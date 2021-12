Des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya volem iniciar aquest comunicat amb una autocr铆tica: ni els sindicats combatius ni el teixit social anticapitalista hem estat a l鈥檃l莽ada que la situaci贸 requeria. I aix貌 no es pot repetir en el futur.

No cal carregar gaire les tintes contra sindicats majoritaris ni els partits pol铆tics institucionals perqu猫 s鈥檋a de ser molt tendre per tenir cap tipus d鈥檈speran莽a que deroguessin el nefast articulat de la ultrareforma del 2012. No n’esperem res d鈥檈lls perqu猫 tots formen part del mateix sistema. Tots aquests anys preparant la 鈥渄erogaci贸鈥 han seguit el gui贸 de les darreres d猫cades. Rid铆cules mobilitzacions merament est猫tiques, opacitat a les negociacions, incapacitat pol铆tica per legislar sense el perm铆s de l鈥檈mpresariat.

Cal ser clars, companys i companyes: 脡s impossible fer un canvi d鈥檃quest abast sense una potent pres猫ncia de conflicte, mobilitzacions i vagues generals als centres de treball.

Cal, tamb茅, que moviments socials de tot tipus ajudin als sindicats combatius a posar el m贸n laboral al centre de la nostra acci贸 pol铆tica. I que els sindicats combatius sapiguem transmetre aquesta necessitat als moviments socials i establir aliances d’igual a igual amb molts altres moviments: per l’habitatge, ecologista, de migrants, feminista, etc. 脡s urgent millorar les condicions materials i vitals de la classe treballadora i aix貌 no passar脿 a nivell general sense una major conflu猫ncia i creaci贸 de conflictes coordinats entre tots nosaltres. No nom茅s contra les reformes laborals.

Cal que ens ho creguem, que ens tr猫iem complexes respecte la nostra capacitat, que 茅s objectivament creixent, i actuem amb aquest convenciment. S鈥檈stan sembrant llavors, per貌 cal que les reguem i seguim ajuntant m茅s bra莽os a les organitzacions obreres que lluiten.

Dit aix貌, la valoraci贸 general respecte els canvis, a falta del redactat definitiu, t茅 una primera consideraci贸: el govern del PSOE i Unidas-Pondemos, CCOO i UGT validen amb aquesta signatura una part de la terrible reforma del 2012 del PP. Concretament es consoliden barbaritats com aquestes:

路 Manteniment de la rebaixa d鈥檌ndemnitzacions per acomiadament improcedent. No nom茅s pel que fa a dies per any treballat (de 45 a 33), sin贸 tamb茅 amb els topalls m脿xims (de 42 mensualitats a 24) i eliminaci贸 dels salaris de tramitaci贸 en la majoria de sup貌sits.

路 No es recupera l鈥autoritzaci贸 de l鈥檃utoritat laboral per realitzar un ERO.

路 Es mant茅 la facilitat extrema per justificar un ERO o Modificaci贸 substancial de condicions de treball (tenir en compte possibles futures p猫rdues com a ra贸 objectiva o simple reducci贸 d鈥檌ngressos durant tres trimestres)

路 Es mant茅 la facultat de l’empresari per a aplicar la jornada irregular de forma unilateral, fins a un 10% de les hores anuals del treballador/a

路 Es mant茅 la inclusi贸 del salari com aspecte que pot rebaixar una modificaci贸 substancial de condicions de treball (instrument per precaritzar plantilles)

路 Es mant茅 la reducci贸 del per铆ode de consultes de les modificacions de treball a 15 dies en comptes dels 30 anteriors, el que dificulta molt la lluita en contra.

路 Es mant茅 la possibilitat de fer hores extraordinaris en contractes a temps parcial (permetent la infracontractaci贸 flexible)

Fins i tot una mesura anunciada als quatre vents, com la tornada de la ultraactivitat als convenis sectorials constatem que, un cop llegit el redactat, tindr脿 un abast real 铆nfim.

Tamb茅 ha transcendit que es d贸na m茅s pes als contractes formatius, possiblement per compensar les restriccions en els antics contractes d’obra i servei. A l’espera del redactat definitiu, ens temem que ser脿 una nova forma de barra lliure a la precarietat dels i les treballadores de menys de 30 anys, que en podran anar concatenant d’una feina a l’altra i amb quotes patronals subvencionades novament amb diner p煤blic.

A banda d鈥檃quests i altres aspectes, des de la CGT de Catalunya no ens afegim al consens que diu que la nova mesura d鈥ERTOS 茅s una gran noticia per a tothom, perqu猫 no ho 茅s. Es tracta d鈥檜na carta blanca als empresaris per a que flexibilitzin les seves plantilles amb fons p煤blics. 脡s a dir, amb diners de totes i tots. Els acomiadaments es dificulten introduint obstacles, no fent regals als empresaris.

Ara b茅, dintre de l鈥檕portunitat perduda hi ha aspectes que sembla que canviaran per貌 dels que no ens pronunciarem completament fins que veiem la lletra petita. En el passat recent ja ens hem trobat que redactats ambigus de decrets i reial decrets deixen molt marge per a qui t茅 el poder, en aquest cas les empreses, segueixin marcant la pauta. Ho hem vist en el decret de teletreball o en els ERTOs Covid.

Fins que no posem m茅s carn a la graella, aix貌 茅s el que tindrem. I per fer-ho canviar no es necessita ni resignaci贸, ni creure que la participaci贸 de cadasc煤, de cada persona, de cada organitzaci贸 no pot fer-hi res al respecte.

Fem una crida a la organitzaci贸 de tothom en sindicats combatius i a col路laborar m茅s activament entre nosaltres per poder crear entre tots i totes l鈥檃riet plural que necessitem com a classe.

Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya