–

De parte de ANRed March 11, 2022 33 puntos de vista

La nota «Viviana Canosa y el lado del Mal» escrita por Mariana Iglesias para el diario Clarín fue publicada y luego bajada del portal web del medio. Las líneas comentan cómo la conductora «desinforma, discrimina, insulta, prejuzga, insta al odio». La violencia permitida por los medios en este caso en el horario primetime de A24 es re validada por el diario de mayor tirada en el país. Republicanos desde ANRed.

Desde el 2009 que existe con la ley 26.4851 que define la violencia mediática contra las mujeres u otros géneros como una modalidad de ejercicio de la violencia machista. Violencia simbólica que utiliza los soportes mediáticos y los códigos periodísticos para reproducir la discriminación hacia la identidad mujer y disidencias. A pesar de esto los medios hegemónicos reproducen los discursos de odio en primera plana y con escaso control.

Viviana Canosa y el lado del mal

“Ni de un lado, ni del otro”, dice el slogan de A24. El canal tiene en su primetime a Viviana Canosa, una conductora que desinforma, discrimina, insulta, prejuzga, insta al odio. Por Mariana Iglesias.

El Día de la Mujer del año pasado ya había criticado a las mujeres en general y a las feministas en particular. Este año directamente las agredió: “Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar”. Así se refirió a las miles de mujeres que se movilizaron al Congreso para pedir el fin de la violencia machista y la igualdad de género.

Allí estaban los familiares de mujeres asesinadas, llorando, rogando Justicia. Con qué tupé Canosa les falta el respeto. Y a los familiares de las desaparecidas, las que nadie busca, las que están siendo explotadas ahora mismo. Y a las pibas violadas, las abusadas, las que tienen miedo. Y a las trabajadoras precarizadas. Y a las que no consiguen trabajo. “Militontas”, las llamó.

En la movilización había nenas, adolescentes, viejas, laburantes, estudiantes, pobres, no pobres, políticas de todos los partidos. Miles de mujeres reclamando derechos para todas. Esta conductora no solo carece de conciencia social y empatía y sino que es anti derechos y, además, se armó un personaje porque le rinde: una suerte de Cruella funcional al patriarcado.

A pesar de las críticas que recibió por las barbaridades que dijo del Día de la Mujer, en su programa siguiente redobló: “¡Miren cómo dejaron la plaza, un asco! Saben qué pasa chiques, ustedes no son capaces de agarrar una escoba. Roñosas, cochinas, asquerosas, mugrientas, sucias».

Viviana Canosa y el lado del malBy Redacción

“Ni de un lado, ni del otro”, dice el slogan de A24. El canal tiene en su primetime a Viviana Canosa, una conductora que desinforma, discrimina, insulta, prejuzga, insta al odio.

El Día de la Mujer del año pasado ya había criticado a las mujeres en general y a las feministas en particular. Este año directamente las agredió: “Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar”. Así se refirió a las miles de mujeres que se movilizaron al Congreso para pedir el fin de la violencia machista y la igualdad de género.

Allí estaban los familiares de mujeres asesinadas, llorando, rogando Justicia. Con qué tupé Canosa les falta el respeto. Y a los familiares de las desaparecidas, las que nadie busca, las que están siendo explotadas ahora mismo. Y a las pibas violadas, las abusadas, las que tienen miedo. Y a las trabajadoras precarizadas. Y a las que no consiguen trabajo. “Militontas”, las llamó.

En la movilización había nenas, adolescentes, viejas, laburantes, estudiantes, pobres, no pobres, políticas de todos los partidos. Miles de mujeres reclamando derechos para todas. Esta conductora no solo carece de conciencia social y empatía y sino que es anti derechos y, además, se armó un personaje porque le rinde: una suerte de Cruella funcional al patriarcado.

A pesar de las críticas que recibió por las barbaridades que dijo del Día de la Mujer, en su programa siguiente redobló: “¡Miren cómo dejaron la plaza, un asco! Saben qué pasa chiques, ustedes no son capaces de agarrar una escoba. Roñosas, cochinas, asquerosas, mugrientas, sucias

”. Canosa participó gustosa de las movilizaciones al Congreso para gritar contra el derecho al aborto legal. Entonces no le importaba “la suciedad”. En su carrera desenfrenada hacia la fama no parece haber límites éticos ni morales. Y la responsabilidad alcanza a quien le habilita el micrófono porque su presencia no es inocua, es dañina.

El año pasado fue multada por tomar dióxido de cloro en su programa y asegurar que “oxigena la sangre”. Tras su recomendación, murió un niño por beber este líquido. Poco antes, organismos de protección de la infancia habían sacado un comunicado en su contra, porque la conductora dio detalles sobre la vida de una nena de 7 años secuestrada, algo “inaceptable” porque “revictimizó a la niña y a su entorno familiar”.

En ese mismo canal sigue teniendo aire Antonio Laje, denunciado por varias mujeres por maltratador. Y Baby Etchecopar, condenado por discriminación y violencia de género. ¿”Ni de un lado, ni del otro?”.