January 22, 2022

Introducci贸n por el editor del blog

Estados Unidos no acepta firmar garant铆as de seguridad a Rusia en el tema m谩s importante de todos y mantiene su intenci贸n de ubicar misiles nucleares en las fronteras de Rusia, as铆 de simple. El otro punto son la prolongaci贸n de las famosas “revoluciones de color” en los ex estados sovi茅ticos para desestabilizar a la Federaci贸n Rusa. A todo esto, Washington espera “resignaci贸n” del lado ruso, exige que su pol铆tica internacional no sea perturbada.

Denunciar esto no puede ser tildado ni de anti-estadounidense, ni de prorruso. Debemos considerar las palabras del investigador estadounidense Paul Craig Roberts: “Washington ha demostrado que Estados Unidos representa una hostilidad potencialmente mortal hacia Rusia”.

La OTAN ha instalado misiles en Rumania y Polonia (bases controladas por EEUU). Y hay quienes se burlan presentando un mapa de la inmensa Rusia comparada con la indefensa Europa. La pregunta es, 驴qui茅n amenaza a qui茅n? Es verdad que Rusia tiene la capacidad de destruir las bases de misiles estadounidenses usando, a su vez, sus misiles, no necesita enviar un ej茅rcito terrestre e invadir esos pa铆ses. En ese sentido Rusia si que podr铆a vencer a las fuerzas convencionales de la OTAN en Europa del Este (la OTAN es peque帽a ante Rusia en n煤mero de tropas y no podr铆an librar ning煤n tipo de lucha contra los ej茅rcitos rusos). Esto en teor铆a, ya que aquello implicar铆a que Rusia se vea forzada a invadir Europa del Este, como consecuencia provocar铆a que Estados Unidos movilice sus ej茅rcitos para la lucha.

Desde la desaparici贸n de la URSS, tres d茅cadas atr谩s, en ni una sola ocasi贸n, Rusia ha mandado un mensaje o ha hecho demostraciones de hostilidad hacia Europa. Al contrario, Rusia ha cumplido sus compromisos suscritos desde el fin de la segunda guerra mundial – Acuerdos de Yalta – en que los Aliados definieron por mutuo consenso sus zonas de influencia europea (al fin y al cabo fueron los nazis quienes provocaron tal cosa… gracias al inicial apoyo de Occidente).

Ha sido la URSS quien cedi贸 ante Europa y Estados Unidos por su incapacidad de mantener unido al Pacto de Varsovia, respuesta a la creaci贸n de la OTAN. La Primavera de Praga hace m谩s de medio siglo es la prueba que su sistema no funcionaba. S铆, el supuesto sistema econ贸mico comunista result贸 ser un experimento social condenado al rotundo fracaso. No se puede vivir solo de teor铆as.

驴Qui茅n amenaza a qui茅n? En 2014 no fue Rusia quien planific贸 romper el compromiso de mantener las zonas de influencia para su seguridad. El caso de la Crimea rusa puede ser sustentado en cualquier foro hist贸rico y pol铆tico; y, desde la desaparici贸n de la URSS, Ucrania no es el 煤nico caso (lo hemos abordado en otras ponencias). En el presente, la posici贸n de Rusia es clara, no puede permitir que Ucrania sea miembro de la OTAN, porque eso significa una cosa: Instalaci贸n de bases de misiles de la OTAN/EEUU en Ucrania. Esa es la cuesti贸n, Rusia se ver铆a obligada a actuar en Ucrania en lugar de permitir que aquello sucediera. O, si se intenta instalar misiles se ver谩 forzada a destruirlos.

Reflexiona Paul Craig Roberts que: “Rusia no se va a sentar y esperar a que eso suceda. Ciertamente… antes de usar la fuerza, es probable que Rusia coloque misiles nucleares a 200 millas de las costas del Atl谩ntico y el Pac铆fico de los Estados Unidos como una restricci贸n para que Washington convierta una acci贸n convencional discreta en una guerra nuclear para salvar la cara. Washington, en su arrogancia y estupidez, se ha preparado para una derrota que le resultar谩 dif铆cil de aceptar, especialmente porque Washington la habr谩 tra铆do sobre s铆 misma”.

Es posible que la guerra nuclear sea el resultado. Eso se basar谩 en est煤pidas decisiones desde la Casa Blanca que no son las intenciones de Rusia. Occidente est谩 presentado a Rusia una “amenaza inaceptable” que Rusia tendr谩 que contrarrestar. En estos d铆as de deliberaciones entre las dos superpotencias, “ni Washington ni su brazo de la OTAN escucharon a los rusos decirles que las bases militares en las fronteras de Rusia son inaceptables. Como el Kremlin ha encontrado que la raz贸n y la diplomacia son in煤tiles para tratar con Occidente, la perspectiva de construir una seguridad europea com煤n ya no est谩 en su mente. Rusia “no tiene m谩s remedio que implementar una pol铆tica de contra-contenci贸n y contra-intimidaci贸n”. Habiendo rechazado la seguridad de Rusia, Occidente puede esperar la guerra”, afirma Craig Roberts citando las palabras del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko. (“By Refusing Security to Russia Washington Has Opened the Door to War”.- Paul Craig Roberts. Institute for Political Economy, 12 enero 2022)

Ese es el id铆lico para铆so pos-at贸mico que nos ofrece Estados Unidos una vez consumada la destrucci贸n apocal铆ptica causada por una guerra nuclear. No obstante, hay “optimistas” en Occidente que esperan que a煤n ser谩 necesario el uso de fuerzas terrestres para acabar con el enemigo y que Estados Unidos pueda prevalecer… Luego, la “globalizaci贸n” podr谩 seguir su planificado rumbo comercial en medio de un infierno radioactivo.

Pero, en el mundo real, la verdadera seguridad contra las armas at贸micas es la coexistencia pac铆fica y no la capacidad para tomar medidas ofensivas con una fuerza abrumadora. Un ataque contra cualquiera de estas potencias ser谩 seguido de inmediato por un contra-ataque at贸mico devastador.

La segunda parte que viene es un monumental aporte hist贸rico documentado que desbarata el “inocente” discurso de los Estados Unidos de que la OTAN nunca ofreci贸 garant铆as de seguridad a Rusia… La importancia del material documental es trascendental -para compartirlo- (las fuentes originales en ingl茅s se encuentran detalladas apropiadamente). Se debe concientizar a la opini贸n p煤blica que los EEUU/OTAN, al negar seguridad a Rusia, est谩n abriendo la puerta a la guerra. Una guerra que irremediablemente ser谩 nuclear, sin ganadores ni perdedores, sin buenos ni malos.

Hay mucha gente que cuestionar谩 estos an谩lisis realizados por la “izquierda radical”, ante ello solo cabe hacer uso de la historiograf铆a para demostrar qui茅n tiene la raz贸n, pol铆ticamente hablando. Polemizar sobre los “buenos” y los “malos” no tiene sentido, eso lo dejamos para los descerebrados… que abundan.

Parte II

Expansi贸n de la OTAN: Lo que escuch贸 Gorbachov

El sitio web en ingl茅s de investigaci贸n “La Transnacional. Por la paz por medios pac铆ficos” ha presentado a sus lectores una asombrosa rese帽a hist贸rica de los Acuerdos Gorbachov y l铆deres occidentales. Lo siguiente es historia pura y no propaganda. El lector sacar谩 las conclusiones de quien miente al mundo entero. Los documentos y notas que reproduce la mencionada p谩gina web fueron publicadas originalmente por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington “NATO Expansion: What Gorbachev Heard”.

Por: Svetlana Savranskaya y Tom Blanton

Los autores: Svetlana Savranskaya y Tom Blanton del National Security Archive, cuyo libro m谩s reciente, “The Last Superpower Summits: Gorbachev, Reagan, and Bush: Conversations That Ended the Cold War” (CEU Press, 2016) analiza y publica las transcripciones desclasificadas y documentos relacionados de todas las cumbres de Gorbachov con presidentes estadounidenses, incluidas docenas de garant铆as sobre la protecci贸n de los intereses de seguridad de la URSS.

“驴Qui茅n prometi贸 qu茅 a qui茅n sobre la expansi贸n de la OTAN?”. El Archivo compil贸 estos documentos desclasificados para un panel de discusi贸n el 10 de noviembre de 2017 en la conferencia anual de la Asociaci贸n de Estudios Eslavos de Europa del Este y Euroasi谩ticos (ASEEES) en Chicago bajo el t铆tulo “驴Qui茅n prometi贸 qu茅 a qui茅n sobre la expansi贸n de la OTAN?”

Los documentos desclasificados muestran garant铆as de seguridad contra la expansi贸n de la OTAN de Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major y Woerner a los l铆deres sovi茅ticos.

La famosa garant铆a de “ni una pulgada hacia el este” del secretario de Estado de EE.UU., James Baker, sobre la expansi贸n de la OTAN en su reuni贸n con el l铆der sovi茅tico Mikhail Gorbachov el 9 de febrero de 1990, fue parte de una cascada de garant铆as sobre la seguridad sovi茅tica dada por los l铆deres occidentales a Gorbachov y otros funcionarios sovi茅ticos a lo largo del proceso de unificaci贸n alemana en 1990 y hasta 1991, seg煤n documentos estadounidenses, sovi茅ticos, alemanes, brit谩nicos y franceses desclasificados publicados hoy por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington” (Washington DC, 12 de diciembre de 2017).

Los documentos muestran que m煤ltiples l铆deres nacionales estaban considerando y rechazando la membres铆a de Europa Central y Oriental en la OTAN a principios de 1990 y hasta 1991, que las discusiones de la OTAN en el contexto de las negociaciones de unificaci贸n alemana en 1990 no se limitaron en absoluto al estado del territorio de Alemania Oriental, y que las quejas posteriores sovi茅ticas y rusas sobre ser enga帽ados sobre la expansi贸n de la OTAN se fundaron en memorandos escritos y comunicaciones telef贸nicas contempor谩neas en el m谩s alto nivel.

Los documentos refuerzan las cr铆ticas del ex director de la CIA, Robert Gates, de “seguir adelante con la expansi贸n de la OTAN hacia el este (en la d茅cada de 1990), cuando Gorbachov y otros fueron llevados a creer que eso no suceder铆a”. La frase clave, respaldada por los documentos, es “llevado a creer”.

P谩gina de las notas de Stepanov-Mamaladze del 12 de febrero de 1990, que refleja la garant铆a de Baker a Shevardnadze durante la conferencia de Cielos Abiertos de Ottawa: “Y si U[nited] G[ermany] permanece en la OTAN, debemos tener cuidado con la no expansi贸n de su jurisdicci贸n hacia el este.”

El presidente George H.W. Bush hab铆a asegurado a Gorbachov durante la cumbre de Malta en diciembre de 1989 que Estados Unidos no se aprovechar铆a (“No he saltado arriba y abajo en el Muro de Berl铆n”) de las revoluciones en Europa del Este para da帽ar los intereses sovi茅ticos; pero ni Bush ni Gorbachov en ese momento (o para el caso, el canciller de Alemania Occidental Helmut Kohl) esperaban tan pronto el colapso de Alemania Oriental o la velocidad de la unificaci贸n alemana.

Las primeras garant铆as concretas de los l铆deres occidentales sobre la OTAN comenzaron el 31 de enero de 1990, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Occidental, Hans-Dietrich Genscher, abri贸 la licitaci贸n con un importante discurso p煤blico en Tutzing, Baviera, sobre la unificaci贸n alemana.

La Embajada de los Estados Unidos en Bonn (ver Documento 01 Cable confidencial de la Embajada de los Estados Unidos en Bonn al Secretario de Estado sobre el discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania: Genscher describe su visi贸n de una nueva arquitectura europea) inform贸 a Washington que Genscher dej贸 en claro “que los cambios en Europa del Este y el proceso de unificaci贸n alemana no deben conducir a un 鈥檓enoscabo de los intereses de seguridad sovi茅ticos鈥. Por lo tanto, la OTAN deber铆a descartar una “expansi贸n de su territorio hacia el este, es decir, acerc谩ndolo a las fronteras sovi茅ticas”. El cable de Bonn tambi茅n se帽al贸 la propuesta de Genscher de dejar el territorio de Alemania Oriental fuera de las estructuras militares de la OTAN, incluso en una Alemania unificada en la OTAN.

Esta 煤ltima idea de estatus especial para el territorio de la RDA fue codificada en el tratado final de unificaci贸n alem谩n firmado el 12 de septiembre de 1990 por los ministros de relaciones exteriores del Dos m谩s Cuatro (ver Documento 25, 12 de septiembre 1990 Ministerial de dos m谩s cuatro en Mosc煤: Relato detallado, incluye el texto del Tratado sobre la Soluci贸n Definitiva con respecto a Alemania y el Acta Acordada del Tratado sobre el estatuto militar especial de la RDA despu茅s de la unificaci贸n).

La idea anterior sobre “m谩s cerca de las fronteras sovi茅ticas” no est谩 escrita en tratados, sino en m煤ltiples memorandos de conversaci贸n entre los sovi茅ticos y los interlocutores occidentales de m谩s alto nivel (Genscher, Kohl, Baker, Gates, Bush, Mitterrand, Thatcher, Major, Woerner y otros) que ofrecen garant铆as a lo largo de 1990 y en 1991 sobre la protecci贸n de los intereses de seguridad sovi茅ticos y la inclusi贸n de la URSS en las nuevas estructuras de seguridad europeas.

Las dos cuestiones estaban relacionadas, pero no eran las mismas. El an谩lisis posterior a veces confundi贸 las dos y se argument贸 que la discusi贸n no involucr贸 a toda Europa. Los documentos publicados a continuaci贸n muestran claramente que as铆 fue.

La “f贸rmula Tutzing” se convirti贸 inmediatamente en el centro de una serie de importantes discusiones diplom谩ticas durante los siguientes 10 d铆as en 1990, lo que llev贸 a la crucial reuni贸n del 10 de febrero de 1990 en Mosc煤 entre Kohl y Gorbachov cuando el l铆der de Alemania Occidental logr贸 el asentimiento sovi茅tico en principio a la unificaci贸n alemana en la OTAN, siempre y cuando la OTAN no se expandiera hacia el este. Los sovi茅ticos necesitar铆an mucho m谩s tiempo para trabajar con su opini贸n interna (y la ayuda financiera de los alemanes occidentales) antes de firmar formalmente el acuerdo en septiembre de 1990.

Las conversaciones antes de la garant铆a de Kohl implicaron una discusi贸n expl铆cita sobre la expansi贸n de la OTAN, los pa铆ses de Europa Central y Oriental y c贸mo convencer a los sovi茅ticos de aceptar la unificaci贸n. Por ejemplo, el 6 de febrero de 1990, cuando Genscher se reuni贸 con el ministro de Relaciones Exteriores brit谩nico Douglas Hurd, el registro brit谩nico mostr贸 a Genscher diciendo: “Los rusos deben tener alguna seguridad de que si, por ejemplo, el Gobierno polaco abandona el Pacto de Varsovia un d铆a, no se unir铆an a la OTAN al siguiente”. (Ver Documento 2 Sr. Hurd a Sir C. Mallaby (Bonn). Telegraphic N. 85: Llamada del Secretario de Estado a Herr Genscher: Unificaci贸n alemana. 06-feb-1990)

Despu茅s de haberse reunido con Genscher en su camino hacia las discusiones con los sovi茅ticos, Baker repiti贸 exactamente la formulaci贸n de Genscher en su reuni贸n con el Ministro de Relaciones Exteriores Eduard Shevardnadze el 9 de febrero de 1990; y a煤n m谩s importante, cara a cara con Gorbachov. (ver Documento 4 Memor谩ndum de Paul H. Nitze a George H.W. Bush sobre la reuni贸n del “Foro para Alemania” en Berl铆n. 06-feb-1990)

No una, sino tres veces, Baker prob贸 la f贸rmula de “ni una pulgada hacia el este” con Gorbachov en la reuni贸n del 9 de febrero de 1990. Estuvo de acuerdo con la declaraci贸n de Gorbachov en respuesta a las garant铆as de que “la expansi贸n de la OTAN es inaceptable”.

Baker asegur贸 a Gorbachov que “ni el presidente ni yo tenemos la intenci贸n de extraer ninguna ventaja unilateral de los procesos que se est谩n llevando a cabo”, y que los estadounidenses entendieron que “no solo para la Uni贸n Sovi茅tica sino tambi茅n para otros pa铆ses europeos es importante tener garant铆as de que si Estados Unidos mantiene su presencia en Alemania en el marco de la OTAN, ni una pulgada de la actual jurisdicci贸n militar de la OTAN se extender谩 en direcci贸n este”. (Ver Documento 6 Grabaci贸n de la conversaci贸n entre Mija铆l Gorbachov y James Baker en Mosc煤. (Extractos) 09-feb-1990)

Despu茅s, Baker escribi贸 a Helmut Kohl, quien se reunir铆a con el l铆der sovi茅tico al d铆a siguiente, con mucho del mismo lenguaje. Baker inform贸: “Y luego le hice la siguiente pregunta (a Gorbachov). 驴Preferir铆a ver una Alemania unida fuera de la OTAN, independiente y sin fuerzas estadounidenses o preferir铆a que una Alemania unificada estuviera vinculada a la OTAN, con garant铆as de que la jurisdicci贸n de la OTAN no se desplazar铆a ni una pulgada hacia el este desde su posici贸n actual?

Respondi贸 que el liderazgo sovi茅tico estaba pensando realmente en todas esas opciones (….) Luego agreg贸: “Ciertamente cualquier extensi贸n de la zona de la OTAN ser铆a inaceptable”. Baker agreg贸 entre par茅ntesis, para el beneficio de Kohl, “Por implicaci贸n, la OTAN en su zona actual podr铆a ser aceptable”. (Ver Documento 8 Carta de James Baker a Helmut Kohl, 10-feb-1990)

Bien informado por el secretario de Estado estadounidense, el canciller de Alemania Occidental entendi贸 un resultado final sovi茅tico clave, y asegur贸 a Gorbachov el 10 de febrero de 1990: “Creemos que la OTAN no deber铆a expandir la esfera de su actividad”. (Ver Documento 9 Memorando de conversaci贸n entre Mija铆l Gorbachov y Helmut Kohl. 10-feb-1990) Despu茅s de esta reuni贸n, Kohl apenas pudo contener su entusiasmo por el acuerdo de Gorbachov en principio para la unificaci贸n alemana y, como parte de la f贸rmula de Helsinki de que los estados eligen sus propias alianzas, Alemania podr铆a elegir la OTAN. Kohl describi贸 en sus memorias caminando toda la noche por Mosc煤, pero a煤n as铆 entendiendo que a煤n quedaba un precio por pagar.

Las sesiones de trabajo en Camp David se reunieron en la cubierta, al aire libre, aqu铆 en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda, el int茅rprete Peter Afanasenko, Baker, Bush, el vicepresidente Dan Quayle, Scowcroft, Shevardnadze, Gorbachev y Akhromeyev (atr谩s a la c谩mara), 2 de junio de 1990. (Cr茅dito: Biblioteca Presidencial George HW Bush, P13412-08)

Todos los ministros de Relaciones Exteriores occidentales estaban a bordo con Genscher, Kohl y Baker. Luego vino el ministro de Relaciones Exteriores brit谩nico, Douglas Hurd, el 11 de abril de 1990. En este punto, los alemanes orientales hab铆an votado abrumadoramente por el marco alem谩n y por una r谩pida unificaci贸n, en las elecciones del 18 de marzo en las que Kohl hab铆a sorprendido a casi todos los observadores con una victoria real.

Los an谩lisis de Kohl (explicados por primera vez a Bush el 3 de diciembre de 1989) de que el colapso de la RDA abrir铆a todas las posibilidades, que ten铆a que correr para llegar a la cabeza del tren, que necesitaba el respaldo de Estados Unidos, que la unificaci贸n podr铆a ocurrir m谩s r谩pido de lo que nadie cre铆a posible, todo result贸 ser correcto.

La uni贸n monetaria proceder铆a ya en julio y las garant铆as sobre la seguridad segu铆an llegando. Hurd reforz贸 el mensaje de Baker-Genscher-Kohl en su reuni贸n con Gorbachov en Mosc煤, el 11 de abril de 1990, diciendo que Gran Breta帽a claramente “reconoci贸 la importancia de no hacer nada para perjudicar los intereses y la dignidad sovi茅ticos”. (Ver Documento 15 Sir R. Braithwaite (Mosc煤). Telegr谩fica N. 667: “Reuni贸n del Secretario de Estado con el Presidente Gorbachov”. 11-abr-1990)

La conversaci贸n de Baker con Shevardnadze el 4 de mayo de 1990, como Baker la describi贸 en su propio informe al presidente Bush, describi贸 de manera m谩s elocuente lo que los l铆deres occidentales le estaban diciendo a Gorbachov exactamente en ese momento: “Utilic茅 su discurso y nuestro reconocimiento de la necesidad de adaptar la OTAN, pol铆tica y militarmente, y de desarrollar la CSCE para asegurar a Shevardnadze que el proceso no producir铆a ganadores y perdedores. En cambio, producir铆a una nueva estructura europea leg铆tima, una que ser铆a inclusiva, no exclusiva”. (Ver Documento 17 James A. Baker III, Memor谩ndum para el Presidente, “Mi reuni贸n con Shevardnadze”.4 mayo 1990)

Baker lo dijo de nuevo, directamente a Gorbachov el 18 de mayo de 1990 en Mosc煤, d谩ndole a Gorbachov sus “nueve puntos”, que inclu铆an la transformaci贸n de la OTAN, el fortalecimiento de las estructuras europeas, mantener a Alemania no nuclear y tener en cuenta los intereses de seguridad sovi茅ticos.

Baker comenz贸 sus comentarios: “Antes de decir algunas palabras sobre el tema alem谩n, quer铆a enfatizar que nuestras pol铆ticas no est谩n dirigidas a separar a Europa del Este de la Uni贸n Sovi茅tica. Ten铆amos esa pol铆tica antes. Pero hoy estamos interesados en construir una Europa estable y hacerlo junto con ustedes”. (Ver Documento 18 Grabaci贸n de la conversaci贸n entre Mija铆l Gorbachov y James Baker en Mosc煤. 18 mayo 1990)

El l铆der franc茅s Francois Mitterrand no estaba en una fusi贸n mental con los estadounidenses, sino todo lo contrario, como lo demostr贸 al decirle a Gorbachov en Mosc煤 el 25 de mayo de 1990, que estaba “personalmente a favor de desmantelar gradualmente los bloques militares”; pero Mitterrand continu贸 la cascada de garant铆as diciendo que Occidente debe “crear condiciones de seguridad para ustedes, as铆 como la seguridad europea en su conjunto”. (Ver Documento 19 Registro de la conversaci贸n entre Mija铆l Gorbachov y Francois Mitterrand (extractos). 25 mayo 1990) Mitterrand inmediatamente escribi贸 a Bush en una carta sobre su conversaci贸n con el l铆der sovi茅tico, que “ciertamente no nos negar铆amos a detallar las garant铆as que tendr铆a derecho a esperar para la seguridad de su pa铆s”. (Ver Documento 20 Carta de Francois Mitterrand a George Bush. 25 de mayo de 1990)

El Ministro de Relaciones Exteriores Genscher entrega al Presidente Bush un trozo del Muro de Berl铆n, Oficina Oval de la Casa Blanca, Washington, DC, 21 de noviembre de 1989. Cr茅dito: Biblioteca y Museo Presidencial de George Bush.

En la cumbre de Washington el 31 de mayo de 1990, Bush hizo todo lo posible para asegurarle a Gorbachov que Alemania en la OTAN nunca se dirigir铆a a la URSS: “Cr茅anme, no estamos empujando a Alemania hacia la unificaci贸n, y no somos nosotros quienes determinamos el ritmo de este proceso. Y, por supuesto, no tenemos ninguna intenci贸n, ni siquiera en nuestros pensamientos, de da帽ar a la Uni贸n Sovi茅tica de ninguna manera. Es por eso que estamos hablando a favor de la unificaci贸n alemana en la OTAN sin ignorar el contexto m谩s amplio de la CSCE, teniendo en cuenta los lazos econ贸micos tradicionales entre los dos estados alemanes. Tal modelo, en nuestra opini贸n, corresponde tambi茅n a los intereses sovi茅ticos”. (Ver Documento 21 Registro de la conversaci贸n entre Mija铆l Gorbachov y George Bush. Casa Blanca, Washington D.C. 31 mayo 1990)

La “Dama de Hierro” tambi茅n intervino, despu茅s de la cumbre de Washington, en su reuni贸n con Gorbachov en Londres el 8 de junio de 1990. Thatcher anticip贸 los movimientos que los estadounidenses (con su apoyo) tomar铆an en la conferencia de la OTAN de principios de julio para apoyar a Gorbachov con descripciones de la transformaci贸n de la OTAN hacia una alianza m谩s pol铆tica y menos amenazante militarmente. Ella le dijo a Gorbachov: “Debemos encontrar formas de dar a la Uni贸n Sovi茅tica la confianza de que su seguridad estar铆a asegurada … La CSCE podr铆a ser un paraguas para todo esto, adem谩s de ser el foro que llev贸 a la Uni贸n Sovi茅tica a la discusi贸n sobre el futuro de Europa”. (Ver Documento 22 Carta del Sr. Powell (N. 10) al Sr. Wall: Memorando de conversaci贸n Thatcher-Gorbachov. 08-jun-1990)

La Declaraci贸n de Londres de la OTAN el 5 de julio de 1990 tuvo un efecto bastante positivo en las deliberaciones en Mosc煤, seg煤n la mayor铆a de los relatos, dando a Gorbachov municiones significativas para contrarrestar a los partidarios de la l铆nea dura en el Congreso del Partido que estaba teniendo lugar en ese momento. Algunas versiones de esta historia afirman que se proporcion贸 una copia anticipada a los ayudantes de Shevardnadze, mientras que otras describen solo una alerta que permiti贸 a esos asistentes tomar la copia del servicio de cable y producir una evaluaci贸n positiva sovi茅tica antes de que los militares o de l铆nea dura pudieran llamarlo propaganda.

Como Kohl le dijo a Gorbachov en Mosc煤 el 15 de julio de 1990, mientras elaboraban el acuerdo final sobre la unificaci贸n alemana: “Sabemos lo que le espera a la OTAN en el futuro, y creo que ahora tambi茅n lo sabe”, refiri茅ndose a la Declaraci贸n de Londres de la OTAN. (Ver Documento 23 Registro de la conversaci贸n entre Mikhail Gorbachev y Helmut Kohl, Mosc煤 (Extractos). 15-jul-1990)

En su llamada telef贸nica a Gorbachov el 17 de julio, Bush quiso reforzar el 茅xito de las conversaciones Kohl-Gorbachov y el mensaje de la Declaraci贸n de Londres. Bush explic贸: “As铆 que lo que tratamos de hacer fue tener en cuenta sus preocupaciones expresadas a m铆 y a otros, y lo hicimos de las siguientes maneras: mediante nuestra declaraci贸n conjunta sobre la no agresi贸n; en nuestra invitaci贸n a usted a venir a la OTAN; en nuestro acuerdo de abrir la OTAN a contactos diplom谩ticos regulares con su Gobierno y los de los pa铆ses de Europa del Este; y nuestra oferta sobre garant铆as sobre el tama帽o futuro de las fuerzas armadas de una Alemania unida, un tema que s茅 que discuti贸 con Helmut Kohl. Tambi茅n cambiamos fundamentalmente nuestro enfoque militar sobre las fuerzas convencionales y nucleares. Transmitimos la idea de una CSCE ampliada y m谩s fuerte con nuevas instituciones en las que la URSS pueda compartir y ser parte de la nueva Europa”. (Ver Documento 24 Memor谩ndum de conversaci贸n telef贸nica entre Mija铆l Gorbachov y George Bush. 17-jul-1990)

Los documentos muestran que Gorbachov acept贸 la unificaci贸n alemana en la OTAN como resultado de esta cascada de garant铆as, y sobre la base de su propio an谩lisis de que el futuro de la Uni贸n Sovi茅tica depend铆a de su integraci贸n en Europa, para la cual Alemania ser铆a el actor decisivo.

脡l y la mayor铆a de sus aliados cre铆an que alguna versi贸n de la casa com煤n europea todav铆a era posible y se desarrollar铆a junto con la transformaci贸n de la OTAN para conducir a un espacio europeo m谩s inclusivo e integrado, que el acuerdo posterior a la Guerra Fr铆a tendr铆a en cuenta los intereses de seguridad sovi茅ticos. La alianza con Alemania no solo superar铆a la Guerra Fr铆a, sino que tambi茅n pondr铆a patas arriba el legado de la Gran Guerra Patria.

Pero dentro del gobierno de Estados Unidos, continu贸 una discusi贸n diferente, un debate sobre las relaciones entre la OTAN y Europa del Este. Las opiniones difer铆an, pero la sugerencia del Departamento de Defensa a partir del 25 de octubre de 1990 fue dejar “la puerta entreabierta” para la membres铆a de Europa del Este en la OTAN. (Ver Documento 27 James F. Dobbins, Oficina Europea del Departamento de Estado, Memorando al Consejo de Seguridad Nacional: Documento de Revisi贸n de la Estrategia de la OTAN para la Discusi贸n del 29 de octubre. 25-oct-1990)

La opini贸n del Departamento de Estado era que la expansi贸n de la OTAN no estaba en la agenda, porque no estaba en el inter茅s de los Estados Unidos organizar “una coalici贸n antisovi茅tica” que se extendiera a las fronteras sovi茅ticas, entre otras cosas porque podr铆a revertir las tendencias positivas en la Uni贸n Sovi茅tica. La administraci贸n Bush adopt贸 este 煤ltimo punto de vista. Y eso es lo que escucharon los sovi茅ticos. (Ver Documento 26 Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina Europea: Documento de estrategia revisado de la OTAN para su discusi贸n en la reuni贸n del subgrupo. 22-oct-1990)

Ya en marzo de 1991, seg煤n el diario del embajador brit谩nico en Mosc煤, el primer ministro brit谩nico John Major asegur贸 personalmente a Gorbachov: “No estamos hablando del fortalecimiento de la OTAN”. Posteriormente, cuando el ministro de defensa sovi茅tico, el mariscal Dmitri Yazov, le pregunt贸 a Major sobre el inter茅s de los l铆deres de Europa del Este en la membres铆a de la OTAN, el l铆der brit谩nico respondi贸: “Nada de eso suceder谩”. (Ver Documento 28 Diario del Embajador Rodric Braithwaite, 5 de marzo de 1991. 05-mar-1991)

Cuando los diputados del Soviet Supremo ruso vinieron a Bruselas para ver a la OTAN y reunirse con el secretario general de la OTAN, Manfred Woerner, en julio de 1991, Woerner dijo a los rusos que “No deber铆amos permitir… el aislamiento de la URSS de la comunidad europea”. Seg煤n el memorando de conversaci贸n ruso, “Woerner enfatiz贸 que el Consejo de la OTAN y 茅l est谩n en contra de la expansi贸n de la OTAN (13 de los 16 miembros de la OTAN apoyan este punto de vista)”. (Ver Documento 30 Memor谩ndum a Boris Yeltsin de la delegaci贸n del Soviet Supremo ruso en los cuarteles generales de la OTAN. 01-jul-1991)

As铆, Gorbachov fue al final de la Uni贸n Sovi茅tica con la seguridad de que Occidente no estaba amenazando su seguridad y no estaba expandiendo la OTAN. En cambio, la disoluci贸n de la URSS fue provocada por los rusos (Boris Yeltsin y su principal asesor Gennady Burbulis) en concierto con los antiguos jefes del partido de las rep煤blicas sovi茅ticas, especialmente Ucrania, en diciembre de 1991.

La Guerra Fr铆a hab铆a terminado hace mucho tiempo para entonces. Los estadounidenses hab铆an “tratado” de mantener unida a la Uni贸n Sovi茅tica (discurso de Bush el 1 de agosto de 1991). La expansi贸n de la OTAN fue a帽os en el futuro, cuando estas disputas estallar铆an de nuevo, y m谩s garant铆as llegar铆an al l铆der ruso Boris Yeltsin.

* El panel de la Asociaci贸n de Estudios Eslavos de Europa del Este y Euroasi谩ticos (ASEEES) incluy贸 a:

* Mark Kramer del Centro Davis en Harvard, editor del Journal of Cold War Studies,cuyo art铆culo de 2009 en el Washington Quarterly argument贸 que la “promesa de no ampliaci贸n de la OTAN” era un “mito”;

* Joshua R. Itkowitz Shifrinson de la Escuela Bush en Texas A&M, cuyo art铆culo de Seguridad Internacional de 2016 argument贸 que Estados Unidos estaba jugando un doble juego en 1990, lo que llev贸 a Gorbachov a creer que la OTAN ser铆a subsumida en una nueva estructura de seguridad europea, mientras trabajaba para garantizar la hegemon铆a en Europa y el mantenimiento de la OTAN;

* James Goldgeier de la Universidad Americana, quien escribi贸 el libro autorizado sobre la decisi贸n de Clinton sobre la expansi贸n de la OTAN, Not Whether But When, y describi贸 las falsas garant铆as de Estados Unidos al l铆der ruso Boris Yeltsin en un art铆culo de WarOnTheRocks de 2016;

* Svetlana Savranskaya y Tom Blanton del Archivo de Seguridad Nacional, cuyo libro m谩s reciente, The Last Superpower Summits: Gorbachev, Reagan, and Bush: Conversations That Ended the Cold War (CEU Press, 2016) y autores de este art铆culo.

Fuente con enlaces a los documentos y fotograf铆as:





Fuente con enlaces a los documentos y fotograf铆as: http://www.detectivesdeguerra.com/2…