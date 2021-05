–

De parte de Amor Y Rabia May 1, 2021 56 puntos de vista

8 de marzo de 2021

el 煤nico efecto real que han tenido las medidas contra el Coronavirus ha sido el acelerar la polarizaci贸n social entre ricos y pobres. Mientras los ricos ganaban dinero como nunca -los m谩s ricos Negras tormentas agitan los aires: cada vez es m谩s evidente queentre ricos y pobres. Mientras los ricos ganaban dinero como nunca -los m谩s ricos duplicaron su riqueza en un solo a帽o-, la pobreza ha crecido a gran velocidad, algo que se ve reflejado en las colas del hambre y que las organizaciones caritativas han pasado en Madrid de ayudar a 400 familias al d铆a a m谩s de 4.000

Y el problema es que esto no ha hecho m谩s que comenzar, ya que los estados van a eliminar las medidas que han servido para camuflar el estado real de la econom铆a. El resultado ya se est谩 viendo en el n煤mero cada vez mayor de ERTEs que se transforman en EREs y en el creciente n煤mero de empresas en quiebra, y falta por ver que pasar谩 cuando se acaben las medidas para retrasar que las empresas se declaren en bancarrota. A esto hay que a帽adir que las medidas contra el Coronavirus han tenido efectos ruinosos en la llamada clase media: el gastar los ahorros para evitar cerrar tiendas o peque帽os negocios ha puesto al filo de la navaja a este sector de la poblaci贸n, que no es m谩s que el sector mejor situado de la clase trabajadora; si la situaci贸n no mejora habr谩 una cascada de quiebras que se reflejar谩 en el ascenso de la extrema derecha y de los grupos identitarios de todo tipo, algo que est谩 empezando a pasar ya.

Hoy como ayer, la 煤nica forma de hacer frente a esta situaci贸n es organizarse, y esto se est谩 reflejando en el constante aumento de afiliaci贸n de los sindicatos anarcosindicalistas, 煤nicos que son capaces de defender los intereses de la clase trabajadora al no ser una correa de transmisi贸n de las mafias pol铆ticas. Pero esto no es suficiente: hay que pensar c贸mo poder luchar contra la ola de despidos que se avecina si las herramientas tradicionales para defendernos no est谩n disponibles por la pandemia.