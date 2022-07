–

Somos amigos porque tenemos esta manija, porque no entendemos, por pura necedad. Por cierta necesidad de construir un territorio, no cualquiera, uno cargado de algo nuestro donde casi nada se negocia. Un territorio propio donde buscar el aire necesario para seguir en una. Nuestra amistad, esta que tenemos a veces, esas veces que nos necesitamos, tiene una forma emotiva, amorosa, urgente. Bien no sabemos para qu茅 sirve. Diego un d铆a nos explica que los amigos y amigas son aquellos con quienes reunimos los 谩nimos necesarios para huir de nuestro tiempo, entonces con La No Sufras Javo, Ruben, Diente de Lata, Dieguito, los Romi, Sebas, Marquitos, pezones, Laila, San Roque, Maca, Cele, la Ine y varias m谩s fuimos durante un buen rato grandes amigos y amigas. Fue durante un determinado lapso que marc贸 nuestra piel. Un tiempo que de tanto andar tuvimos un ejercicio de amistad 煤nico e irrepetible.

Nos hicimos amigos porque s铆, de tanto decir pavadas, de tanto reunirnos en torno a ella, de tanto perder el tiempo sin motivo, de tanto andar por ah铆. Lo hicimos porque casi no quedaba aire para respirar en ning煤n lado 驴Acaso hay algo m谩s revelador que encontrar los amigos necesarios para intentar entender todo este garr贸n, este tiempo, esta vida? Pavear, desertar, darnos 谩nimo, ser c贸mplices, sufrir juntos, estar siempre que podamos, extra帽ar a Marquitos. Amarnos de la manera m谩s genuina que se puede hacer. Segundearnos.

Recuerdo ese tiempo, esos ratos, ese momento donde todo parec铆a explotar, donde la alegr铆a se apoderaba del cuerpo en cada encuentro. El San Mart铆n, guardias de hospitales, la calesita de Bella Vista, la estaci贸n vieja de Sanmi, los campamentos en el INTA. Lugares absurdos donde festejar la amistad, donde poder volver a respirar, donde no sentirse tan ahogados, tan giles, gatos, pollo. Lugares donde poder releer cosas, planear pavadas cercanas al desquicio, inventar algo, curar heridas, saber que no est谩bamos solos. No siempre estuvimos a la altura de esta amistad, no siempre pudimos con nuestro desconcierto, con toda esta angustia, con la necesidad de huir, con nuestras mentiras, con las traiciones.

