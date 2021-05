–

De parte de Lobo Suelto May 6, 2021 42 puntos de vista

Si bien es un bondi, si bien es puro esc谩ndalo, grito, agite, llanto, ruido, risas. Si bien cuando llega a cualquier lado, cuando rancha en la estaci贸n vieja o anda enfami颅liada por los vagones no podes dejar de mirarla, de notar su presencia, de que te moleste su presencia, si bien todo eso, La no sufras es imperceptible. Onda que se esconde en ella misma, te agita para que no la veas, para que no la entiendan, para que no se note. Te hace re铆r para que no la tomes en serio, te apura para que el miedo nuble tu manera de percibir, te muestra algo de manera deforme para ocultar lo genuino.

Presentamos la segunda novela que visibiliza a un escritor que quiere ser invisible. Que es invisible. Que no existe. Que crea personajes que, no solo existen, sino que generan posibilidades (desde la literatura) de armar nuevos paradigmas filos贸ficos (la 茅tica del segundeo). Valeriano no existe pero todo el mundo habla de 茅l.

Diego Sztulwark dice: los valores de Valeriano son, deserci贸n del campo de los ideales, en favor de una ternura infinita por esos cuerpos vagabundos, indiferentes ante las mutaciones del universo, que contin煤an exponi茅ndose a la radiaci贸n por razones de econom铆a y erotismo.

Zulema L谩zaro afirma: El narrador es un salvaje revulsivo. Tiene una pluma con una sinceridad brutal y mucha flema para sacar y mucha escupida y mucho para vomitar y excavar.

Diego Skliar sentencia: Valeriano no es heter贸nimo de nadie, simplemente algo le late y no es su coraz贸n. Entonces pone palabras ante esos s铆ntomas vitales, que por lo general aparecen ante la potencia de los reventados.

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

Esta novela saldr谩 en 20 d铆as. Te invitamos a que participes de la Preventa, que es el modo que encontramos para suplir las presentaciones presenciales con juntada, charla, risas, fotos y vino de honor. Te dejamos aqu铆 el link para que reserves tu ejemplar a precio promocional ($ 750) que podr谩s retirar a partir del 28 de mayo por la editorial (Villa Crespo, CABA) o te podr谩 llegar a tu casa en CABA, GBA o cualquier lugar del pa铆s o el mundo.

VER LINK La no sufras o la 茅tica del segundeo 鈥 MILENA CASEROLA

Muchas gracias. Se agradece difusi贸n. /

Grupo Editorial Milena.

Colecci贸n: Ficci贸n della Ficci贸n / 88 p谩ginas / 13,5 x 20 cm

Arte de tapa: CJ Camba / Narrativa contempor谩nea, milena caserola, 2021.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado