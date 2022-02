La necesidad de la revolución

9 de febrero. Fuente: El viejo Topo

Se siente una necesidad de una revoluci贸n inmensa, implacable, que venga, no solo a derrumbar el r茅gimen econ贸mico basado sobre la ruda explotaci贸n, la especulaci贸n y el fraude, la escala pol铆tica basada en la dominaci贸n de unos cuantos, por la astucia, la intriga y la mentira, sino tambi茅n a agitar la sociedad en la vida intelectual y moral, sacudir el estupor, rehacer las costumbres, llevar al ambiente de pasiones viles y mezquinas del momento el soplo vivificador de las nobles pasiones, de los grandes entusiasmos, de los generosos ideales.

En esas 茅pocas, que la mediocridad ahoga toda inteligencia si no se prosterna ante los pont铆fices, que la moralidad mezquina del justo medio hace la ley, y la bajeza reina victoriosa; en estas 茅pocas, repetimos, la revoluci贸n es una imperiosa necesidad. Los hombres honrados de toda la sociedad invocan la tempestad para que venga a purificar con su h谩lito de fuego la peste que todo lo invade, a limpiar el enmohecimiento que lo roe todo y arrastrar tras s铆, en su furiosa marcha, los escombros del pasado, erigidos en obst谩culo, priv谩ndonos de aire y luz, y para que d茅, en fin, al mundo entero, alientos de vida, de juventud y honradez.

No es solo la cuesti贸n del plan la que se pone en esas 茅pocas, sino una cuesti贸n de progreso, contra la inmovilidad; de desarrollo humano, contra el embrutecimiento; de vida contra la f茅tida estancaci贸n del pantano.

La historia nos conserva el recuerdo de una de esas 茅pocas, la de la decadencia del imperio romano; la humanidad atraviesa hoy una muy parecida.

* * * * *Como los romanos de la decadencia, nos hallamos nosotros frente a una transformaci贸n profunda, hecha ya en los esp铆ritus, y que solo necesita circunstancias favorables para traducirse 谩 la realidad. Si la revoluci贸n se impone en el terreno econ贸mico, si es una imperiosa necesidad en el terreno pol铆tico, se impone m谩s a煤n en el terreno moral.

Sin lazos morales, sin ciertas obligaciones, que cada miembro de la sociedad se crea con relaci贸n a los dem谩s miembros, que pasan luego al estado de costumbres, no hay sociedad posible. Los lazos morales y los h谩bitos de sociabilidad los hallamos en todos los grupos humanos, y muy desarrollados y rigurosamente puestos en pr谩ctica en las tribus primitivas, desechos vivos de lo que fue la humanidad entera en sus or铆genes.

Pero la desigualdad de las condiciones la explotaci贸n del hombre por el hombre, la dominaci贸n de las masas por unos cuantos, han venido a minar y destruir esos preciosos productos de la vida primitiva de las sociedades. La grande industria, basada en la explotaci贸n, el comercio fundado sobre el fraude; la dominaci贸n de los que se titulan 芦Gobierno禄 no puede coexistir con los principios morales, apoyados sobre la solidaridad para todos, que encontramos en medio de las tribus m谩s distantes de nuestra vida moral civilizada. 驴Qu茅 solidaridad puede existir, en efecto, entre el capitalista y el obrero que este explota? 驴Entre el jefe del ej茅rcito y el soldado, el gobernante y el gobernado?

As铆 vemos que la moral primitiva basada sobre el sentimiento de identificaci贸n del individuo con todos sus semejantes, ha sido substituida por la moral hip贸crita de las religiones. Estas han procurado y procuran legitimar con sofismas la explotaci贸n y la esclavitud, y se limitan simplemente a hablar mal de los actos m谩s brutales de otro estado. Su moral mata en el individuo las obligaciones para con sus semejantes y le impone la sumisi贸n y el respeto a un Ser supremo, a una abstracci贸n invisible, cuyo furor puede conjurarse comprando su benevolencia al precio que sus servidores indiquen.

Pero las relaciones cada d铆a m谩s frecuentes, establecen hoy entre los individuos, los grupos, las naciones y continentes, nuevas obligaciones morales para la humanidad; y 谩 medida que las creencias religiosas se desvanecen, el hombre se da cuenta de que para ser feliz debe imponerse deberes, no con un ser desconocido, sino con aquellos con quienes ha de estar en relaciones. Se va ya comprendiendo por los cerebros libres que la felicidad del hombre aislado no es posible, porque solo puede hallarla en la felicidad de todos, en la libertad de la especie humana. Los principios negativos de la moral religiosa: 芦No robar谩s, no matar谩s, etc.禄, los substituyen los principios positivos, infinitamente m谩s amplios, y ensanch谩ndose m谩s cada d铆a de la moral humana. A la defensa de un Dios que podemos violentar y apaciguar con ofrendas, ha sucedido el sentimiento de solidaridad con cada uno y todos a la vez que dice al hombre: 芦Si quieres ser feliz, haz a los dem谩s lo que quisieres que te hicieren a ti mismo禄. Y esta sola afirmaci贸n, inducci贸n cient铆fica que no tiene nada que ver con las prescripciones religiosas, abre de golpe un horizonte inmenso de perfectibilidad y de mejora de nuestra especie.

La necesidad de rehacer nuestras relaciones sobre ese principio tan sencillo y sublime, se hace sentir m谩s cada d铆a; pero nada o muy poco, al menos, puede hacerse por este camino, mientras que la explotaci贸n y la esclavitud, la hipocres铆a y el sofisma contin煤en siendo la base de nuestra organizaci贸n social.

* * * * *Mil ejemplos podr铆amos citar en apoyo de nuestra tesis, pero nos limitamos 谩 uno s贸lo, al m谩s terrible, al de nuestros hijos. 驴Qu茅 hacemos de ellos en la sociedad actual?

El respeto a la infancia es una de las mejores cualidades que se han desarrollado en la humanidad a medida que hada su penosa marcha del estado salvaje a su actual estado. 驴Cu谩ntas veces no hemos visto al hombre m谩s depravado desarmado por la risa inocente de un ni帽o? Pues bien; hasta este respeto desaparece de entre nosotros, y los ni帽os son hoy carne de m谩quina en nuestra sociedad, si no son juguetes para satisfacer las m谩s bestiales pasiones.

* * * * *Todos podemos ver las largas y penosas jornadas que los ni帽os hacen en f谩bricas, campos y talleres; as铆 se les mata f铆sicamente, pero aun esto es poco. La sociedad lleva su infamia hasta matarlos moralmente.

Reduciendo la ense帽anza a un aprendizaje rutinario que no da ninguna aplicaci贸n a las j贸venes y nobles pasiones y a la necesidad de ideales que la mayor parte de los ni帽os sienten a cierta edad, la sociedad hace que toda naturaleza independiente, po茅tica o altiva, tome odio a la escuela, se encierre en s铆 misma y vaya, lejos de la verdad y el bien, a procurarse una satisfacci贸n a sus pasiones. Unos buscan en la novela la poes铆a que les ha faltado en la vida y se atiborran de esa literatura inmunda, fabricada por la burgues铆a a quince o veinte c茅ntimos entrega, y a poca predisposici贸n que tengan hacia el extrav铆o, acaban como el joven Lemaitre, por abrir el vientre o cortar el cuello a otros ni帽os con el prop贸sito deliberado de hacerse 芦asesino c茅lebre禄. Los otros se dan a una vida execrable, y solo los ni帽os del 芦justo medio禄, los que no tienen pasiones ni entusiasmos, ni sentimientos de independencia, llegan sin accidentes al fin apetecido.

Estos dan a la sociedad su contingente de burgueses honrados con mezquina moralidad, que no roban, es cierto, el sombrero a los pasantes, pero que saquean 芦con decencia禄 a sus clientes; que carecen de pasiones, pero hacen ocultamente visitas a sus amigas para desembarazarse de la grasa mon贸tona que el buen puchero crea y, arrastr谩ndose con hipocres铆a por el cieno, invocan el santo nombre de la justicia cuando cualquiera intenta tocar sus riquezas. Eso los ni帽os. En cuanto a las ni帽as, la burgues铆a las corrompe desde la m谩s tierna edad. Lecturas absurdas, mu帽ecas coquetamente vestidas, costumbres y ejemplos edificantes de madres 芦honradas禄, nada le faltar谩 a la ni帽a para que en su d铆a sepa venderse a quien m谩s d茅. Adem谩s, estas criaturas siembran la gangreana a su alrededor; las hijas del obrero 驴no miran con envidia a los doce a帽os? Pero si la ni帽a es inteligente y apasionada apreciar谩 muy pronto en su justo valor esta moral de doble fondo que se sintetiza con la frase siguiente: 芦Ama a tus semejantes, pero est谩falos cuanto te sea posible禄.

芦S茅 virtuoso, pero hasta cierto punto禄; y ahogada en esta atm贸sfera de baja moralidad, no hallando en la vida nada hermoso, sublime y atractivo que respire verdadera pasi贸n, se arroja con la cabeza gacha en los brazos del primero que salga con tal de que le satisfaga sus apetitos de vanidad y lujo.

* * * * *Meditad estos hechos, reflexionad sobre las causas que los producen y decidnos si tenemos raz贸n para afirmar que se necesita una revoluci贸n formidable para arrancar de nuestra sociedad el mal, hasta en sus m谩s hondas ra铆ces, porque mientras las causas de la gangrena existan nada podr谩 curarse.

Mientras tengamos una casta de holgazanes que vivan de nuestro trabajo, so pretexto de que son necesarios para dirigirnos, estos holgazanes ser谩n siempre un foco pestilente para la moral p煤blica. El hombre grandul y embrutecido, que se pasa la vida buscando nuevos placeres y en quien todo sentimiento de solidaridad para con los dem谩s est谩 muerto por los principios mismos de su existencia, y al contrario, los sentimientos del m谩s asqueroso ego铆smo se nutren con la pr谩ctica de su propia vida, ese hombre pecar谩 siempre de la m谩s grosera sensualidad, envileciendo cuanto toque. Con un saco de escudos y sus instintos de bruto, prostituir谩 ni帽os, mujeres, arte, teatro, prensa; vender谩 su pa铆s y a quienes lo defiendan: cobarde para matar 茅l mismo, asesinar谩 lo mejor y m谩s sano de su patria, por seres como 茅l corrompidos, el d铆a que vea en peligro su bolsa, 煤nico manantial de sus alegr铆as y felicidades.

Fuente: Biblioteca Anarquista.