–

De parte de Terraindomite July 26, 2021 10 puntos de vista

Las neurotecnolog铆as se basan en diversas herramientas para evaluar, acceder y afectar a las estructuras y funciones del cerebro que pueden estar implicadas en la cognici贸n, las emociones y el comportamiento. No se trata s贸lo de intentar comprender lo que hace funcionar al cerebro y de c贸mo est谩 construido, es 鈥減ara efectuar el tic-tac, afectando la manera en que el cerebro est谩 construido, la forma en que funciona 鈥.

Las ciencias del cerebro o neurociencias, como campo con nombre, s贸lo existen desde hace 40 a帽os. Desde entonces, ha crecido exponencialmente. Cada vez m谩s, se ha convertido en una empresa internacional, multinacional y global que aumenta la capacidad de los cient铆ficos del cerebro a desarrollar no s贸lo nuevas teor铆as, sino tambi茅n herramientas m谩s sofisticadas.

En 2008, la National Academy of Sciences (芦NAS禄) et le National Research Council (芦NRC禄) concluyeron que las ciencias del cerebro 鈥渘o estaban dispuestas鈥. En otras palabras, no eran viables, v谩lidas y 煤tiles para la seguridad nacional, la inteligencia y la defensa. En los a帽os siguientes, el grupo del Dr. Giordano y otros a nivel internacional, incluido el Nuffield Council del Reino Unido, llevaron a cabo una revisi贸n m谩s exhaustiva de las capacidades internacionales. La conclusi贸n fue que la ciencia del cerebro no s贸lo estaba 鈥減reparada鈥, sino que lo estar铆a m谩s a medida que los pa铆ses de todo el mundo desarrollaran la capacidad y los programas especializados para examinar y afectar al cerebro. En 2014, la NAS y la NRC reconocieron que las ciencias del cerebro estaban 鈥渄ispuestas鈥 y ya operativas.

Las tecnolog铆as de las ciencias del cerebro pueden clasificarse en dos grupos: neuroevaluaci贸n y neurointervenci贸n.

Las tecnolog铆as de evaluaci贸n neurol贸gica incluyen: la neuroimagen; el registro neurofisiol贸gico; la neurogen贸mica y la gen茅tica; la neuroprote贸mica; y la neurociencia computacional.

鈥淐uanto m谩s sepa sobre lo que te hace vibrar, m谩s mis interacciones contigo pueden ser concebidas para hacerte vibrar como yo quiero鈥.

Las informaciones gen茅ticas, de biomarcadores, biol贸gicas, sociales y psicol贸gicas son cada vez m谩s importantes. Cuanto m谩s sepamos sobre nosotros mismos y sobre el funcionamiento de nuestro cerebro como individuos, grupos, comunidades e incluso poblaciones, m谩s medios no cin茅ticos podremos utilizar, como los medios informativos -narraciones, iconograf铆as, semi贸ticas- para influir en nuestras emociones y comportamientos. Esto puede hacerse de forma subliminal a trav茅s de im谩genes de ordenador o de forma m谩s supraliminalmente con tipos de compromiso e interacci贸n a trav茅s de operaciones psicol贸gicas e informativas.

Las tecnolog铆as neurointervencionistas incluyen: manipulaci贸n neurocognitiva relacionada con la cibern茅tica; dispositivos de energ铆a dirigida; nuevos productos farmac茅uticos; neuromodulaci贸n transcraneal; interfaces cerebro-m谩quina implantables (鈥淚MC鈥); neuromicrobiol贸gicos; neurotoxinas org谩nicas; y nanoneurotecnolog铆as.

Las tecnolog铆as intervencionistas pueden utilizarse de forma que afecten directamente al cerebro.

Dispositivos de energ铆a dirigida: existe la posibilidad de utilizar alguna forma de energ铆a dirigida para afectar a la fisiolog铆a perif茅rica y tambi茅n para afectar a la fisiolog铆a y la salud del cerebro.

Productos farmac茅uticos: cuanto m谩s se comprenda la especificidad del cerebro, a un nivel muy granular, mayor es la capacidad de derivar y desarrollar tipos espec铆ficos de medicamentos. Medicamentos que no s贸lo pueden mejorar y optimizar los rendimientos de las personas, sino que tambi茅n pueden utilizarse para aliviar, mediar o manifestar profundos cambios m贸rbidos en las personas. Otros medicamentos pueden ser extremadamente espec铆ficos y pueden utilizarse ampliamente para individualizar las armas en lo que se conoce como 鈥減atolog铆a de precisi贸n鈥 o 鈥渆l efecto de precisi贸n鈥.

Neuromodulaci贸n transcraneal: La idea de atravesar el cr谩neo para modular la actividad de la red de nodos del cerebro para optimizar, o no, los rendimientos de los individuos claves en determinadas tareas.

IMC: numerosos programas de DARPA incluyen implantes de IMC. El m谩s conocido es el programa Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (芦 N3禄). La idea es colocar electrodos de tama帽o m铆nimo en una red dentro del cerebro, gracias a una intervenci贸n m铆nima, para poder leer y escribir en la funci贸n cerebral en tiempo real y a distancia.

Productos bioqu铆micos: medicamentos, insectos, toxinas y, cada vez m谩s, dispositivos que pueden convertirse en armas. Las armas qu铆micas incluyen drogas y otros agentes qu铆micos. Las armas biol贸gicas incluyen microbios y toxinas. Los dispositivos incluyen la neurotecnolog铆a y los sistemas h铆bridos 鈥渃iborg鈥 (drones biol贸gicos).

Puedes ver la conferencia completa del Dr. Giordano AQU脥.

En una l铆nea similar se encuentra un video de 2005 de una sesi贸n informativa del Pent谩gono sobre FunVax, un proyecto para desarrollar un 鈥渧irus鈥 o 鈥渧acuna contra el fundamentalismo religioso鈥. Una cosa que demuestra este clip es que las farmac茅uticas estaban armadas y operativas mucho antes de que la NAS y la NRC reconocieran oficialmente las tecnolog铆as de la ciencia del cerebro como 鈥 dispuestas鈥 en 2014.

La idea de que los productos farmac茅uticos y bioqu铆micos sean utilizados como armas es muy relevante hoy en d铆a con el despliegue mundial de medicamentos de terapia gen茅tica experimentales y peligrosos bajo el disfraz de 鈥渧acunas Covid-19鈥. Cuanto m谩s se descubre sobre ellas, m谩s se revela su naturaleza de armas biol贸gicas y qu铆micas.

El componente del arma biol贸gica es la prote铆na de la espiga modificada por el ser humano, cuyo ARNm o ADN se encuentra en todas las inyecciones de Covid. El componente del arma qu铆mica es el grafeno. Los resultados preliminares de un estudio reciente han demostrado que las inyecciones de Covid contienen niveles t贸xicos de 贸xido de grafeno.

Es dif铆cil entender por qu茅 los gobiernos y los principales medios de comunicaci贸n ignoran por completo los peligros del grafeno inyectado en las personas. 驴Podr铆a ser que las inyecciones de Covid tengan un prop贸sito adicional? El grafeno es altamente integrador con las c茅lulas neuronales del cerebro y tiene el potencial de transformar los cerebros de las personas vacunadas en emisores y receptores de se帽ales el茅ctricas o de informaciones. 驴Podr铆a tratarse de otro experimento que incluya la neurotecnolog铆a: la inyecci贸n de nanosistemas magn茅ticos autoensamblados (BMI)?

Puede que a煤n no conozcamos todas las respuestas, pero no es casualidad que la Uni贸n Europea haya puesto en marcha dos proyectos emblem谩ticos en 2013: Human Brain Project y Graphene Flagship. Tampoco es casualidad que la principal promesa de la tecnolog铆a de interfaz cerebro-ordenador sea permitir que el cerebro se comunique directamente con los ordenadores.

驴Qui茅n se beneficia de toda esta investigaci贸n, recopilaci贸n de datos y neurotecnolog铆a? Obviamente no nosotros, la gente con 鈥渆l cerebro鈥.

Si se a帽ade el hecho de que la ciencia del cerebro ha sido militarizada para evaluar, acceder y afectar al cerebro humano, surgen m谩s preguntas: 驴qui茅nes son los 鈥渁migos鈥, qui茅nes los 鈥渉ostiles鈥 y qui茅nes deciden? Nuestros cerebros SON el campo de batalla del futuro y ese futuro est谩 aqu铆 y ahora.

El libro de George Orwell es una parodia, pero a menudo proclamaba que 鈥1984鈥 pod铆a ocurrir si el hombre no tomaba conciencia de los atentados contra su libertad personal y defend铆a su derecho m谩s preciado, el de tener sus propios pensamientos. Como se describe en un documental de la BBC de 2003, Orwell: A Life in Pictures, la 煤ltima advertencia de Orwell al mundo fue:

鈥淪i quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisoteando una cara humana, para siempre. La moraleja que hay que extraer de esta peligrosa situaci贸n de pesadilla es sencilla: no dejes que ocurra. Depende de ti鈥.

Rhoda Wilson