De parte de La Haine November 6, 2021 5 puntos de vista

鈥淐uando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrecci贸n es para 茅ste el m谩s sagrado de los derechos y el m谩s imperioso de los deberes鈥

(Declaraci贸n francesa de los Derechos del Hombre).

-驴Cu谩ndo?- de aquellas anheladas libertades reales?

Tom茅 conciencia de mi posici贸n al comprender que la lucha de clases no tiene fronteras. Que hay hechos que te revuelven de manera profunda, lecturas y sentimientos victoriosos y otros escalofriantes que se aferran cuando se encarna en ellos, los que han dado todo, hasta por nosotros mismos. La estela represiva a煤n aletea fundamentando el miedo sobre el control social, haciendo revivir, c贸mo aquellos clavos largos y planos de punta fina aceleraban entre garras el final de muchas vidas bajo la metralla. Un tembleque despavorido de indignaci贸n me sacude reafirmando mi posici贸n en el mundo, al sentir el dolor ajeno bajo las mismas garras internacionalizadas del sistema cerrando v铆as a la vida (sin ser juzgadas), y me lanc茅 al pozo a refrescarme en sus aguas. Refresqu茅 posiciones y objetivos, nueva lectura abriendo luz y puertas a una de las millones de familias aferradas al ser querido abatido. La vi reflejada luchando a la desesperada por despedir su cuerpo beso a beso, mano a mano rozando sudor y dolor manifiesto en su frente intentando comunicarse, derramar gota a gota humectando su piel fundiendo sentimientos (trancado sin poder siquiera verlos quedaban sus veintisiete a帽os sellado por las garras como un insociable). Las l谩grimas se rebelan asaltando el letargo sobre v铆as y caminos por Joseba Asensio. Purifica los cauces de las aguas de los r铆os donde recibe luz el orgullo de su dolor sobre mar abierto, al sentir la solidaridad aferrarse, de los que conocieron el gran coraz贸n oprimido bajo los clavos de las garras desafiantes, que enviando heridos a hospitales hicieron saltar por los aires el f茅retro a golpe de porrazos, cabezas con fisuras y forcejeo. Otra vez las fieras tomando la calle, protagonista la metralla y la amenaza secuestrando sentimientos, forz贸 el robo del ata煤d del que dijeron 鈥渕uri贸 en prisi贸n鈥. As铆, sin m谩s, y por ello la polic铆a carg贸 contra el f茅retro dejando treinta heridos camuflando 鈥渟ecretas鈥 al homenaje prestos a lanzar veinte disparos al aire. Re铆rse as铆 del dolor ajeno est谩 incrustado en la Espa帽a oficial como su tongo anunciado moderado y elegante en democracia. Seca la boca recordar las <<proezas>> de la transici贸n pac铆fica aqu茅l junio de 1986, del PSOE de Felipe Gonz谩lez en el gobierno, haciendo la pol铆tica sucia del capitalismo (redescubre la teor铆a pol铆tica de Franco: a Felipe s贸lo le controlan Dios y la Historia). La necedad reacciona tomando las casas de los que forjando otro mundo se vieron acorralados enfrentando un ejercito de espadachines Capuleto, pretenciosos, de cortar el cord贸n umbilical que un铆a sus manos con la historia. El grito encarn贸 la necedad y esta al grito saltando juntos al calor del eco de un volc谩n humano, decidido a seguir construyendo sus v铆as transportando de un lugar para otro su memoria de fuego (ardiente como la columna vertebral de Cumbre Vieja en la isla de La Palma).

Aquellos cascos, aquellos escudos, balas y espadachines no eran de los centros comerciales de la actual China capitalista por el mundo (similar material o peor que los de todo a cien ‘pesetillas’) 隆Por el contrario leyendo la historia de aquellos d铆as parecieran sacados a pasear la orquesta de la banda socialista reencarnada en las catacumbas de Isabel II!!! Forjados y fundidos al fog贸n de la inquisici贸n (sus s煤bditos) por el nuevo orden socialista que dej贸 hermanado el dictador con la monarqu铆a. Tras aqu茅l zambullido en las aguas de historia empec茅 a sentirme como el compadre D谩maso Alonso sin pena ni gloria acosada en la sombra como el poeta por la conciencia. Encallada entre grandes pe帽as observ茅 sus brazos de sortija y su voz que dec铆a: 隆Vamos colega pa`lante! (Creo que decir, dec铆a). Derramando sobre mi toda la sudadera desga帽itada y dolorosa que llevaba a cuestas frente a espadas y pu帽ales: 鈥淣o lloro por ti Melero鈥 -oh, 隆Pantxineta!, el bautizo de aqu茅l nombre no encaj贸 en el momento adecuado respondiendo r铆gido y serio- (mira mis ojos): yo quiero protestar, gritar que es un asco, ea, y maldecir -a quien sea-, y no llorar 驴Qu茅 bestia gris burriciega trota, y te nos ciega al trompic贸n? Por ti con diestra mano no revuelve la espada presurosa, y en el dudoso llano huye la polvorosa palestra como sierpe ponzo帽osa. Buscando mis amores, ir茅 por esos montes y riberas, ni coger茅 las flores, ni temer茅 las fieras… Y se fue alejando el poeta dej谩ndome con la duda de cuantos refuerzos ser铆an los enviados al eco de su voz que todav铆a zambull铆a en mi agitada espera sobre el cerco. Se fue una noche fr铆a de enero helada como el cuchillo (a veces) de la memoria clavado en la historia a la espera de una mano que hierba la sangre, firme y desafiante a resolver contradicciones con el tren en marcha sobre la v铆a, portando miles de p谩ginas de su saber y empe帽o donde derramar la ira 隆Jade茅 monte arriba hacia la cima, en busca de una ventana abierta al mundo por donde derramar la m铆a, pues as铆 es como yo lo hab铆a entendido, ea!!! (隆Ahhh… conciencia… conciencia -creo que dec铆a- pues ser era el eco de su voz!!! ). All谩 estaba ella en la c煤spide empe帽ada la necedad a seguir peleando, dando paso a los hijos de la ira entre los que me encontrara arriando el desaf铆o, imponiendo el valor a la conciencia, que padeciera el poeta que se extingui贸 aquella noche fr铆a ape谩ndose en la 煤ltima estaci贸n.

Cuando se le comunic贸 que se le consideraba detenido, Xabier Olaberri dio lectura a los art铆culos del Estatuto de Autonom铆a de Gernika que tratan de los derechos de los miembros del Parlamento auton贸mico (Olaberri fue conducido sin m谩s dilaci贸n a la comandancia de la Guardia Civil): ”隆Se pare de leer y se venga con nosotros, co帽o!”

Hay tiempo en punto muerto y tiempo en luz roja que alarma e inquieta…

Tiempo que no protesta contra leyes, medidas y resoluciones que envilecen

Tiempo estancado y tiempo que pudiendo nada se resuelve

Tiempo favorable que otros etiquetan ‘no favorable’ y aunque no lo creas obedeces

Tiempo que da vueltas y m谩s vueltas viciado sobre los hilos que otros van aflojando

Tiempo de espera que otros consideran de acci贸n defenestrando

Tiempo de desespero enredando y cercando en ritmo sin horizonte

Tiempo que te inyecta de impotencia es tiempo de desgaste

Tiempo en luz verde que vomita lo que ya tu presientes, otros callan y otros, esconden, provocan (y solo ellos ganan) los que inflando la gama ilusionista intermitente van marcando a tu tiempo la trampa.

Hay tiempo en punto muerto, borrascoso, de s煤bito ceg谩ndote…

Tiempo que te disuelve en masa, en n煤mero, en nada y en nadie

Tiempo para que aplaudas lo que otros cagan sembrando la mierda

Tiempo de v铆tores de 鈥渓iberados鈥 y 鈥渓铆deres鈥 para que votes y calles

Tiempo que te cortan ‘por cojones’ y no logra recuperarse

Tiempo de obst谩culos sobre los que a otros est谩n matando cual si no pasara nada

Tiempo que se alarga hacia ninguna parte convirti茅ndote en silencio de los corderos

Tiempo de contradicciones antag贸nico que te anquilosa sin liberarte

Tiempo que te une, abraza y regenera ilusiones sembrado de sue帽os

Tiempo de tomar el poder no de que el poder te asoma

Hay tiempo en punto muerto y tiempo de vendaval de abrazos en acci贸n…

Tiempo Don Dinero, no es tiempo de dignidad, contra la corrupci贸n del poder

Tiempo que se dilata con la soga al cuello es tiempo de esclavitud

Tiempo de Liberad no es tiempo de fascismo real

Tiempo de transformar el mundo y no esperar que te liberen

Tiempo de este otro lado del r铆o no del de enfrente

Tiempo de decir la verdad de todos los que murieron de 鈥渞epente鈥

Tiempo reflejado en los medios, no es tu tiempo, sino del poder que otros asumen cuando el 12/03/2010 se informa del paradero desconocido de Jon Anza desde el 18 de abril, hallado en Francia, en un dep贸sito de cad谩veres de la localidad de Toulouse: llevaba aproximadamente un a帽o desde mayo de 2009 en la citada localidad 驴Qu茅 hicieron con Jon Anza durante los diez d铆as que estuvo en manos de la Guardia Civil, cu谩l fue la implicaci贸n entre (agentes) espa帽oles y franceses?.

PD

-驴Cu谩ndo?- de aquellas anheladas libertades reales? (dijo el escritor y dramaturgo Alfonso Sastre): 驴O ha de seguir siendo hoy, a pesar de todo, no solo una bandera sino la bandera de la revoluci贸n? Muy lejos nos encontramos, ay, y parece que cada vez m谩s, de la desaparici贸n del Estado, contradicci贸n sin la cual no habr谩 libertades reales. M谩s bien asistimos a la consolidaci贸n de Estados. Alfonso Sastre crey贸 siempre en la necesidad de una profunda revoluci贸n cultural -as铆 lo manifest贸 en medios vascos cuando recibi贸 la cr铆tica por ello de Wolfgang Harich de la (RDA) Una revoluci贸n cultural que no exclu铆a a pa铆ses socialistas como la Rep煤blica Democr谩tica Alemana, y aunque recibi贸 con desenfado la cr铆tica, s铆 se puso en guardia cuando (el disidente) a帽ora la Edad Media, piensa en Bancos suizos, se arrodilla ante el Papa, canta el bienestar norteamericano (o cosas an谩logas) 隆Entonces no. Mire usted, no. Libertad de expresi贸n, toda la que usted quiera. Pero si consideran capitalismo como una especie de jard铆n de las Delicias, v谩yanse ustedes a la porra…!”

Despert贸 conciencia del sue帽o m谩gico de 茅stas palabras con una respiraci贸n m谩s profunda en sonrisa abierta -驴cu谩ndo?- presta a rehabilitar el lugar de su bandera (隆Ahhh… conciencia… conciencia!!!): Lo m谩s a帽orado de un preso pol铆tico despu茅s de estar 10, 15, 20 o treinta y m谩s a帽os incrustado en mazmorras es el d铆a de su libertad. Poder dar rienda suelta a los sentimientos frustrados entre rejas. Besos y brazos abiertos que regeneren vida y optimismo por los que luchan y poder respirar profundo la emoci贸n que te sostiene. Sentir fluir las manos cuerpo a cuerpo entre sonrisas y l谩grimas desbordando espont谩neas. Lo m谩s a帽orado a la hora de los encuentros es la honestidad. Llegar y sentir los profundos sentimientos ajenos al gallinero medi谩tico preconcebido como protocolo de galer铆a y normas ajenas de convivencia. Lo m谩s a帽orado, lo m谩s digno, lo m谩s justo que uno pueda aspirar en ello, es volver a 茅l de nuevo lo robado, su gente, su cultura, su ra铆z como una nube en la luz contra toda galer铆a herm茅tica medi谩tica (como muros que se derrumban) para saludar la verdad erguida en medio. Negar el recibimiento, impedir (deformar) el abrazo y la sonrisa: es de miserables.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)