El segundo día de las XXIII Jornadas libertarias de CGT València han servido para reflexionar sobre la nueva normalidad con Juan Gérvas, médico rural jubilado, doctor en medicina, exprofesor de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, junto con Rafael Cid, periodista y analista político que formó parte de los equipos de investigación de Cambio16 y El País.

El martes 14 de diciembre ha tenido lugar la segunda de las charlas-debate dentro de las XXIII Jornadas libertarias de CGT València que se celebran esta semana en el Octubre Centre de Cultura Contemporà nia y que ha puesto su punto de mira en la nueva normalidad, el concepto de hiperstición y la conformación de la realidad a partir del control de la información. La conferencia ha comenzado con la exposición por parte de Ana Belén Martínez, secretaria general de CGT València, de los motivos por los que han querido reflexionar sobre este asunto en las Jornadas Libertarias de este año “por la incertidumbre y el desconocimiento al enfrentarnos a algo nuevo”, ha destacado Martínez.

Juan Gervás, médico rural jubilado, doctor en medicina, exprofesor de Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, ha definido el concepto de hiperstición como “un acrónimo entre superstición e hiper, donde el relato hipersticioso supera su condición de imaginación y desde la ficción se convierte en real, una idea performativa que provoca su propia realidad, una ficción que crea el futuro que predice”. Gérvas se ha mostrado crítico con la gestión de la pandemia y ha expresado que “tenemos que ser capaces de imaginar alternativas y utopías porque de esa manera modelamos el futuro, se trata de desarticular la verdad única que nos encorseta y modela el futuro en nuestra contra”.

Rafael Cid, periodista y analista político que formó parte de los equipos de investigación de Cambio16 y El País, nos ha hablado sobre la vertiente informativa, comunicacional de la nueva normalidad y como “la situación de pandemia ha aumentado más las posibilidades de que a través de la información, la comunicación, nos formateen y haya un control social más complaciente”. Cid ha expuesto que “la primera hiperstición que ha existido es el estado, su existencia depende de aquello que nosotros le entreguemos para disciplinarnos y administrarnos”. El periodista también se ha mostrado crítico con la gestión de la pandemia desde el punto de vista de la información, poniendo como ejemplo de “militarización de la información” la operación Balmis, los primeros días del estado de alarma, con la presencia de los altos cargos del ejército, guardia civil y policía para informar de salud pública “y controlar que no hubiera ninguna disidencia”. El periodista ha incidido en que “hay que romper la espiral del silencio, aunque seamos pocos y sea difícil porque es posible, sin creer en ningún gurú por mucho prestigio personal que tenga”.

Las Jornadas Libertarias continuarán el miércoles 15 de diciembre con la emisión de un programa especial de CGT en Acción, que se emite cada miércoles a las 17 horas en Rà dio Klara, desde el mismo Octubre Centre de Cultura Contemporà nia con el título de “Tercer sector: cuando se pone en valor la precariedad”.