El pasado jueves 10 de febrero, los trabajadores de La Nirva marcharon desde el Obelisco hasta el Juzgado Nacional en lo Comercial N掳 7, ubicado en Roque S谩enz Pe帽a 1211 de la Ciudad de Buenos Aires, para exigir que la Justicia falle en contra del desalojo.

El 30 de diciembre pasado, el Juez Fernando D麓Alessandro resolvi贸 el inminente desalojo de la planta de Lomas del Mirador con fecha y hora inciertas, con un fallo a favor del empresario Mat铆as Paradiso.

Los trabajadores y las trabajadoras denunciaron que Paradiso abandon贸 la planta, dejando grandes deudas, entre las que se encuentran 7 meses de sueldos atrasados y el aguinaldo sin abonar, adem谩s de haberse quedado con los aportes sociales que les corresponden a los empleados. Ante esta situaci贸n, los trabajadores y las trabajadoras se declararon en asamblea permanente y permanecieron en la f谩brica como custodios de la propiedad y las m谩quinas. 驴Cu谩les fueron los resultados de la movilizaci贸n y presencia en el Juzgado?

Por el momento no tuvimos ninguna respuesta. Nos atendi贸 un secretario de Juzgado. Nos dijo que todav铆a no hab铆a llegado a la C谩mara de Apelaciones en tema del desalojo. Que no hab铆a nada establecido para la parte empresarial ni para nosotros por parte del Juzgado.

O sea que contin煤a la situaci贸n actual.

Continuamos en la incertidumbre de no saber cu谩ndo pueden decidir el desalojo de la f谩brica.

驴C贸mo est谩n sobrellevando esta situaci贸n?

Con mucha incertidumbre porque fuimos a la C谩mara en busca de una respuesta y no hubo nada concreto. Seguimos esperando porque lo que menos queremos es ser desalojados. Queremos seguir con nuestros puestos de trabajo.

驴Contin煤an con la producci贸n?

Por el momento s铆. Lamentablemente no podemos utilizar la marca GRANDOTE porque Paradiso sigue siendo el due帽o. Estamos trabajando a facon para otras empresas.

驴A qu茅 cantidad de trabajadores afecta esta situaci贸n?

Somos 55. M谩s de 40 mujeres.

驴Tienen alguna idea de cu谩ndo ingresar谩 el pedido de desalojo a la justicia?

En el Juzgado no nos dijeron nada.

驴Quer茅s agregar algo m谩s?

Que vamos a seguir peleando. Tanto en lo judicial como en la calle. Como lo hicimos la semana pasada marchando al Juzgado porque no queremos perder nuestros puestos de trabajo.

FIT-U present贸 un proyecto contra el desalojo de los trabajadores de La Nirva

Los concejales Natalia Hern谩ndez (PTS) y Juan Romero (PO) del Frente de Izquierda Unidad de La Matanza, presentaron en el Concejo Deliberante del distrito un proyecto de declaraci贸n contra el desalojo de los trabajadores de la f谩brica de Lomas del Mirador.

Los trabajadores, desde inicios de la pandemia vienen denunciando el fraude laboral y se organizaron en cooperativa. La mayor铆a son mujeres y sost茅n de hogar, desde hace m谩s de un a帽o defienden sus puestos de trabajo.

Recordamos que se preparaban para despedir el a帽o con sus familias y el 30 de diciembre de 2021 les lleg贸 la notificaci贸n de orden de desalojo sin fecha dictada por el juez Fernando D鈥橝lessandro, a favor del empresario estafador.

Natalia Hern谩ndez cont贸: “Como se帽alamos en el proyecto, La Nirva tiene el potencial de cumplir con una importante funci贸n social, proveer de alimentos a todas las escuelas y comedores de La Matanza, esta posibilidad puede ser impulsada desde el mismo Municipio con el fin de proteger los puestos laborales y, al mismo tiempo, alimentar a las infancias del distrito. La intendencia de Fernando Espinoza tiene que dar respuestas鈥.

Festival contra el desalojo: 鈥淟a Nirva es de los trabajadores鈥

A fines de enero, en las puertas de la f谩brica, las trabajadoras de La Nirva junto a vecinos, familiares, organizaciones sociales, agrupaciones pol铆ticas, organismos de DD HH y artistas realizaron un importante festival que condensa la enorme solidaridad que las rodea y la convicci贸n y fuerza que muestran para continuar peleando por mantener los puestos de trabajo.

El clima de lucha y organizaci贸n estuvo presente durante toda la jornada.

Varios artistas se acercaron para colaborar, entre otros: El Fondito, Salvajes, D煤o Seligra/Vianello, Conejo Negro y El Cabra (Las Manos De Filipi).

鈥淓stamos peleando por el No al desalojo en La Nirva. Y vamos a seguir pele谩ndola, no vamos a permitir que nos saquen nuestros puestos de trabajo鈥, dijo una de las trabajadoras desde las puertas de la f谩brica en Lomas del Mirador. 鈥淪omos 55 familias, de esas 55, somos 40 mujeres sostenes de hogar y decididas a resistir el desalojo hasta las 煤ltimas consecuencias鈥, plantearon convencidas de la pelea que est谩n dando.

Familias enteras disfrutaron del festival acompa帽ando a las trabajadoras quienes se encontraron rodeadas de solidaridad y con la clara convicci贸n de continuar enfrentando los ataques: 鈥淣osotros estamos produciendo, seguimos haciendo lo 煤nico que sabemos hacer, que es trabajar y no vamos a dejar que nos dejen en la calle. Vamos a seguir hasta las 煤ltimas consecuencias鈥.

Por 煤ltimo, les trabajadores agradecieron el acompa帽amiento que vienen teniendo de diferentes sectores y anunciaron la movilizaci贸n para el jueves 10/02 en contra del desalojo y d谩ndole continuidad a la pelea por mantener sus puestos de trabajo.

