidad; pero en 1923 decidieron recurrir a este ante la gravedad de la situaci贸n, y de una forma excepcional, controlada y transitoria.

[8] En ocasiones tambi茅n sexuales, sobre todo en la industria textil, con mayoritaria mano de obra femenina.

[9] BENGOECHEA, Soledad: Reacci贸 en temps de canvi, La patronal catalana davant la Rep煤blica (1931-1936). D麓ahir per vui (3), Barcelona, 2005, pp. 114-116.

[10] Existe un hermoso y riguroso estudio sobre este cooperativismo obrero en DALMAU, Marc y MIR脫, Iv谩n: Les cooperatives obreres de Sants. Autogesti贸 prolet脿ria en un barri de Barcelona (1870-1939). La Ciutat Invisible, Barcelona, 2010.

[11] PAZ, Abel: Durruti, el proletariado en armas. Bruguera, Barcelona, 1978, pp. 310-315.

[12] Destacaban los nombres de Carlos Sent铆s (fallecido en 2011 con 99 a帽os), Josep Maria Planes y 鈥淭isner鈥.

[13] Sumario de la Causa criminal contra Antonio Conesa Mart铆nez, Jos茅 Conesa Mart铆nez y Antonio Ordaz L谩zaro.

[14] V茅ase el libro de CARBALLEIRA MOMBRI脫, 脕ngel: Apunte sobre 鈥淒e mi paso por la vida. Memorias de Jos茅 Peirats Valls鈥 Comentarios acerca del pr贸logo de Enric Ucelay-Da Cal. Recherche et documentation d麓Histoire Soc1ale., 2010.

[15] La totalidad del cuestionario de Guillam贸n y de las respuestas de Carballeira se encuentra en el art铆culo 鈥淓l grupo de afinidad que edit贸 el peri贸dico clandestino anarquista Alerta 鈥, publicado en la web de SER HIS脫RICO del 22 -6-2022 , aqu铆: https://serhistorico.net/2022/08/20/el-grupo-de-afinidad-que-edito-el-periodico-anarquista-clandestino-alerta/

[16] Monfort del sindicato de la madera.

[17] Solidaridad Obrera del domingo 6-9-1936 relataba el accidente y entierro de Vi帽as, del sindicato metal煤rgico, y de Monfort, del sindicato de la madera,

[18] En el acta fundacional del Ateneo Libertario de Gracia, domiciliado en Encarnaci贸n 11, figuraba Urbano Odena Folch, domiciliado en Tordera 39, 2 1潞, como Presidente y 脕ngel Vi帽as Estell茅, domiciliado en Plaza Joanic 3 entresuelo 1潞, como secretario. Agradezco esta informaci贸n a Javier Bou del Ateneu Llibertari de Gr脿cia.

[19] Alusi贸n al traslado de armas o bombas entre la ropa de una cesta de lavandera.

[20] Es evidente que no existi贸 apenas relaci贸n alguna entre el grupo de afinidad que edit贸 Alerta, 贸rgano clandestino de los comit茅s de defensa, y Los Amigos de Durruti.

[21] A partir de ahora surgir谩n decenas de descubridores del Mediterr谩neo, apropi谩ndose del concepto de nebulosa (o de alguno de sus sin贸nimos) como 鈥渆vidente鈥 f贸rmula organizativa 谩crata, sin citar a Carballeira ni a Guillam贸n. Plagio, manipulaci贸n y deshonestidad ya hace mucho tiempo que son sistem谩ticos en demasiados historiadores, tanto acad茅micos como 鈥渞adicales鈥. Ser谩 necesario denunciarlos a todos, uno a uno. Mejor trapero y coleccionista de papeles viejos que historiador/manipulador/plagiario.