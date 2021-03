–

De parte de Nodo50 March 28, 2021 96 puntos de vista

La noticia que nunca quisimos dar toca escribirla hoy: cuartopoder dejar谩 de publicar el pr贸ximo 31 de marzo. Por motivos econ贸micos, este proyecto no puede continuar. Hemos intentado hacer frente a esta nueva crisis que estall贸 de repente y est谩 arrasando con tantos proyectos personales, familiares y profesionales en los 煤ltimos meses. No lo hemos conseguido.

Con algunos d铆as m谩s de 11 a帽os, este peri贸dico finaliza su principal labor, informar y analizar sobre lo que acontece, aunque mantendremos hasta que nos sea posible el archivo de todas las historias que hemos contado durante este tiempo en el que el mundo cambi贸, Espa帽a mut贸 y las personas envejecimos, algunas llegaron y otras marcharon. cuartopoder lo cont贸, y, como siempre, lo hicimos a nuestra manera.

La p茅rdida de un medio de comunicaci贸n es tapiar una ventana que ten铆a su propia y particular visi贸n del mundo. El paisaje nunca se ver谩 igual desde otra ventana. Desaparece as铆 una perspectiva, una forma de contarnos lo que ocurre, voces propias y visiones que aportan a la construcci贸n conjunta de una comunidad que, como tal, est谩 condenada a entenderse desde la diversidad. Es una tragedia que de esta nueva crisis salgamos con menos pluralidad informativa, no deber铆amos permitirlo.

Una despedida siempre tiene algo de amargo, de fracaso y de fin de ciclo. Es uno de esos hitos que nos permiten comprender el implacable paso del tiempo. Aqu铆 llega nuestra despedida. Sin embargo, es inevitable echar la vista atr谩s y comprender que resistir 11 a帽os es tambi茅n un logro para un medio modesto como ha sido cuartopoder. Por ello, ante todo, queremos dar la gracias. Especialmente a las lectoras y lectores que han confiado en cuartopoder para informarse, que han valorado nuestro trabajo, han perdonado nuestros errores y han dedicado su bien m谩s preciado, el tiempo, para leernos.

Desde el equipo de redacci贸n, tampoco podemos olvidarnos de las personas que hasta el 煤ltimo momento han continuado y siguen trabajando todav铆a en este proyecto: Silvia Padr贸n (administraci贸n), 脕ngela Rubio (publicidad) y Mar铆a Artigas (audiovisual), muchas gracias por vuestra necesaria dedicaci贸n.

El 5 de marzo de 2010 nac铆a cuartopoder. Tres periodistas empujaron con franqueza para fundar este peri贸dico e iniciar esta aventura. Ellos fueron Francisco Frechoso, Juan Carlos Escudier y Pedro de Alzaga. Hoy hay que reconocer su valent铆a en aquel momento y su esfuerzo, y agradecerles enormemente su trabajo. Frechoso, quien fue director del peri贸dico durante m谩s de siete a帽os, ha sido la persona que m谩s tiempo y vida ha dedicado a este proyecto. No podemos m谩s que reconocer su necesaria dedicaci贸n para que el medio no solo resistiera, sino que creciera y se consolidara como un peri贸dico digital en el que primara el rigor, la independencia y, en definitiva, el buen periodismo. Quienes trabajamos con 茅l sabemos que fue un maestro de periodistas.

En todos estos a帽os hemos intentado tener honestidad al darle voz a movimientos sociales, ONG, luchas laborales y reivindicaciones colectivas. Adem谩s, hemos intentado aportar an谩lisis y opiniones diferenciadas y acompa帽ar con detalle y profundidad los diferentes procesos de cambio pol铆tico vividos. En nuestras p谩ginas est谩 el resultado.

Por supuesto, tambi茅n agradecemos enormemente la confianza de las socias y socios de Mesa de Redacci贸n S.L., quienes llegaron al principio y quienes se fueron sumando m谩s adelante. Nuestra historia no se podr铆a entender sin sus colaboradoras y colaboradores, pues son cuartopoder. Son los periodistas, analistas, vi帽etistas, escritores y escritoras que apostaron durante todo este tiempo por ofrecer sus palabras y pensamientos a nuestra audiencia, haciendo un trabajo honesto y brillante. Gracias, gracias y gracias. En distintos periodos, tambi茅n se pusieron al frente del diario Fernando Lizundia y Ana Isabel Cordob茅s, quienes desde la direcci贸n tambi茅n empujaron para hacer este peri贸dico mejor y adaptarlo a los nuevos tiempos. Tambi茅n nuestro agradecimiento y reconocimiento.

No hay democracia sin periodismo; y no hay periodismo sin periodistas; y no hay periodistas sin unas condiciones materiales dignas. Agradecemos a aquellas instituciones y empresas que han confiado en cuartopoder como soporte publicitario y de campa帽as de sensibilizaci贸n y concienciaci贸n. Unas gracias que ampliamos a aquellas lectoras y lectores que a trav茅s del crowdfunding o de la Caja de Resistencia han ayudado a que este proyecto fuera saliendo adelante. Os animamos desde aqu铆 a que colabor茅is econ贸micamente con otros medios amigos con los que os sint谩is identificados. Hay muchos y todos son necesarios. El periodismo independiente es m谩s necesario que nunca.

El motivo por el que cuartopoder dejar谩 de publicar el pr贸ximo 31 de marzo es el econ贸mico. La dependencia del dinero que proviene de la publicidad hace que medios como el nuestro pasen por problemas si estos ingresos caen. Hemos intentado solventarlo pero no lo hemos conseguido. Reiteramos: no se puede hacer periodismo sin periodistas, no puede haber un peri贸dico sin un equipo (aunque peque帽o en n煤mero) de periodistas detr谩s. La audiencia ha seguido confiando en este proyecto hasta el 煤ltimo momento, de hecho, en los 煤ltimos meses hemos percibido c贸mo las lecturas en nuestra web aumentaban. Nos ha arrollado la nueva crisis. Hace un a帽o, pretend铆amos celebrar nuestro d茅cimo aniversario. El d铆a de la fiesta, sin embargo, est谩bamos encerrados en casa por la maldita pandemia y todos nuestros planes empezaron a irse al garete.

Hoy, 26 de marzo de 2021, anunciamos el final de cuartopoder. Durante los pr贸ximos d铆as de este mes, colaboradoras y colaboradores har谩n un peque帽o homenaje a este peri贸dico, al periodismo, a la pluralidad informativa, a la opini贸n, el humor, la cultura, el arte y, en definitiva, a la democracia. Qu茅dense unos d铆as m谩s con nosotros. Como cantaba Chavela y escribi贸 Jos茅 Alfredo: 芦T贸mate esta botella conmigo y en el 煤ltimo trago nos vamos禄. Todav铆a queda alguna copita m谩s. 芦Que este adi贸s no maquille un hasta luego, que este nunca no esconda un ojal谩禄.

Gracias,

el equipo de redacci贸n: Sato D铆az, Mar铆a F. S谩nchez, Sara Montero, Miguel Mu帽oz