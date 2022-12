–

De parte de Nodo50 December 28, 2022 230 puntos de vista

Zambia, anteriormente conocida como Rhodesia del Norte, es uno de los cinco pa铆ses del sur de 脕frica, junto con Malawi, Botswana, Lesotho y Swazilandia, que lograron la independencia sin recurrir a la resistencia armada. Al igual que en Sud谩frica, Rhodesia del Sur y Tanganica, el nacionalismo de Rhodesia del Norte se inspir贸, en parte, en el Partido del Congreso Nacional Indio con su filosof铆a gandhiana de resistencia noviolenta. El Congreso Nacional Africano de Sud谩frica, fundado en 1911, sigui贸 una pol铆tica noviolenta hasta la masacre de Sharpeville en 1960. Los partidos pol铆ticos africanos formados en Rhodesia del Norte incluyeron cl谩usulas de noviolencia en sus constituciones.

Este art铆culo es un resumen tomado del trabajo de Jotham C. Momba y Fay Gadsden llamado 鈥Zambia: Estrategias noviolentas contra el Colonialismo, 1900-1960鈥 publicado Maciej J. Bartkowski en su compilaci贸n titulada: 鈥Recuperaci贸n de la historia de la noviolencia. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥 por Lynne Rienner Publishers.

Jotham C. Momba y Fay Gadsden

Jotham Momba es profesor asociado de Ciencias Pol铆ticas en la Universidad de Zambia. Tambi茅n ha ense帽ado en la Universidad de Swazilandia y en la Universidad Drew como becario Fulbright. Actualmente es editor jefe de la Revista de Ciencias Sociales de Zambia y miembro del Consejo Asesor Editorial de Estudios Afroeuroasi谩ticos.

Fay Gadsden naci贸 en Uganda. Su familia se mud贸 al Reino Unido cuando ella era muy joven. Estudi贸 historia en King鈥檚 College, Londres, y luego hizo un doctorado en historia de la educaci贸n en Uganda. Hizo una investigaci贸n postdoctoral en Kenia sobre la historia de la prensa all铆 y, a principios de la d茅cada de 1970, tom贸 una c谩tedra de historia en la Universidad de Zambia. Ha seguido trabajando a tiempo parcial en el reci茅n creado Departamento de Estudios de G茅nero de la Universidad de Zambia.

Zambia

Zambia es un pa铆s sin salida al mar ubicado en el centro-sur del continente africano. Tiene una

superficie de 752.618 km2 y una poblaci贸n de 17.351.822 habitantes. Se considera que su 脥ndice de Desarrollo Humano

es medio y ocupa el puesto 154 de 191 (de los 煤ltimos del tramo medio).

El 谩rea que comprende la Zambia contempor谩nea fue colonizada a fines del siglo XIX. Como protectorado brit谩nico, la responsabilidad del gobierno reca铆a en el secretario colonial brit谩nico, que respond铆a ante el Parlamento en Londres. Las colonias brit谩nicas disfrutaban de libertades de expresi贸n, reuni贸n y prensa, pero estaban limitadas por sistemas de permisos, registro y tarifas. Y el gobierno colonial pod铆a prohibir cualquier organizaci贸n que, en su opini贸n, amenazara la paz. En las d茅cadas de 1920 y 1930, los africanos de Rhodesia del Norte pod铆an y formaron asociaciones, convocaron reuniones, publicaron peri贸dicos y formaron partidos pol铆ticos a partir de la d茅cada de 1940.

El gobierno les proporcion贸 escuelas y hospitales segregados, acept贸 pol铆ticas de empleo que restring铆an a los europeos los empleos de mayor edad y mejor pagados, y toleraba una prohibici贸n de color en tiendas y caf茅s.

Lo m谩s significativo es que les otorg贸 representaci贸n en el Consejo Legislativo establecido en 1924, pero no control sobre 茅l. Mientras que en Sud谩frica despu茅s de la Guerra Boer y en Rhodesia del Sur en 1923, el gobierno brit谩nico hab铆a devuelto el poder a las minor铆as europeas, su pol铆tica declarada para Rhodesia del Norte era la supremac铆a de los intereses africanos, claramente establecida en el Memorando de Passfield de 1930 y reafirmada por los secretarios coloniales posteriores.

Los sucesivos gobiernos de Rhodesia del Norte oscurecieron el significado de supremac铆a al privilegiar los intereses europeos, pero en 1961 el secretario colonial volvi贸 a invocarlo para justificar una constituci贸n de Rhodesia del Norte que otorgaba a los africanos la mayor铆a de los esca帽os en la legislatura. Durante las d茅cadas de 1930 y 1940, los europeos en Rhodesia del Norte esperaban asegurar su dominio a trav茅s de alguna forma de uni贸n con los territorios del sur controlados por los europeos. A partir de 1949, el gobierno brit谩nico apoy贸 dicha federaci贸n para fomentar el crecimiento econ贸mico regional y amortiguar el apartheid en Sud谩frica. A pesar de la oposici贸n concertada de la poblaci贸n africana de Rhodesia del Norte y Nyasaland (actual Malawi), la Federaci贸n se impuso en 1953. Esto convenci贸 a los l铆deres pol铆ticos africanos de Rhodesia del Norte de que la 煤nica estrategia contra el dominio europeo perpetuo era obtener la independencia pol铆tica inmediata y separarse de la Federaci贸n.

Resistencia temprana al dominio colonial

Las primeras formas de resistencia se organizaron dentro de tribus individuales y no implicaron la cooperaci贸n entre los pueblos del nuevo territorio ni ning煤n concepto de una nueva pol铆tica. En algunos casos, la resistencia fue armada. Esto no se recuerda con ning煤n orgullo en la mitolog铆a nacionalista, si es que se recuerda. Esto puede deberse a que los zambianos se enorgullecen de su historia pac铆fica, porque su lucha por la independencia sin armas no requiri贸 el precedente de una revuelta armada.

A medida que se consolidaba la administraci贸n colonial y se impon铆an los impuestos, el resentimiento hacia la autoridad europea ard铆a por todo el nuevo territorio. Hubo revueltas fiscales localizadas entre el pueblo Lunda en 1907 y el Valle de Gwembe Tonga en 1909, y Henry Meebelo document贸 varios casos de negativa a pagar impuestos por parte de los pueblos Namwanga y Bisa de la Provincia del Norte. Tambi茅n se negaron a proporcionar trabajos forzados e incluso a reconocer la autoridad colonial. Que esta resistencia miraba hacia atr谩s, hacia una forma de pol铆tica m谩s antigua, queda ilustrado por el hecho de que a menudo estaba dirigida por personas que eran l铆deres tradicionales o estaban vinculadas a las instituciones tradicionales.

Gran parte de esta resistencia no tuvo 茅xito: se recaudaron impuestos, se confiscaron tierras y se exig铆a el trabajo forzoso. Pero en la Provincia del Norte, los jefes y caudillos lograron persuadir a la administraci贸n para que revocara sus decisiones de abolir chitemene (un sistema de agricultura itinerante) y permitir un compromiso entre los sistemas agr铆colas asentados y itinerantes. Esta resistencia temprana a menudo implic贸 violencia, por parte de los africanos en rebeli贸n y de sus colonizadores al afirmar su autoridad.

Resistencia protonacionalista

El crecimiento y la popularidad de las iglesias dirigidas por africanos y el comienzo de la solidaridad obrera en las ciudades reflejaron y fortalecieron el desarrollo de un sentido de identidad africana y un rechazo a la suposici贸n europea de supremac铆a racial. Hubo un amplio apoyo a las sectas cristianas como los Watchtower (Testigos de Jehov谩), fundadas originalmente por afroamericanos, que abogaban por el control africano en la iglesia, por la igualdad de blancos y negros, y aceptaron las ense帽anzas de la igualdad racial, el rechazo de la autoridad principal y colonial, y la salida de los europeos.

El gobierno colonial arrest贸 a los predicadores 鈥渟ediciosos鈥 y prohibi贸 la Watchtower en 1935 bajo sospecha de haber influido en una huelga en el Cintur贸n de Cobre.

Los pueblos de Copperbelt se convirtieron en un crisol en t茅rminos de identidad 茅tnica. Las protestas de los trabajadores articularon una posici贸n africana unida. Desde finales de la d茅cada de 1920, las minas reci茅n abiertas atrajeron a trabajadores de todo el pa铆s y de particular Nyasalandia y Tanganica. Por lo tanto, se insisti贸 en que los trabajadores fueran migrantes de corto plazo que regresaran a sus pueblos.

Tambi茅n introdujeron un sistema de ancianos tribales en las minas como canal de comunicaci贸n con la administraci贸n de las minas para fortalecer la autoridad tribal y prevenir el surgimiento de organizaciones de trabajadores. Estas estrategias no tuvieron 茅xito. Los mineros africanos se resent铆an del desprecio y la violencia con que los trataban y de los privilegios de sus supervisores blancos. Las huelgas estallaron en 1935 contra el aumento de los impuestos y nuevamente en 1940 por salarios m谩s altos en un momento de inflaci贸n.

En 1940 los mineros eligieron a sus propios l铆deres, el Grupo de los 17, para negociar con los due帽os de las minas. El car谩cter nacional de su acci贸n fue evidente en el lenguaje de sus demandas que supon铆an una fuerza laboral africana unida y la composici贸n multi茅tnica de su liderazgo, 鈥渜ue estuvo marcado por un cuidadoso equilibrio tribal鈥.

En 1935, el lanzamiento de piedras en la mina Roan Antelope en Luanshya frente a la polic铆a armada result贸 en la muerte de seis y heridas a veintid贸s mineros, pero esta experiencia influy贸 en la adopci贸n de una estrategia noviolenta en 1940. Carteles para la huelga publicados en los recintos de la mina instaron a los mineros a 鈥渘o pelear ni causar disturbios porque si lo hacemos, traer谩n muchas ametralladoras y aviones鈥. Sin embargo, nuevamente, los huelguistas fueron provocados y fusilados. Pero la defensa de la acci贸n noviolenta se convirti贸 en un tema recurrente para la resistencia nacionalista de posguerra: los africanos deber铆an demostrar el poder de sus n煤meros a trav茅s de la solidaridad, pero no arriesgarse a morir a manos de las fuerzas coloniales. Desde finales de la d茅cada de 1940, los mineros se sindicalizaron y otros trabajadores africanos, camioneros, dependientes de tiendas y funcionarios p煤blicos formaron sindicatos.

Durante la d茅cada de 1950, el gobierno colonial acept贸, bajo la presi贸n tanto de los propietarios de las minas como de los sindicatos, que muchos africanos permanecieran en las ciudades como trabajadores permanentes. El desarrollo de un proletariado urbano multi茅tnico, politizado a trav茅s de la participaci贸n en la acci贸n colectiva, fue un factor importante en el crecimiento de un sentido de identidad nacional. Aunque el sindicato de mineros desempe帽贸 un papel en las campa帽as contra la federaci贸n, en general se distanci贸 de la lucha por la independencia, dando prioridad a las cuestiones econ贸micas. Sin embargo, sus luchas ten铆an fuertes connotaciones anticoloniales.

Desarrollo de Organizaciones C铆vicas y Liderazgo Pol铆tico

A partir de la segunda d茅cada del siglo XX, los hombres educados en Occidente 鈥 maestros, oficinistas, evangelistas y tenderos鈥 se organizaron en asociaciones de bienestar para mejorar su posici贸n dentro del sistema colonial. Las asociaciones ben茅ficas m谩s duraderas y activas se establecieron en los pueblos, aunque se formaron algunas asociaciones rurales. Estas sociedades eran multi茅tnicas, se organizaron siguiendo l铆neas democr谩ticas (es decir, funcionarios electos, reuniones p煤blicas celebradas y resoluciones debatidas por los miembros), y las quejas se llevaron a la atenci贸n del gobierno para su reparaci贸n. Sus objetivos declarados eran leves: 鈥淓l objetivo de la asociaci贸n no es ni directa ni indirectamente subvertir la autoridad del Gobierno o de cualquier establecimiento legal, o inducir la comunidad para hacerlo. Es m谩s bien uno de los medios 煤tiles para desarrollar el pa铆s en manos de dos eslabones de conexi贸n necesarios: el gobierno y los gobernados.14 Hubo un r谩pido crecimiento de asociaciones en las ciudades entre 1929 y 1931.

Esta falta de militancia en el lenguaje y la cuidadosa legalidad de sus acciones fueron en parte t谩cticas para evitar ser prohibidos, pero tambi茅n quiz谩s debido a la conciencia del poder del estado colonial. De 1924 a 1953, la minor铆a educada no deseaba derrocar al estado colonial, sino solo influir y participar en 茅l. Las asociaciones expresaron los agravios africanos. Plantearon problemas de salud, se帽alando la alta tasa de mortalidad africana, viviendas pobres e inadecuadas en las ciudades, falta de agua limpia e instalaciones sanitarias, y escasez de cl铆nicas y hospitales. Exigieron m谩s y mejores escuelas. Las asociaciones de los pueblos pidieron parcelas de jard铆n para el cultivo de alimentos, mientras que las asociaciones rurales pidieron mejores servicios de asesoramiento agr铆cola. Se quejaron de la calidad de la carne y el pescado vendidos a los africanos por los comerciantes europeos locales y pidieron m谩s mercados municipales. Protestaron contra la discriminaci贸n racial impuesta por el gobierno, se les exigi贸 llevar pases y no se les permiti贸 caminar en aceras exclusivas para europeos, y los ferrocarriles les prohibieron comprar t茅 y comida en las estaciones. Se opusieron a que los hombres blancos tomaran mujeres africanas como concubinas y a la rudeza con la que los europeos las trataban.

Las mujeres participaron en el movimiento nacionalista en Zambia, pero fue controlado por los hombres. Solo en los 煤ltimos treinta a帽os las mujeres han desarrollado un movimiento para lograr la igualdad. Las mujeres participaron activamente en algunas de las primeras protestas masivas en las minas y en las aldeas como opositoras vocales alentando a los hombres a comportarse de manera m谩s agresiva. Simon Zukas, l铆der del Ndola Anti-Federation Action Group, recuerda a un hombre que se opon铆a a que las mujeres asistieran a las reuniones porque eran peligrosas: las mujeres que incitaban a los hombres una vez provocaron disturbios.

M谩s tarde, algunas mujeres se unieron a las organizaciones de mujeres de los partidos de membres铆a masiva, pero sol铆an ser viudas y esposas de miembros del partido o de hombres que hab铆an sido persuadidos por el partido para permitir su participaci贸n. Los hombres decid铆an la pol铆tica del partido, mientras que los deberes principales de las mujeres eran recaudar fondos, atender las reuniones del partido, albergar a los l铆deres nacionalistas, dirigir los comit茅s funerarios y reclutar a m谩s mujeres.

Las mujeres participaron en los boicots y marchas y se unieron a los hombres en acciones de solidaridad, por ejemplo, quemando sus certificados de matrimonio colonial cuando sus maridos quemaban sus documentos de identidad.

En la d茅cada de 1930, las asociaciones de bienestar social se involucraron en cuestiones pol铆ticas, oponi茅ndose a la fusi贸n con el sur, y en 1933 se unieron para formar la Asociaci贸n Africana Unida de Bienestar y planearon mudarse a las aldeas. Sin embargo, el gobierno colonial bloque贸 este intento de crear una organizaci贸n nacional unida.

Los logros de las sociedades del bienestar no deben medirse 煤nicamente por su 茅xito en la obtenci贸n de concesiones gubernamentales. Las asociaciones desarrollaron una cultura de conciencia y compromiso pol铆tico, organizaci贸n democr谩tica y toma de decisiones, una creencia en la igualdad racial y un sentido de unidad africana a pesar de las diferencias tribales y territoriales. El primer partido nacionalista en todo el territorio surgi贸 de las sociedades de bienestar.

Sus actividades culminaron con la formaci贸n de un partido pol铆tico llamado Congreso Africano de Rhodesia del Norte en 1937. El partido nunca despeg贸 realmente ya que la administraci贸n colonial le neg贸 el registro. Sin embargo, es significativo porque adopt贸 una postura nacional, enumerando entre sus objetivos 鈥渕antener y promover el bienestar y los intereses de los africanos en Rhodesia del Norte鈥 e 鈥渋ndagar e informar sobre cualquier asunto que tienda a da帽ar el bienestar de los africanos en Rhodesia del Norte鈥. Posteriormente, el gobierno permiti贸 que el Congreso Africano de Rhodesia del Norte se registrara como partido pol铆tico.

Otro canal para la actividad pol铆tica reformista moderada despu茅s de 1938 fue que los 贸rganos asesores del gobierno buscaron involucrar a la nueva 茅lite educada africana en el gobierno local. La administraci贸n colonial hab铆a operado anteriormente a trav茅s de jefes, pero en 1938 se establecieron Consejos de Autoridades Nativas en 谩reas rurales (y m谩s tarde consejos asesores urbanos africanos en pueblos) para incorporar hombres africanos educados a la administraci贸n colonial y as铆 desalentar la acci贸n pol铆tica independiente. Durante la Segunda Guerra Mundial, este sistema dej贸 de estar confinado al gobierno local. Los consejos consultivos eligieron representantes para los consejos provinciales, y en 1946 se estableci贸 un Consejo Representativo Africano (ARC) de todo el territorio que envi贸 a dos miembros al Consejo Legislativo.

Estos organismos no satisfac铆an las aspiraciones africanas, pero la membres铆a proporcion贸 experiencia en procedimientos democr谩ticos y permiti贸 a los educados contribuir a sus comunidades en temas como educaci贸n, saneamiento y organizaci贸n de municipios. Tambi茅n proporcionaron un foro para articular la opini贸n africana. La ARC se opuso a la Federaci贸n y en 1952 tanto el consejo central como el local rechazaron la 鈥渁sociaci贸n鈥.

T谩cticas de resistencia contra la Federaci贸n

Las Sociedades de Bienestar, cambiaron su nombre por el de Congreso Africano de Rhodesia del Norte en 1948 y luego pasaron a llamarse en 1951 Congreso Nacional Africano. Desde 1949 hasta 1953 el Congreso dirigi贸 una campa帽a cada vez m谩s desesperada para evitar la incorporaci贸n de Rhodesia del Norte a la Federaci贸n. La decisi贸n de imponer la Federaci贸n frente a la oposici贸n popular precipit贸 la lucha por la independencia, de ah铆 el cambio de nombre del Congreso a ANC con su l铆der, Harry Nkumbula, declarando en 1952 que los intereses africanos s贸lo pod铆an ser protegidos por un gobierno africano independiente.

Una estrategia contra la federaci贸n fue apelar directamente al gobierno brit谩nico enviando delegaciones para presionar al gobierno colonial y brit谩nico. En la conferencia anual del ANC de 1951, 100 jefes asistentes acordaron recaudar fondos para mandar una delegaci贸n a Londres en 1952. Cuando la delegaci贸n no tuvo 茅xito, Nkumbula simb贸licamente quem贸 el libro blanco del gobierno que anunciaba la Federaci贸n. Se realizaron reuniones de protesta en todo el territorio para movilizar la opini贸n africana.

En abril de 1953, cuando el gobierno brit谩nico hab铆a decidido introducir la federaci贸n, el Congreso convoc贸 una huelga nacional que Nkumbula denomin贸 d铆a de oraci贸n nacional. La respuesta, sin embargo, fue poco entusiasta, aunque se observ贸 en dos ciudades de Copperbelt y en Lusaka. El ANC no logr贸 involucrar al sindicato m谩s grande (los mineros), ya que la mayor铆a de la gente estaba resignada a la inevitabilidad de la federaci贸n.

Los planes de la Federaci贸n para la represa de Kariba, un proyecto hidroel茅ctrico en el r铆o Zambezi que crear铆a el lago artificial m谩s grande del mundo y desplazar铆a a decenas de miles de personas, figuraron fuertemente en la propaganda del ANC a mediados de la d茅cada de 1950. La falta de cooperaci贸n local espont谩nea 鈥攃omo desaparecer entre los matorrales o simplemente sentarse y negarse a moverse cuando los camiones de reasentamiento llegaban a una aldea鈥 logr贸 retrasar el proyecto.

Si bien la constituci贸n del ANC conten铆a cl谩usulas que compromet铆an al partido a acciones noviolentas, esta estrategia estaba abierta a cuestionamiento. La conferencia anual del ANC de 1953 pidi贸 una pol铆tica de 鈥渘o cooperaci贸n sin violencia鈥 para cualquier pol铆tica que vaya en detrimento de los intereses africanos, pero el ANC us贸 amenazas e intimidaci贸n para lograr la aceptaci贸n de sus pol铆ticas (p. ej., en la aplicaci贸n de boicots) y en 1957 Nkumbula amenaz贸 con rescindir la cl谩usula de noviolencia.

El apoyo del ANC disminuy贸 a mediados de la d茅cada de 1950, luego de la imposici贸n de la Federaci贸n. Sin embargo, continu贸 con su pol铆tica de no cooperaci贸n en las 谩reas rurales, particularmente en el norte. Hubo algunas huelgas, pero la no cooperaci贸n tambi茅n tom贸 otras formas: se alent贸 a la gente a que se negara a alimentar a los funcionarios del gobierno que estaban de gira ya ignorar las normas para el almacenamiento comunitario obligatorio de ma铆z kaffir y mandioca. Los boicots a las tiendas de propiedad asi谩tica y europea que practicaban la segregaci贸n fueron un desaf铆o directo a la pol铆tica de asociaci贸n de la Federaci贸n y tanto los comerciantes como los boicoteadores los percibieron como una acci贸n pol铆tica. Las carnicer铆as fueron un objetivo particular, al igual que las cervecer铆as administradas por los ayuntamientos.

La radicalizaci贸n de la lucha independentista

Los cambios propuestos en la constituci贸n de la Federaci贸n redujeron la representaci贸n africana en la Asamblea Federal y una nueva constituci贸n para Rhodesia del Norte que tambi茅n dio m谩s representaci贸n a los europeos.

El aumento de la militancia, replicado en Nyasalandia por el Congreso de Malawi de Kamuzu Banda Partido, contribuy贸 a la escisi贸n del movimiento nacionalista de Rhodesia del Norte en 1958. Los nacionalistas m谩s j贸venes consideraban que Nkumbula no era lo suficientemente militante y formaron el Congreso Nacional Africano de Zambia (ZANC) dirigido por Kenneth Kaunda. Esta divisi贸n tambi茅n signific贸 que, despu茅s de 1958, dos partidos nacionalistas compitieron por el apoyo de las poblaciones africanas, as铆 comenz贸 una tradici贸n de violencia entre partidos. La reacci贸n del gobierno colonial fue aumentar la represi贸n. Los l铆deres sindicales fueron detenidos despu茅s de una huelga en 1956. ZANC fue prohibido y sus l铆deres encarcelados y exiliados a 谩reas remotas despu茅s de su llamado a boicotear las elecciones. Muchos funcionarios del partido ZANC, incluido su l铆der Kaunda, fueron encarcelados. Las c谩rceles estaban desbordadas en 1959.

El prohibido ZANC se transform贸 en UNIP que comenz贸 a desarrollarse. Foment贸 pol铆ticas de educaci贸n, salud y econom铆a; alent贸 a los pocos zambianos bien educados que a煤n no estaban en el partido a unirse para que pudieran ser designados para futuros puestos gubernamentales; y reclut贸 miembros de las comunidades europea y asi谩tica, convirti茅ndolo as铆 en un partido nacional. Su pr谩ctica de designar en lugar de elegir funcionarios se consider贸 m谩s eficiente, pero ciertamente menos democr谩tica.

Para 1960, los nacionalistas de Zambia hab铆an obtenido el apoyo activo de varios l铆deres africanos, en particular Kwame Nkrumah de Ghana, Julius Nyerere de Tanganica y Gamal Abdel Nasser de Egipto, lo que ofrec铆a m谩s garant铆as de que la independencia podr铆a lograrse sin violencia. Estos pa铆ses ayudaron a financiar UNIP en el esp铆ritu del panafricanismo.

UNIP tambi茅n recibi贸 apoyo del movimiento internacional por la paz. En 1961, Kaunda recibi贸 el apoyo de un grupo pacifista llamado World Peace Brigade, compuesto por el Movimiento Gandhian y segmentos del movimiento por la paz particularmente en Europa y EE. UU.

Mientras otros territorios africanos brit谩nicos obten铆an la independencia, UNIP en 1961 rechaz贸 una constituci贸n propuesta para Rhodesia del Norte que ten铆a como objetivo asegurar el gobierno de la minor铆a blanca y lanz贸 una campa帽a llamada 鈥渃ha cha cha鈥 en sus bastiones en Luapula y las provincias del norte. El plan era una campa帽a de da帽os a la propiedad sin v铆ctimas humanas para hacer el territorio ingobernable hasta que se abandonara la constituci贸n propuesta. En los 鈥渄isturbios鈥 resultantes, que duraron del 15 de julio al 31 de octubre, 146 caminos fueron destruidos o bloqueados, 64 puentes destruidos, 64 escuelas destruidas, 77 otros edificios p煤blicos destruidos, 69 veh铆culos automotores quemados o destruidos y 20 manifestantes africanos asesinado por las fuerzas de seguridad.

Los disturbios civiles llevaron al gobierno brit谩nico, que ya hab铆a aceptado que Nyasaland (Malawi) abandonar铆a la Federaci贸n, a aceptar que Zambia deber铆a pasar al gobierno de la mayor铆a y la independencia. Despu茅s de esto, se asegur贸 una transici贸n pac铆fica: hab铆a muy pocos colonos europeos para intentar tomar el poder.

El 24 de octubre de 1964 Kuanda fue nombrado presidente de Zambia independiente, siendo el primero en el cargo.

En el a帽o de independencia, Kaunda tuvo conflicto con la independiente Iglesia de Lumpa, comandada por Alicia Lenshina en su distrito natal, Chinsali. La iglesia de Lumpa intent贸 mantener una posici贸n neutral en el conflicto pol铆tico entre la UNIP y la ANC, pero despu茅s fue acusada por la UNIP de colaboraci贸n con los gobiernos de la minor铆a blanca. Ocurrieron conflictos entre la juventud de UNIP y los miembros de Lumpa, especialmente en el distrito de Chinsali, donde estaban los jefes de la iglesia. Kaunda, como primer ministro de un gobierno de mayor铆a africana, envi贸 dos batallones del regimiento de la Rodesia del Norte. El conflicto result贸 en la muerte de cerca de 1.500 aldeanos y el exilio de 10.000 seguidores de Lenshina en Katanga. Kaunda prohibi贸 la iglesia de Lumpa en agosto de 1964 y proclam贸 estado de emergencia que fue mantenido hasta 1991. De 1972 a 1991, Zambia fue un estado unipartidista bajo el lema 芦Una Zambia, una naci贸n禄 acu帽ado por Kaunda.

En 1990, la creciente oposici贸n al monopolio del UNIP en el poder, debido principalmente a la escasez de alimento y una disminuci贸n global de la econom铆a, llev贸 al surgimiento del Movimiento por una Democracia Multipartidista. Su inicio fue como un partido de la coalici贸n opositora, cuyo objetivo espec铆fico era expulsar a Kenneth Kaunda del gobierno. Reunieron gradualmente a un grupo cada vez m谩s impresionante de importante zambianos, incluyendo prominentes desertores del UNIP y l铆deres sindicales.

Durante ese mismo a帽o, empujado por la presi贸n interna e internacional, el presidente Kaunda acord贸 un refer茅ndum sobre el estado unipartidista. En vista de la continua oposici贸n, dej贸 sin efecto la idea del plebiscito y firm贸 una enmienda constitucional que Zambia pasaba a ser un estado multipartidista nuevamente.